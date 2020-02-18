    Обзор прессы

ДОРОГУ СТРОИМ 12 ЛЕТ. А ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЕЩЁ НЕ НАЧАТО.

«В апреле 2019 года РЖД подписал договор с Тувинской энергетической промышленной корпорацией «Кызыл – Курагино» на строительство железнодорожной ветки, которая свяжет два этих пункта. В конце прошлого года компания объявила тендер на выполнение комплекса проектно-изыскательских работ, разработку проекта и проведение подготовительных работ для строительства ветки. Дорога «Кызыл – Курагино» должна связать Туву с Красноярским краем и железнодорожной сетью страны».

В Совете Федерации «в рамках Дня открытого акционерного общества «Российские железные дороги» был заслушан доклад «председателя правления открытого акционерного общества РЖД О.Белозерова» «о повышении транспортной доступности и развитии железнодорожной инфраструктуры в субъектах Российской Федерации в рамках реализации долгосрочной программы развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 года».

После выступления глава РЖД ответил на многочисленные вопросы членов Совета Федерации, в том числе свой вопрос задала и сенатор от Тувы Оюн. Она поинтересовалась, «начнут ли строить железную дорогу в Туву в этом году». Как известно, начать «в этом году» строительство железной дороги «Курагино – Кызыл» Глава республики Ш.Кара-оол и наш земляк С.Шойгу обещают с 2007 года. Однако в конце 2019 года выяснилось, что все их обещания были ни на чём не основаны – как можно начать строительство 400-километровой железной дороги с «8 тоннелями общей длиной 11 км и 127 мостами, протяжённостью около 16 километров», без проекта? Оказалось, что нам все 12 лет нагло врали.

Начальник железных дорог многозначительно начал с туманного высказывания в том духе, что «для Тувы и для страны очень важно, чтобы железная дорога в Тыве была». И добавил, что для реализации проекта было заключено специальное «концессионное соглашение со специально созданной проектной компанией», к которой «Российские железные дороги» никакого отношения не имеют. И потому они «не являются участником этого процесса», а значит, и ответственности за сроки и качество проектирования не несут. Пока проектные работы ещё не ведутся, поскольку «есть десять дней для оглашения итогов и подписания договора» на проектные работы. Однако, заметил Белозёров, «в отношении строительства по концессионному соглашению появляются разные нюансы между проектной компанией и правительством, в котором РЖД участвует». Фактически он признал, что ждать скорого окончания проектирования дороги не стоит, так как «скорее всего, будет ещё раунд обсуждений в ближайшее время». Тем не менее, он «надеется, что всё это закончится положительно». По его оценке, «инвестиции в проект должны составить около 126,6 миллиарда рублей». Хотя специалисты полагают, что реально проект обойдётся государству не менее, чем в 300 млрд. рублей.

Но главная проблема не в том, сколько стоит дорога, а в том, кому она нужна, для чего и каков срок её окупаемости. Специалисты полагают, что по железной дороге из Тувы в Россию возить будет нечего. И она не окупится никогда. А проект задуман, как способ хищения бюджетных средств. И главным инициатором проекта является министр обороны Шойгу. Скептики полагают, что дорогу в сегодняшней ситуации своими силами России не построить. Экологи бьют тревогу, пугая возможными последствиями такого вмешательства в экосистему республики. Сепаратисты Тувы оценивают негативное влияние строительства дороги на национальный состав республики. И только русскоязычное население Тувы поддерживает проект в надежде, что прекратится отток русских из республики и сюда приедут новые специалисты из России. При этом все соглашаются с мнением, что строительство и приток рабочих из России усугубит и без того сложную криминогенную ситуацию в регионе.

СКАНДАЛ В БЛАГОРОДНОМ СЕМЕЙСТВЕ

Как сообщила «ТП», «в региональное отделение ОНФ поступил ряд обращений от жителей города Кызыла с просьбой разобраться, почему с 1 января 2020 г. стоимость услуг ООО «Водоканал-Сервис» изменилась. Плата за питьевую воду увеличилась на шесть рублей – с 31,11 до 37,33 руб., а за водоотведение – почти на четыре рубля, с 17,83 до 21,4 руб.». Казалось бы, суммы небольшие, однако, невзирая на отчёты властей о рекордно низких темпах инфляции в стране жизнь постоянно дорожает. И простым гражданам всё сложнее оплачивать коммунальные услуги.

Проверка показала, что жалобы обоснованы: «Водоканал-Сервис» сверх установленного тарифа за питьевую воду и водоотведение включил в оплату сумму НДС». Хотя, по мнению контролёров, «не имел на это оснований». Вопрос, конечно, спорный. «Надзорное ведомство выписало предписание о незамедлительном прекращении нарушения Жилищного кодекса РФ. А поскольку компания данное предписание проигнорировала, ей был выписан административный штраф в размере 100 тыс. руб.». Но «Водоканал-Сервис» намерен оспорить предписания службы по тарифам в судебном порядке». И не исключено, что суд выиграет, поскольку «ключевым аргументом «Водоканал-Сервиса» является то, что компания в первом квартале 2020 г. перешла на общую систему налогообложения, на основании которой в тариф может добавляться сумма НДС». А все прегрешения компании состоят в том, что она «допустила нарушения, так как вовремя не уведомила об этом Службу по тарифам».

Но дело это гораздо шире, чем кажется с первого взгляда. Компания «Водоканал» в современной истории обанкротилась уже четыре или пять раз (точно помнит, наверное, только её бессменный начальник В.Фалалеев, махинирующий с изменением названий), однако, «кинув» кредиторов, она по-новой набирает долгов и готовится к очередному банкротству. А сам Фалалеев в перерывах между сменой вывески за счёт предприятия отстроил себе коттедж в Долине нищих и обретался в должности первого заместителя председателя правительства Тувы Ш.Кара-оола. Странно, что прокуратура Тувы до сих пор не заинтересовалась, откуда в «Водоканале» с такой регулярностью возникают долги, приводящие предприятие жизнеобеспечения к банкротству. Либо на предприятии воруют, либо тарифы на услуги не соответствуют реальным затратам, либо какие-то большие серьёзные потребители услуг, находясь в привилегированном положении, не платят, создавая систему неплатежей в целом. В любом случае кто-то должен быть виновен в плачевном состоянии предприятия?

А пока «организации разбираются между собой, потребителям продолжают приходить квитанции с завышенными тарифами». Для принятия мер в отношении ООО «Водоканал-Сервис» «в УФАС по Тыве и прокуратуру Кызыла направлены соответствующие обращения». Наверное, в отношении этих 6 рублей к какому-нибудь итогу придут. Однако это вряд ли серьёзно повлияет на судьбу предприятия и населения Кызыла.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ – ИНСТРУМЕНТЫ ВОРОВСТВА?

«ТП» сообщила, что «Глава Тувы Шолбан Кара-оол заслушал отчёты вице-премьеров и министров о достижении ключевых показателей, по которым оценивается эффективность региональных органов власти и губернаторов в выполнении задач, поставленных майскими указами Президента РФ и национальными проектами».

Как известно, таких показателей аж «15» штук, из которых «6 оценивают работу властей по развитию экономики». По ним отчёт держал «первый вице-премьер Тувы Александр Брокерт». Если ему верить, то с экономикой в республике – полный порядок, и «с уверенностью можно говорить о выполнении республикой целого ряда доведённых ей заданий». К примеру, «по объёму инвестиций в основной капитал республика уложилась в контрольную цифру, увеличив их на 4,2%», «на 102,4% выполнена задача по повышению производительности труда в базовых несырьевых отраслях», «обрабатывающее производство выросло в 2019 году более чем в два раза, грузоперевозки – на 35,5%, строительство – в 1,5 раза».

Каким образом у Брокерта появляются подобные оптимистичные отчёты – знает, наверное, только он. Однако если верить хотя бы одному его слову, можно предположить, что речь идёт не о Туве. Он даже умудрился на бумаге перевыполнить «задание на количество высокопроизводительных мест» – «на сегодня это 10,3 тысячи работников при плане 10 тысяч». И где, интересно, находятся эти «10,3 тысячи работников», нашедших в 2019 году применение своему труду на «высокопроизводительных местах»? Как он доложил Кара-оолу, «численность занятых в малом и среднем бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей, за год достигла 15 тысяч человек, что соответствует установленному для Тувы значению». Но как такому можно верить, если ИП повсеместно самоликвидируются, а малые предприятия – закрываются?

Брокерт доложил, что насчитал «9,7 тыс. при задании 7,4 тыс.» «семей, которые смогли за год улучшить жилищные условия». Мало того: оказалось, что в республике «уровень доступности жилья составил 24,2% против плановых 18,3%». Представляете?! Ну чем вам не триумф экономического развития республики? И это притом, что в республике скандально провалены федеральные программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья и обеспечения квартирами детей-сирот! Как язык у Брокерта повернулся ляпнуть подобное!

«Одним из важнейших показателей является мнение населения о деятельности властей и глав регионов». Не секрет, что некоторые жители республики полагают, что у власти находятся коррупционеры, кое-кто – что бандиты. А подавляющее число людей предполагают, что в правительстве сплошь и рядом – воры. Однако и в такой ситуации, по мнению Брокерта, у них с этим показателем «всё в порядке», поскольку «оно выявляется как уровень доверия к Президенту РФ». А итоги выполнения ключевых показателей эффективности «ежегодно подводятся администрацией Президента России и Правительством РФ». Так что тувинцы сколь угодно могут ненавидеть Кара-оола и его правительство, пока «администрация Президента России и Правительство РФ» не скажет, что он утратил доверие, будет считаться, что население республики положительно оценивает итоги деятельности Кара-оола и его правительства...

Затем «Шолбан Кара-оол отметил новые моменты в анализе ситуации с бедностью». Если верить ему, «особые подходы необходимы к Тере-Хольскому, Чеди-Хольскому, Улуг-Хемскому, Бай-Тайгинскому, Кызылскому и Дзун-Хемчикскому районам, на которые приходится большая часть бедного населения». Бороться с бедностью было решено путём... «максимального увеличения количества конкурсов и олимпиад по всем учебным предметам». Также «Глава республики обратил внимание Минобрнауки РТ на выстраивание системы непрерывного профессионального образования». Он полагает, что «сегодня мало получить одну специальность». Чтобы быть успешным, «нужно соответствовать переменам, постоянно образовываться, повышать уровень своих знаний и компетенций». Видимо, Кара-оол не знает русской поговорки, согласно которой образование ума не добавляет. Самый простой пример – он сам. Получив философское образование, зачем-то приобрёл звание кандидата экономических наук. Хотя, по мнению специалистов, в экономике – ни бум-бум.

БЕЗДЕЛЬНИКИ СОСТАВЛЯЮТ ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ, А ЛЮДИ ЮТЯТСЯ В НОВОСТРОЙКАХ-ТРУЩОБАХ

Еженедельник вновь подымает тему новых аварийных домов, отстроенных правительством Тувы. Так, к примеру, «жильцы «аварийной новостройки» по ул. Дружбы, 37 А», видимо, не скоро будут жить в нормальном жилье. И это невзирая на то, что «активисты ОНФ неоднократно и почти регулярно проводили рейды по оценке состояния дома». Сами, с привлечением «строительной компании, мэрии Кызыла и Минстроя Тувы, с участием Фонда содействия реформированию ЖКХ». А воз и ныне там. В некоторых квартирах «заделали трещины и сделали санитарную обработку от плесени», но по существу всё осталось, как прежде. Причина: «они сами виноваты»... Хотя сначала «дом принял Минстрой». А затем и вовсе «один всё проспавший чиновник заявил, что надо сделать обход и составить список проблемных квартир», хотя этот список лежал на столе перед ним... Но ОНФ желает показать, что они что-то могут. И «предлагают составить новую дорожную карту с конкретными сроками».

Когда же этот беспросветный процесс закончится? Когда все займутся своим делом? Неужели деятелям ОНФ Тувы не надоело переливать из пустого в порожнее?