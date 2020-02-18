    Перекрёсток мнений

Аноним, 12-02-2020 #3[ru]

Мэр Кызыла уничтожает население загазованностью. Кто-то может сказать, причём здесь мэр? Его прямая обязанность – обеспечивать жителей чистым воздухом, а он занят в группировке «сыны народа» уничтожением предпринимателей. В ТВЦ уже по его милости много предпринимателей закрылись. В городе от сажи высокая онкология, ему в первую очередь экологией заниматься. Надо добиваться низкой цены на электричество, чтобы население им отапливалось, или газ провести в Кызыл. МЭР не от народа, ему плевать на наше мнение, его поставили алкаши-депутаты.

Аноним, 12-02-2020 #6[ru]

Думаю, здесь всё очень просто: он готовит себе проход в нормальный мир через подобную аферу.

Аноним, 12-02-2020 #7[ru]

Мэра надо заставлять, чтобы он исправил в ближайшее время. Не просить, а требовать. Не можешь – освободи место! Оно не твоё, болтун. Где уголь дешёвый? Болтун, освободи место!

Аноним, 12-02-20r20 #14[ru]

Тупой кара-бот №13. Каким образом от 118 млн. рублей, вложенных в криминал, должна понизиться преступность, если для участия в программе Кара-босса, нужно сначала стать уголовником???

Аноним, 12-02-2020 #16[ru]

А скажите: мэр нам вообще-то зачем? Тем более – такой, как Саган-оол. Балбес. Никчёмный руководитель. Трепло безответственное. Никогда в жизни ничего путного не совершал.

Аноним, 12-02-2020 #17[ru]

Мягкая статья, тяжёлая статья... Какая разница? Уголовники живут по своим неписаным правилам – по понятиям. Нормальному бывшему зэку западло иметь дело с чиновниками.

Аноним, 12-02-2020 #18[ru]

Нашли дурака – Шолбана Кара-оола? Он когда-нибудь что-то просто так делал? Натуральный деляга. Везде находит выгоду. А зэки для него – лишь способ порешать собственные проблемы.

Аноним, 12-02-2020 #21[ru]

Согласен: для Кара-оола главное – собственная выгода. Он ни о людях, ни о государстве не думает. Ему это всё фиолетово.

Аноним, 12-02-2020 #22[ru]

Да бог с ним, с Кара-оолом. Но этого придурка Саган-оола зачем он нам навязал в качестве мэра? И куда депутаты Кызыла смотрят?

Аноним, 13-02-2020 #31[ru]

Сколько наших детей в тюрьмах за годы правления Карликов!? А сейчас он нашёл 118 млн. рублей для того, чтобы до конца загнать в рабство. Уже половина республики являются рабами черных братков, а им все мало. Нажраться не могут! Много лет назад Шолбан своей жене купил за миллиард руб. салон красоты в Москве – как говорится, почувствуйте разницу.

Аноним, 14-02-2020 #36[ru]

Уже в прошлом году в это же время Тува была ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАНА самым бедным регионом РФ. После этого за 12 месяцев какие меры предприняло Правительство Тувы по этому делу?? Кара-оол вместе со своей сворой «Чоннун оолдары» придумал проект «Чаа Сорук» – сращивания официальных властей с криминалом «Кара шериг».

Аноним, 14-02-2020 #37[ru]

Мэр бегает, красуется по новостройкам. Его заслуги там нет совсем, это республиканские объекты. Займись своим делом: мусором, городским транспортом, собаками и сажей! И не делай вид, что работаешь!

Аноним, 14-02-2020 #38[ru]

В Кызыле работает Кара-оол, депутаты и мэр бегают, как овцы перед пастухом. Бездельники! В 60-е годы Кызыл был один из самых зелёных и чистых городов. Сейчас Кызыл с таким Саган-оолом – самый грязный и тёмный город.

Аноним, 15-02-2020 #39[ru]

В маленькой Тыве, которая, по сути, составляет один квартал большого города, находится шесть колоний и целая армия тюремщиков с большими зарплатами и льготами, которые должны черную жопу карлика лизать каждый день за то, что обеспечил их на несколько десятков лет работой, создав все условия для преступной деятельности в республике. Подстилки прокурорско-следственные и судебные – пусть ваши дети пройдут через все круги ада на земле!

Аноним, 12-02-2020 #3[ru]

Самое интересное, что «Генконсула Китая в Екатеринбурге поместили на карантин» на 14 дней, а у нас китайцы сотнями спокойно ездят, как у себя дома...

Аноним, 13-02-2020 #7[com]

Страшнее коронавируса – только морда нашего главы. Кто видел этого урода, у тех уже иммунитет.

Аноним, 14-02-2020 #8[ru]

Странно как то – вы пишете письмо Кара-оолу о том, что есть ли вирус в Туве или нет? И проводятся ли меры по недопущению вируса на территорию Тувы? И насчет карантина тоже пишете! Это пишет Салчак от имени координационного совета! Это в принципе холостой выстрел! Почему? Да все просто: вы написали коту о том, что он сел сметану! Что ответит кот – да все хорошо! Надо писать на кота огромной собаке! И тогда, может быть, кот пошевелится! Поэтому надо писать во Всемирную Организацию Здравоохранения и указывать на то, что есть такая ситуация и просим прислать комиссию на предмет выявления носителей болезни, так как своим не доверяем! Вот тогда все зашевелится и Кара-оол начнет бегать! А так чихать он хотел на ваши запросы!

Аноним, 12-02-2020 #1[ru]

Бензапирен выделяется, когда печки топят пластиковым мусором.

Аноним, 12-02-2020 #2[ru]

«Главу ФНС по Туве обвинили в получении взятки от партнёра Кара-оола». Интересно, когда до самого Кара-оола доберутся?

Аноним, 12-02-2020 #4[ru]

А газета писала, что спикер парламента Даваа взял у китайцев 12 млн. рублей. Всё же кто брал деньги у китайцев?

Аноним, 12-02-2020 #5[ru]

Неужели кому-то непонятно, кто последний в этой цепочке взяткополучателей?

Аноним, 13-02-2020 #6[ru]

1й, так если уголь идет по цене золота, а пластик, который валяется повсюду, пока бесплатный, то что остается делать?

Аноним, 13-02-2020 #7[ru]

Что вы паритесь из-за 118 млн. руб. – главный пахан, который обеспечил работу тюремщиков за счет свободы своего народа, дает сейчас сухарики этому же народу.

Аноним, 12-02-2020 #1[ru]

Эта сажа просто убивает. Раньше, до открытия Каа-Хемского угольного разреза, когда уголь брали с Элегеста, в Кызыле сушили зимой простыни на улице. А теперь не то, что сушить бельё – дышать нечем! Надо обратиться к Шойгу – может, он поможет?

Аноним, 12-02-2020 #2[ru]

Шойгу до тувинцев дела нет. Он свой интерес бдит. Вот, сестру пристроил в Госдуму.

Аноним, 12-02-2020 #3[ru]

Шойгу нам не товарищ. Самими надо мозгами шевелить.

Аноним, 12-02-2020 #1[ru]

Вы от кого ждёте брикеты? От Сагаан-оола? Вы что, с ума сошли! Он снег убрать не может, а тут – изготовление брикетов. Он может разве что деньги стырить – и всё!

Аноним, 13-02-2020 #2[com]

МУП «Благоустройство» никогда не сделает эти брикеты, потому что у них руководитель долбо... и алкаш...

Аноним, 13-02-2020 #2[ru]

1й кара-бот, мэр на своем горбу возит абаканский уголь и задёшево раздает нуждающимся? Вся его задача – это не мешать предпринимателям заниматься своим делом. Если абаканский уголь намного дешевле нашего, то абаканские и наши бизнесмены сейчас просто делают деньги за счет жадности владельцев каа-хемского угольного разреза.

Аноним, 12-02-2020 #1[ru]

Нападение собаки на ребенка было тем самым моментом, когда чиновники тронулись. Причем, как обычно, не сами по себе, а когда получили пинок под зад от губера. Как раз видел, что взяли в разработку законопроект о строительстве питомников. Первый питомник, к слову, будет в Кызыле.

Аноним, 12-02-2020 #2[ru]

Говорят, в Кызыле много собак набежало из районов. Похоже, правда. Кызылские собаки переходят улицу по переходу и на зелёный свет светофора. А районные – как попало.

Аноним, 13-02-2020 #4[ru]

«Только от жизни собачьей собака бывает кусачей» (с) Они не виноваты, что родились в Туве. А мэру точно плевать на животных, как ему плевать на ЛЮДЕЙ. До тех пор пока люди не начнут выбирать себе власть для себя, а не выпрашивать подачки, до тех пор ничего не изменится в нашей жизни.

Аноним, 13-02-2020 #1[com]

Уважаемый Петров. Этот убогий дурак Дун, свои яйца, которые у него между ног, сосчитать не может! А вы за целую птицефабрику у него спрашиваете!

Аноним, 14-02-2020 #2[ru]

Это обращение ушло ШВК? Или просто в эту газету? Вы же понимаете, что куча никчемных обращений, адресованных в никуда, никогда не дадут результат??

Аноним, 12-02-2020 #1[ru]

Кара-оол понаприводил «платёжеспособных» гастарбайтеров в Туву. Они нам такие водопроводы понаделают – 100 лет помнить будем.

Аноним, 12-02-2020 #2[ru]

А всё-таки когда прокуратура займётся этим «Тезисом»? Им давно пора на нары!

Аноним, 13-02-2020 #3[ru]

Если уж дома нормальные не могут построить, то, что говорить про то, что зарыто в землю и не видно окружающим и проверяющим?

Аноним, 13-02-2020 #1[ru]

К холоду и саже надо прибавить еще полностью разваленное здравоохранение и общее ослабленное состояние организма на фоне невозможности нормально и качественно питаться из-за нищеты. Вот на днях Россельхознадзор радостно отчитался об уничтожении в Кызыле 180 кг высококачественных польских яблок. Лучше бы детям-сиротам раздали, гады!

Аноним, 12-02-2020 #2[ru]

Как Богусова-то зацепило! Знает собака, чьё сало съела.

Аноним, 12-02-2020 #3[ru]

Этого негодяя давно нужно было вытащить на свет божий. Сволочь отменная. И бессовестная.

Аноним, 12-02-2020 #4[ru]

Эти Богусовы и Якушевы – отпетые негодяи. И все крутятся возле Кара-оола.

Аноним, 12-02-2020 #5[ru]

Якушев уже получил судимость за мошенничество при строительстве жилья для сирот. У Богусова всё впереди.

Аноним, 13-02-2020 #6[com]

Почекутова – его сестрица родная вроде? Если так, то это у них семейное: обманывать и наживаться на тувинцах.

Аноним, 13-02-2020 #7[ru]

Богусов вроде не старый еще – как он с такой репутацией дальше жить и работать собирается? Возьмет фамилию жены?

Аноним, 13-02-2020 #2[ru]

Кызыл – единственный город в Сибири или даже во всей России, где мэрия не взяла на себя главную из городских обязанностей – организовать пассажироперевозки. Она просто-напросто отдала эту важную функцию на откуп частникам, которые не отвечают за плохую работу, сваливают все на администрацию города, на плохие дороги, погоду, на цены на ГСМ и т.д., чтобы постоянно увеличивать стоимость за пассажироперевозки, но только не улучшать качество обслуживания граждан города.

Чтобы отмахнуться от постоянных претензий частников, мэрия вместе с Правительством покупают время от времени за счет бюджета, т.е. на наши с вами деньги, автобусы и хвалятся, что «решают» мол, проблемы пассажироперевозок, «вот-вот станет хорошо людям». Ан нет – все автобусы растворяются среди частников, они становятся их собственностью, цены растут, а качества как не было, так и нет! А то и хуже, как сегодня пишут – город, вернее чиновники не умеют организовать пассажироперевозку, как в других городах! Не могут организовать работу своего «Гортранса», так и работу частников по нормальной перевозке людей. Скажите, где есть такой город, в котором эта важная работа отдана просто на откуп частникам?

Сегодня руководитель «Гортранса» ушел на «повышение», а работа была развалена. Кто, когда поднимет эту работу? Когда мэрия построит нормальную, ответственную, цивилизованную работу с частными перевозчиками, а не так: захотел – возит людей с перегрузками, нет – снимает табличку и ездит по своим делам, а люди нанимают дорогие такси! Итак, бедный народ, становится еще беднее! Вместо того, чтобы снижать бедность, мэрия из-за своей бездеятельности делает людей еще беднее!

Аноним, 12-02-2020 #1[ru]

Действительно, когда власти сажей займутся?

Аноним, 13-02-2020 #2[ru]

Сюжет про ветерана МВД наглядно показывает сегодняшним ментам, гоняющим оппозицию, какое отношение к ним будет через какое-то время: отслужил и вали на помойку! А на твое место молодых отморозков поставим!