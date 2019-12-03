Страсти по тувинскому углю

МЕЧТЫ О ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ НА ФОНЕ ОБНИЩАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В марте 2018 года президент России В.Путин поставил задачу снизить уровень бедности в стране вдвое к 2024 году. 1 декабря 2018 года в восьми регионах стартовал соответствующий пилотный проект по обеспечению роста доходов граждан. Но тут, как гром среди ясного неба, 14 февраля т.г. зампред правительства РФ Голикова на Российском инвестиционном форуме в Сочи заявила, что Тува – самый бедный регион России, и уровень бедности в Туве составляет 41,5% от общей численности населения. Мало того: если в целом по России последние 10 лет бедность сокращалась, то в Туве она наоборот выросла с 30% до 41,5%. И поражает эта бедность в первую очередь детей, семьи которых живут на пособия. А поскольку тандем «Шойгу – Кара-оол» руководит республикой уже более 12 лет, виновных особенно искать и не пришлось. Всем стало понятно, что именно этот властный дуэт и довёл республику «до ручки». Именно Шойгу с Кара-оолом ответственны за такое положение дел в Туве.

Поначалу власти республики сгоряча заявили, что всё это – ерунда. Придворные СМИ принялись тиражировать угодливую информацию: мол, у нас младенец только на свет появился, а у него уже не менее 200 овец имеется. Так что все разговоры о тувинской нищете – пустобрёхство оппонентов главного тандема Тувы и результат неправильной методики подсчёта со стороны Росстата. Но объективные показатели уровня жизни – вещь упрямая. И заявление Голиковой пришлось-таки принять всерьёз. Сформировали пул из 10 бедных регионов страны и решили начать борьбу с бедностью с них. Российский премьер Медведев даже назначил республике куратора в виде министра экономики РФ М.Орешкина, который в содружестве с правительством Кара-оола должен заняться проблемой борьбы с бедностью. Но трудно помогать тому, кто ничего не делает, ничего не понимает и вместо продвижения проектов занят исключительно пиаром. А именно таким видится наш Шолбан Кара-оол.

Кто внимательно следит за деятельностью и вообще манерой поведения Главы правительства Тувы, наверное, заметил некоторую его особенность. Кроме всего прочего, Кара-оол с маниакальной настойчивостью уже 13-й год подряд без устали базарит о перспективах республики в связи со строительством железной дороги в Туву и разработкой угольных месторождений с последующей поставкой угля за рубеж. Последние годы все его обещания «светлого будущего» связаны именно с реализацией таких планов. Теперь, когда его несостоятельность как лидера нации стала очевидной, он перешёл от защиты в атаку и упорно стоит на своём: не спрашивайте с меня ничего до тех пор, пока в Туве не появится железка и в республике не будет достигнут уровень добычи угля в 12 млн. тонн в год. Ситуацию он рисует так: без строительства железной дороги невозможна добыча больших объёмов угля и продажа его заморским потребителям. Вот я и задумался: когда-нибудь это может случиться? И если может, то насколько быстро? Каковы перспективы строительства «железки» и роста добычи угля?

ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА: ГЛАВНОЕ НЕ ПОСТРОИТЬ, А ОСВОИТЬ БЮДЖЕТ!

Начнём с того, что обосновать необходимость строительства дороги в Туву можно только мотивировкой вывоза из Тувы больших объёмов угля – не менее 12-15 млн. тонн в год. Но даже при таких объёмах при самом благоприятном варианте развития событий срок окупаемости строительства составит не менее 50 лет. Второй мотивацией строительства является криминальная составляющая. Как известно, первоначальный план строительства дороги оценивался в 72 млрд. рублей. Сейчас речь идёт о сумме в 350 млрд. рублей. Совершенно очевидно, что те, кто лоббирует строительство «железки», намерены хапнуть на строительстве не менее сотни-полутора миллиардов. Именно из-за этих миллиардов Шойгу, Кара-оол и Байсаров «выдавили» из республики банкира Пугачёва и его боевую подругу Нарусову. Впрочем, Сергей Пугачёв тоже из плеяды людей практичных. Ни уголь, ни «железка» в Туву ему нужны не были. Просто он хотел на этом угольно-железнодорожном проекте изрядно навариться. Не удалось. Шанс сделать хорошие бабки перешёл к ушлой троице «Шойгу – Кара-оол – Байсаров».

Но пасьянс никак не складывается и у них, невзирая на связи и власть. Судите сами: даже затащить в Туву Путина и уговорить его лично забить «золотой костыль», тем самым как бы самому по-новой начать строительство «железки» и взять ответственность за реализацию угольно-железнодорожного проекта, дорогого стоит. Инициаторы стройки века, видимо, полагали, что уж после вколачивания «золотого костыля» самим Путиным Минфин точно раскошелится. И даст-таки на разграбление сотню-другую миллиардов. Поскольку такое длительное пробуксовывание проекта уже после участия в нём Путина порочит не только тех, кто обещает нам дорогу, но и самого Владимира Владимировича – тоже.

Но, тем не менее, проект встал колом. Почему? Как так случилось, что троица во главе с Шойгу даже с помощью Путина никак не может разморозить проект? А вся проблема – в тувинском угле. Нашем замечательном и неповторимом. Который, как оказалось, на мировом рынке в принципе не востребован. А если он никому не нужен, то и «железку» строить нет никакого смысла. Именно потому 12 лет поисков инвестора, готового вложить в проект собственные деньги, ни к чему не привели. Что же до казны Российской Федерации, то даже близкие отношения Путина с Шойгу и Кадыровым не позволяют просто так выбросить на ветер 350 миллиардов бюджетных денег.

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА УГОЛЬ ПАДАЮТ, А В ТУВЕ – РАСТУТ

А теперь перейдём к простому и понятному. Специалисты знают, что из-за торговой войны Китая и Америки падает китайский рынок – основа мирового потребления углей. На сегодняшний день остановлен импорт в Китай, экспортёрами угля выбраны квоты, и уголь туда с ноября т.г. практически не поставляется. По большому счету, Китай является драйвером по ценообразованию. Туда идёт большое количество австралийского угля. От этого и зависит на самом деле образование цен на уголь на международных рынках. В итоге цены на угли упали на 25-30%. На сегодняшний день это падение для всех шоковое. В Кузбассе массово отправляют людей в отпуска.

Ситуация усугубляется тем, что север Китая практически не газифицирован. Он ориентирован на потребление угля. Запуск газопровода «Сила Сибири» непременно изменит баланс потребления угля, поскольку дешёвый, экологически чистый и более технологичный российский газ станет вытеснять уголь. Китайцы весьма практичные люди. Чтобы газопровод был рентабельным и не тянул вниз государственную компанию Китая CNPC, необходимо прокачивать по нему не менее 15 млрд. куб. газа в год. Власти Китая намерены довести объём прокачки газа по газопроводу «Сила Сибири» до к 2025 году до 38 млрд. куб. в год. Это также приведёт к ускорению сокращения потребления угля в Китае.

В Туве на эту ситуацию накладывается своя особенность, внутренняя. Поэтому ситуация с ценой на уголь в Туве просто патовая. Алчный бывший алюминиевый король Дерипаска, пользуясь покровительством Шойгу и бесхребетностью Кара-оола, втюхивает наш уголь нищему населению республики по тройной цене. Из-за этого уголь в республике наряду с электроэнергией стал одним из ведущих факторов обнищания населения. А Кара-оол не может решить самую горячую проблему Тувы. В связи с этим в республике зреют протесты, связанные с высокими ценами на уголь.

Ранее Глава республики выразил недовольство тем, что местному населению «Тувинская горнорудная компания» Олега Дерипаски продает уголь за 3 тыс. за тонну, а вне региона цена ниже практически в два раза. Кара-оол заявил о готовности судиться по этому вопросу. В то же время руководитель фракции ЛДПР в парламенте Тувы вероятный претендент на предстоящих выборах Главы республики А.Ооржак отмечает, что цены на уголь в республике выросли именно при Кара-ооле. Главе ничего не остаётся, как идти ва-банк. Он заявил: «У меня есть документ, из которого следует, что «Тувинская горнорудная компания» продаёт за пределами Тувы тувинский уголь за максимальные 1,7 тыс. руб. И если в Туве будет этот уголь продаваться нам за 3 тыс. руб., то это является нарушением действующего законодательства, и мы будем судиться», – пригрозил Кара-оол.

Действительно, все эксперты считают, что цена на уголь является одной из самых острых проблем для Тувы и влияет как на социально-экономическую, так и политическую ситуацию. Проблему взяло на вооружение отделение ЛДПР, которое на выборах 8 сентября прошло в Верховный Хурал. С одной стороны, Главе Тувы не хватает аппаратного веса, чтобы повлиять на собственника – Дерипаску, за которым стоит Шойгу. С другой стороны, общественность подозревает, что Шойгу и Кара-оол имеют с высокой цены на уголь свои дивиденды. Но ему очень важно показать жителям республики, что он проблему видит и пытается её решить. Однако вызывает большие сомнения эффективность решения этой проблемы.

По мнению Ооржака, глава Тувы озаботился ценами на уголь только потому, что от этого может зависеть его политическое будущее. На днях он обсудил ситуацию с ценами на уголь с первым заместителем руководителя администрации президента С.Кириенко и с гендиректором En+ Group В. Кирюхиным, которой управляет «Тувинской горнорудной компанией». Ни о каких практических результатах переговоров информации нет. Кара-оол пытается представить ситуацию таким образом, чтобы жители Тувы были в курсе его потуг, и надеялись не столько на него, сколько на Кириенко и Шойгу. При этом Дерипаска на контакт с Кара-оолом не идёт и встречаться с ним пока не собирается. Тем не менее, Глава правительства Тувы, пытаясь выпутаться из ситуации с наименьшими потерями, обещает снизить цену с 2750 рублей за тонну до 1700 рублей.

Поверьте мне: обманет и не снизит. И даже вряд ли сможет «заморозить» цену на уголь. Это бывший директор разреза А.Ковалёв снижал цену на уголь за счёт внешних поставок, но его из республики «выдавили». А господин Дерипаска не в состоянии наладить поставки Каа-Хемского угля за Саяны. Потому в погоне за сверхприбылью продолжает накручивать цены на внутреннем рынке.

БЕСКОНТРОЛЬНАЯ ЖАДНОСТЬ ОЛИГАРХА

И он, к сожалению, в этом не одинок. Так в принципе делают все угольные компании, которые принадлежат влиятельным олигархам. В России в целом государственного подхода в угольной отрасли быть не может, потому что компании – частные. К примеру, кузбасские компании, когда цены на экспорт были высокие, наоборот, продавали по внутреннему рынку столько, сколько могут. А на экспорт цены задирали по максимуму. Поэтому проблемы с обеспечением населения республики доступным углём начались с того, что Каа-Хемский разрез по воле Шойгу и безволии Кара-оола достался ненасытному олигарху Дерипаске. А всё потому, что наш недалёкий Кара-оол чрезвычайно не самостоятелен в своих действиях. Все решения за него принимает Шойгу. Так что, когда тот велел отдать разрез Дерипаске, думать ему уже было не нужно. Никакая проницательность ему бы не помогла понять, в какую ловушку он попадает, отдавая единственный разрез на откуп олигарху, рычагов давления на которого у него нет. К тому же он, наверное, надеялся на дивиденды от этой сделки.

В России все хотят работать на экспорт, чтобы получать валюту, часть которой прячут от налогообложения и посторонних глаз в оффшорах. Не случайно официальный владелец разреза Вукелич лимитед зарегистрирован на Кипре. Сколько заработали на сделке по перепродаже разреза Кара-оол и Шойгу, неизвестно. Но понятно, что владельцу «Мечела» Зюзину в приобретении разреза было отказано потому, что он не предложил приличного отката. А ведь Кара-оолу предлагался вариант выхода разреза из процедуры банкротства, при котором он остался бы в республиканской собственности. Но, как известно, государство не платит откатов, и разрез ушёл к олигарху Дерипаске.

Обратите внимание: крупнейшие угольные компании Индии и Китая – государственные. Это позволяет властям жестко контролировать ценообразование, квоты и всё остальное. Что мы потеряли от этой мутной сделки, известно. В настоящее время разрез добывает чуть более 300 тыс. тонн угля в год. И наблюдается устойчивая тенденция падения спроса. А ранее, при банкротстве (!) разрез добывал и продавал почти 750 тыс. тонн в год. Из них 500 тыс. тонн он реализовывал на внутреннем рынке, а 250 тыс. уходили на экспорт. Это позволяло снизить цену на уголь в летний период, когда спрос на внутреннем рынке падал, до 430 руб. за тонну. Теперь у Дерипаски экспорта тувинского угля нет. И он получает свои барыши, дико задирая цену на уголь на внутреннем рынке, обирая тувинцев.

Его понять можно: поднимать цену во взаимодействии с местной продажной властью было несложно. Зачем искать рынки сбыта, горбатиться над увеличением добычи, если можно просто поднять цену на уголь выше, чем падает производство. И рост прибыли обеспечен! Так Дерипаска с Кара-оолом все эти 12 лет и действовали.

ПОКА ЦЕНА НА УГОЛЬ УСТРАИВАЕТ ШОЙГУ – НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ

А вот теперь, когда цена на уголь для населения из экономической категории перешла в социально-политическую, вернуть всё назад оказалось невозможным. И сколько бы Кара-оол ни рассуждал о том, что он якобы располагает документами, согласно которым за Саяны Дерипаска продаёт уголь по 1700 рублей за тонну, и грозит ему судом, все его заявления – в пользу бедных. Ничего Кара-оол с этой ценой не сделает. Да и не он принимает подобные решения, а Шойгу. А тот насчёт цены на уголь для населения что-то помалкивает... Мало того: уголь Каа-Хемского разреза в подразделения Минобороны в Туве поставляется по двойной цене через посредников на Урале и в Питере, и это всех устраивает. В том числе, видимо, и Шойгу.

Эти заявления – чистой воды пиар, направленный на дезинформацию населения. Пройдёт не так много времени, и Кара-оол, наверное, сподобится придумать какую-нибудь «отмазку». В очередной раз объяснит, что он и в самом деле повлиять на цену угля не в силах. Хотя и очень любит свой народ и переживает за него, когда тот покупает уголь мешками, поскольку больше купить не может из-за своей бедности. Наверное, скажет, что угольная ситуация в стране сегодня – это проблема федеральных властей, поскольку все угледобывающие предприятия в стране – частные, все угольные предприятия закредитованы в государственных банках, и всё такое. Думается, Олегу Владимировичу не составит труда навешать Кара-оолу лапши на уши о том, что цена на уголь в Туве экономически обоснована и торговать в убыток он не может, поскольку просто загубит разрез. А тогда горячо любимые им тувинцы останутся вообще без угля. И Шолбан Валерьевич ему охотно поверит.

УНИКАЛЬНЫЙ ТУВИНСКИЙ УГОЛЬ КАК ЧЕМОДАН БЕЗ РУЧКИ

А теперь давайте разбираться, почему тувинский уголь не покупают металлургические заводы? И вообще: что такое тувинский уголь? В своё время, как я уже написал выше, этот уголь пробовали поставлять на металлургические комбинаты. У Ковалёва это получалось благодаря опыту, природной хватке, личным связям и чувству меры. Процесс шёл, пока уголь был не до конца изучен и пока Ковалёва не «отжали» от тувинского угля. Каа-Хемский уголь был более подходящим для коксования, чем элегестинский, но из-за того, что хапуги стали подмешивать в него более дешёвый элегестинский, от него стали отказываться.

Все пришли к выводу, что качество нашего коксующегося угля низкое. Есть такой показатель угля – горячая прочность кокса. Он у наших углей низкий. Поэтому уголь крошится, в домнах продувание плохое, неэффективное. Помнится, Новолипецкий меткомбинат получил один маршрут угля – 4 тыс. тонн – и сделал пробное коксование. И отказался от этого угля, потому что коксующиеся свойства – никакие. К тому же, к примеру, у Кузбасских углей время коксования – 24 часа, а у тувинского – 36 часов. Это дорого и неудобно для производства.

Тувинский уголь занимает уникальное положение между коксующимся и энергетическим. Специалисты полагают, что для энергетики у него очень высокая спекаемость, что мешает золообразованию и удалению золы. Для коксования у него перевёрнутый показатель по основности золы. Отсюда слабая горячая прочность кокса. Но чиновники не слушают экспертов. Поэтому провернули такую сделку, при которой одни аферисты продали разрез другим аферистам. А затем на эти деньги в Хакасии купили разрез «Белоярский». Правда, и там обмишурились: сейчас он тоже никому не нужен, поэтому срочно продаётся.

Чтобы ни у кого не было никаких сомнений, приведу несколько доводов. Тувинским углём интересовался не только Новолипецкий меткомбинат. Как вы помните, одно месторождение в Туве купила «Северсталь». Его представителем в Туве трудился хорошо известный нам бездельник Брокерт, уволенный из правительства. Сейчас он с умным видом работает первым заместителем у Кара-оола. «Северстали» стало известно о реальных характеристиках тувинских углей, и на месторождении за 10 лет никто, в том числе Брокерт, пальцем не ударил о палец. И не собирается. Держит месторождение для капитализации компании.

Другое месторождение досталось «Евразу». Его ООО «Межегейуголь» даже построило шахту. Стали добывать уголь себе в убыток и мешать его с кузбасским в пропорции 5% тувинского на 95% кузбасского. А затем, видимо, потому, что Абрамович не занёс очередной транш, Кара-оол наслал на месторождение контролёров, которые выписали ООО «Межегейуголь» штраф в 125 млн. рублей. С 1 декабря т.г. шахта закрыта, все работники, кроме технических служб, откачивающих воду, отправлены в неоплачиваемые отпуска. Добычи угля уже нет, и вряд ли она оживёт в ближайшее время.

На Элегесте Байсаров людей распустил давно. Там тоже всё стоит колом.

А тем временем Америка продолжает торговую войну с Китаем. Кроме того, в КНР закрывают угольные ТЭЦ из-за экологических проблем. Так что перспектив роста потребления угля в мире нет. И в ближайшие 10-15 лет не предвидится.

Что же получается в сухом остатке? Железную дорогу в Туву можно построить под перспективы вывоза угля в объёмах не менее 12 млн. тонн в год. Однако добыча угля в республике падает, а не растёт – предприятия приостанавливают работу и ищут, как избавиться от своих угольных активов в Туве. Качество тувинского угля такое, что использовать его в металлургии можно, только подмешивая в другой уголь. В стране экономические проблемы, и выбросить на ветер (или дать украсть) 350 млрд. рублей на реализацию проекта, который не окупится при сегодняшнем поколении, глупо и опасно. За это время власть обязательно сменится, и с организаторов этой угольно-железнодорожной аферы спросится.

В ПОИСКАХ ДРУГОГО ВАРИАНТА ВОРОВСТВА

Но есть в этой проблеме ещё один аспект. Шолбан Кара-оол обделался по всем показателям, кроме роста рождаемости, преступности, заболеваний сифилисом и формальной поддержки «Единой России». Но ему никак не удаётся пристроить свою персону в случае отставки. Поэтому ему придётся снова баллотироваться в 21-м году. А с проблемами на цены угля и электроэнергии для населения ему даже при массовых махинациях победить вряд ли удастся. Ему позарез нужно мутить воду с ценами на уголь и электроэнергию. Вот он этим и занимается. Правда, без особого успеха.

На днях пришло сообщение, что в рамках борьбы с сажей в Кызыле власти столицы запускают производство угольных брикетов мощностью до 4 тонн в час. Для чего мэрия Кызыла получила специальное оборудование по производству брикетов из угольной пыли и мусора, которое поставлено компанией ООО «Ресурс БВ» МУПу «Благоустройство». Специалисты полагают, что МУП «Благоустройство» во главе с бывшим шофёром Главы – не самый подходящий вариант реализации проекта. Скорее всего, дело закончится тем, что потратят кучу бюджетных денег и ничего толкового не получат, зато организаторы «наварятся». Поживём-увидим.

Власти не озвучивают, почём будут брикеты. Скорее всего, они станут золотыми. Пока заявлено, что «стоимость брикета будет устанавливаться после апробирования продукта». Интересный подход. Обычно сначала считают деньги, готовят технико-экономическое обоснование, а уже потом закупают оборудование и запускают производство. Тут всё наоборот. Так легче обойти антимонопольные запреты и украсть бюджетные деньги. Ну да ладно. Может быть, решится другая задача – снижения загрязнения атмосферного воздуха сажей?

Я вернусь к теме угля чуть позже.

Кондрат Пчёлкин