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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 49, 10 декабря / Кто ответит за ущемление прав детей-сирот?
   
 
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№49, 10 декабря 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Кто ответит за ущемление прав детей-сирот?

Прокурору Республики Тыва
Боровкову А.Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

В №48 газеты «РИСК-экспресс» в статье «Дорога к дому» опубликован материал о ситуации с обеспечением жильём детей-сирот. В статье сообщается, что в связи с критической ситуацией по обеспечению детей-сирот жильём создана общественная организация «Дорога к дому», целью деятельности которой является защита прав детей-сирот. В Республике Тыва создана недопустимая ситуация, когда дети-сироты, по закону имеющие право на жильё, правительством Тувы жильём не обеспечиваются. Налицо нарушение прав граждан.

Эти нарушения стали возможными в связи с неисполнением депутатами парламента Тувы и чиновниками правительства Республики Тыва своих обязанностей, в связи с чем в бюджет республики не закладывается достаточно средств для решения этой проблемы.

Общественности Тувы неизвестно, как решается данная проблема и какие меры прокурорского реагирования принимаются к нарушителям прав обездоленной части населения – детей-сирот.

Учитывая выше сказанное, прошу провести проверку ситуации с обеспечением детей-сирот Тувы жильём и принять меры прокурорского реагирования в отношении лиц, виновных в ущемлении прав детей-сирот и в случае установления оснований наказать виновных. О принятых мерах прошу сообщить в редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

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Ёлка занимает полкомнаты и закрывает выход на балкон, поэтому постиранные носки решили сушить на ней.

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