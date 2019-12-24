Когда закончится формирование правительства?

Председателю правительства

Республики Тыва Кара-оолу Ш.В.

ЗАПРОС

Уважаемый Шолбан Валерьевич!

8 сентября 2019 года прошли выборы депутатов парламента Тувы. 19 ноября 2019 года в связи с прошедшими выборами Вы распустили правительство Тувы. Однако по состоянию на 20 декабря, то есть более чем трёх месяцев после выборов и месяц после объявления о роспуске правительства, персональный состав правительства Тувы не сформирован, о чём неоднократно сообщала газета «РИСК» в своих публикациях.

Подвешенное состояние членов правительства в такой большой период негативно влияет на и без того малоэффективную работу членов Вашего кабинета. Причины такой административной паузы широкому кругу людей неизвестны, что порождает разного рода кривотолки в Ваш адрес. Общественность Тувы обсуждает две наиболее вероятные причины затяжки с формированием персонального состава правительства Республики Тыва: либо отсутствие в Вашей команде надлежащих кандидатур в необходимом количестве на замещение государственных должностей и отсутствие у Вас желания привлекать другие персоны для работы в правительстве, либо влияние коррупционных связей внутри правительства, не позволяющие освободиться от не справляющихся со своими обязанностями членов правительства типа первого зампреда правительства Брокерта и министра строительства Овсянникова.

Учитывая общественную значимость процесса формирования исполнительной власти в Республике Тыва и широкий общественный резонанс публикаций о коррумпированных членах правительства Тувы, прошу сообщить редакции газеты «РИСК», какие причины мешают Вам в установленные сроки сформировать новый состав правительства и когда Вы планируете закончить этот процесс? Не перейдёт ли он в 2020 год?

Ответ прошу направить в редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.

Копии публикации прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров