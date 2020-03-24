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О Туве думают... Раздел: Люди
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 11, 24 марта / Мусорная реформа в Туве вошла в новую фазу
   
 
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№11, 24 марта 2020 года.

Мусорная реформа в Туве вошла в новую фазу

Мусорная реформа в Туве вошла в новую фазу

Мусорная война в Туве началась с того, что неизвестная коррумпированному начальству республики красноярская компания ООО «СТ-ТБО» выиграла публичный аукцион на право называться Региональным оператором (РО) по утилизации твёрдых бытовых отходов в Республике Тыва. Аукцион проводило Министерство строительства и ЖКХ Республики Тыва. Именно оно выбрало из трёх претендентов самого соответствовавшего требованиям. 16 мая 2018 года были озвучены итоги аукциона по выбору регионального оператора.

В конкурсную комиссию поступили три заявки от двух Красноярских ООО – Управляющей компании «Енисей+» и «СТ-ТБО», а также Кызылского МУП «Благоустройство». Ранее ожидалось, что победителем окажется МУП «Благоустройство», которым руководит племянник Главы республики. Решение напрашивалось само собой, поскольку другой племянник Главы трудится мэром г. Кызыла. А среди своих воровать всегда намного удобнее и безопаснее. Но племяннику жирный пирог оплаты за мусор не достался, поскольку он не сподобился даже собрать требуемый пакет документов. Так что результат аукциона оказался для всех неожиданным – по итогам заседания комиссии конкурс выиграла красноярская фирма ООО «СТ-ТБО».

От таких вестей чиновники, и прежде всего сам Глава республики Шолбан Кара-оол, видимо, пришли в бешенство. Стало очевидным, что эти немалые доходы проплывут мимо их карманов. А ведь ещё 27 апреля 2018 года пресс-центр правительства РТ сообщил, что в республике создадут 60 новых объектов в рамках действия нового федерального закона, регламентирующего сбор и хранение бытовых отходов. Также планируется создать два комплексных полигона, 12 мусороперегрузочных станций с элементами сортировки, 46 площадок временного накопления отходов. В регионе были утверждены территориальная схема обращения с отходами, сформирована «дорожная карта» по реализации закона, установлены нормативы накопления отходов.

Региональная госпрограмма в области обращения с отходами на основе раздельного сбора оценивалась в 1 млрд. 578 млн. рублей. Кусок жирный, чтобы его отдавать неизвестно кому. В зону деятельности регионального оператора (РО) по обращению с ТКО вошла вся территория республики. Статус регионального оператора, согласно федеральным законам, был присвоен на 10 лет. Затем были утверждены нормы накопления твёрдых коммунальных отходов: 1,4 кубических метра в год для граждан, проживающих в многоквартирном доме; 1,9 кубических метра в год для граждан, имеющих индивидуальный дом. Размер платы на одного человека, проживающего в многоквартирном доме, составил 66,55 рубля в месяц. И соответственно, на семью из 4-х человек сумма платежа составит 266,2 руб. В индивидуальном доме – 90,27 рубля на одного человека. На семью из 4-х человек сумма платежа составит 361,08 руб.

1 января 2019 года ООО «СТ-ТБО» приступила к работе. Как и ожидалось, деятельность РО вызвала существенные претензии у чиновников республики. Уже 9 января, в первый рабочий день года, чиновниками было инициировано недовольство жителей г. Кызыла.

11 января Хурал представителей города Кызыла провёл совещание с участием работников мэрии, руководства Минстроя РТ, представителей управляющих компаний города, на котором заряженные из правительства депутаты охарактеризовали ситуацию как «мусорный коллапс». Но они ещё не знали, что будет твориться в городе через год. У них даже мыслей не было о том, что ООО «СТ-ТБО» с рынка не уйдёт и будет открыто бороться с чиновниками в судах.

По итогам заседания депутаты рекомендовали Минстрою РТ расторгнуть договор с РО. Помимо этого, когда только возник «мусорный коллапс», на «СТ-ТБО» мэрией были поданы два заявления: в прокуратуру и Минстрой РТ. В мэрии причину «мусорного коллапса» видят в недостаточном количестве техники у красноярской компании и контейнеров для бытовых отходов. РО ссылается на то, что мэрии необходимо налаживать систему платежей за утилизацию мусора, обустраивать контейнерные площадки при жилых домах и приобретать новые контейнеры для мусора. Однако мэрия г.Кызыла за год не приобрела ни одного контейнера и не оборудовала ни одной площадки.

Обеспечить надлежащее количество техники, по мнению мэрии, которое удовлетворило бы потребности города по вывозу отходов, можно за счёт МУП «Благоустройство», у которого имеется десять мусоровозов. Однако юридических полномочий у этого предприятия вывозить отходы в городе сейчас нет, поскольку МУП отказывается заключать договор с ООО «СТ-ТБО».

И тогда они развязали настоящую войну за право убирать в республике мусор. При этом войну ведёт не лично сам Кара-оол, а посредством негласных указаний через своих подчинённых – мэрию г.Кызыла, Министерство строительства и ЖКХ РТ, Роспотребнадзора и других надзирающих органов.

Главным виновным в провале при утверждении РО был назначен министр строительства Овсянников, который в конце концов за это поплатился должностью, которая сейчас вакантна. Хотя Овсянников в этом совсем ни причём. Вся его вина состояла лишь в том, что он всё сделал по закону. А нужно было принять соответствующие меры и провести аукцион таким образом, чтобы его победителем стал племянник Кара-оола. И тогда власти «дали задний ход», в Арбитражном суде оспорив итоги аукциона. Но попытка оказалась безуспешной – судья Маады Л.К.-Б., а затем и Третий Арбитражный Апелляционный суд не оправдали надежд правительства Тувы и не нашли нарушений при проведении аукциона. ООО «СТ-ТБО» в свою очередь подала в суд на Минстрой и с блеском дело выиграла.

И тут начался вал судебных разбирательств. Видимо, в правительстве решили завалить ООО «СТ-ТБО» судебными делами, чтобы им было не до мусора. Но год судебных разбирательств никакого положительного для правительства Тувы результата не дал – чиновники не выиграли ни одного дела. Тогда они включили другой механизм – хронические системные неплатежи. Расчёт был простой: оператор, оказавшись без денег из-за неплатежей за выполненную работу, сам тихо уйдёт из республики. Но орешек оказался крепким. Не вышло. У красноярской компании оказались толковые юристы, которым не составило труда поставить должников на место. Следуя букве закона, «СТ-ТБО» обратилась в Арбитражный суд с иском к УК «ЖЭУ 2», УК «Енисей» и УК «Центр» с требованием оплатить оказанные ей услуги. Таким образом, битва за деньги, получаемые в ходе уборки мусора в Туве, переместилась из чиновных кабинетов в залы судебных заседаний.

И тут борьба с Региональным оператором приняла новый оборот. Правительство Тувы вступило в борьбу с РО самостоятельно. Оно обратилось в Арбитражный суд с иском... к Министерству строительства и ЖКХ РТ, в котором просила суд признать договор с ООО «СТ-ТБО» недействующим. Сама ООО «СТ-ТБО» была привлечена к участию в деле в качестве третьего лица. По стечению обстоятельств дело было поручено рассмотреть судье Маады Л.К.-Б. – той самой судье, которая уже ранее отказывала Минстрою в признании итогов аукциона недействительным. Тогда Минстрой заявил ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица прокуратуру республики, мотивируя это общественными интересами. Суд удовлетворил это ходатайство и отложил слушания по делу. ООО «СТ-ТБО» получила по делу статус соответчика наряду с Минстроем.

На следующем заседании представитель прокуратуры пришёл в суд с пустыми руками и заявил ходатайство о привлечении в качестве третьего лица УФАС РФ по РТ. Мотивировал он это тем, что якобы УФАС проводило проверку законности подведения итогов аукциона на полномочия Регионального оператора и может дать пояснения по делу. Представитель РО возражал против привлечения УФАС в качестве третьего лица, поскольку представитель прокуратуры никаких доказательств того, что УФАС проводило проверку, суду не представил. Кроме того, он предложил заслушать УФАС в качестве свидетеля или приобщить к материалам дела материалы проверки. Суд на всякий случай принял сторону прокуратуры и снова отложился.

И тут вдруг оказалось, что на Туву в полный рост надвигается коронавирус. В школах и судах объявили карантин. Дело по ООО «СТ-ТБО» застопорилось. У суда появилось время для анализа ситуации. А Ларисе Кур-Базыровне есть о чём подумать. Она опытный, грамотный и уважающий себя судья. И просто так менять мнение на противоположное по одному и тому же поводу – аукциону Минстроя – она не может. Но и просто так «кинуть» правительство для неё тоже «не комильфо». Так что нам предстоит захватывающий сюжет борьбы между долгом и законом.

А тем временем ситуация с неплатежами подошла к своему апогею. Долги бюджетных организаций перед ООО «СТ-ТБО» давно перевалили за миллион рублей, долги Управляющих компаний превысили 26 млн. рублей. Но они слепо следуют указаниям из правительства и свои долги не гасят. В связи с этим 17 марта Региональный оператор – ООО «СТ-ТБО» – оповестил все заинтересованные организации о том, что он до решения вопроса с недополученными доходами приостанавливает вывоз твёрдых коммунальных отходов. Вот уже неделю никто не вывозит мусор. Ситуация, прямо скажем, критическая. Особенно с учётом того, что на дворе конец марта, всё кругом тает, кучи мусора превращаются в очаги распространения заразы. А тут ещё перспективы распространения в Туве коронавируса...

Мусорная реформа в Туве вошла в новую фазу

Мусорная реформа в Туве вошла в новую фазу

Мусорная реформа в Туве вошла в новую фазу

Мусорная реформа в Туве вошла в новую фазу

Мусорная реформа в Туве вошла в новую фазу

Мусорная реформа в Туве вошла в новую фазу

И всё же, какие они молодцы – Шолбан Кара-оол и Карим Сагаан-оол! Могут, когда захотят! Не всё, конечно, но многое – могут! Не могут поднять уровень жизни людей, не могут избавить столицу от сажи, не могут наладить производство угольных брикетов или работу общественного транспорта. А саботировать работу предприятия ЖКХ – пожалуйста! Путин бьётся, как рыба об лёд, проталкивая поправки в Конституцию, дарующие ему вечное царствование, а они тем временем смело и решительно в погоне за баблом завалили Кызыл мусором! Ну чем не молодцы?

Следует иметь в виду, что у нас надзирающих органов над местной властью – пруд пруди! Только толку от этого – ноль. Взять, к примеру, федерального инспектора Вавилихина. Живёт в городе, заваленном мусором, но никак на это не реагирует. Ладно, Кара-оол ему не по зубам. Но другой бы вызвал прокурора Боровкова и спросил: ты тут чем занимаешься?! Почему УК и бюджетники не платят за вывоз мусора? Ты что ждёшь, как коронавирус обустроится на мусорных площадках и станет там размножаться?! А если это случится, что будешь делать? Снова смотаешься в Красноярск и будешь там отсиживаться, пока эпидемия сама не закончится?

До этого времени мусорная реформа и пандемия вируса жили отдельной самостоятельной жизнью. Но время берёт своё. Если власти не опомнятся, результат не заставит себя ждать. Если реально коронавирус зайдёт в Туву и найдёт себе прибежище в мусорных терриконах и подвалах с бомжами, ситуация может стать критической.

ООО «СТ-ТБО» – оповестил все заинтересованные организации о том, что он до решения вопроса с недополученными доходами приостанавливает вывоз твёрдых коммунальных отходов

Кара-оол, Сагаан-оол, Вавилихин и Боровков! Вам Путин платит огромную зарплату не за то, чтобы вы делили деньги мусорной реформы, а за то, чтобы вы исполняли свои обязанности. Займитесь делом! Примите меры, чтобы покончить с мусорными завалами в городе! В конце концов, привлеките к этому армию – пусть Шойгу поработает на благо земляков.

Я ещё вернусь к этой теме.

Наш корр.

Когда верстался номер.

Минстрой РТ 20 марта 2020 года своим письмом №МД 01-10/03 1792 предупредил ООО «СТ-ТБО» о недопустимости прекращения вывоза мусора. И тут же, Приказом от 20 марта 2020 г. №65-од лишил ООО «СТ-ТБО» статуса регионального оператора. При этом Минстрой обязал и далее ООО «СТ-ТБО» исполнять свои обязанности регионального оператора по сбору бытовых отходов до того момента, пока Минстрой не определит нового регионального оператора.

Совершенно очевидно, что у руководства Минстроя РТ не всё в порядке с мозгами. Лишить ООО «СТ-ТБО» статуса РО просто так по собственному велению невозможно. Это можно сделать только в рамках судопроизводства. А в судах у Минстроя, как известно, ничего не получается. Всё это говорит о том, что власти республики взяли курс на эскалацию мусорного коллапса.

О том, как будут развиваться события, редакция будет держать общественность в курсе. Совершенно очевидно, что желание воровать мусорные деньги через племянника Главы правительства для высокопоставленных чиновников Тувы выше интересов населения.

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 risk-inform.ru/article_8599.html
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