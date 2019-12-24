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Центральное кладбище Кызыла. Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 51, 24 декабря / Шолбан Кара-оол воюет с Адрианом Ооржаком, а страдают рядовые граждане
   
 
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№51, 24 декабря 2019 года.

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Шолбан Кара-оол воюет с Адрианом Ооржаком, а страдают рядовые граждане

Шолбан Кара-оол воюет с Адрианом Ооржаком, а страдают рядовые граждане

«8 канал» поместил материал о том, как власти Тувы пытаются создать проблемы предпринимателям, не имеющим связей в органах власти. На рынке мясной продукции «Гаруда» в Кызыле разгорается нешуточный скандал. Люди даже вышли на митинг перед зданием Министерства сельского хозяйства Тувы. Как заявляют предприниматели, чиновники не дают им работать. В Торговом Центре «Гаруда» неожиданно по вине чиновников без работы оказались более 80 человек.

Всё дело в том, что фермеры, желающие сдать мясо на реализацию населению, обязаны проверить его в ветеринарной лаборатории, которая подчиняется Минсельхозу РТ. По закону работники лаборатории в случае установления причин, не позволяющих продолжить работу, обязаны заблаговременно предупредить об этом заинтересованных лиц. Просто так, внезапно, без объявления причин, закрывать лабораторию нельзя. А тут на носу празднование Нового года. Продажи мяса резко растут. В этот момент из правительства поступила команда заблокировать работу предпринимателям, торгующим в этом торговом центре. И чиновники Минсельхоза, без объяснения причин, закрыли лабораторию.

И тогда предприниматели пришли в Минсельхоз к замминистра Айдыну Дуну. А тот, вместо того, что объясниться с людьми, тупо вызвал наряд полиции. И только, когда точка кипения достигла максимума, и люди пообещали выйти к правительству, чиновники придумали неуклюжую причину: мол, у них сломалось оборудование, и кончились реагенты для проверки качества мяса. В общем, проблемы у чиновников, а страдают предприниматели и чабаны, которые привезли мясо на реализацию.

Альмира Сенди: «Этот сюжет в трёх регионах за сутки посмотрело более двухсот тысяч человек. В Хакасии, в Красноярском крае и Туве в социальных сетях, жители оставляли негативные комментарии, где возмущались происходящим в республике. Чиновники на удивление быстро отреагировали и выложили свою точку зрения, где решили себя оправдать. Хотя, как всегда, в приоритет поставили не простых граждан, которые пришли в Министерство сельского хозяйства и продовольствия узнать, почему закрыли лабораторию, где проверяют мясо, а высоких гостей, которые находились на тот момент в министерстве».

На самом деле никакое оборудование не ломалось, и реактивы можно было вовремя подвезти. Руководство региона специально вредят предпринимателям, которые работают в здании, принадлежащем политическому оппоненту Главы республики Шолбана Кара-оолаАндриану Ооржаку. В такой ситуации винить простых работников министерства сельского хозяйства Тувы не стоит, потому что им просто отдали приказ «сверху», чтобы они прокомментировали ситуацию в пользу руководства региона.

А ведь это игра одного человека, который пользуется своим административным ресурсом. И имя ему – Шолбан Кара-оол. К такому выводу можно прийти, если сравнить два торговых центра в Кызыле, где продают мясо. В «Гаруде» постоянно под надуманным предлогом АО «Тываэнерго» отключает свет, а Минсельхоз закрывает лабораторию. Проверки здесь идут в ежедневном режиме. А вот на сельхозрынке «Элбеке», где процветает антисанитария, никаких проверок нет. И свет здесь не гаснет, хотя он не относится к первой категории потребителей.

Проблема в том, что под Шолбаном Кара-оолом зашаталось кресло. Ему в затылок дышит Андриан Ооржак, который, по мнению Кара-оола, на сегодня является наиболее вероятным сменщиком сегодняшнего чиновника. Видимо, поэтому Кара-оол и принимает меры, чтобы подорвать финансовое благополучие конкурента, поэтому пустился во все тяжкие.

А пока один дует губы и топает ногами, закрывает лабораторию с помощью своего административного ресурса, предприниматели остаются без работы. Из-за того, что в торговом центре закрыли лабораторию, пострадали почти 8 тысяч человек. Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Тувы Айдын Дун, как в издёвку, записал предпринимателей на личный приём в следующий четверг. Оказалось, что он слишком загружен текущей работой. Видимо, проблемы простых граждан его не волнуют. Если в ближайшее время лабораторию не откроют, то предприниматели готовы выйти на митинг к Белому Дому.

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 risk-inform.ru/article_8443.html
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