Недоросли в кожаных передниках

Пытать разрешено, потому что власть видит гарантию своего выживания только в борьбе с заговорщиками

10 февраля приволжский окружной военный суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети».

Дмитрию Пчелинцеву назначили 18 лет колонии строгого режима. Илья Шакурский получил 16 лет колонии и штраф в 50 тысяч рублей. Их обоих следствие назвало организаторами террористического сообщества «Сеть». Андрею Чернову дали 14 лет колонии строгого режима, Максиму Иванкину – 13 лет, Михаилу Кулькову – 10 лет. Они обвиняются в участии в террористическом сообществе, а также в покушении на сбыт наркотиков. Василия Куксова, обвиняемого в участии в террористическом сообществе и незаконном хранении оружия, приговорили к 9 годам колонии общего режима. Еще один фигурант дела Арман Сагынбаев получил 6 лет колонии.

Суд назначил всем обвиняемым наказание в соответствии со сроками, которые запросила прокуратура.

Еще один обвиняемый по делу «Сети» Игорь Шишкин в январе 2019 года получил три с половиной года колонии. Он признал вину и дал показания против других фигурантов. Дело другого обвиняемого, Егора Зорина, закрыли в сентябре 2018 года. Он тоже давал показания на товарищей.

Дело «Сети» было возбуждено в 2017 году. По версии следствия, члены организации, признанной в России террористической и запрещенной, планировали устроить мятеж и серию взрывов во время чемпионата мира по футболу и президентских выборов. Пока шло следствие, многие фигуранты дела заявляли о том, что к ним применялись пытки.

Помните знаменитый пассаж из «Трудно быть богом», когда дон Румата слушает разговоры палачей, – «полуголых грудастых недорослей в кожаных передниках»?

«У костоломки есть такой винт сверху, так он сломался». «Когда жиру много, накалять зубец не след, все одно в жиру остынет. Ты щипчики возьми и сало слегка отдери». «Эх, мне бы мясокрутку применить, а я его сдуру ломиком по бокам...».

«Смотрите, смотрите, друзья мои, думал Румата, медленно поворачивая голову из стороны в сторону. Это не теория. Этого никто из людей еще не видел. Смотрите, слушайте, кинографируйте...».

Посмотрим и мы.

«У одного из них руки были в белых медицинских, резиновых перчатках, он достал динамо-машину и поставил на стол, канцелярским ножом зачистил два провода, сказал мне, чтобы я оттопырил большой палец ноги... Затем [человек] в перчатках стал крутить ручку „динамо-машины“... меня охватила паралитическая боль, я стал кричать, начал биться спиной и головой о стену, между голым телом и каменной стеной они подложили куртку».

Это – показания Дмитрия Пчелинцева, которого только что Пензенский военный суд посадил на 18 лет за организацию террористического и признанного в России запрещенным сообщества «Сеть».

«Контакт плохой, бьет слабо», – пересказывал Пчелинцев слова палачей. «Отрезают палец и говорят съесть – ты его ешь».

Как там у Стругацких?

Полуголые грудастые недоросли.

«В камеру зашли три человека в масках ... Я сел, мне завязали глаза какой-то тканью, я был в одних трусах, сзади руки мне завязали скотчем. ... Мне начали подавать ток. После чего Вячеслав Шепелев, который держал меня во время подачи тока, потому что боль была настолько невыносимая, что у меня дрожали ноги и я падал постоянно со скамейки...».

Это – Илья Шакурский, 23 года, учился на физмате Пензенского университета, после ареста был отчислен за непосещение занятий. Помогал центру спасения бездомных животных, занимался экологией, и впервые попал в поле зрения грудастых недорослей еще в школе, когда сагитировал одноклассников на очистку от мусора речки Мокши. После этой-то акции в школу и пришли органы.

Шакурский получил 16 лет.

Что шьют этим людям потные недоросли в кожаных передниках, кроме того, что эти люди были антифашистами, и, в точности как в «Трудно быть богом», умели читать (некоторые с трех лет) – читали Фромма и Фуко, Кропоткина и Бакунина, и даже, страшно сказать, Толстого и Маркса. Толстой и Маркс проходят по делу как вещдоки, и их книги теперь постановили уничтожить «как средство совершения преступления, не представляющее ценности».

Простите за банальную аналогию, но Маркса, помнится, последний раз жгли в нацисткой Германии.

Что шьют Пчелинцеву, Шакурскому, Чернову, Иванкину, Сагынбаеву, и др.? Ни более ни менее чем туннель от Бомбея до Лондона.

Им шьют создание террористической организации «Сеть», которая должна была совершить теракты перед выборами президента России и чемпионатом мира по футболу, «раскачать народные массы для дальнейшей дестабилизации политической обстановки в стране», и поднять вооруженный мятеж.

Телекомпания, которая когда-то называлась НТВ, даже сняла фильм о подготовке «Сетью» боевых отрядов в Петербурге и Пензе, а в качестве доказательства показала игру в страйкбол, в которую они играли.

Согласно ФСБ, страйкбол был подготовкой к «вооруженному мятежу», команды по страйкболу, – ячейками «Сети», а турпоходы – «незаконным овладеванием навыками выживания в лесу и оказания первой медицинской помощи».

Страшно даже подумать, какие обвинения ФСБ может предъявить российской сборной по биатлону, – и полностью доказать их, присоединив провода к гениталиям.

Тут надо понять, что в деле не то что нет доказательств, кроме как полученных методом Веселой Башни. В деле вообще один сплошной тоннель от Бомбея до Лондона.

Чтобы понять всю дутость этого дела, сравним, его допустим, с какой-нибудь реальной террористической группой, разоблаченной ФБР, вот, например, с Ньюбургской четверкой, Newburgh four.

Четыре афроамериканца обратились в ислам, захотели попасть в рай, и решили, что лучший способ это сделать – взорвать еврейский центр в Бронксе и сбить самолет «стингером». Купили «стингер», купили три бомбы, купили телефоны, сделали взрыватели, присоединили взрыватели к бомбам, разложили их по машинам, поставили машины возле синагоги и еврейского центра в Бронксе и поехали сбивать самолет. Тут их и повязали, – со «стингером» и пр. Оказалось, что «стингер» ненастоящий, взрывчатка фальшивая, а пакистанец, который координировал их усилия по достижению рая – агент ФБР.

«Приговор свидетельствует о полном параличе независимой судебной системы» Российские ученые и научные журналисты выступили с открытым письмом, в котором потребовали «немедленно отменить» приговоры по делу о сообществе «Сеть» (организация запрещена в России). Письмо на своей странице в Facebook опубликовал доктор физико-математических наук из Института ядерных исследований РАН Борис Штерн, на него обратила внимание «Медиазона». В письме сказано, что молодые люди, осужденные на большие сроки заключения, не совершили «никаких опасных деяний», а обвинение основывается на «сомнительных доказательствах», ведь фигуранты дела неоднократно заявляли о применяемых к ним пытках. «Все, что мы знаем о «деле «Сети», говорит о том, что оно целиком сфабриковано. Откровенно неправосудный приговор свидетельствует о полном параличе независимой судебной системы в нашей стране», – говорится в письме. Решение по делу авторы письма называют «самым настоящим актом террора, который наносит жестокий удар по основам российской государственности». Авторы письма, под которым подписались более 45 человек (сбор подписей также ведется в комментариях к посту Штерна), требуют «расследовать обстоятельства фабрикации этого дела, наказать причастных к нему должностных лиц и обеспечить строгое соблюдение закона всеми силовыми и правоохранительными структурами». «Я сотрудник администрации президента». Глава СПЧ отказался комментировать приговор по делу «Сети» Председатель Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев не стал комментировать приговор фигурантам дела «Сети», приговоренным к срокам от 6 до 18 лет колонии, заявив что он «сотрудник администрации президента», сообщает «Коммерсант». Фадеев добавил, что СПЧ готов рассмотреть заявления осужденных, их родственников или адвокатов, «если те обратятся за защитой».

Вот у меня вопрос: где «стингер»? Где СВУ с примотанными телефонами? Где переговоры террористов?

Нету.

Вместо них – зарегистрированный карабин «Сайга», Маркс («Наемный труд и капитал»), да банка с аммиачной селитрой и алюминиевой пудрой, которая водится в хозяйстве у всякого уважающего себя анархиста. Да поножи господа бога на 220 вольт.

Кто сказал, что в России прогресс не стоит на месте? Это в Арканаре была простая мясокрутка, а наши кожаные передники научились использовать электричество.

Нет сомнения, что все эти антифа презирали режим. Ну и? У нас вон пранкеры повесили в лифте портрет Путина, так весь лифт плевался.

Их что теперь, тоже арестовывать? И шить электрифицированной мясокруткой террористическую организацию?

Нет сомнения, что все эти люди были левых взглядов. И играли в страйкбол. И ходили вместе по лесам.

И?

И все.

Ну если бы эти нехорошие люди собирались совершить теракты перед чемпионатом мира по футболу, почему же не повязать их на месте преступления, – с закладками, с СВУ, с видео?

Это же как с журналистом Иваном Голуновым. Если бы он действительно распространял наркотики, почему не повязать его в момент закладки им наркотика или продажи?

В день вынесения приговора пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил публику, что «президент неоднократно разбирался с этой ситуацией» и что «в данном случае какое-либо иное вмешательство в действия следственных органов невозможно».

В переводе – этот приговор есть отражение личных внутренних установок президента. Он есть отражение мира, в котором каждый пластиковый стаканчик, брошенный в полицейского – это теракт.

А если в страйкбол играют люди, которые читали Кропоткина и в школе программировали, то это вообще конец света. Другое дело всякие социально близкие, которые грабят на Донбассе. Это – никакие не боевики и не террористы, так же, как и люди, которые разделывают на куски пленного сирийца, режут, пытают, поджигают, – и даже позируют при этом на видео.

Это никакие не боевики, никакой не теракт и вообще даже не убийство.

Разве это можно сравнить с турпоходами в лес с целью «незаконным овладеванием навыками выживания в лесу и оказания первой медицинской помощи»?

Дело «Сети» – никакой не эксцесс. Не история перестаравшихся провинциальных чекистов, которые сочиняют заговоры ради звездочек и чтобы потом было сподручней кошмарить бизнес.

Это – отражение нового тренда. «Везде, Владимир Владимирович, враги, и только мы вас от них защитим». Это – отражение истовой убежденности власти, что все, кто недовольны тем, что происходит с Россией, – это не из-за чиновничьих дворцов и народной нищеты, воровского правительства и откатов в пять концов, не из-за стремительно, позорного отставания страны во всем, – в медицине, в науке, в образовании, не из-за стремительного превращения России в Арканар.

Нет, это все заговор.

Проблема, конечно, тогда в том, что в этом заговоре участвуют уже, похоже, большинство населения России. Включая обыкновенных жильцов обыкновенного дома, в котором в лифте пранкеры повесили портрет Путина.

Je suis Сеть.

Как там у Стругацких?

«Смотрите, смотрите, друзья мои, думал Румата, медленно поворачивая голову из стороны в сторону. Это не теория. Этого никто из людей еще не видел. Смотрите, слушайте, кинографируйте...».

Юлия Латынина

«Новая газета»