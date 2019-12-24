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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 51, 24 декабря / Осторожно! Ощепкова на свободе и даже без смирительной рубашки!
   
 
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№51, 24 декабря 2019 года.

    Нам пишут

Осторожно! Ощепкова на свободе и даже без смирительной рубашки!

Осторожно! Ощепкова на свободе и даже без смирительной рубашки!

Уважаемая редакция!

Мой сын – правнук легендарных шести братьев Шумовых, которые добровольно ушли на фронт из Тувинской Народной Республики и прошли Великую Отечественную войну. Учится мой сын в Транспортном техникуме. Его прадед, мой дед Шумов Иван Никитич служил миномётчиком и погиб в Прибалтике в 1943 году. Сын чтит память своих геройских родственников и изъявил желание побывать в Москве на Красной площади. В связи с этим написал об этом Президенту Путину. Мы с мужем об этом даже не знали. Письмо до адресата дошло. Узнала об этом, когда меня с сыном по этому поводу пригласили в Министерство образования Тувы к министру Санчаа.

Мы с сыном пришли в назначенное время и ждали в приёмной, когда освободится министр. Но тут в приёмную вошла первый заместитель министра Ощепкова и поинтересовалась, что мы там делаем. Я ей объяснила. Тогда она зашла к министру, вышла от неё и сказала мне: пойдёмте со мной, я занимаюсь Вашим делом. Мы прошли к ней в кабинет.

Разговор она начала с возмущения, как мой сын посмел обратиться к Путину с такой просьбой? Пояснила, что у неё старший сын геройски погиб в Чеченскую войну в Моздоке, однако его младший брат, который живёт во Владивостоке, не пользуется родством и ничего подобного у Путина не просит. К тому же ему нужно определиться, чего он хочет – пройти в колонне Бессмертного полка или быть на параде на Красной площади.

Сыну она не давала открыть рот, вела себя агрессивно, как будто я у неё в долг денег прошу. Я ей объяснила, что сын ясно изложил своё желание – быть на параде на Красной площади. И ничего другого он не просит. Это вообще вывело Ощепкову из себя, и она потеряла над собой всякий контроль. Видимо, от того, что вспомнила про геройскую гибель своего сына. Она начала причитать, что у правительства Тувы нет лишних денег, чтобы возить бездельников в Москву.

Я поняла, что с ней может случиться удар и от греха подальше вместе с сыном ушла из министерства. Но, как говорится, осадок остался. Я подумала, как такой неуравновешенный, может быть, просто больной человек может работать заместителем министра образования? Её же близко к людям подпускать нельзя! Ни я, ни мой сын лично ничего у Ощепковой не просили. И вообще обращались к Путину, а не к чиновникам из Тувы. И вообще: как можно так вести себя с людьми, особенно, с детьми?! Это же неприкрытое хамство, неуважение к простым людям, к детям, которых мы обязаны воспитывать как патриотов своей Родины. Шумовы – герои. Это известно всем. Мой сын гордится ими. И вот так взять и наплевать в душу!

Я объяснила Тёме, что эта Ощепкова – это не вся страна, не Путин и даже не Кара-оол. Больных людей хватает везде. Сын решил, что напишет Путину новое письмо и объяснит ситуацию, которая сложилась в связи с его желанием побывать на параде, посвящённом 75-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне.

И, тем не менее, уважаемая редакция, скажите, как такое может быть? Как такие чинуши, малообразованные люди без культуры, совести и чести становятся заместителями министра образования? Неужели у нас при назначении на должность не требуют хотя бы справку от психиатра?

С уважением, Елена М.

От редакции.

История эта не нова. И на первого заместителя министра образования Тувы Светлану Ощепкову обижаться, действительно, не следует. Её коллеги давно заметили, что у неё не всё в порядке с головой. Она курирует в министерстве патриотическое направление работы с детьми. К тому же её сын никогда не служил в Чечне и геройски не погибал в Моздоке. Он жив и здоров, живёт в Калининграде. При этом следует иметь в виду, что наговаривая такое, Ощепкова не врёт. Просто ей временами приходят в голову различные несуразные мысли, которым она искренне верит. Вот и про сына ей подумалось, что геройски погиб, хотя он жив-здоров.

А повторно обратиться к Путину – мысль верная. Если даже и не пустят Вашего сына Тёму на парад, Москву он увидит.

Удачи Вам.

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 risk-inform.ru/article_8437.html
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Удивительное дело. У нас уголовные дела по воровству свыше нескольких миллионов долларов не имеют обвиняемых, только свидетелей (мысли в рабочее время).

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