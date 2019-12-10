За воровство миллионов – мелкие копеечные штрафы

Главному редактору

газеты «Риск-Экспресс»

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

Прокуратурой республики проведена проверка по Вашему обращению о нарушении МУП «Благоустройство», Департаментом городского хозяйства мэрии г. Кызыла бюджетного законодательства, в том числе о контрактной системе в сфере закупок при исполнении муниципальных контрактов в сфере оказания услуг по благоустройству территории г. Кызыла.

Установлено, что 22.10.2018 между Департаментом городского хозяйства мэрии г. Кызыла и МУП «Благоустройство» заключен муниципальный контракт № Б-3 на выполнение работ по санитарной очистке и уборке снега на территории г. Кызыла на сумму 36 885 354 руб.

27.12.2018 между сторонами муниципального контракта в нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключено дополнительное соглашение о включении в техническое задание работ, не относящихся к предмету муниципального контракта, а именно снос ветхого жилья, тушение пожара на полигоне ТБО, демонтаж забора, монтаж остановочного павильона на общую сумму 3 688 535,39 руб.

Кроме того, 15.01.2019 между Департаментом городского хозяйства мэрии г. Кызыла и МУП «Благоустройство» заключен муниципальный контракт № 1Б-2019 на выполнение работ по уборке снега и улучшению санитарного состояния территории г. Кызыла на сумму 42 495 940 руб.

Техническим заданием муниципального контракта предусмотрено выполнение работ по механическому подметанию улиц, тротуаров, ручной уборке улиц, скверов, газонов, скалыванию снега и льда вручную и с помощью техники, подсыпка тротуаров, в том числе песком, вывозу снега, уборке стихийных свалок, обрезке деревьев и уборке дорог.

Вместе с тем, Департаментом городского хозяйства мэрии г. Кызыла на основании актов выполненных работ от 07.02.2019, от 06.03.2019, от 08.04.2019 приняты и оплачены работы, не предусмотренные муниципальным контрактом от 15.01.2019, на общую сумму 4 249 594 руб. (монтаж труб у вечного огня, охрана и демонтаж городской елки, снос незаконных построек, ветхого жилья, установка и транспортировка контейнеров, вывоз строительного мусора, расчистка площадки на полигоне ТБО, демонтаж масленичного столба, строительство остановочного павильона).

При этом после принятия вышеуказанных работ в нарушение ч. 1 ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ между Департаментом городского хозяйства мэрии г. Кызыла и МУП «Благоустройство» заключено дополнительное соглашение о внесении изменений в предмет муниципального контракта.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой г. Кызыла 18.07.2019 мэру г. Кызыла внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности в виде выговора. Также в отношении начальника Департамента городского хозяйства мэрии г. Кызыла возбуждены 2 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ.

1 административное дело по ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ Тывинским УФАС России рассмотрено 14.08.2019, начальнику Департамента городского хозяйства мэрии г. Кызыла назначен штраф в размере 20 тыс. руб.

По результатам рассмотрения второго дела постановлением Тывинского УФАС России от 03.09.2019 производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ, прекращено в связи с отсутствием события правонарушения.

11.09.2019 на указанное постановление Тывинского УФАС России прокуратурой г. Кызыла принесен протест, который находится на рассмотрении.

Также 29.07.2019 прокуратурой г. Кызыла в отношении директора МУП «Благоустройство» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 7.32 КоАП РФ, по факту изменения существенных условий муниципальных контрактов от 22.10.2018 № Б-3, от 15.01.2019 № 1Б-2019, по результатам рассмотрения которого директору МУП «Благоустройство» назначен штраф в размере 20 тыс. руб.

В случае несогласия с настоящим ответом Вы вправе его обжаловать заместителю прокурора республики или в суд.

И.о. начальника отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства П.А. Насс