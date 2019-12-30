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Дети прыгают в протоку парка с моста. Раздел: Родной край
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 52, 30 декабря / Перекрёсток мнений
   
 
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№52, 30 декабря 2019 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Послание ни о чём и в никуда

Аноним, 25-12-2019 #1[com]

Мне совещания Кара-оола нравятся своей доходчивостью: всё коротко и ясно объясняют без лишних слов.

Аноним, 25-12-2019 #5[ru]

Печально...

Аноним, 25-12-2019 #6[com]

Аноним 1,2,3 вы видимо в бреду или в агонии. Выбирать вам. Но за 12 лет уничтожено все, что было построено и сделано. Даже у детей парк культуры и отдыха отобрали!

Аноним, 25-12-2019 #7[ru]

На следующий 2020 год субсидии на прямой авиарейс Кызыл-Москва не предусмотрены. Субсидированных авиабилетов не будет. Наверное, опять министерство транспорта республики вовремя не защитилось и не предоставило документацию. Зато министра транспорта республики повысили в должности до зампреда правительства. Депутаты от ЛДПР, при утверждении в парламенте его на должность задайте ему вопрос: почему опять не защитили субсидии на авиарейс Кызыл – Москва? Почему постоянно ежегодно что-нибудь да не дорабатывают? А народ из-за них страдает.

Аноним, 25-12-2019 #9[ru]

Явился, не запылился со своим ежегодным Посланием. А не послать ли его этим посланием за его дирижаблями в Москву на ул. Восьмого Марта, д. 1 (Московская областная центральная клиническая психиатрическая больница)?

Аноним, 25-12-2019 #14[ru]

Правда только одна: черные братки должны сидеть пожизненно в одной камере с последними прокурорами республики вместе.

Аноним, 26-12-2019 #18[ru]

В Туве омерзительных Карликов производят. А те дальше производят своих братьев и сестёр, дочерей и сыновей. И все на госслужбу щемятся. Государственные деятели, так сказать. Поэтому так и живём, Карлики повсюду, Карлики кругом...

Аноним, 26-12-2019 #20[com]

Наоборот хорошо, что совещание сделали открытым! Теперь народ тоже может посмотреть и услышать, какие вопросы обсуждались и какие проблемы темы поднимались. Дурь должна быть видна!

Аноним, 26-12-2019 #27[ru]

«Он словом и делом доказал, что он – один из влиятельных генералов в мире!». Назовите, где ваш самый влиятельный генерал служил и в какие битвы он выиграл? У нас за время жизни вашего генерала были войны в Афганистане, в Сирии, в Мозамбике, в Камбодже, в Анголе, в Эфиопии, в Чечне, в Украине и снова в Сирии. И еще куча мелких конфликтов. С 1979 года по 1989 год СССР потеряла убитыми 13310 человек, ранеными 30 тысяч человек и пропавшими безвестен 300 человек! Ну и где, скажите, ваш прославленный генерал проливал кровь за Родину?

анониму30, 26-12-2019 #31[ru]

Аноним вы и правду в это верите? Что же тогда после Шойгу у нас МЧС так быстро сдулось? А почему? Точно то же будет и с минобороны! А уж про Крым: вы что, готовы с ним разделить лучи славы? Если да – то готовьте сухари! Потому как вот даже РЖД стерла все надписи на локомотивах и вагонах на поездах в Крым! Знаете почему? или надо прояснять! Не хотят сушить сухари! (потому как нарушение международных договоров чревато Гаагой).

Аноним, 26-12-2019 #32[ru]

Ха-ха-ха! Один из влиятельных генералов. Хо-хо-хо! Умора. Чудо в медалях и при шпаге. Ха-ха-ха!

Аноним, 26-12-2019 #34[ru]

Благодаря Шойге над российской армией смеется весь мир! Если начать перечислять всё, что он натворил за время руководства – не хватит никаких слов! За один только авианосец Кузю Шойга должен был застрелиться. Ну, если бы у него была офицерская честь!

Аноним, 26-12-2019 #37[ru]

«Шойгу, а не Шойге» – по другим словам 34-го возражений нет, я так понимаю? (с такими друзьями и врагов не надо).

Аноним, 27-12-2019 #38[ru]

Там кто-то заявляет, что у Кара-оола 12 успешных лет руководства республикой? Интересное сообщение, если иметь в виду, что за это время республика официально стала самым бедным регионом страны. Успех в чём? В личном обогащении? И что до сих пор никто из чёрных братьев не сидит? Осуждены только министры Сат и Бичелдей, да свора близких к браткам предпринимателей–ворюг? Даже подлец Пережегин до сих пор не сидит! А Якушев странным образом получил условный срок и радуется! Прокурора на них нет!

Аноним, 27-12-2019 #40[ru]

Карлик выдумывает «успехи», высасывает их из пальца. А на деле везде провал. Электроэнергия и уголь – самые дорогие в России. Позор!

Аноним, 27-12-2019 #41[ru]

Путин велел снизить цены на электроэнергию для сельхозпроизводителей. Нашим надо не спать – ехать в Москву, добиваться снижения расценок.

Аноним, 27-12-2019 #42[ru]

С Оюна правительство Тувы сняло все субсидии. Карлик велел душить его.

Аноним, 27-12-2019 #43[ru]

Они бы ещё остановили рост цен на уголь на отметке в 6 тыс. рублей за тонну! Мы бы их благодарили... Все планы Кара-оола – это программа воровства!

Аноним, 27-12-2019 #46[ru]

А что вы кинулись на Шолбана Валерьевича? Сейчас все воруют!

Аноним, 27-12-2019 #47[com]

Владельцы Абаканских магазинов благодарят Мэра Кызыла и готовы ему доплачивать за запреты торговли алкоголем в входные и праздничные дни. Перед праздниками виноводочные отделы Абакана полны тувинцев. Их стараются обслуживать вне очереди, так как набирают ящиками. Так продолжается с тех пор, как в Кызыле ввели частичный запрет на алкоголь. Хакасский бизнес процветает!

Аноним, 27-12-2019 #50[ru]

Ура! Ура! Ура! Молодец Карлик, так держать! Кстати, вы не знаете, в чём выражаются санкции для тувинцев? Это цена угля, электроэнергии и запрет на спиртное! Карлик, Уря! Уря! Уря!

Аноним, 27-12-2019 #51[ru]

Никакой не Шойго и не Шойги! Шайтан – так зовут вашего жулика и вора в генеральских погонах.

Аноним, 28-12-2019 #56[com]

Мэр Кызыла – совсем слабый. И команда у него работать не умеет. Зам его по профилактике правонарушений бегает в пивнушках – пиво пересчитывает. Да за сотрудниками мэрии шпионит – больше ничего делать не умеет. Остальные ищут, где бы поживиться. Никто делом не занимается, сплошные интриги. Кызыл весь в мусоре, да снегом завален. Вечерами люди ходить боятся, освещения нет. Только такси и собаки по пустому городу вечером рыщут.

Аноним, 28-12-2019 #57[com]

Вопрос с маршрутками, с графиком движения, безопасности, в Кызыле на нижайшем уровне. Основная часть руководителей и специалистов в мэрии прибыли из кожуунов. Что с них спросишь? Им надо долго учиться цивилизации. Надо приглашать с других городов. Из тех, где высокий уровень управления. А мы опустились до суммона. Ещё столицей называемся...

Аноним, 28-12-2019 #60[ru]

Время покажет! Узбакойтез!!! Шайтана будут судить по самым тяжёлым и суровым статьям Международного права. Гаагский трибунал ещё впереди.

Аноним, 28-12-2019 #61[ru]

Ждите, ждите, пока он всю республику продаст, похоронит и ещё раз продаст. А усё Гаагу ждите...

Аноним, 29-12-2019 #64[ru]

Мэра кое-как выперли из Тываэнерго, когда он там работал. Начал разваливать предприятие. Управленец никакой, в коллективе, относились, как к капризному ребенку. Как он столицей правит?

Коротко

Аноним, 25-12-2019 #1[ru]

«В Туве запускают агропроект для многодетных заключённых», «источники финансирования (из бюджетов самих муниципалитетов)» – хороший проект! нищие районы теперь официально обязаны кормить зэков за свой счет. Кара-оол превращает весь бюджет Тувы в воровской общак, что ли?

Аноним, 27-12-2019 #2[ru]

Фактически это будут рабы. В маленькой республике около 6 колоний. Вся Тыва в тюрьмах. Правда, там сидят не те, кто должен сидеть. Там будут сидеть ваши дети, и еще не родившиеся дети ваших детей...

Остановите воровство бюджетных средств на стройке «Дворца молодёжи»!

Аноним, 26-12-2019 #1[ru]

Сафрин понаделал брака на Дворце молодежи, вот и приходится теперь его реконструировать!

Аноним, 26-12-2019 #2[ru]

1й, если брак Сафрина, то где официальное заключение, экспертиза? Почему вместо законной «реконструкции» вы опять воруете деньги? Где профессиональный строитель Сафрин и где армяне – калымщики.

Судебный департамент Тувы тормозит стройку

Аноним, 26-12-2019 #3[ru]

Департамент – тоже те работники, мышей не ловят! В Улуг-Хемском районном суде работает некий судья К, который сам в состоянии алкогольного опьянения, нанёс телесные повреждения, применив в качестве оружия колющее-режущий предмет! После разнёс отделение полиции!!! И спокойно дальше судит людей!!! Как быть? А материал его приключений с видео находятся в СКР Улуг-Хемского кожууна!

Холопы дерутся – у народа чубы трещат

Аноним, 25-12-2019 #1[com]

В говне придется зарастать, благодарим вас, Шолбан Валерьевич!

Аноним, 25-12-2019 #2[ru]

Причем здесь УК «Ангарский», если мы платим за мусор напрямую СТ-ТБО? Или «Ангарский» в своих платежках тоже за тот же мусор собирает плату? Получается, мы платим дважды что ли? Кто-нибудь может объяснить?

Аноним, 25-12-2019 #3[ru]

УК «Ангарский» и УК «Центр» умышленно расторг договор, чтоб ввести народ г. Кызыла в хаос, пытается 2 месяца собрать деньги за ТКО и через два месяца опять жители компаний уйдут на прямые договора.

Аноним, 25-12-2019 #4[ru]

Мэрия умышленно по указке сверху создают ситуацию, что региональный оператор работает плохо. Зажрались и хотят ввести МУП Благоустройство, чтоб отмывать бюджетные деньги

Аноним, 27-12-2019 #5[ru]

Все помнят, как Кызыл был завален мусором. В РИСКе даже рубрика такая была. А теперь власть делает вид, что раньше, до СТ-ТБО было хорошо, был идеальный порядок, а пришёл Попов из Красноярска и всё испортил. На самом деле Карлик и его банда, видимо, хотят присваивать деньги за уборку мусора, а мусор вывозить от случая к случаю – как раньше.

Аноним, 27-12-2019 #6[ru]

В этом году, если бюджетные организации не рассчитаются за уборку мусора, деньги в бюджете «зависнут». А мусор останется на улицах и во дворах домов.

Аноним, 27-12-2019 #7[ru]

А что там, Благоустройство обещало в начале декабря начать производство угольно-мусорных брикетов. Ну и как? Хоть один сделали?

Аноним, 27-12-2019 #8[ru]

Да вы что, с ума сошли? Какие брикеты? Этот наш придурковатый мэр Кызыла Сагаан-оол только деньги осваивать мастак. А так толку от него – ноль!

Шолбан Кара-оол воюет с Адрианом Ооржаком, а страдают рядовые граждане

Аноним, 25-12-2019 #1[ru]

Так этот министр вроде молоденький такой, только совести грамма не будет. Как не стыдно в кара-интригах участвовать? Ведь страдают его соплеменники, простые предприниматели, а за ними семьи, дети! Я думал, что у тувинских борцов больше чести и достоинства, а оно вот как получается... Но Бог – не фраер, все видит и шельму – метит!

Аноним, 27-12-2019 #3[ru]

Кара-оолу поперек горла Василий Оюн и Андриан Ооржак. Он готов в республике всё уничтожить, лишь бы им жилось хуже, и они его не оставили без кресла.

Аноним, 27-12-2019 #4[ru]

Ну действительно: весь город ходит в Гаруду за мясом. Скоро новый год. Зачем всему городу создавать проблемы?

Аноним, 27-12-2019 #5[ru]

А эти ветеринары что, не понимают, что с ними будет, когда Андриан станет президентом? Он же их до седьмого колена в говно втопчет! Им что, жить надоело?

Аноним, 27-12-2019 #6[ru]

Хорошо в Кызыле появился Восьмой канал. А то по ГТРК только Карликов кажут – какие молодцы!

Аноним, 27-12-2019 #7[ru]

Альтернатива государственному телевидению – это хорошо! Пусть Карлик трясётся от страха, и нервничает, когда про него правду показывают по Восьмому каналу.

Осторожно! Ощепкова на свободе и даже без смирительной рубашки!

Аноним, 25-12-2019 #1[ru]

Каков поп, таков и приход. Рыба гниет с головы. Все правительство – гнилое, а Ощепкова давно должна УЕ...

Аноним, 25-12-2019 #3[ru]

Уважаемая автор данной статьи Елена М! Не расстраивайтесь! Думаю, все должно решиться положительно! Я так чувствую! Просто еще не вечер и не всё одна замминистра решает! После Нового года все начальство появится, и тогда следует этот вопрос поднять еще раз! Далее в свое время я смотрел и в интернете находил могилу Шумова Ивана Никитовича и поэтому, если не трудно будет Админу поискать в архивах мою переписку Шумову Андрею Семеновичу, то там есть указание на место захоронения в Латвии – в то время у меня была договоренность с Латвийскими товарищами и они готовы были для Андрея Шумова показать и свозить на Могилу! Но не сложилось! Я думаю надо просто попробовать еще раз! С уважением! PS. Если укажете конкретную Фамилию имя и отчество – то я напишу в Администрацию президента письмо с указанием безобразия в Туве и отправлю отсюда из Москвы!

Аноним, 25-12-2019 #6[ru]

Хабалка. Самое страшное то, что такое поведение этой одноклеточной – неотъемлемая часть чиновников от Москвы и до самых окраин. Отвратительно!

Аноним, 25-12-2019 #7[ru]

Действительно: что писать Путину, если он же этих чиновников и расставил по местам? Он опять спустит вниз указание «разобраться» той же Ощепковой. Такая, понимаешь, вертикаль гнилая.

Аноним, 25-12-2019 #8[com]

ШУМОВЫ – Герои всей Тувы. К сожалению, их подвиг и участие в Великой Отечественной войне до сих пор никак не увековечены в родной республике. Видимо, подвиг братьев в Туве никому не нужен. Впрочем, как и все, что касается некоренного населения. Тёму, конечно же, по-человечески жалко, но и Ощепкову понять можно. Ее сын «Щепа» страдает заболеванием, точнее – психическим расстройством. В последнее время из дому стали пропадать ценные вещи: золото, техника, продукты. Вот и вынуждена была мамаша отправить отпрыска подальше, дабы глаза не мозолил своим «синим лицом», да карьеру матери не портил своим поведением. А Артема отправить на юбилейный парад в Москву можно и всем миром. Организовать сбор по 100 рублей, глядишь и наберется на билеты и проживание, чтобы этим чиновникам, кормящимся за счет налогоплательщиков, было стыдно. Да какой там. Они эти деньги умыкнут, а себе приписочку сделают, что якобы правнук Шумова побывал на параде. ПОЗОРНИКИ!!!

Аноним, 25-12-2019 #9[ru]

Мы, тувинцы, вынуждены жить за пределами республики, спасая своих детей от караооловских боевиков и тварей. Мы поддерживаем братьев Шумовых и их родственников. Как можно помочь материально? Мальчик должен ехать на Красную площадь, обязательно должен! Министерство необразованности, тупости и наглости Республики Тыва не имеет морального права унижать людей! Даст Бог, этих старух уберут из этого министерства.

Аноним, 25-12-2019 #10[ru]

Совет судей Республики Тыва поддержит материально родственников братьев Шумовых!

Аноним, 25-12-2019 #11[ru]

№ 8 Согласен с Вами. Организуйте сбор денег, я помогу. Но не подпускайте к доброму делу Кара-Карлика и других мразей. Они и возглавят, и себя пропиарят. Не подпускать! Пускай катятся ко всем чертям!

Националист, 25-12-2019 #13[ru]

Объясните мне, в чем проявляется «легендарность» братьев Шумовых?! А потомки их домашних собак, можно отнести к великим собакам, ведь они кушали аж с рук самих братьев?!

Националисту, 25-12-2019 #15[ru]

Господин националист! В чем легендарность братьев Шумовых? Да все просто: вот ушли на фронт все шестеро и вернулись – только трое! Вот и в моей семье ушли на фронт много, а вернулось меньше половины! Двое в 1943 погибли, а кто то еще раньше и кто то совсем перед войной. И у моей супруги в семье тоже не вернулся дедушка с фронта и погиб, защищая Родину! Вам, видимо, это не понять, потому как у вас нет ни Родины, ни семьи! А вот они погибали за Родину и против нацизма, в какой то мере и против национализма! Так что мы в разной с вами лодке, господин националист. И вы гребете не туда!

А Артем молодец – если он хочет увидеть парад – то обязательно увидит! Видите сколько желают ему помочь! И это не просто желание – это народ так чтит память тех, кто воевал за нас! Я тоже постараюсь помочь Артему! А вас, господин Националист, просто жаль, что вы даже в таком простом деле таким гнилым оказались! Один из моих родственников был кавалер Ордена Славы (они приравнены к Героям СССР – хотя Кавалеров меньше, чем Героев СССР). И он никогда не выставлял себя в том, что он больше чем другие ветераны заслужил перед Родиной, а обычно даже стеснялся! Вот в этом и есть легендарность нашего народа! В скромности!

Аноним, 26-12-2019 #16[ru]

В скромности! Супер! Вот и генерал Рохлин отказался от звания Героя России за чеченскую бойню. А Шойга нацепил на себя всё, что блестит. И мнится тем, что он якобы ГЕРОЙ! Ощепкова, Кара-оолы, Шойги – вот это «герои», вот это ого-го! Да не нужны им ни Шумовы, ни Рохлины, ни Матросовы, а нужна им массовка на 9 Мая да картинка в телевизоре! Люди, опомнитесь уже! Вы что, совсем слепые?

Аноним, 26-12-2019 #17[com]

Очень понравились мне комментарии к этой статье! Согласен на 100%. Память предков – святое! Более страшной бойни, чем ВОВ, Земля не знала! Адская мясорубка, рвущая своими ножами тела, жизни, судьбы... Калечащая и разрушающая!!! Так вот ветераны наши не только все это на плечах своих вынесли, но и сумели создать в послевоенном СССР нормальную жизнь для своих детей и внуков! А многие так и остались лежать в чужой земле, израненными, истерзанными... с родными не простившимися. Есть где то памятник в России «женщина с семью улетающими журавлями», так вот представь семерых родить, поднять и всех потерять, за Родину... Именно за нее они уходили воевать! Так что никакой сарказм, пиар и притягивание современной политики тут неуместно. Это – история, трагическая история моей страны, моего народа.

Аноним, 26-12-2019 #18[ru]

«Вы что совсем слепые?» – спрашивает аноним №16. Да. нет мы совсем не слепые! Но та самая скромность и губит же нас. Я вот на личном примере хочу пояснить – ну не может самодостаточный человек любить власть! Потому что власть мне совсем и не нужна! Я сам могу заработать, сам мог обеспечить свое будущее и старость – потому как всю жизнь пахал и не просто пахал – а так с толком и с расстановкой! Вот кто остался – ну к примеру мой родственник – который Кавалер Ордена Славы – он опять то куда пошел после войны трудиться? Пошел слесарем – потому как руки золотые, а не в начальство! Вот опять же и детей так воспитывал все для Родины! Кем его дети стали? Да тоже простыми людьми! А те кто при власти, кем дети их становятся? Вот именно! Так что мы все видим и понимаем, что сами и есть мы дураки, когда власть отдаём в руки не лучших. Вот поэтому и имеем таких кара-полов и ощепковых.

Аноним, 26-12-2019 #20[ru]

Вернемся к теме. Главное – это помочь всеми разумными средствами родственникам Шумовых попасть в Москву и Санкт-Петербург! Думается, Военкомат РТ должен все организовать, все правоохранительные учреждения и организации, судьи, и т.д. Необходимо лично поставить в известность Путина!

Аноним, 27-12-2019 #23[ru]

Новоявленная сенаторша Дивановна чего молчит с нашими сенаторшами старушками? Где их пионерский задор? И вообще, живые хоть они или нет?

Аноним, 27-12-2019 #26[ru]

Да эта Ощепкова – натуральная идиотка! Она даже разговаривать с людьми не умеет.

Аноним, 27-12-2019 #28[ru]

В Администрации отвечают, что распределением билетов на Красную площадь по регионам занимается правительство региона. И поэтому билеты имеются. И не вопрос выдать внуку героев билет! Вопрос заключается только в желании или не желании это сделать! Вот такие дела на сегодня!

Аноним, 27-12-2019 #29[ru]

Интересно, а украсть Педобщество ей позволили? Или нет?

Аноним, 27-12-2019 #30[ru]

Конвиз отсудил у Ощепковой Педобщество. Теперь будет её гнобить!

Аноним, 27-12-2019 #32[ru]

Интересно, а кто эту дуру двигает? Кто её в министерство пристроил? Она же ни хрена там не понимает и со всеми перессорилась!

Аноним, 27-12-2019 #34[ru]

Ощепкова хочет подвинуть Санчаа и стать министром!

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