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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 47, 26 ноября / Почему Тува тонет в мусоре?
   
 
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№47, 26 ноября 2019 года.

Почему Тува тонет в мусоре?

Почему Тува тонет в мусоре?

О мусорной реформе вроде бы и говорили годами, но она все равно стала сюрпризом. В России ситуация с реализацией реформы утилизации мусора крайне неблагополучная. Мало того, что у нас в стране вообще плохо приживаются новации, мусорная реформа повсеместно затронула интересы региональных чиновников, которые не сумели по конкурсу на право являться региональными операторами назвать победителями аффилированные с ними структуры.

До начала реформы ситуация в России выглядела так: из ежегодно образующихся 70 млн. т коммунальных отходов перерабатывается только 5-7%. Остальное захоранивается. Это бомба замедленного действия Регионы превращаются в кладбища ядовитых отходов. Изменить положение дел и предстоит мусорной реформе – с 2019 г. в каждом регионе появилась схема, описывающая, где образуются отходы, как размещаются. По конкурсу были отобраны региональные операторы. В большинстве случаев ими стали юридические лица, не связанные коррупционными связями с местным руководством. Такая же ситуация сложилась и в Туве. Власти республики, надеясь, что победителем аукциона станет ООО «Благоустройство», возглавляемое племянником Главы республики, утвердило явно завышенные тарифы по вывозу и утилизации мусора. А когда оператором стало красноярское ООО «СТ-ТБО», стали совать им палки в колёса и обвинять в завышенных тарифах, хотя к их утверждению красноярцы никакого отношения не имеют и работают с тем, что есть.

Ситуацию усугубляет и то, что в рамках реформы в Кызыле должен быть построен за счёт федеральных средств мусороперерабатывающий завод стоимость в 2,5 млрд. рублей. Лакомый кусок не даёт покоя коррумпированной власти Тувы. И они, саботируя реформу, надеются «выдавить» красноярцев с тувинского рынка мусора. Война с ними по команде из правительства началась сразу после подписания соглашения в июне 2018 года и длится по сей день. Одним из существенных факторов, препятствующих эффективной работе региональных операторов, является отсутствие диалога между региональными органами власти и операторами, что неминуемо приводит к конфликтам.

На днях Российский экологический оператор (РЭО) провёл анализ сложившейся в России ситуации с реализацией мусорной реформы и пришёл к выводу, что высоки риски банкротства региональных операторов в Новгородской, Курской, Магаданской, Вологодской областях, Республике Тыва и Дагестане. Ситуация обусловлена несбалансированными тарифными решениями и заниженными нормативами накопления ТКО, принятыми органами исполнительной власти субъектов. Но наиболее критическая ситуация сложилась в Республике Тыва и Ингушетии. Здесь власти откровенно саботируют реформу и фактически препятствуют полноценной работе регионального оператора и оплате услуг со стороны бюджетных организаций, ТСЖ и УК, на которых имеют реальные рычаги давления. И делают это открыто и нагло.

РЭО признаёт, что в работе региональных операторов Алтайского и Красноярского краев, Республики Алтай, Томской области также наблюдаются проблемы, связанные с выстраиванием внутренней работы. Однако в указанных субъектах проблемы в работе региональных операторов на контроле у органов власти, которые, в случае необходимости, смогут их заменить. А вот в Туве и Ингушетии, в случае банкротства или ухода с рынка действующих региональных операторов, там отсутствуют альтернативные операторы по обращению с отходами, которые смогут их заменить. И регионы просто утонут в мусоре и отходах.

В среднем в стране собирается 50,3% платежей, в то время как в Туве – не более 23%, поскольку очень велика доля бюджетных организаций, саботирующих реформу. По состоянию на 22 ноября т.г. задолженность перед ООО «СТ-ТБО» бюджетных организаций, Товариществ собственников жилья (ТСЖ) и Управляющих компаний (УК) составляет более 23 274 тыс. рублей. Для сравнения задолженность населения республики – 5 382 тыс. рублей. При этом следует иметь в виду, что оплата за мусор заложена в бюджеты муниципальных организаций согласно расценок, утверждённых властями. Но не платят. Просто вредители.

Минстрой и контролирующие организации завалили суды исками на ООО «СТ-ТБО». В итоге не смогли выиграть ни одного дела. Проиграли все. Позор. Теперь пытаются удушить оператора неплатежами. Оператор завалил письмами правительство, мэрию г. Кызыла и прокуратуру. Власти проводят одно совещание за другим, а воз и ныне там – неплатежи растут, республика погружается в кучи мусора. Ну понятно, почему такая позиция у Кара-оола и его вороватой команды. Надежда, что проблемой займётся всерьёз прокуратура. Мы знаем, если вопрос стоит ребром, прокуратура в состоянии поставить зарвавшихся чиновников на место.

Редакция

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 risk-inform.ru/article_8385.html
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