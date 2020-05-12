Прокуроры бывают разные...

Хорошо известна дискуссия о роли личности в истории. А действительно, так ли она велика, эта роль отдельно взятого человека? Скорее да, чем нет. Далеко за примерами ходить не надо. Давайте посмотрим на роль прокурора А.Боровкова в экономико-криминальной истории Тувы.

Казалось бы, что могло в деятельности прокуратуры Тувы измениться после того, как на смену прокурору Гринёву пришёл Боровков? Законы те же, люди (в основном) те же. А как ловко он поставил надзорный орган «на уши»? На его плечах в республику ворвалась передовая команда из Красноярска в 5-7 человек. Они с его подачи получили ключевые должности в республиканской, столичной и кожуунных прокуратурах. Сказать, что в Красноярске работают какие-то сверхзамечательные прокуроры, нельзя. Ничего сногсшибательного они пока не совершили. За что им был дан такой карт-бланш с карьерным ростом, неизвестно. Некоторые представители команды «захватчиков», пожалуй, достаточно профессиональны. Но другие, типа прокурора Кызыла Пономарёва, смотрятся откровенными профанами на фоне их предшественников, которым под стремительным натиском красноярских гастарбайтеров пришлось освободить свои места. Некоторых понизили, другим пришлось уехать искать другую работу, третьи подались в адвокатуру.

Примечательно, что покинули свои рабочие места, пожалуй, самые толковые. По крайней мере, те, кого Боровков привёз из Красноярска, оказались не только менее дееспособными, но даже порой аморальными. Однако и с ними Боровкову пришлось хоть и со скандалом, расстаться, как с заместителем прокурора г.Кызыла, у которого выявили алкоголизм. Впрочем, и сам Боровков из Красноярска прибыл не в очень белых одеждах. Как только он оказался в Кызыле, на красноярском телевидении его обвинили в «крышевании» тамошней водочной мафии. И даже странно, как он смог с такой подмоченной репутацией получить такую должность... Кстати, Александр Николаевич, насколько известно, до сих пор на сей счёт не давал никаких публичных пояснений и от «грязной заказной лжи недругов» свой мундир не очистил. А то, как он ведёт себя в Кызыле, говорит о том, что не исключена его связь и с нашими доморощенными бутлегерами.

Но дело даже не в этом. Возможная связь прокурора с наживающимися на старинной русской болезни тувинское общество интересует в последнюю очередь. У нас, в конце концов, главный чиновник «поднялся» на технаре. А потом по пьяни выбил глаз русскому охраннику боулинг-клуба. Это сейчас большим грехом не считается и карьере не мешает. Людей больше интересует, как относится прокурор к жуликам, ворующим из бюджета республики. Поскольку это касается всех и каждого. А вот тут-то у прокурора Боровкова видны конкретные проблемы...

В прошлом номере я рассказал, как прокуратура Тувы фактически заблокировала следственные действия в отношении группы высокопоставленных лиц и аффилированных с ними «бизнесменов», которые в нарушение антимонопольного законодательства в обход закона заключили некие законоподобные Концессионные соглашения на строительство пристроек к детским садам и Дворец молодёжи со стелларием в г.Кызыле. Стройки уже подходят к концу, а прокурор Боровков никак не может завершить проверки, хотя уже вступили в законную силу решения судов о признании действий правительства по заключению Концессионных соглашений незаконными.

Фактически Боровков и К° создают видимость прокурорской деятельности, тщательно имитируя стремление к законности, при этом прикрываясь понятием «целесообразности» прокурорского реагирования. Прибывший из Красноярска начальник отдела прокуратуры Единосяк в ответе газете так прямо объясняет бездействие прокурора: «поскольку действия прокуратуры по обеспечению законности при заключении государственных контрактов «повлекут остановку строительства социально-значимых объектов». В общем, пусть потихоньку воруют бюджетные деньги, а то вообще ничего не построят. Поразительная позиция прокурора, не так ли?

Точно так же подчинённые Боровкова соблюдали законность и в отношении ООО «Энергострой», по сговору с Кара-оолом строившим инженерные сети в Кызыле. Кстати, как в случае с сетями по ул. Дружбы, так и при строительстве пристроек к детским садам фигурирует, в частности, одна и та же строительная компания – ООО «Энергострой». Вот и выходит, что при попустительстве прокуратуры Кара-оол выстраивает в республике преступные цепочки. И всё – под прикрытием недопустимости «остановки строительства социально-значимых объектов», которым занимаются аффилированные с правительством строители-жулики.

Но у преступников несколько отработанных с прокуратурой способов воровства бюджетных средств. На этот раз расскажу про украденные у народа Тувы 100 млн. рублей под видом гранта на развитие мараловодства.

По этому поводу редакция обращалась в прокуратуру и просила проверить законность и обоснованность выделения такой весьма существенной суммы под видом гранта Главы правительства. Ответ за подписью Единосяк обескуражил. Но не удивил. Как и в других случаях, прокуратура никаких нарушений не установила. Их не удивило, что ООО «ЖБИ 2» специально под этот грант было переведено на налоговый учёт в Туву. Не заинтересовало, почему грант выделен предприятию, имеющему налоговую задолженность. А также то, что у предприятия официально оформлен вид деятельности – торговля. Прокуроров даже не заинтересовало, что комиссия Минэкономики Тувы под председательством первого зампреда правительства М.Козлова вынесла решение о выделении гранта другому лицу. Но их заставили переписать протокол в пользу Пережегина. Не стало предметом исследования и то, что Минэкономики подавало в суд заявление об изъятии этих средств. Но кто-то (понятно, кто) запретил деньги взыскивать, и суд оставил дело без рассмотрения в связи с неявкой в суд Истца. Прокуроров даже не удивило, что в программе, под которую Пережегину выделили дармовые деньги, он был обязан создать рабочие места. Но так ни одного рабочего места создано не было. Зайдите в базу данных Налоговой службы, и вы убедитесь, что там до сих пор числится только два работника. Единосяк в «Опровержении» заявляет, что правительство предоставило прокуратуре данные, доказывающие законность выделения 100 млн. рублей. И прокуратура радостно согласилась, не проверив. После этого скажите, зачем нам такая прокуратура, которая не видит того, что лежит на поверхности?

По поводу другого факта в отношении Пережегина прокуратура сообщает, что уголовное дело в отношении него, возбуждённое при предыдущем прокуроре Гринёве, прекращено в связи с достижением между правительством и ООО «Нск-град» мирового соглашения. С виду вроде звучит солидно. Но только с виду. Точно в такой же ситуации прокурор Боровков такое же мировое соглашение между правительством и ООО «Технологии автономных систем» обжаловал аж в кассационном порядке! А в случае с Пережегиным он подобный документ «проглотил» и не поперхнулся. И как можно понять такую взаимоисключающую позицию прокуратуры в совершенно одинаковых ситуациях? Я не стану утверждать, что Боровков берёт. Может быть, разве только борзыми щенками... Но, сопоставляя эти факты, видишь, что с прокурором Боровковым не всё гладко.

Для ясности картинки приведу ещё один случай из области строительства. В Кызыле строится Дворец молодёжи со стелларием. Начинала строительство ведущая в республике подрядная организация ООО «Сельстрой», директор которой С.Сафрин отличается одной очень неприятной для правительства Тувы чертой – он верующий православный человек, который принципиально не даёт взяток. Одно время стройка стояла, потому что не было финансирования. А когда деньги появились, главной задачей Кара-оола стала проблема «отжимания» объекта от православного строителя. По заданию из правительства на Сафрина четыре раза пытались возбудить уголовные дела – сорвалось. Но в правительстве знали, что в случае объявления тендера Сафрин непременно победит. И тогда на ум пришла спасительная мысль – сварганить некое Концессионное соглашение, по которому можно в обход антимонопольного законодательства передать объект «кому надо». Нашли подходящее лицо кавказской национальности, готового платить, и заключили с ним Концессионное соглашение.

Но тут вмешалось УФАС, которое после короткой проверки выявило незаконность Концессионного соглашения и 26 июля 2019 года вынесло в адрес правительства РТ предупреждение о прекращении нарушения антимонопольного законодательства. Правительство кинулось в суд, однако там вполне ожидаемо поддержали УФАС. Дело встало за прокуратурой, которая должна восстановить законность. Но тут-то всё и застопорилось. Редакция газеты заваливала Боровкова запросами и требовала немедленных мер прокурорского реагирования. На что прокуратура отвечала отписками типа «о результатах проверки вы будете извещены». «Извещают» скоро год. Объект ускоренно готовят к сдаче, чтобы «концы в воду», и прокурор мог удовлетворённо потянуться и ответить в том же духе, что и по поводу ООО «Энергостроя» – договор признан ничтожным, но деньги взыскивать поздно – объект сдан.

В этом плане примечательно, как и.о. начальника отдела Насс 14 ноября 2019 года сообщил о мерах прокурорского реагирования на нарушение закона. Вместо возвращения положения в исходное для соблюдения норм закона, прокуратура и правительство решили всего лишь подправить Концессионное соглашение, чтобы оно приняло законоподобную форму. Он так и пишет: «18.09.2019г. прокуратурой республики первому заместителю председателя правительства РТ направлена информация о необходимости принятия дополнительных мер, направленных на устранение нарушений, указанных в представлении от 25.07.2019г. Правительством республики подготовлен проект изменений Концессионного Соглашения, направленный на принятие дополнительных обеспечительных мер, в том числе на усиление контроля за реконструкцией объекта культуры. Данный проект направлен для согласования в УФАС».

Кому-нибудь понятно, чем занимается наша прокуратура? Суд признал соглашение незаконным. Все действия сторон, направленные на нарушение закона, должны быть прекращены. Должен быть объявлен публичный аукцион. А вместо этого прокуратура ни с того ни с сего незавершённое строительство Дворца молодёжи вдруг обзывает «реконструкцией», предлагает подправить незаконное соглашение между жуликами. В ответе Насс каждое слово – это либо враньё, либо доказательство бездеятельности прокуратуры. И после этого попробуй докажи, что Боровков не берёт.

Во всех приведённых случаях прокурор Боровков поступает так, как будто ему неведомы способы борьбы с коррупцией. Даже когда общественность принуждает его действовать, он всё делает как-то глупо и непрофессионально. К примеру, предъявляя материальный иск, любой Истец должен позаботиться об исполнимости будущего судебного решения. Но Боровков как бы по незнанию или непрофессионализму не препятствует перечислению средств по оспариваемому договору и даже не требует от суда обеспечительных мер в отношении Ответчика в виде ареста его счетов. Совершенно очевидно, что ему всё равно – вернут подрядчики деньги в казну, или нет. Более того, под давлением получив решение суда, признавшего госконтракт ничтожным, прокурор Боровков не обращается в УФАС с признанием сторон, заключивших противозаконные сделки, оплачиваемых из бюджета, недобросовестными поставщиками услуг, хотя такой ход в отношении жуликов очевиден. Прокурор Боровков не пользуется правом привлечения к административной ответственности и дисквалификации чиновников, заключающих жульнические государственные контракты. В общем, он не делает ничего, что испортило бы жизнь коррупционерам и проходимцам. И только отправляет ответы на запросы, в которых расписывается в собственном бессилии.

Может сложиться впечатление, что в прокуратуре Тувы за деревьями не видят леса. Борются с проявлениями воровства, а не с самим воровством. И это результат не преступного умысла прокурора Боровкова, а всего лишь боязнь поссориться с Главой правительства Кара-оолом, от которого в судьбе Боровкова может что-то зависеть. Но я с такой точкой зрения не согласен. Складывается впечатление, что все действия прокурора Боровкова заранее продуманы и выверены. Скорее всего, действия прокурора республики носят осознанный характер и направлены на создание видимости борьбы с преступностью для отчётов «наверх» и в СМИ. Не исключено, что прокурор и Глава правительства совместно заранее обдумывают пути отхода в случае, если сговор чиновников и бизнесменов будет придан огласке.

Боровков – не дурак, не идиот и не начинающий правоохранитель. И потому он может не осознавать, что его действия (бездействия) и действия (бездействия) его подчинённых создают в Туве тепличные условия для вызревания оргпреступности в сфере экономики. Точно такие же, как были вскрыты на Сахалине и в Республике Коми, чьи губернаторы сейчас мотают сроки за создание ОПГ с целью присвоения государственной собственности. Думаю, что не ошибусь, если предположу, что именно с этой целью Кара-оол бомбардировал Генеральную прокуратуру обращениями с просьбой поменять прокурора Гринёва на прокурора Боровкова. И тот оказался отличным кадром. Боровков, судя по всему, весьма эффективно оправдывает его надежды. Он с подачи Кара-оола почему-то усматривает признаки преступлений там, где их никогда не было. Это подтверждают участившиеся оправдательные приговоры в отношении руководителей подрядных организаций, чей бизнес руками прокурора отжимают недобросовестные участники строительного рынка, и в упор не видит свершившегося преступления там, где друзья Главы правительства в сговоре с чиновниками попросту разворовывают бюджет республики.

В следующем номере я расскажу вам, уважаемые читатели, о том, как прокурор Боровков в интересах главного чиновника республики «кошмарит» неугодных фермеров, пытается обанкротить птицеводство республики, а также о других его «невинных проделках».

Кондрат Пчёлкин