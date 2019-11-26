    Перекрёсток мнений

Аноним, 20-11-2019 #4[com]

Боже, хоть вы пишите правду! Отпускная цена в Каа-хемском разрезе на сегодня составляет 2754, а не 3200. С января вроде писали, что цена увеличится до 2870 рублей, но поживем-увидим, Надеюсь, усилия Кара-оола по поводу Дерипаски будут плодотворными.

Аноним, 20-11-2019 #11[ru]

Глава Кызыла Ирина Казанцева в ЮАР делится опытом (которого нет). Такая же пионервожатая, как Дивановна. У многих кызылчан к новому году накрыть на стол нечего будет, а она по заграницам народные деньги проматывает.

Аноним, 20-11-2019 #12[com]

Гостиница Азимут уже дала «мультипликативный» эффект. По отчетности за 2018 год выручка составляет 56 мил. рублей, а убыток – 79 миллионов! (обращаю внимание – выручка меньше убытков в 1.5 раза). Это к вопросу об «эффективных» собственниках, или экономическому обоснованию проекта...

Аноним, 20-11-2019 #13[ru]

ШУЙХУ, забери своего сказочного Карлика куда-нибудь подальше от нас! Исполни одно единственное желание всех здравых жителей Тувы! Зацепись за последнюю тонкую нить, сохрани свое лицо!!! Уважаемый Глава, поймите: вы не Настя Рыбка, чтобы с вами встречался Дерипаска. Просто перестаньте держать людей за дураков!..

Аноним, 20-11-2019 #24[ru]

Есть государства, где туризм является основным источником дохода страны. У нашей республики в этом направлении очень большой потенциал. Развитие международного аэропорта г. Кызыла очень существенно увеличит туристический поток, соответственно доходную часть в бюджет республики. В том числе за счет увеличения предпринимательской активности.

Аноним, 21-11-2019 #26[ru]

Кара-оол уже сделал все, что мог. Он больше ничего не может! Он – политический труп. Он надоел всем: тувинцам, русским, армянам и т.д. Он даже надоел Медведеву. Хватит цепляться за кресло, уходи, пока окончательно не стал посмешищем!

Аноним, 21-11-2019 #30[ru]

Мечтать, как известно, не вредно. Кроме тех случаев, когда мечтатели начинают распоряжаться десятками миллионов, а то и миллиардами рублей казенных денег. Маниловщина Кара-оола и правительственных чиновников опасна тем, что они готовы без колебаний реализовать любой каприз, но за наши с вами деньги. И никакие аргументы, никакие попытки апеллировать к здравому смыслу, к правилам арифметики или даже фактам географии не могут оказать ни малейшего влияния... Безнаказанность – главный признак сегодняшней Тувы. Каждый народ заслуживает того правительства, которое его имеет...

Аноним, 21-11-2019 #34[ru]

Ну это же беспредел Дерипаски, продавать наш же уголь в другом месте за 1700, а нам за 2754. Он себе в убыток что ли работает?

Аноним, 21-11-2019 #35[ru]

Лучше бы дирижабли построили! Все бы ахнули! Мы были бы точно удивительным регионом – надо же выделяться из толпы!

Аноним, 22-11-2019 #42[com]

№ 17 Ты вообще идиотина??? Кто и куда будет летать из Тувы? Правительственные делегации? Да во всей Туве не более 1000 человек из 300000 населения, которые могут позволить себе авиаперелет! А остальные думают, как бы на уголь денег хватило, чтобы не замерзнуть...

Аноним, 22-11-2019 #43[com]

А вот развитие туризма, очень даже перспективно. Потому как потенциал для этого есть. Сама природа создала Тыву жемчужиной в ожерелье регионов РФ. Только вот уровень криминала надо снизить, а для этого необходимо население из нищеты вытянуть. Криминал ведь по большей части из-за нищеты. Взять ту же схему ухода от налогов Лунсин. Столько денег разворовано, которые должны были региональный бюджет пополнить... Спасибо Вике Суге-Маадыр и иже с ней! И Бичелдею – дряхлому вору, укравшему у детей и признанному судом виновным!!!

... А ведь вырастут они из тех ребятишек, у которых Бичелдей украл спортивные площадки. Обязательно вырастут. И не те продажные Чуннум Оолдары, которые крошками с барского стола питаются, а настоящие, в глазах у которых будет ненависть и справедливое желание забрать свое!!! У всех этих животных, которые сегодня забирают и воруют у них! И тогда уже ни одна тварь не уйдет от возмездия. И много крови прольется на тувинскую землю от Монгун-тайги до дальнего Кунгуртуга. А потом прольются ливни... И на тувинской земле прорастут ростки чистого доброго, светлого!!! И под звуки дунгура старый кам споет свою могучую песню! И дым священного Артыша возвестит всему народу что наступают новые времена, где человеколюбие станет главным принципом бытия...

Аноним, 22-11-2019 #44[com]

Нельзя трогать Священную гору – Хайыракан, Эне-Хем этого не простит! Сто бед обрушит Мать-река на Тыву!!!

Аноним, 22-11-2019 #45[com]

Нельзя уродовать природу Тывы, всякими цементными заводами и горно-обогатительными комбинатами. Первозданность природы Тывы – самое дорогое, что у нее есть, именно из-за этого люди из других регионов и едут сюда! А если надругаться над природой, то о каком развитии туризма можно будет говорить вообще??? А упор нужно делать именно на туризм!

Аноним, 22-11-2019 #50[ru]

№ 40 Доход от этих проектов кто получает? Не слыхать и не видать. Только везде в госканалах ТВ ля-ля – врут без стыда и совести

Аноним, 22-11-2019 #51[ru]

Спорить можно, это полезно. И фантазии – это тоже хорошо. Только если губернатор 12 лет фантазирует, а его народ при этом только беднеет – это никуда не годится.

Аноним, 22-11-2019 #52[ru]

Народ бедный от того, что берут каждый божий день кредиты, займы, рассрочки которые им не по карману. Надо же головой сначала думать, прежде чем брать дорогостоящие айфоны или шубы.

Аноним, 22-11-2019 #53[ru]

Ан 49. Еще спрашиваешь! Все, Пи-жи-ден-дер приходит. Кредиты душат, ЖКХ не подъемная, уголь 5000 руб за тонну, зарплата 23 000 руб. и то задерживают. У жены зимняя одежда в хлам, внучка в садик не берут, 120 000 руб. требуют. Невестка с зятем безработные, на моей шее. Надежда была выйти на пенсию и подрабатывать – нет, уничтожили все ближайшие планы. Вообще доживу ли до пенсии? Сукакараоол со своей ПЕДРОС партией уходи! Туда же ваш Шайтан!

Аноним, 22-11-2019 #54[ru]

Кара-оолу нужно заниматься ценой на уголь и электроэнергию, а не дирижаблями, железной дорогой и международными перелётами. Нужно жить на земле и думать о людях.

Аноним, 22-11-2019 #56[ru]

Если губернатор строит планы – это позитивно. Но если они не сбываются 12 лет подряд, его нужно гнать в три шеи!

Аноним, 23-11-2019 #67[com]

...Путин адресовал слова «словоблуды и конъюнктурщики» не кому-нибудь, а аудитории съезда ЕР. И потом ушёл. Красноречивое послание. Уж послание так послание.

Аноним, 24-11-2019 #69[ru]

Теперь членство в партии ЕР не защита от уголовного преследования, а может быть и наоборот: будут пристально вглядываться в членов партии.

Аноним, 24-11-2019 #70[ru]

Эта Вера нам кричит «Вера Левина ответила: Экии Экии, уважаемый! Никто не ищет не наград, не славы! Нам, жителям Тоджи, просто нужен мост. Ради этого и работаем! Или вы думаете, что кто-то находится в иных условиях сейчас? Тоджа тем и уникальна, мы живем одним народом, одной общностью, с одинаковыми радостями и бедами». Лапшакова ее фэмэли лапшу научилась вешать караоолу

Аноним, 20-11-2019 #1[ru]

Кстати про цементный завод. В Шагонаре цементный завод был построен и даже запущен. Но в связи с националистическим движением под руководством Бичелдея он так и не стал работать. В дальнейшем его растащили. А теперь его должны строить за счет России. Скажите: на основании чего???

Аноним, 20-11-2019 #2[com]

Бичелдей – это вообще какое-то нечто... Никакой вообще, да еще и вор! Почему до сих пор в расход не списали? Он Чубайса напоминает, только того в Роснано пристроили, а этого – в республиканский музей... Наверное, оба много знают...

Аноним, 20-11-2019 #3[com]

А из Тывы вообще уезжают все, у кого есть такая возможность, не только врачи! И Кара-оол тоже уедет (как только, так сразу, бегом убежит)! Кто-то сомневается???

Аноним, 22-11-2019 #7[ru]

А кто не хочет уехать из Тувы? У кого нет денег и хорошей профессии. Остальные все хотят, лишь бы Кара-оола и Шойгу не видеть!

Аноним, 22-11-2019 #10[ru]

У нас даже и мусорной реформы нету с этим СТ-ТБО, чтоб РЭО знали.

Аноним, 22-11-2019 #11[ru]

Какой дефицит бюджета может быть, если там 32 миллиарда заложили?

Аноним, 22-11-2019 #16[ru]

Так испоганить людям жизнь, как это делает Кара-оол – это надо уметь!

Аноним, 22-11-2019 #17[ru]

Он молодец! Даже лам нагнул: с помощью продажного арбитражного суда Тувы отобрал храм, построенный на пожертвования простых людей.

Аноним, 22-11-2019 #3[ru]

А правительству действительно мозги нужны. Там умных людей нет. Самый умный – Брокерт, да и тот ни хрена не умеет, не понимает и не может.

Аноним, 22-11-2019 #4[ru]

А вы думаете, что если тувинец – доктор наук, то сразу с мозгами? Карлик тоже где-то спёр диссертацию по экономике, но ни хрена в ней не понимает. И остальные, наверное, тоже такие же.

Аноним, 23-11-2019 #5[ru]

А действительно, когда наши начальники реально займутся проблемой сажи и воздуха в Кызыле? Ведь дышать нечем!

Аноним, 24-11-2019 #6[ru]

Да, согласны, сажа – первоочередная проблема столицы! Решите – и сразу рейтинг повысится Ваш!! Устали!!! Задыхаемся!!! Болеем!!!

Аноним, 21-11-2019 #2[ru]

Общество – это народ. Каждый человек со всеми его правами и обязанностями принадлежит обществу. По Кара-оолу совковое понятие: это бесправный человек. Все его выступления перед камерой – пустая пропагандистская болтовня. Он должен отвечать за провал своей деятельности за 13 лет!

Аноним, 22-11-2019 #3[ru]

А кто ответил за провал программ переселения и обеспечения жильём сирот? Никто! Карлик как сидел в кресле, так и сидит!

Аноним, 22-11-2019 #4[ru]

Карлика прикрывает Шойгу. Так что он может воровать, сколько ему захочется.

Аноним, 22-11-2019 #5[ru]

Да что Кара-оол! Сам Шойгу что, лучше? Больше, чем в Минобороны, нигде не воруют.

Аноним, 20-11-2019 #2[ru]

Как будто описание поездки в центр Африки к племени каннибалов. «Хороший» имидж...

Аноним, 20-11-2019 #3[com]

Да, четкое описание, хоть и сумбурное. Ощущение, что находишься в другом государстве, не покидает ни на минуту!.. Для каждого Тыва открывается по-своему.

Аноним, 22-11-2019 #3[ru]

Кто-то заметил у Андриана Ооржака какую-то манию. Значит, 8 канал – удачная задумка Андриана. Верное подтверждение – правительство Тувы в панике.

Аноним, 22-11-2019 #4[ru]

Спасибо Ооржаку – 8 канал появился вовремя. Скоро Карлику капец!

Аноним, 22-11-2019 #5[ru]

Просто Ооржак собрался в председатели правительства Тувы. Вот и суетится вокруг СМИ. И Конвиза конкретно припахал. Все работают на его имидж.

Аноним, 22-11-2019 #6[ru]

2й, не нравится 8 канал – не смотри. А нравится – пиши комменты.

Аноним, 22-11-2019 #7[ru]

А реально. Если бы не 8 канал, откуда бы мы узнали, что там педроссы затевают?

Аноним, 22-11-2019 #8[ru]

Чем больше телеканалов, тем лучше! Они пить-есть не просят. Не нравится – не смотри!

Аноним, 22-11-2019 #9[ru]

Сколько разговоров у мэра Сагаан-оола было по поводу общественного транспорта. А результат работы – пшик! Только с пивников деньги собирать умеют.

Аноним, 23-11-2019 #10[ru]

А действительно: у нас что, известняк только в одном месте имеется? Что они на священной горе зациклились? Мало им, что отобрали у верующих храм? Пусть поищут известняк в другом месте! Нечего подымать руку на святое!