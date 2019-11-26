Полиции требуется больше времени, чтобы разобраться в мошенничестве Ощепковой

Главному редактору

газеты «Риск-экспресс» Петрову

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

В соответствии со ст. 148 Уголовно-Процессуального Кодекса Российской Федерации (далее УПК РФ) уведомляю, что Ваше обращение на имя Прокурора г. Кызыла старшего советника юстиции Р.В. Пономарёва о наличии незаконных действий Ощепковой С.М. связанных с подделкой документа в виде «Информационного письма» при проведении отчетно-выборной конференции членов общества ГР ООО «Педагогическое общество России» в марте 2019 года, для принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ, поступило в Управление МВД России по г. Кызылу и зарегистрировано в книге учета сообщений о преступлениях за № 31979 от 02.11.2019 года.

В ходе работы по материалу, в соответствии с ч. 3 ст. 144 УПК РФ, на основании постановления о возбуждении перед прокурором ходатайства о продлении срока проверки сообщения о преступлении, продлен до 30 суток, с целью объективного и законного принятия решения в порядке ст. 144 – 145 УПК РФ.

Данное решение Вы вправе обжаловать прокурору г. Кызыла, в Кызылский городской суд Республики Тыва, в соответствии со ст. 125 УПК РФ.

Начальник А.С. Санчат

УМВД России по г.Кызылу