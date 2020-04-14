Коронавирус: Проверка на гражданскую зрелость

В стране вовсю бушует пандемия COVID-19, в Москве здравоохранение работает с большой перегрузкой – не хватает коечного фонда и карет скорой помощи. На этом фоне выглядит достаточно странным, что факт наличия в Туве носителей опасного вируса для властей стал полной неожиданностью. Главу правительства республики, в целом правительство и парламент поразил некий столбняк, парализовавший волю. Из Москвы подробных указаний не поступало, и власти не знали, что делать. Шолбан Кара-оол дал указание всех отправить по домам на самоизоляцию, запретить передвижение людей и транспорта, изолировать Кызыл от районов, прекратить деятельность всех предприятий и удалился в тайгу для самоизоляции.

Но далеко не у всех так сильно парализовало волю. Фракция ЛДПР в Верховном Хурале Тувы 6 апреля обратилась к Главе правительства Ш.Кара-оолу с Обращением «О поддержке граждан Республики Тыва в связи с ограничениями по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», в котором предложила ряд срочных мер по оказанию помощи населению, в том числе социально незащищенным категориям граждан, оказавшимся в трудном положении, и участникам малого и среднего бизнеса, несущим на себе тяжесть ограничительных мер, связанных с самоизоляцией. Всего было предложено 23 пункта мер по поддержке населения и 14 пунктов по поддержке малого бизнеса. Эти меры включают в себя как прямую поддержку слабозащищённых слоёв населения, так и налоговые послабления в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Перечислять их нет смысла, к тому же документ достаточно объёмный. Вы можете прочитать его по ссылке: https://tuva.ldpr.ru/event/82376.

Сразу скажу, что спустя четыре дня большая часть предложенного командой Андриана Ооржака была озвучена председателем правительства РФ Мишустиным. Остальное прорабатывается правительством России в настоящее время. Согласен с депутатами, что Мишустину важна информация «снизу» для мотивировки помощи гражданам и бизнесу. Собственно, в связи с этим депутаты и обратились к Кара-оолу. Но не в том дело. Интересна реакция властей на предложения ЛДПР. Им бы взять самое важное и направить в Москву и сказать «спасибо» депутатам от ЛДПР. Ан нет. Ответа от Кара-оола депутаты так и не получили, хотя он уже вышел из самоизоляции в связи со скандалом в Тодже.

Зато 8 апреля Глава правительства демонстративно встретился с руководителями региональных отделений КПРФ и СР Р.Тамоевым и Р.Ооржаком и обсудил с ними меры по борьбе с коронавирусом. Сообщение об этом с фотографией дебилов в масках под руководством Главы было растиражировано правительственными СМИ. А на следующий день спикер парламента, руководитель ЕР в Туве К.Даваа за Кара-оола направил руководителю фракции ЛДПР в Хурале А.Ооржаку ответ, в котором просил не умничать и делать то, что велят. В частности, он написал: «предлагаемые Вами меры выполняются». Мол, не умничайте. Так что «рекомендуем Вам принимать участие в выше указанных мероприятиях». Напомню, предложения депутатов фракции ЛДПР состоят из 37(!) пунктов. Действия властей ограничиваются двумя действиями – «держать и не пущать!». И как после этого относиться к Шолбану Кара-оолу и его верному лакею Кан-оолу Даваа?

А вслед за этим придворный писака Адыг-оол распространил фейк о том, что якобы носитель инфекции красноярский чиновник Чернов – человек «из круга ЛДПР». И что с ним разносили заразу по Туве соколы Жириновского Сергей Натаров, Виктор Попов, Андриян Ооржак, Айбек Маады и другие. Как-то попытались привязать к ним ещё Альмиру Сенди и Сергея Конвиза. Вот такой получился «ответ Кара-оола» на предложение депутатов о борьбе с вирусом. Кстати, в связи с распространением фейковой информации на Адыг-оола направлено соответствующее заявление в МВД. Будем ждать их реакции.

Теперь взглянем на ситуацию с другой стороны. Обратите внимание: как только стало известно о пандемии и опасных последствиях заражения вирусом, Глава правительства Кара-оол сбежал в тайгу на самоизоляцию. А в это время депутаты от ЛДПР готовили предложения по борьбе с коронавирусом. Чувствуете разницу в поведении? А затем, когда Глава по обстоятельствам был вынужден вернуться в Кызыл, он не стал обсуждать с депутатами их предложения, хотя своих собственных мыслей на сей счёт у него не было. Мало того, он даже не ответил депутатам, хотя обязан это делать. Встреча с руководителями КПРФ и СР выглядит на этом фоне как фарс. С одной стороны, они никаких предложений не подавали, с другой – даже депутатами не являются. И всё, что делает Кара-оол в этой ситуации – это попытался унизить депутатов от ЛДПР, показав, что они – никто. Ну а спикер Даваа в этой ситуации – просто политическое ничтожество на службе у Главы правительства.

Но тут важно не трусливое поведение крайне несамостоятельного Главы региона и даже не хамское отношение к народным избранникам. Совершенно очевидно, что Шолбан Кара-оол в условиях повышенной опасности для людей думает не о народе, а о том, как он будет выглядеть на фоне чрезвычайной ситуации. Даже в условиях смертельной опасности для многих сограждан он, по всей видимости, больше думает о том, чтобы его вероятный соперник на выборах Андриан Ооржак в глазах избирателей не выглядел более продвинутым, зрелым, эффективным и человечным политиком, чем он. И только это является главным движителем его помыслов и желаний. И ради достижения этой цели Кара-оол, видимо, готов на многое.

Наш корр.