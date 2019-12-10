Кто ответит за ущемление прав детей-сирот?

Прокурору Республики Тыва

Боровкову А.Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

В №48 газеты «РИСК-экспресс» в статье «Дорога к дому» опубликован материал о ситуации с обеспечением жильём детей-сирот. В статье сообщается, что в связи с критической ситуацией по обеспечению детей-сирот жильём создана общественная организация «Дорога к дому», целью деятельности которой является защита прав детей-сирот. В Республике Тыва создана недопустимая ситуация, когда дети-сироты, по закону имеющие право на жильё, правительством Тувы жильём не обеспечиваются. Налицо нарушение прав граждан.

Эти нарушения стали возможными в связи с неисполнением депутатами парламента Тувы и чиновниками правительства Республики Тыва своих обязанностей, в связи с чем в бюджет республики не закладывается достаточно средств для решения этой проблемы.

Общественности Тувы неизвестно, как решается данная проблема и какие меры прокурорского реагирования принимаются к нарушителям прав обездоленной части населения – детей-сирот.

Учитывая выше сказанное, прошу провести проверку ситуации с обеспечением детей-сирот Тувы жильём и принять меры прокурорского реагирования в отношении лиц, виновных в ущемлении прав детей-сирот и в случае установления оснований наказать виновных. О принятых мерах прошу сообщить в редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров