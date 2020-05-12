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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 18, 12 мая / Коронавирус победил победителей
   
 
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№18, 12 мая 2020 года.

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Коронавирус победил победителей

Коронавирус победил победителей

Страна уже лет 20 находится в плену иллюзий, что именно «Единая Россия» победила Гитлера. Что только ни придумывают вожди России, чтобы мы в это поверили. Даже возродили георгиевские ленты, к которым ни Красная Армия, ни победа над фашизмом никакого отношения не имели. Стыдно вспоминать, но георгиевская лента и триколор имеют отношение к временам царизма, были символами РОА предателя генерала Власова и никогда не имели отношение к Советской Красной Армии, победительнице фашизма. Просто любой власти во все времена были нужны герои. Вспомните Степана Разина или Емельяна Пугачёва. Бандиты-самозванцы. Но стали народными героями! Кстати, и Александр Суворов, пленивший Пугачёва – тоже герой! И как они все в наших головах уживаются?

Туве тоже нужны герои. Поэтому 60 разбойников, угонявших скот в Урянхайском крае, за что были пойманы, обезглавлены, а их головы насажены на колья по дороге в Эрзин, тоже герои. А что делать, если настоящих героев нет?

На днях столкнулся с огромным циклопическим портретом Сергея Шойгу на фоне поздравления с праздником Победы 9 мая. Поинтересовался: кто заказчик этого неприкрытого подхалимажа? Мне не ответили. Но и без того понятно – Кара-оол. Но скажите мне, какое отношение Сергей Шойгу имеет к той великой победе? Он что, воевал? Или хотя бы служил когда-нибудь в армии? Или, может быть, в Великую Отечественную войну воевали его дед, отец, дяди, тёти или хотя бы соседи по улице? Или вообще когда-либо служили в армии? Или, может быть, он сам – потомок Чингисхана? Или монгольского полководца Субедея?

Да, Сергей Шойгу сегодня – большой чиновник. Но из этого совсем не вытекает право красоваться на фоне Победы в качестве участника Второй Мировой войны. Скорее всего, такую извращённую форму лакейства придумали те, кто уже не знает, как и за что похвалить нашего самого известного земляка. Надеюсь, он сам не в курсе, какую свинью ему подложили на родине, выставив участником Великой Отечественной войны. Узнает – прикажет плакаты снять. А может быть, и нет...

Впрочем, Шойгу и сам не святой. Смастерил за 300 млн. бюджетных средств мозаичное панно в военном Храме со своим и Путина изображением. Правда, фокус не удался. Путин, узнав о скандале, приказал панно демонтировать. Интересно, а кто соскабливал мастерками головы первых лиц государства со стены и как это происходило?

9 Мая – это день скорби по погибшим во время войны и после неё. У меня у самого отец умер в 1967 году от полученных на фронте ран. 75 лет Победы – дата солидная. Участников войны в живых осталось очень мало. Телевидение показывает, как к ним пришли волонтёры поздравлять и вручать подарки. Но посмотрите, как убого, очень бедно живут наши ветераны. Неужели наша богатая страна-победитель не в состоянии по-современному обустроить им жизнь с комфортом? Разгон облаков в Москве обошёлся в полмиллиарда. Воздушный парад – ещё дороже. Зачем? На эти деньги можно было купить современное жильё, обставить приличной мебелью и переселить туда ветеранов. Нет, лучше повесим плакаты с Шойгу!

Страна переживает серьёзный кризис в связи с пандемией COVID-19. Теперь уже нет смысла (до и невозможно) скрывать, что власти оказались к испытанию коронавиросом не готовы. От страха народ отправили под «добровольный» домашний арест, а самому президенту пришлось самоизолироваться от всех, включая правительство РФ. Из-за пандемии пришлось даже отложить историческое голосование по поправкам в Конституцию, которые должны продлить срок путинского президентства до 2036 года. Но если пандемия COVID-19 будет развиваться в России так, как она развивается в Москве, то он вряд ли сам захочет остаться у руля дальше следующего года.

Социологические опросы показывают падение рейтинга доверия к президенту с 72% до 35% с тенденцией к снижению на 7-9%. И коронавирус тут – только одна из причин падения рейтинга. Вдруг для всех стало очевидным, что сегодняшняя власть, которая держится только на Путине, может эффективно управлять страной только при высоких ценах на нефть и газ. А без этого она просто сама не знает, что делать. Самый простой пример – Москва, которая купается в деньгах. Можете себе представить: в условиях пандемии власти столицы выделили из бюджета 14 млрд. рублей на медицину и 20 млрд. – на замену бордюров. А в день там от коронавируса умирает более полусотни москвичей.

Фактически власти бросили людей на произвол судьбы. Ни финансовой поддержки, ни средств защиты, ни перспектив в будущем. Каждый, находясь под домашним арестом, должен позаботиться о себе сам.

В следующем году в России выборы депутатов Государственной Думы. К этому времени экономическая ситуация в стране вряд ли выправится. Скорее, наоборот. Власти сидят на деньгах и трясутся: а что будет с грядущими выборами? Не везде же, как в Туве, могут «нарисовать» 98% явки и 94% за партию жуликов и воров. Появились «первые ласточки» – в Красноярске арестован, пожалуй, самый известный оппонент губернатора Усса Анатолий Быков, у которого в апреле закончился запрет на участие в выборах. Как сообщают в СМИ, его подозревают в расправе 30-летней давности над бандитами, пытавшимися его взорвать. Как говорят знающие люди, для него прохождение в Думу было бы делом несложным.

В связи с этим уместно сравнение с Романом Монгушом, имевшем некие властные амбиции и привлечённым за активные действия в отношении скотокрадов. Власть в растерянности. Ничего другого, кроме как назвать своих политических оппонентов уголовниками, они не придумать не могут.

Пандемия показала, что федеральная власть очень серьёзно больна. Не лучше обстоят дела в ряде регионов. Особенно в таких, как Тува. Отсутствие массовой народной поддержки, неумение понять и объяснить людям ситуацию с коронавирусом, глупые попытки заработать на кризисе сделали фигуру Кара-оола карикатурной. Говорят, он надеялся, что Шойгу уговорит Путина провести в 2020 году досрочные выборы в Туве, поскольку в следующем году он не сможет обеспечить нужный результат. Но в стране не до Кара-оола и его личной судьбы. Сейчас каждый спасается сам. И никакой плакат 4х6 с изображением Шойгу-победителя в Великой Отечественной войне ему не поможет. Знающие люди полагают, что в преддверии выборов 2021 года властям для сохранения своих позиций не остаётся ничего другого, как зачищать политическое поле от оппонентов. Роман Монгуш и Анатолий Быков – из этой «оперы».

До встречи.

Сергей Конвиз

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 risk-inform.ru/article_8696.html
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Комментариев: 13
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