Коррупция, воровство и убийства в вотчине Шойгу

УГОЛОВНИКИ НА ВЫСОКИХ ДОЛЖНОСТЯХ

Ни для кого не секрет, что за последние 12 лет процесс криминализации в Туве резко ускорился и под строгим оком Шойгу движется семимильными шагами. То, что у нас воруют все, кто имеет доступ к бюджетным деньгам – дело уже как бы привычное. Об уровне вороватости можно судить хотя бы потому, что у нас на хищении бюджетных средств попался даже Председатель Конституционного суда Аяс Саая. Как утверждают следователи (судебного вердикта пока нет), Глава республики ему за здорово живёшь выделял под надуманными предлогами из бюджета республики миллионы на проведение каких-то никчёмных научно-практических мероприятий, а он эти деньги прикарманивал.

В другом случае передано в суд уголовное дело по обвинению в воровстве начальника Госналогслужбы республики Вероники Суге-Маадыр и её мужа, полномочного представителя Главы республики Кара-оола Анатолия Суге-Мадыра. С ними в компании – начальник городской налоговой инспекции Шораана Донгак и свора исполнительных вороватых чиновников помельче. Чудом избежал статьи директор ООО «Восток», ближайший друг и подельник Главы республики Сергей Уюсов, о котором говорят, что он половиной доходов делится с самим Кара-оолом. С его помощью Суге-Маадыр украла десятки миллионов рублей. А затем на эти деньги, перечисленные через банк(!), приобретала в Москве недвижимость, оформляя на родственников. По другому делу идёт помимо налоговиков ещё и руководство обласканной Кара-оолом китайской компании «Лунсин», которое передавало взятки за незаконное освобождение от уплаты налогов в бюджет республики на сотни миллионов рублей.

Нет никакого секрета в том, что друзья Кара-оола, занимающиеся строительством, почти все находятся под уголовным преследованием за хищение бюджетных средств путём мошенничества. Предприниматель Леонид Доржу предпочёл смерть позору. Министр Сат отбывает срок на Правобережной зоне Кызыла. Главный сепаратист Каадыр-оол Бичелдей в должности министра образования схлопотал себе условный срок за хищение 44 млн. рублей, выделенных на строительство детских спортивных площадок при школах. Ходит, отмечается – в перерывах между высоким служением в государственном музее и представительных заседаниях с высшими должностными лицами республики. Вместе с ним прогуливается в том же направлении осуждённый на условный срок личный консультант Кара-оола по махинациям Юрий Якушев. Два племянника Кара-оола – бизнесмен Евгений Чигден и председатель администрации Улуг-Хемского района Мерген Анай-оол тоже мотают срок. Первый – на зоне, второй отделался условным наказанием. Родной брат Кара-оола Леонид уже отсидел на зоне часть срока и был освобождён по УДО по состоянию здоровья...

Среди особо доверенных из ближайшего окружения – друг нашего знаменитого земляка Сергея Шойгу Валерий Конгар, осуждённый на три года условно и лишённый права занимать руководящие должности в органах государственной власти за превышение должностных полномочий при задержании граждан и нанесение телесных повреждений. А также за угрозы убийства О.Тинмею и А.Чамзыну, когда был в должности первого заместителя министра внутренних дел Тувы. В указанных действиях также участвовали бойцы спецназа, которые неудачно пытались утопить Тинмея в Енисее. Однако суд счёл эти обвинения недоказанными. Придя во власть, Шолбан Кара-оол, невзирая на криминальное прошлое, «по дружбе» (или по просьбе Шойгу?) тут же назначил Конгара секретарём Совета Безопасности республики... Совсем не секрет: когда Сергей Шойгу бывает в Кызыле на отдыхе, Конгар, как, впрочем, и Кара-оол, непременно оказывается в его свите и за праздничным столом.

Этот список близких к Кара-оолу и Шойгу друзей-уголовников можно продолжать. Правда, смысла в этом нет. Сейчас близкие отношения уголовников и высокопоставленных чиновников в России скорее норма, чем исключение. Все знают: в окружении Главы республики Шолбана Кара-оола одни уже отмотали срок и «откинулись», другие сидят в местах не столь отдалённых. Или в лучшем случае отмечаются, находясь на условных сроках. Остальные живут в ожидании приговора. Впрочем, не забыт личный преданный друг чёрных братков депутат парламента Тувы от партии «Единая Россия» Эдуард Дагба-Лама, осуждённый, как ранее и брат Главы Леонид, за хранение и перевозку наркотиков, который сейчас «чалится» на зоне. Или другой дружок Главы – Аяс Монгуш, привлекавшийся за групповое изнасилование.

Впрочем, всех друзей-приятелей Кара-оола и Шойгу, имеющих конфликты с законом, и не запомнить – так много их набралось за 12 лет.

Да если честно сказать, то и сам Кара-оол законопослушностью никогда не отличался. Достаточно вспомнить выбитый в пьяной драке с участием заместителя министра внутренних дел Тувы В.Байкара глаз охранника боулинг-клуба «Страйк»... Хотя кому как. Именно после этого инцидента Кара-оол был замечен нашим замечательным земляком Сергеем Шойгу. И именно после этого его карьера резко пошла в гору... Теперь он не какой-нибудь торговец технарём, а наделённый безграничными полномочиями Глава региона!

У кого-то может сложиться впечатление, что Тува – какой-то сверх криминальный регион России, в котором, похоже, даже губернатор – бандит... Нет, конечно. Обычный регион. Просто с тех пор, как Шойгу поставил во главе республики гражданина, известного своими уголовными наклонностями, процесс криминализации тувинского общества резко ускорился. И такое, похоже, случается везде, куда дотягивается рука Шойгу. Вопрос недосягаемости губернатора для правоохранителей и службы безопасности решается просто – ни одного руководителя в Туву не назначают без согласования с Шойгу и Кара-оолом. Таким образом, в регионе и создаётся криминальная среда. Такое было в Хакасии, пока там руководил ставленник Шойгу Зимин. То же самое наблюдается в Красноярском крае.

ПОДМОСКОВЬЕ – ЛОГОВО КОРРУПЦИОНЕРОВ?

Ещё хуже – в Московской области, которой руководит протеже Шойгу, сын его ближайшего соратника Андрей Воробьёв. Про бандитизм распространяться не стану, сообщу лишь то, что пишут московские газеты про воровство в области. К примеру, в статье «Снимут или нет губернатора Подмосковья Воробьева?», в частности, сообщается, что последние пару лет Подмосковье сотрясают просто дикие коррупционные скандалы. Количество глав администраций городов и районов Московской области, задержанных ФСБ и МВД и их имущество, признанное незаконно нажитым, не поддаётся осмыслению. И такое происходит под боком у федеральной власти. Судите сами.

• Глава Клинского района Московской области Александр Постригань – арестован. У него изъято свыше 1700 (!!!) объектов недвижимости.

• Глава Серпуховского района Александр Шестун – арестован. У него судом изъято свыше 1000 объектов недвижимости.

• Глава подмосковного Пушкинского района Евгений Жирков – задержан.

• Экс-глава Пушкинского района Сергей Грибинюченко – задержан.

• Первый заместитель главы администрации Балашихи Алексей Коваль – задержан.

• Экс-глава Истры Андрей Вихарев – сбежал из-под домашнего ареста, находится в розыске.

• Глава Раменского района Андрей Кулаков – арестован за убийство.

• Замглавы города Чехов Дмитрий Фриш – задержан.

• Глава городского округа Чехов Мария Кононова – арестована.

• Заместитель главы Солнечногорского района Максим Нуждин – задержан при получении взятки.

• Замглавы администрации городского округа Красногорск Дмитрий Феоктистов – арестован при получении взятки.

И это – далеко не полный перечень проворовавшихся чиновников Московской области. Задержания и аресты продолжаются. Губернатор Воробьёв пока на свободе, но возникает закономерный вопрос: он борется со всей этой воровской шелупонью или наоборот? Чего в этой цепочке арестов больше – желания губернатора Воробьёва очистить власть от казнокрадов и взяточников или упущения по работе с личным составом? Награждать его нужно или срочно менять и отдавать под суд?

ТАКИЕ МАСШТАБЫ ВОРОВСТВА СЕРДЮКОВУ И НЕ СНИЛИСЬ

А что сам министр обороны С. Шойгу?

Знающие люди полагают, что в плане коррупции он давно переплюнул А. Сердюкова. Позволяет себе жить в замках. А его первый заместитель Руслан Цаликов приобрёл себе дачу на Рублёвке за миллиард. Это в 13 раз превышает его доходы за последние 10 лет. В деревне Раздоры он взял в аренду участок леса размером 2,2 гектара на 49 лет, согласно приказу Лесного комитета платит Руслан Хаджисмелович 11 тыс. рублей в месяц за аренду леса, хотя земля стоит 1,3 млрд. рублей.

ФСБ задержала главу центрального территориального управления имущественных отношений Минобороны, заподозрив его во взяточничестве. По мнению независимых источников, фигуранты всех этих дел о взятках, откатах и хищениях формировали «чёрную кассу» министра обороны С.Шойгу. Ответственным «кассиром» называют его заместителя Тимура Иванова, с которым так или иначе связаны фигуранты большинства возбуждённых в Минобороны уголовных дел.

7 февраля гарнизонный военный суд арестовал на два месяца заместителя начальника Генштаба Вооруженных сил России генерал-полковника Халила Арсланова, ставшего фигурантом уголовного дела о хищении 6,7 млрд. рублей. К этому ещё стоит добавить прегрешения заместителя Шойгу Иванова и криминальные события на Космодроме «Восточный», где с некоторых пор привыкли воровать миллиардами, и вам станет понятно: либо коррупционеры, воры и бандиты нашли в лице Сергея Шойгу своего покровителя и защитника, либо он сам совсем не разбирается в людях.

ЧУДОВИЩНОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ОБОРОТНЕЙ В ПОГОНАХ

Но в данном случае мы не отвечаем за всю Россию. Хотелось бы, видеть Туву менее вороватой и более безопасной. И она такой могла быть, если бы министр обороны Сергей Шойгу так откровенно не покровительствовал местным властям Тувы, тем самым вольно или невольно создавая условия для криминализации республики.

Стало уже привычным, что в России очень не любят полицию. Ну, просто до тошноты. А за что её любить? – спросите Вы, уважаемый читатель. И будете правы. Но любовь-нелюбовь – это дело личное. А вот почему население, как правило, боится правоохранителей пуще, чем бандитов? Вот это вопрос...

Вспоминая криминальных друзей Ш.Кара-оола из верхушки МВД Тувы Байкару и Конгара, невольно приходишь к выводу, что среди сотрудников внутренних дел много всякой нечисти. Такое впечатление, что в Туве кто-то специально занимается селекцией негодяев с полномочиями в погонах. К сожалению, такое предположение недавно получило своё подтверждение. Арестован и находится в СИЗО другой полицейский из свиты Кара-оола – бывший заместитель начальника уголовного розыска республики. Это приятель Шолбана Кара-оола и Сергея Шойгу полковник милиции в отставке Орлан Нуржук-оолович Сарыг-Донгак по кличке «Жёлтый». Этот большой друг и соратник Кара-оола не так давно вышел в отставку. Но без работы не остался – высокопоставленные друзья с полномочиями пристроили его в Национальный Банк Тувы руководителем службы безопасности. Но прославился он ещё, будучи милиционером. И случилось это 12 лет назад.

Произошло преступление – у кого-то украли компьютер. Возбудили уголовное дело и начали поиски. Почему-то копеечным делом занялся зам. начальника уголовного розыска подполковник О.Сарыг-Донгак. Следствие склоняется к версии, что кража компьютера была лишь поводом для задержания Алишера Махмутова и его приятеля. Скорее всего, на Махмудова был заказ на ликвидацию «сверху». В числе возможных интересантов вероятного заказного убийства мелькают фамилии чёрных братьев. Наверное, поэтому дело об исчезновении Махмутова без какого-либо успеха «расследовалось» целых 12 лет. Но об этом пока судить рано. Пока рассматривается версия, в соответствии с которой по каким-то пока точно не установленным причинам «Жёлтый» заподозрил в краже жителя Кызыла молодого парня 1978 г.р. Алишера Махмутова. А поскольку тот вины своей не признавал, по версии следствия, Сарыг-Донгак и ещё двое его подчинённых из уголовного розыска вывезли парня в степь на юге Кызыла в районе Верховного суда РТ и начали пытать, добиваясь признательных показаний. Но парень упорно стоял на своём – не причастен и невиновен! По распоряжению «Жёлтого» его из канистры облили заранее приготовленным бензином и подожгли. Парень, естественно, от нестерпимой боли орал, но вины не признавал. Тогда они монтировками забили его насмерть и прикопали. И всё шито-крыто.

Дело благополучно заволокитили. Пока между преступниками не случился раздор, инициированный, по всей видимости, Юрием Кара-оолом. Один из них, по некоторым сведениям это Алим Кенден, лично не участвовавший в убийстве, но знающий о нём, поскольку всё видел своими глазами, почуял неладное и решил, что банда может убрать и его как опасного очевидца. И он поспешил дать следствию признательные показания.

Всего в уголовном деле имеется пять фигурантов. Сарыг-Донгак 6 февраля судом арестован до 1 марта и будет содержаться в СИЗО. Его адвокат Айлана Куулар 10 февраля подала апелляционную жалобу в Верховный суд Тувы. Она мотивирует своё несогласие тем, что в деле отсутствуют доказательства, подтверждающие намерения Сарыг-Донгака О.Н. уничтожить орудия и следы преступления, сведения о конкретных предметах, как орудиях и следах преступления, сведения о возможных нахождениях и предполагаемом способе их уничтожения или сокрытия. Не установлен способ давления на свидетелей. Не приведены фактические обстоятельства, кроме показаний А.Б. Кендена, Р.С. Монгуша и А.А. Ондара. Кроме этого, адвокат подвергает сомнению полномочия руководителя следственной группы СУ СК по РТ А.А. Куулара. Однако вряд ли жалоба возымеет действие – более чудовищного преступления сотрудников полиции трудно представить. К тому же Алим Кенден и другие участники, и свидетели преступления дают развёрнутые детализированные показания о том, как всё происходило. Да и сам Жёлтый, которому грозит пожизненное заключение, узнав, что ему готовят обвинения ещё по двум эпизодам убийств, начал частично признавать вину.

Однако вернёмся к личности подозреваемого. Она весьма интересна с точки зрения изучения криминального круга общения Шолбана Кара-оола. Орлан Нуржук-оолович – не простой обычный мент. Он мент-активист, общественник из близкого круга Шолбана Кара-оола. И «в рост» Орлан пошёл не случайно сразу после того, как Шолбан по протекции Шойгу занял кресло Главы республики. Об их близости говорит хотя бы то, что Сарыг-Донгак является публичным общественником – председателем Совета отцов республики, созданного по инициативе Главы республики. Они нередко сидели рядом в президиумах и других публичных мероприятиях. Зам. министра Байкара, секретарь Совета безопасности Конгар и милиционер-общественник Сарыг-Донгак – три самых близких к Кара-оолу высокопоставленных правоохранителя, которых всегда отмечали доверительные отношения с чёрными братками. Все они принимали участие в исполнении деликатных поручений Главы республики.

В бытность заместителя начальника полиции УМВД РФ по г. Кызылу Сарыг-Донгак Орлан Нуржук-оолович в 2012 году признавался даже победителем в номинации «Самый вежливый руководитель» в МВД Тувы. Вот какую характеристику ему дало начальство: «у Сарыг-Донгака присутствуют такие качества профессионала как тонкая психология в беседе с оппонентом, знания предмета разговора, умение слушать, анализируя и фильтруя информацию. Вежливость, опрятность и другие качества, присущие оперативному работнику». Когда Орлан Нуржук-оолович вышел в отставку, с учётом его отношений с Главой он был принят в Нацбанк Тувы начальником службы безопасности. Можете представить уровень их взаимоотношений... Правда, когда он очутился в камере, с него тут же взяли задним числом заявление об увольнении.

Другая примечательная фигура этой истории – приезжий гастарбайтер Яндарбек Умурзаков, служивший в МВД в роли конвойного. Сейчас пока до конца не совсем ясно, в качестве кого этот киргиз принимал участие в этой страшной истории убийства человека. То ли бензин подавал, то ли поджигал, то ли ещё что. Известно лишь, что он регулярно приходил к матери убитого и уговаривал её «не шевелить» дела о розыске. По секрету сообщал Зейнаб Мануаевне Махмутовой, что её сын благополучно скрывается от органов, проживает в Абакане. И с ним всё «нормально». Уверял, что он с ним регулярно общается и знает, что тот пока вынужден скрываться и ждёт, когда «закроют дело» о хищении компьютера. То есть, если он сам и не принимал участии в убийстве Алишера Махмутова, то уж, по крайней мере, наверняка был в курсе происходящего и однозначно действовал в интересах убийц. Женщине ничего не оставалось, как верить проходимцу и надеяться, что сын жив и скоро вернётся домой. Сейчас, когда вскрылась правда, пожилая женщина просто в отчаянии, и ей требуется психологическая помощь.

КРОВАВЫЕ УБИЙЦЫ НА ВЕРШИНЕ ПОЛИЦЕЙСКОЙ ИЕРАРХИИ

История с убийством простого кызылского парня тем страшна, что она вскрывает, какие нравы царят в той части МВД Тувы, где служат люди, близкие к правительству Тувы. И вероятный организатор ОПГ Сарыг-Донгак – это не какое-то дикое исключение из правил. В следственных органах полагают, что от него недалеко ушёл бывший начальник ГУВД г.Кызыла и первый заместитель Министра Геннадий Куулар, за которым может тянуться подобный шлейф преступлений. Поэтому вполне возможно, что и он скоро окажется в СИЗО. Только по другому делу. На следователей СУ СК оказывается колоссальное давление. В связи с этим в республику ожидается приезд бригад из ФСБ РФ и Службы безопасности МВД России. Скорее всего, дело передадут для дальнейшего расследования в Сибирский федеральный округ. Подельники Жёлтого уже дают признательные показания, а сам организатор кровавого убийства пытается торговаться.

Правоохранители республики заняли позицию замалчивания этого громкого скандального уголовного дела. Они стараются пресечь любые утечки информации. Их понять можно. У преступников имеются высокие покровители, которые хотят «спустить дело на тормозах».

А теперь давайте подумаем: а что это у нас за милиция-полиция такая? Лучшие из лучших, победители любых рейтингов, люди, приближённые к Главе правительства, признанные общественники, на поверку оказываются жестокими кровавыми убийцами? Что это за отбор кадров, в результате которого на вершине полицейской иерархии оказываются уже не какие-нибудь мошенники, а отпетые негодяи, способные хладнокровно убивать ни в чём не повинных людей? Они не только сами совершают преступления, но и втягивают в них своих подчинённых. И такое продолжается не месяц, не год – а целых 12 лет! Можно представить, какую плеяду безжалостных убийц могли воспитать первый замминистра Валерий Конгар, замминистра Владимир Байкара и зам.начальника УГРО Сарыг-Донгак в МВД, ГУВД г.Кызыла и уголовном розыске республики! Такое и в страшном сне не привидится! И что это за отбор кадров в Центробанке России, если начальником службы безопасности в регионе служит серийный убийца?

Как видите, вопросов много. Ответов пока нет. Федеральный инспектор А.Вавилихин озабочен излишней свободой прессы в Туве. Собирает по этому поводу совещания. Думает, как бы «прижать» журналистов. Такой же позиции, судя по всему, придерживается прокурор республики А.Боровков. А вот создание у них под носом организованной преступной группировки, сжигающей живых людей, их почему-то не интересует. Или это им и без того хорошо известно?

Я буду отслеживать ход расследования уголовного дела, одним из фигурантов которого является бывший зам. начальника уголовного розыска республики Орлан Нуржук-оолович Сарыг-Донгак.

Кондрат Пчёлкин