    Телеразборки

ПАНДЕМИЯ ПОЛИЦЕЙСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ

«Восьмой канал» проинформировал телезрителей о том, что творится в органах внутренних дел Тувы. На днях «в Туве задержали начальника следственного отдела управления МВД Монгуша при получении взятки». В интересах следствия «имя уже бывшего начальника отдела управления МВД Тувы не раскрывается».

Оборотня в погонах Монгуша задержали «с поличным, когда он брал деньги в размере 140 тысяч рублей» за незаконную переквалификацию уголовного дела на более мягкую статью. «По версии следствия, в период с октября по ноябрь 2019 года подозреваемый, являясь должностным лицом, с целью личного обогащения получил взятку в виде денег в сумме 140 тысяч рублей от фигуранта уголовного дела».

К сожалению, возбуждение уголовных дел в отношении сотрудников МВД Тувы стало делом нередким. «Восьмой канал» напомнил, что «в феврале этого года в Туве был задержан ещё один высокопоставленный полицейский» – бывший начальник уголовного розыска Сарыг-Донгак, «которого подозревают в зверском преступлении, которое было совершенно 11 лет назад». По версии следствия, «7 марта 2008 года начальник уголовного розыска УВД г. Кызыла Сарыг-Донгак, находясь при исполнении своих должностных обязанностей, опрашивал подозреваемого в совершении кражи». В ходе допроса Сарыг-Донгак «решил его убить». Для чего в компании трёх своих подчинённых, предварительно захватив с собой канистру с бензином, «вывез за город». По версии следствия, он отвёл молодого невиновного человека со связанными назад руками в вырытый котлован, пытал и оскорблял его, а затем облил бензином и поджёг. Сейчас Сарыг-Донгак находится в СИЗО, где ему, по указанию из правительства Тувы, созданы комфортные условия содержания. Невзирая на очевидность вины, он надеется выкрутиться и выйти на свободу.

В настоящее время сотрудниками ФСБ прорабатывается версия причастности к совершению преступлений бывшего начальника УВД г. Кызыла Куулара. Похоже, что МВД Тувы поразила пандемия полицейской преступности.

СПАСЕНИЕ ОТ ВИРУСА – ДЕЛО САМИХ ГРАЖДАН

В Туве нарастает опасность заражения коронавирусом. В это время в «Кызыле начался настоящий бум медицинских масок». Однако в наше время всё может статься. И простая защитная маска может быть модной, «спрос рождает предложение». «Бум на маски в Кызыле на самом пике». На этот раз «защитный атрибут стал не только требованием карантинного времени, но и модным аксессуаром». Об этом нам рассказал «Восьмой канал».

На сегодняшний день «самыми главными поставщиками масок в Туве, можно назвать «Общество слепых». Там уже сшили 8 тыс. масок. «Средства защиты поставляются в аптеки города. Заказчиком выступил региональный минздрав, и к изделиям предъявляются ряд требований». «Такие защитные средства следует менять через каждые 2-3 часа, простирать и прогладить».

ВОЛОНТЁРЫ ПОМОГУТ МАЛОМОБИЛЬНЫМ ГРАЖДАНАМ

«Восьмой канал» рассказал, что в связи с надвигающейся пандемией коронавируса «в Туве открыт волонтерский штаб помощи поддержки людям старше 60 лет и маломобильным категориям граждан». К работе штабов по всей России присоединились уже более трёх тысяч волонтеров. Есть они и в Туве. И показал двух волонтёров. «Это Даяна и Амиран». «Девушка – студентка Кызылского медицинского колледжа, а парень – студент транспортного техникума».

В руках у них продуктовые наборы для маломобильных граждан, которые необходимо вручить адресно. Чтобы обратиться за помощью, нужно «позвонить на единый телефон горячей линии – 8 800 200 34 11 или оставить заявку на сайте мывместе2020.рф». Акция будет действовать до окончания угрозы пандемии коронавируса.

ДЕТИ-СИРОТЫ ТРЕБУЮТ ГЛАСНОСТИ В РАБОТЕ ЧИНОВНИКОВ

Тува в нарушение закона с 2015 года не предоставляла жильё детям-сиротам, хотя соответствующие ассигнования из Москвы шли. В связи с этим «помощник депутата Верховного хурала Мерген Хомушку посадил за стол переговоров заинтересованных лиц».

Первым был вопрос, почему правительство Тувы засекретило списки очередников детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на получение жилья, тем самым создавая условия для коррупции. Представитель министерства труда Оюнмаа Дотпе пояснила, что, по её словам, «это требование ФЗ». Тогда претенденты на жильё потребовали включить в состав комиссии по распределению жилья своего представителя. «Помощник депутата ВХ Мерген Ооржак отметил, что вопрос строительства и предоставления жилья детям-сиротам находится на личном контроле депутата Госдумы Сергея Натарова и депутата ВХ Андриана Ооржака».

На встрече также обсудили проблемы строительства жилья для детей-сирот. Уполномоченный по правам ребёнка О.Россова не смогла внятно ответить на вопросы собравшихся. Она лишь пояснила, что «в своём ежегодном докладе Верховного хуралу она указала причины низких темпов строительства жилья в Кызыле».

По итогам круглого стола собравшиеся пришли к мнению, что необходимо определить права и обязанности членов этой комиссии. Кроме того участники круглого стола отметили необходимость качественного планирования и финансирования строительства жилья. «Было принято решение о создании межведомственной комиссии для синхронизации взаимодействия». А для обеспечения прозрачности работы комиссии «председателя региональной общественной организации «Дорога к дому» Сайсу Байкара включат в её состав».