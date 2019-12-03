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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 48, 3 декабря / Как полицаи «раскрывают» преступления
   
 
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№48, 3 декабря 2019 года.

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Нам пишут

Как полицаи «раскрывают» преступления

Главному редактору газеты «РИСК»

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Мы больные, которые находимся на длительном стационарном лечении в ГБУЗ Противотуберкулезном диспансере.

16 ноября 2019 г. в субботу с 10 часов группа сотрудников МВД РТ во главе с участковым уполномоченным осуществили обыски в палатах, где находились и тяжелобольные.

Во время нахождения в Тубдиспансере без предъявления и ознакомления с какими-либо документами (удостоверение или ордер), устроили беспредел. По 6-7 человек переворачивали и прощупывали постельные принадлежности, тумбочки, выкидывали личные вещи на пол, из сумок вышвыривали одежду и разбрасывали по палате.

При входе в палату просто заявили: «сейчас будет шмон». Дежурного медицинского персонала в палате не было. Творили, чего хотели, не считая нас, больных, за людей. Демонстративно, нагло, бесцеремонно делали обыски. Хотя по закону перед началом обыска должны были предъявить документ, разрешающий проводить обыск. В любом случае должны были предложить добровольно выдать запрещенные предметы и вещи. Этого не было.

При обыске один из сотрудников полиции в шкатулке, где находились зарядные устройства, провода, наушники и т.д., якобы, нашел, т.е. обнаружил вещество. Хотя до их появления в этой шкатулке ничего запрещенного не было. Этой шкатулкой пользовались больные всего Тубдиспансера. Находилась она за телевизором на тумбе. Можем с уверенностью сказать, что это вещество подкинули в шкатулку, т.к. никто не знает, откуда там могло находиться запрещенное вещество.

Вызвали следственно-оперативную группу, которые забрали шкатулку, нас больных, в том числе тяжелобольного Опай Чингиса, находящегося на постельном режиме. Увезли в городской отдел полиции, где продержали до позднего вечера без еды и воды.

Вынудили насильно одного из наших больных Темир-Хая Омак Александровича дать признательные показания в том, чего он не совершал, и возбудили против него уголовное дело по ч.1 ст. 228 УК РФ.

Таким образом, сотрудники повышают свою статистику, привлекая ни в чем не виноватых людей.

Просим вас оказать содействие и помощь в прекращении уголовного дела! И проводить проверку в законности и обоснованности действий сотрудников полиции.

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