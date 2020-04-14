Сергею Шойгу больше нечем заняться?

В Чехии убрали памятник советскому маршалу Коневу. Решили поставить его в другом месте. «Представитель российского МИД Мария Захарова назвала снос памятника советскому маршалу в Праге преступлением, пообещав «ответ Москвы». Следом «Шойгу обратился к чешскому коллеге с просьбой передать памятник Москве». И вот что я вам скажу. Наверное, зря они с памятниками воюют. Но это вообще-то их дело, куда памятники переставлять. Можно им советовать, можно требовать, можно вводить санкции.

Но я про нашего земляка. Раздухарился он больно. Пусть займётся своими преступниками в Минобороны. У него зам. начальника Генштаба в тюрьме по подозрению в коррупции. А вообще Минобороны – это змеюшник жуликов.

И сам Шойгу совсем не святой. Пусть занимается собственными жуликами, которых он прикормил за бюджетный счёт. А лучше – пусть займётся борьбой с коронавирусом у себя на малой Родине – в Туве. Тут его любимые китайцы целый район заразили.

Ш. Монгуш