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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 52, 30 декабря / Сто дней после выборов
   
 
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№52, 30 декабря 2019 года.

    Телеразборки

Сто дней после выборов

Сто дней после выборов

«Восьмой канал» посвятил передачу примечательной дате – прошло 100 дней после выборов в Верховный Хурал 3-ого созыва. Журналисты отмечают, что это были, пожалуй, самые грязные выборы в Туве за последние 20 лет. На них были зафиксированы самые массовые, в том числе уголовно наказуемые, нарушения действующего законодательства, по которым работают правоохранительные органы и суды.

Избирком Тувы заявил, что на выборах победила «Единая Россия», но в нашей маленькой республике шила в мешке не утаишь: люди понимают, что зависимым от власти членам комиссий просто пришлось «нарисовать» в итоговых протоколах заказанные цифры, так как в их отношении звучали угрозы увольнением и даже физической расправы. Совсем не секрет, что члены избирательных комиссий просто выносили в день выборов урны ночью, дабы не допустить, чтобы наблюдатели присутствовали при подсчёте бюллетеней. В настоящее время «в суды поданы иски об отмене выборов. Хорошо уже то, что Тува по политической грамотности меняется в лучшую сторону. Можно сказать: регион поднялся в этом вопросе на одну ступеньку. Произошёл демонтаж тотального диктата одного человека и подконтрольной ему партии. Можно смело заявлять, что меры, принимаемые депутатами фракции ЛДПР в парламенте, формируют политическую повестку».

Как высказалась журналист «Восьмого канала» Альмира Сенди, «Андриан Ооржак пробил хрустальный купол, из–за которого никто не знал, что происходит в республике». Он вместе с другим депутатом от ЛДПР Виктором Поповым за 100 дней работы в Верховном Хурале получили от избирателей более 70 обращений. Ими составлено и направлено в различные инстанции 19 депутатских запросов.

Не будет преувеличением сказать, что исполнительную власть Тувы и лично её Главу Шолбана Кара-оола от информации, распространяемой «Восьмым каналом», просто трясёт. На днях правительство Тувы обратилось в Кызылский городской суд с исковым заявлением к независимому источнику информации – «Восьмому каналу». Нас ждёт увлекательное разбирательство. Как помнится, Шолбан Кара-оол не выигрывал ни одного дела в судебных спорах со СМИ уже более пяти лет, хотя обращался в суд регулярно.

Думается, что и в этот раз правительственные юристы будут посрамлены, поскольку лидером фракции ЛДПР в Верховном Хурале Андрианом Ооржаком создано объединение юристов – «Бюро консалтинговых услуг «Народный советник». И оно уже начало действовать: даны консультации юридического характера 57 гражданам. Люди просят совета по потребительским займам населению, по земельным вопросам и применению уголовно-процессуального законодательства. К примеру, летом этого года в партию ЛДПР обратились обманутые дольщики, которые на протяжении многих лет не могут получить свои квадратные метры. Любые их обращения остаются без ответа – «чиновники лишь разводили руками». Сейчас появилась надежда, что проблема сдвинется с мёртвой точки – обманутые дольщики обратились к депутату Государственной думы Сергею Натарову. В настоящее время «рекомендовано принять ранее неоднократно отклонённый проект закона Республики Тыва «О защите прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены на территории Республики Тыва».

Другая область деятельности депутатов от ЛДПР – «создание в Туве регионального отделения Всероссийской общественной организации «Дети всей страны», в рамках которой у тувинских детей-сирот появилась надежда на получение собственного жилья.

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