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Центральное кладбище Кызыла. Раздел: Родной край
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№51, 24 декабря 2019 года.

    Обзор прессы

Тувинская правдаКРЕПОСТНЫЕ ЖИТЕЛИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ЖЕЛАЮТ РЕМОНТА

«Генеральный директор Некоммерческого фонда капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Тыва Мерген Дагба» не мог удержаться от соблазна лизнуть Главе правительства Тувы Кара-оолу, назвав его пустое бессмысленное Послание Парламенту как отражающее «злободневные проблемы реальной жизни». Он отметил формальное желание Шолбана Кара-оола «слышать каждого человека, видеть нужды и заботы каждой конкретной семьи», как будто Послание – это не отчёт о содеянном за год и перспективы в следующем году, а нечто вроде Библии регионального значения.

Одновременно Дагба сообщил о той «огромной» работе, что проделал он сам лично со своим Фондом в ушедшем году: «в Туве создана единая система капитального ремонта». Что это означает, сказать трудно. Состоит она исключительно в тотальных поборах с населения, живущего в многоквартирных домах. Наивные граждане вынуждены платить этому Фонду деньги, не понимая, за что они платят. Деньги вроде не такие большие – «5 рублей 22 копейки с квадратного метра жилплощади в месяц». Однако для населения самого бедного региона страны и эти деньги существенны. Особенно если понимаешь, что тебе просто навязали эту услугу, пользуясь тем, что в Государственной Думе сидят депутаты, безропотно голосующие за любые, самые глупые законы.

Уже сразу, с «2015 года, когда стартовала программа, многие отказывались платить взносы на капремонт», понимая абсурдность платежей без заключённого сторонами договора, в котором было бы указано, кто за что платит и какие деньги. А теперь ситуация проста: договоров нет, а люди платят, не зная, когда, кем и в каком объёме будет сделан капитальный ремонт их многоквартирного дома, хотя, конечно, жителям многоквартирных домов хочется, чтобы их дом «как можно быстрее включили в краткосрочный план» капитального ремонта. Но дело в том, что жители не знают даже того, кто, когда и по каким критериям составляет план освоения денег, собранных для капитального ремонта. И власти не смущает, что такого бесправного положения людей нет ни в одной цивилизованной стране мира. Это только в КНДР можно взять и заставить людей платить неизвестно за что.

Но эти поборы не такие уж и безобидные – за ними кроется тотальная коррупция, поскольку использование собранных денег не контролируется никем. Строительная сфера республики чрезвычайно коррумпирована. Только на программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья чиновники правительства Тувы в компании с нечистоплотными предпринимателями украли более 1,6 млрд. рублей бюджетных денег. А тут деньги даже не бюджетные – это сборы с граждан. И туда чёрные братья не могли не засунуть свои загребущие ручищи. Вероятнее всего, там в отсутствие всякого контроля воровство процветает почище того, что наблюдается в строительстве. Тем более, что при ремонте заниматься приписками легче. Не удивимся, если окажется, что «Мерген» и его подельники спёрли из Фонда до половины всех поступивших в Фонд средств. Пока «Мерген Дагба» бесконтрольно распоряжается народными деньгами, он типа удачливого чиновника. Но поверьте: не исключено, что, когда до него доберутся правоохранители, ему может светить немалый срок. Впрочем, как и всем другим, кто радуется тому, что им доверено «таскать каштаны из огня» для братьев Кара-оолов. Кто сомневается, пусть спросит у родственников скончавшегося предпринимателя Лёни Доржу, осуждённого на большой срок министра Владимира Сата или отбывающих условные наказания министра образования Каадыр-оола Бичелдея и предпринимателя Юрия Якушева. Да и тех многочисленных приближённых к власти чиновников и предпринимателей, у которых уголовное будущее не за горами.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И АНТИСОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ТУВЫ ПОДВЕЛО ИТОГИ ГОДА

Минтруд Тувы напомнил нам, что «2019 год был посвящён Человеку труда». Правда, мы этого на себе почему-то не почувствовали. По этому поводу «17 декабря прошла пресс-конференция», на которой «с докладами выступила министр труда и социальной политики республики Саида Сенгии и её заместители». Речь шла «о реализации федерального проекта «Демография», разработке индивидуальной программы социально-экономического развития Тувы до 2025 года, включении республики в перечень пилотных регионов федеральной программы снижения уровня бедности и многом другом».

Внимание общественности к деятельности этого министерства не случайно. С одной стороны, оно осваивает большую долю республиканского бюджета, с другой стороны, в нём процветает воровство таких масштабов, что можно только удивляться. Приписками занимаются все, от министра до простого бухгалтера приюта. Именно в этом министерстве кипит бумажная работа, которая позволяет, с одной стороны, системно воровать, а с другой, создавать невиданную «заботу о человеке». Фантазии чиновников этого антисоциального министерства можно только позавидовать. На какие только проекты они не идут, лишь бы побольше украсть, прикрываясь благими пожеланиями. Вот и на этот раз они предложили нацпроект «по повышению доступности детских садов», в рамках которого «мама может оставить малыша на время работы». В другом случае «поставлена задача об обучении женщин в декрете». Для этого «в наступающем году по Туве центрами занятости населения будет обучено 79 мам, которые находятся в отпуске по уходу за дитём в возрасте до трёх лет». Казалось бы, что такое «79 мам», когда Тува лидирует по рождаемости? Но курица по зёрнышку клюёт... Ведь на эти цели «предусмотрено почти 5 млн. рублей». А если учесть, что в Туве воруют «на входе», причём доля украденного составляет до 50%, то украсть на этой «доброте» можно немало – около 2,5 млн. рублей. К этому можно добавить «ежемесячную стипендию учащимся в размере почти 17 тысяч рублей» в течение «трёх месяцев» за обучение специальностям: «бухгалтер, воспитатель, кадровик, логопед, дизайнер, медсестра». И мало кого интересует, что половина этих мам будут на самом деле «мёртвыми душами» – всё равно никто проверять их не станет, на что и рассчитывает чиновничье ворьё.

Кроме этого, «в 2020 году чиновники организуют профессиональное образование граждан 50 лет и старше», на которое спишут ещё «почти 4 млн. рублей», оформив профобучение «49 человек». При этом «государство возместит не только стоимость обучения, но и расходы на проезд к месту обучения и обратно домой». И этим «курсантам» также «в течение трёх месяцев будет выплачиваться ежемесячное содержание в почти 17 тысяч рублей».

Но на этом «благотворительная» деятельность чиновников не ограничивается. Угольный разрез «Каа-Хемский», через оффшоры принадлежащий неким тёмным лицам, среди которых вполне могут оказаться такие известные граждане, как Дерипаска, Шойгу и Кара-оол, к тем доходам, что имеет от дикой цены на уголь в размере почти в 2 800 рублей за тонну, в 2019 году получил ещё и бюджетное финансирование по программе «Социальный уголь». По ней уголь получили «2032 семьи». Причём бюджетное финансирование ТГРК постоянно растёт: «если в 2016 году на эти цели ушло пять с половиной миллионов рублей, то в 2019-м – уже более 13 млн. рублей».

Не секрет, что в результате финансово-экономической политики правительства Тувы регион лидирует в России по числу бедных. Чтобы как-то сгладить социальную ситуацию и предотвратить взрыв, правительство кидает подачки нищему населению. Как сообщила министр, «Социальный картофель» в 2019 году получили 2421 семья». А поскольку число нищих в Туве всё время растёт, «из них 1546 семей – это новые нищие участники проекта». В рамках проекта «Корова-кормилица» «в 2019 году 500 семей получили по корове с телёнком».

Но этого, видимо мало, поскольку население республики продолжает нищать. «Сейчас Минтруд РТ совместно с региональными ведомствами готовит для реализации в 2020 году два новых губернаторских проекта: «Чаа сорук» («Новая жизнь») и «Служебное жильё». В рамках первого проекта «отцам многодетных семей не старше 25 лет, отбывшим наказание за преступления средней и малой тяжести», видимо, в компенсацию за причинённые государством неудобства, «планируют выдавать по 200 голов скота». И никто, наверное, даже не подумал, что было бы правильнее выдавать этот скот до совершения преступления, чтобы у людей было меньше мотиваций для их совершения. Ведь, как правило, преступления совершаются лицами, не имеющими легального источника существования.

Отдельная больная тема в Туве – «обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Она провалена окончательно. На очереди на жильё стоят «в республике 3850 детей-сирот, из них 2383 – дети, оставшиеся без попечения родителей». На этой программе украсть сложно, поэтому чиновники обеспечивать жильём детей-сирот не спешат. Так, «в 2020 году в республике построят ещё 140 жилищ». Несложно посчитать: если таким темпом решать проблему, то только для обеспечения уже тех сирот, кто уже достиг совершеннолетия, потребуется 27,5 лет! А за это время очередь наверняка удвоится-утроится. Вот это и есть наглядный пример того, как чиновники Тувы заботятся о самых социально не защищённых гражданах Тувы. В этом, наверное, и есть главный показатель социальной политики правительства Шолбана Кара-оола. А ведь для решения проблемы и денег-то нужно не так много – всего около 3,5 млрд. рублей. Если эту сумму сравнить с тем, что украли на строительстве по программе переселения, то можно решить проблему за 2-3 года. Но эта задача почему-то не является для Кара-оола и его вороватого чиновничества приоритетной. Это ли не антисоциальная политика власти?

Плюс ИнформВМЕСТО ЧИСТОТЫ УЛИЦ – МИФИЧЕСКИЕ УГОЛЬНЫЕ БРИКЕТЫ

Еженедельник отмечает: «за 11 месяцев текущего года в столице республики произошло 36 ДТП, совершению которых сопутствовали неудовлетворительные условия улично-дорожной сети». Повсеместно «водители жалуются на скользкую дорогу, сотрудники дорожной полиции выписывают предписания мэрии Кызыла с требованием устранить недостатки». Но воз и ныне там.

МУП «Благоустройство» разводит руками: не хватает денег, техники и людей. Однако «в муниципалитете заявляют – уборка снега ведётся круглосуточно», во что совсем не верится, поскольку мы живём в Кызыле и видим, что никто ничего ночью не убирает. Но даже если верить чиновникам, которые утверждают, что работникам «Благоустройства» в Кызыле «за ночь удаётся очистить около 8 улиц», с учётом того, что «их в городе больше 210», становится понятно, почему улицы города завалены – после снегопада рабочим необходимо не менее 26 дней, чтобы убрать город. Но когда снег идёт почти каждый день, проблема уборки улиц становится невыполнимой. Автор публикации справедливо замечает: «2 автогрейдера для ликвидации накатов на весь город – это где-то из области фантастики».

Но, по всей видимости, забот по уборке города руководству МУП «Благоустройство» недостаточно, и они взялись за решение задачи по изготовлению из мусора и угольной пыли брикетов. Видимо, возникла возможность по тихой срубить немного деньжат. Никто не против брикетов. Но если предприятие не в состоянии убрать снег, то как можно рассчитывать на успех в таком сложном деле? Кстати, обещали брикеты в начале декабря. Сейчас на носу уже Новый год. Ни о каких брикетах что-то ничего не слышно. Видимо, как в том фильме: уже всё украли. И брикетов не будет.

КОГДА У МЭРА КЫЗЫЛА ПОЯВИТСЯ СОВЕСТЬ? ИЛИ ХОТЯ БЫ НЕМНОГО УМА...

Еженедельник задался вопросом: «сколько стоит аренда одного столба для фонаря» в Кызыле. Вопрос появился от того, что мэрия мотивирует отсутствие освещения в столице тем, что нет средств на аренду столбов под фонари у «Тываэнерго». Мол, «на старых опорах-столбах нельзя, они для этого не приспособлены. И на новых нельзя: они – собственность Тываэнерго, и, чтобы установить на них что-либо, надо оплатить аренду». А эту аренду «мэрия не потянет». Однако выяснилось: «аренда одной опоры, стоит всего 125 рублей в год». «В Кызыле 540 опор, которые можно использовать под уличное освещение». Выходит, цена вопроса: «67,5 тыс.руб.». Мэру Кызыла Сагаан-оолу, который, кстати, пришёл в мэрию из «Туваэнерго», не стыдно об этом говорить? Кстати, до него такой причины городской темноты никто не придумал.

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Удивительное дело. У нас уголовные дела по воровству свыше нескольких миллионов долларов не имеют обвиняемых, только свидетелей (мысли в рабочее время).

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