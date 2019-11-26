    Обзор прессы

ТУВИНСКИЙ УГОЛЬ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

Всё-таки как хорошо, что в России бывают выборы. И совсем не страшно, что итоги голосования никогда не совпадают с реальными чаяниями избирателей – за ЛДПР проголосовало 47%, а за ЕР – не более 14% населения. Однако в итоговом протоколе вороватые члены избиркомов «нарисовали» ЛДПР 5%, а ЕР – больше 80%. Зато голос избирателей, недовольных дикими ценами на уголь и электроэнергию, оказался услышанным. Кара-оол про электроэнергию пока не вспоминает, а вот угольной темой занялся активно. И начал пинать под зад своих зажравшихся чиновников. Тут-то сразу выяснилось для населения республики много нового.

Начал Кара-оол с того, что уличил ООО «Тувинскую горнорудную компанию» в пренебрежении интересов тувинского населения, которому она, пользуясь бездеятельностью правительства Тувы, втюхивает уголь по цене, почти вдвое более высокой, чем та, по которой вывозят уголь аффилированные с Дерипаской засаянские потребители. И Кара-оол потребовал опустить цену до 1 700 руб. за тонну. Иначе, мол, засужу! Честно говоря, никто Кара-оола не испугался. И цена на уголь не только не пошла вниз, всё случилось с точностью до наоборот: «Тувинская горнорудная компания» издала приказ об увеличении стоимости угля с 1 января 2020г. Шолбан Кара-оол понял, что, мягко говоря, погорячился со своим требованиями уменьшения стоимости угля Каа-Хемского разреза более чем на 1 000 руб. за тонну и начал отыгрывать ситуацию взад: начал переговоры «с собственником Каа-Хемского угольного разреза о том, чтобы не повышать цены на каменный уголь в 2020 году». И с нижайшей просьбой «обратился к генеральному директору предприятия «En +» Владимиру Кирюхину не повышать цену на каменный уголь». Как говорится, гора родила мышь.

В обоснование своего слёзного прошения Глава республики ссылается на «низкую платёжеспособность населения республики», которое не в состоянии платить за свой уголь тройную цену. Также Кара-оол сослался на «необходимость усиления государственной политики в сфере угледобывающей отрасли» и вообще «укрепления социальной стабильности в обществе». Глава невнятно что-то мямлит акулам углям о том, что, мол, «Тувинская горнорудная компания» существенно выиграет не от повышения стоимости угля, а за счёт увеличения объёмов его реализации», хотя какое может быть увеличение потребления угля, если народ продолжает нищать и вынужден покупать уголь мешками, а производства закрываются, поскольку в республике электроэнергия в 2-3 раза дороже, чем в соседних регионах? К тому же усиливается поток угля из-за Саян, составляя тувинскому углю конкуренцию.

Сейчас выяснилось, что из-за стагнации экономики и обнищания населения тувинский рынок потребления угля сжимается, как шагреневая кожа. Объективным показателем ухудшения экономического состояния республики является сокращение добычи угля на ТГРК: «объём реализации продукции на разрезе за последние пять лет существенное снизился: 2014 г. – 427 тыс. тонн, 2018 г. – 399 тыс. тонн. Прогноз на 2019 г. – 310 тыс. тонн». И сколько бы власти Тувы не говорили, что правительством «проводится большая работа по повышению уровня жизни населения республики в рамках реализации социально-значимых проектов», объективные данные говорят об обратном. Правительственные клерки подсчитали, что «потребность региона в каменном угле составляет более 400 тыс. тонн в год, в том числе 220 тыс. тонн для объектов ТЭК и ЖКХ, вырабатывающих тепловую энергию, организаций разных уровней бюджета – 100 тыс. тонн, населению – 140 тыс. тонн в год». Предприниматели сориентировались, что «на угольных разрезах Республики Хакасии цена за одну тонну варьируется от 1200 рублей», и стали завозить уголь оттуда. Таким образом наша глупая власть и ненасытный Дерипаска создали ситуацию, когда привезти уголь за 400-500 км дешевле, чем покупать свой, добываемый самым дешёвым способом в мире.

И тут правительство Тувы, озабоченное возмущениями населения, наконец-то вспомнило о своих полномочиях и обсудило с УФАС проблему «доминирующего положения» ТГРК на рынке Тувы. Оказалось, что рычаги давления на зарвавшегося олигарха Дерипаску имеются: «доминирующее положение» разреза «уже признано». И теперь УФАС «ведёт работу» «по расчёту экономической обоснованности отпускной цены на уголь». И уже «в середине декабря они завершат проверку, и будут сделаны выводы об экономической обоснованности или необоснованности цен на уголь». В общем, оказалось, что все разговоры о невозможности регулирования цены на уголь Каа-Хемского угольного разреза – ложь. И как только «запахло жаренным», правительство дало отмашку антимонопольщикам взяться за ТГРК. Посмотрим, чем всё это закончится.

СИБИРЬ КАК ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ЭКСПОРТЁР РОССИИ

Согласно повестке заседания, главы сибирских регионов «обсудили проектные предложения по разработке и реализации межрегиональной программы МАСС «Развитие внутреннего и въездного туризма в Сибири (2019-2025 годы)». Все сошлись на том, что «туристская отрасль способна оказывать позитивное влияние на социально-экономическое развитие регионов, создавая мультипликативный эффект для экономики регионов за счёт формирования валовой добавленной стоимости в различных видах экономической деятельности (транспорт, торговля, сфера услуг, строительство и другие отрасли». В целом «развитие туризма также напрямую связано с повышением инвестиционной привлекательности регионов Сибири».

В настоящее время «в России туристская отрасль формирует 3,8 процента валового внутреннего продукта страны и 0,7 процента общей численности занятых» – цифры весьма скромные, не оказывающие решающего значения на ситуацию в стране в целом, хотя считается, что «создание одного рабочего места в сфере туризма влечёт за собой создание до пяти рабочих мест в смежных отраслях». Но это – теоретически.

Экспертно-консультационный совет ассоциации возглавит «Глава Республики Алтай О.Хорохордин». Участники обсудили тему «вклада Сибири в общем объёме экспорта из России». Оказалось, что он не так уж и велик: «Сибирь в общероссийском масштабе имеет долю всего в 8,8%», что говорит о «нереализованности трансграничного транзитного потенциала Сибири».

ТУВИНСКУЮ АВИАЦИЮ РАЗВАЛИЛИ. ВОССТАНАВЛИВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ БУДЕТ НЕПРОСТО

Министерство транспорта Тувы отчиталось о росте пассажиропотока через аэропорт Кызыла. «За 9 месяцев этого года перевезено более 46 тысяч пассажиров. Значительный рост наблюдается на рейсах Кызыл – Красноярск (13600 человек) и Кызыл – Новосибирск (14 тысяч пассажиров, против 10 тысяч в прошлом году). Загрузка бортов на этих маршрутах – более 95%». Сразу скажем, что цифры обслуженных пассажиров совершенно ничтожны. Они в пять раз ниже, чем у соседей в Абакане и в 20 раз ниже красноярских. Они гораздо ниже тех, что были при президенте Ооржаке.

Но тут интересно другое. Министр транспорта О.Бады связал этот рост с «завершением реконструкции аэропорта», как будто раньше обслуживали «кукурузники», а теперь, после реконструкции – «Боинги». Этот Бады, судя по всему, вообще ничего не понимает в том деле, на которое поставлен. Министр сообщил, что «сейчас прорабатывается создание новых маршрутов с коллегами из Томской, Кемеровской областей и республики Хакасия». Сейчас субсидируются из Москвы «3 направления из Кызыла – в Новосибирск, Красноярск и Иркутск». Если верить министру, «Авиакомпании «NORDSTAR» и «КрасАвиа» подтвердили готовность осуществлять перелёты по новым направлениям». Кроме того, министерство «отправило заявки Минтрансу России и Росавиации об организации прямого сообщения с Санкт-Петербургом и Сочи». Но вряд ли эти направления будут загружены до уровня рентабельности, поскольку даже в Москву загрузка самолёта не превышает 72%.

Что же до осуществления перелётов в Монголию, то «для открытия многостороннего пункта пропуска нужно время и финансирование», а для этого как минимум «необходимо найти источники финансирования». А республика пока не в состоянии предложить «смету, составленную хотя бы по минимальным требованиям». Также выяснилось, что причина срыва технического рейса из Улан-Батора не в плохой погоде, а в том, что «для авиационных маршрутов есть определённые требования и свои воздушные магистрали». А прямого маршрута «Кызыл – Улангом не было и нет».

А затем министр внезапно изрёк, что, по его мнению, «Туваавиа» встала «на крыло» – «в этом году ею перевезено на внутренних рейсах 824 пассажира» «11 бортами «Туваавиа». То есть по 75 пассажиров на борт. Более смешно министр выразиться просто не мог. При президенте Ооржаке внутренние перевозки по Туве насчитывали десятки тысяч пассажиров. Проблема в том, за последние 12 лет «мы подрастеряли кадровый потенциал». Но мы «хотим развивать туризм», а это невозможно без создания эффективной авиации.

Интервью министра произвело тяжёлое впечатление. Похоже, из него такой же транспортник, как из Овсянникова – министр строительства. То есть никакой.

БОЛЬНАЯ МЕДИЦИНА ТУВЫ

Сказать, что медицина в Туве никуда не годится, это не сказать ничего. С тех пор, как Шолбан Кара-оол назначил отставного прокурора Тувы Дамба-Хуурака министром здравоохранения, нормальные люди, понимающие и с достатком, лечатся в Туве только в экстренном случае. Ну, если приступ какой или ногу сломал. А в остальных случаях едут оздоравливаться за Саяны – в Абакан, Новосибирск, Томск, Москву или за границу. В Туве лечатся только экстренные и убогие, готовые сутками сидеть в очередях в поликлинике.

Много врачей в Туве или мало, толком не понимает никто. С одной стороны, в Туве «врачей у нас больше на душу населения, чем в целом по России». Только лечиться не у кого. Хорошие врачи поразъехались. «Врачи из Тувы уезжают, и нам приходится ехать лечиться за Саяны». Да, действительно, некоторые всё же возвращаются – «за 10 месяцев в Туву вернулись 22 врача», только следует понимать: «если человек смог себя реализовать в московской клинике или за границей, он вряд ли захочет возвращаться». Толковые врачи возвращаются в Туву редко. И в основном по семейным обстоятельствам. Вот и «сидят в коридорах поликлиник» горемычные больные, «сидят они долго, потому что врачей не хватает».

«Раньше были больницы в разных сёлах», а с тех пор, как здравоохранением покомандовали Кара-оол с генерал-гинекологом и «всё посокращали – оптимизация называется» – лечиться стало и негде. Сейчас в медицину идут неохотно – «зарплата маленькая». «Минздрав Тувы утверждает, что средняя зарплата 60 тыс., а на самом деле получается около 20». В Туве «с начала 2019 года уволился 101 человек». Ушли самые профессиональные. На их место пришло «только 10 человек», но врачами их называть язык не поворачивается. Профессионалами они смогут стать лет через 10, когда сегодняшние больные в основном уже вымрут.

«Почему уезжают врачи?». Низкая зарплата – это только часть проблемы медиков. Национализм, клановость, коррупция и преступность – это общий угнетающий фон жизни в Туве. «Уезжают врачи ровно по тем же причинам, что и другие люди». На деле ситуация ещё более тривиальна: хорошие «врачи нужны везде». Вот и получается – «кому-то предложили более интересную работу, кого-то «сманили» квартирой и устройством детей в детский сад, кому-то предложили большую зарплату».

В целом считается, что «уважительно относятся к врачам примерно 80% населения Тувы, нейтрально – 15%. 5% недовольны всем, в том числе и врачами». Но заразили тувинскую медицину бациллами коррупции, некомпетентности и равнодушия власти Тувы. И в первую очередь такие чиновники, как Кара-оол и Дамба-Хуурак. А потому процесс восстановления тувинского здравоохранения необходимо начинать с оздоровления чиновников и переформатирования самой власти. Иначе наше бедное население обречено на бессмысленные бесконечные бесполезные очереди в тувинских дурацких ФАПах. Тогда, глядишь, и приличного человека можно будет подобрать на должность министра здравоохранения.