Аффилированный прокурор в объятиях мошенников

В принципе, любой человек вправе хорошо или не очень относиться к разным видам деятельности. Он может любить искусство и ненавидеть бизнесменов. Или наоборот. Как говорится, каждому – своё. Например, прокурор Тувы неравнодушен к строительству и почему-то не любит сельскохозяйственный бизнес. Поэтому он простил жуликам из ООО «Энергострой» полученные воровским образом 66 млн. рублей по контракту, признанному судом ничтожным из-за установленного в ходе судебного разбирательства незаконного сговора между Кара-оолом и Крапивиным. И дело, скорее всего, не в том, что Боровков якобы конченый взяточник и польстился на дармовое. Нет, во взятке обвинять его нельзя до тех пор, пока не будет приговора. А до приговора – как до Китая. Только сейчас Администрация Президента Путина передала в СКР материалы, указывающие на признаки создания в Туве ОПГ, в котором может появиться и фамилия прокурора Тувы.

Но мы пока во взяточничестве Боровкова не обвиняем. Пусть формально он считается человеком честным и принципиальным. Правда, раздаривать десятки миллионов бюджетных рублей направо и налево честный прокурор вряд ли стал бы. Да и ссылаться на суд: мол, суд принял окончательное решение, освободив «Энергострой» от возврата в бюджет 66 млн. незаконно полученных бюджетных средств. Так что я тут ни при чём – тоже неприлично. Прокурор судился с «Энергостроем». И когда он отказался взыскивать деньги, обжаловать это решение было попросту некому – это решение было в пользу жуликов, а других участников процесса просто не было. В общем, ситуация видится такой, как будто прокурор вступил в сговор с жуликами: и «Энергострой», и прокурор втихую организовали некий междусобойчик, «нагнув» суд и обманув общественность.

До сих пор Боровков никак не объяснил, почему он сначала подал в суд иск о взыскании с ООО «Энергострой» более 66 млн. рублей, а потом передумал и иск отозвал. К моменту подачи заявления сети были давно построены и функционировали. И уже потому никаких новых обстоятельств в деле появиться просто не могло. Хотя УФАС в суде подтвердил факт сговора между главой правительства и руководителем подрядной организации, которая сначала без контракта построила инженерные сети по ул. Дружбы в г. Кызыле, а затем, уже когда сети функционировали, спустя год заключили государственный контракт по максимальной стартовой цене, причинив государству многомиллионный ущерб. А когда ему на это указал редактор газеты, Боровков прикинулся дурачком и отписался: мол, сети построены, цель достигнута – чего вы ещё хотите от меня? И очень удивился, когда ему ответили: хотим, что бы всё было по закону! Чтобы аукционы были честными, а не договорными. Чтобы доступ к бюджетным стройкам был не только у тех, кто заносит откаты, а у всех строителей, в том числе тех, кого Кара-оол не любит за отказ давать «на лапу». Чтобы госконтракты по сговору не доставались аффилированным с чиновниками компаниям по заранее оговорённой максимальной стартовой цене, чтобы чиновники со всех строителей одинаково требовали качество и сроки строительства. Хотим, чтобы прокурор республики был прокурором, а не адвокатом у жуликов и коррупционеров. Чтобы он пользовался своими прокурорскими полномочиями не только в своё личное благо, но и общественное – тоже. И нам не нравится, когда прокурор ведёт себя, как женщина с пониженной социальной ответственностью. Сначала подаёт в суд иск, а потом «вдруг передумывает» и отзывает иск назад, создавая тем самым общественное мнение о том, что прокурор – продажный. Он воспринимает госбюджет как собственный карман. И потому распоряжается бюджетными десятками миллионов, как личными деньгами.

Когда на сайте суда было опубликовано решение, в котором указывалось, что иск прокурора РТ удовлетворён полностью, показалось, что справедливость восторжествовала. Подумалось: ну вот, в конце концов, нашлась сила, способная разорвать коррупционные цепочки, выстроенные Кара-оолом в строительной сфере. Однако, когда был изучен весь текст мотивированного решения, наступило сначала разочарование, а затем прозрение. Вдруг выяснилось, что прокурор Боровков подавал иск о взыскании незаконно полученных десятков миллионов совсем не для обеспечения законности, а, скорее всего, для введения общественности в заблуждение. Так сказать, «для галочки». Скорее всего, ничего с Крапивина взыскивать прокурор и не собирался. Просто для отвода глаз подал иск, чтобы перед вынесением решения его отозвать. Попросту говоря, обманул и редакцию, и читателей газеты, и в целом общественность. Поэтому прокурора пока назвать взяточником мы не можем, а вот лжецом – вполне. Правда, за ложь у нас не судят, если это не подпадает под ст. 159 УК РФ «мошенничество».

А теперь подумаем, как лучше квалифицировать поступок прокурора Боровкова. Ошибка? Преднамеренный обман? Участие в коррупционной сделке? Или просто он некомпетентный юрист? А может, он просто по-человечески пожалел строителей и потому отказался от иска? Будем надеяться, что СКР даст соответствующую оценку деятельности прокурора Тувы А.Боровкова.

Вряд ли жалость присуща Александру Николаевичу. Скорее подходит слово «корысть», судя по его красноярскому имиджу и возможным связям с тамошней водочной мафией. Впрочем, не только водочной. В Красноярске предполагают, что Боровков имеет тесные связи с неким гражданином С.Курьяновым, который через ООО «Орион» торгует престижными авто марки «Мерседес». Сам Сергей Иванович, говорят, не стесняется в подпитом состоянии козырять дружбой с Александром Николаевичем. ООО «Орион», г. Красноярск, ИНН 2465054700, является дистрибьютором компании «Мерседес» в Красноярском крае. Кстати, как только Боровков поменял Красноярск на Кызыл и сел в кресло прокурора Тувы, ООО «Орион» тут же решило занялся строительством в Туве. Хотя ранее строительной деятельностью фирма никогда не занималась и в республике никакой деятельности не осуществляла. И тут же заключило более 20 контрактов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья на сумму более 1 млрд. рублей. И чем они так приглянулись Главе правительства республики? Как известно, в Туве гуляет поговорка, что «Бог наградил Кара-оола даром ничего не делать даром». И откуда такая миллиардная щедрость? Вполне можно предположить, что строительный миллиард для друзей прокурора – это и есть плата за прокурорское бездействие в отношении строителей, работающих на откатах. Как «Орион» строит, можно судить по девятиэтажке в г. Кызыле. Брак на браке. Тем не менее, правительство оплачивает «Ориону» по контрактам без каких-либо задержек и проблем, в отличие от других строительных организаций. Но об «Орионе» я расскажу попозже, когда сформируется полный пакет компромата.

Читая публикации о прокуроре, невольно начинаешь осознавать, что руководство прокуратуры Тувы совсем не озабочено проблемой соблюдения законности. Читаешь письмо-опровержение Единосяк на статью «Прокуратура Тувы на коротком поводке у коррупции», в котором говорится, что прокурор не пресекает заключение незаконных липовых Концессионных соглашений потому, что «органы прокуратуры республики... не подменяют иные государственные органы». К тому же «действия прокуратуры по обеспечению законности при заключении государственных контрактов «повлекут остановку строительства социально-значимых объектов», и становится очевидным, что в данном деле прокурор, скорее всего, заодно с мошенниками. Для него законность не так важна, как целесообразность. Если следовать логике Единосяк, то «строительством социально-значимых объектов» могут заниматься исключительно мошенники, коррупционеры и воры. А поскольку в Туве практически все объекты финансируются из бюджета, то воровство может иметь тотальный характер. Прямо скажем, странная позиция надзорного органа. А тут ещё сбоку некая родненькая строительная фирмочка, пестуемая местными властями с подачи прокурора... И невольно думается: если кто-то берёт на лапу, то ему, конечно, кажется всё «целесообразным». А если отката нет и очень просит губернатор, то тогда того можно попытаться «утопить» на полном основании и в соответствии с законом.

Так чуть было не случилось с ведущей в республике в области сельхозпроизводства агрофирмой «Заря». История этого хозяйства вкратце такова. Жила-была в Туве птицефабрика. Сказать, что предприятие процветало, нельзя. Но кое-как работало, пока директором не стал некто Шолбан-оол Иргит. Ему хватило совсем немного времени, чтобы довести хозяйство «до ручки», поставить «на колени» и привести финансы в полный упадок. (Кстати, немного позже он сделал то же самое и с мясокомбинатом «Урянхай»). Когда Кара-оол встал у руля республики, Иргит занял должность первого зама при нём. И вместе они организовали глубокую реконструкцию птицефабрики, куда вложили огромные бюджетные деньги. После этого кто только ни командовал этим производством. В конце концов, предприятие снова обанкротилось. А поскольку птицефабрика в Туве одна, то у правительства сразу рухнули «до нуля» показатели по производству мяса птиц и яиц.

С Кара-оола стали спрашивать в Москве: зачем делали реконструкцию, если фабрика опять банкрот? И Кара-оол начал судорожно искать, кто возьмётся за птицефабрику. Желающих не находилось уже ни в Туве, ни за Саянами. Тогда Кара-оол обратился к известному в республике фермеру Василию Оюну, у которого в хозяйстве плодородные земли, успешные молокозавод и мясокомбинат. Кара-оол от имени правительства пообещал финансовую поддержку птицеводству. И такую поддержку Минсельхоз Агрохолдингу «Заря» оказал. На подготовку предприятия к возобновлению деятельности Минсельхоз выделил Агрохолдингу 32 млн. рублей. Деньги невесть какие большие, но Оюн добавил к ним свои 50 млн., заработанных на молокозаводе и мясокомбинате, и восстановил инженерные сети, прикупил кое-какое разворованное оборудование, закупил птицу и возобновил деятельность птицефабрики, приняв на роботу более сотни работников, которые до этого остались без рабочих мест.

Казалось бы, цель – возрождение в республике птицеводства – была достигнута. Мясо птицы и яйцо пошло не только на рынки Кызыла, но и на экспорт в Монголию. Об Оюне заговорили как о толковом организаторе производства, коих в Туве можно пересчитать по пальцам. Он реально конкурировал с премьером Кара-оолом, за которым никаких побед, кроме как в пьяных драках да торговле водкой не числится. Вот тут-то между Оюном и Кара-оолом и пробежала «чёрная кошка». Видимо, Кара-оол решил, что Оюн с его успехами на ниве сельского хозяйства – очень опасный вероятный соперник на предстоящих выборах. Поэтому его необходимо «прижать». Вот этим и занялся прокурор Боровков. Через налоговую службу агрофирму стали душить финансово, пытаясь «обнулить» долги Птицефабрики перед Агрофирмой. УФАС заставили судиться, обвиняя Агрохолдинг в злоупотреблении монопольным положением, МВД стали принуждать к привлечению сына Оюна – директора Агрохолдинга – за якобы имевшие место приписки при восстановлении птицефабрики. Ну а сам прокурор Боровков обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с Агрохолдинга «Заря» субсидии в размере 32 млн. рублей.

Надо сказать, что поначалу у Боровкова всё получалось. Суды под давлением прокурора послушно принимали решения против Агрохолдинга. Пока дело не дошло до Иркутского кассационного суда. Там досконально разобрались, и все решения отменили как незаконные. Можете представить личную заинтересованность в деле прокурора Боровкова, который даже направил своего прокурора в Иркутск на кассационное рассмотрение дела. Давили на суд, как могли, заявляя в судебном процессе, что прокуратура добьётся привлечения руководства Агрохолдинга к уголовной ответственности... Не выгорело. Часть дел закончили в пользу Агрохолдинга, остальные два отправили на новое рассмотрение в Туву. С возбуждением уголовного дела прокурор тоже «пролетел» – повторная экспертиза установила, что не только не было никаких приписок, но и наоборот, был выполнен объём работ гораздо больший, чем представлены формы КС.

Однако интересно в этом деле другое. Вспомним, как прокуратура объясняла отзыв иска к «Энергострою»: мол, цель достигнута, сети работают. Поэтому прокурор Боровков иск о взыскании отозвал. А в случае с Агрохолдингом уже не прокуратура, а кассационная инстанция, отменяя предыдущие судебные акты, мотивировала это тем, что цель выделения субсидии достигнута. Тем не менее, прокурор Боровков из последних сил пытается протащить решение о взыскании субсидии.

В этом деле есть одна изюминка. Напомню про дело ООО «Энергострой». Там реально имелось нарушение антимонопольного законодательства. Строительных фирм, способных построить инженерные сети в Кызыле – пруд пруди. Так что, по сговору отдавая объект Крапивину, Кара-оол не только нарушил закон, не только ущемил интересы государства, поскольку «Энергострой» получил контракт по максимальной стартовой цене, но и нарушил интересы неопределённого круга подрядных организаций, лишённых сговором права на участие в аукционе. И прокурор Боровков, отозвав иск, не просто поощрил коррупцию, но и нанёс государству реальный ущерб. Обоснование прокурорского беззакония тем, что «Правительством республики предоставлены документы, подтверждающие выполнение работ в соответствии с требованиями заказчика, и соответственно отсутствие причинения ущерба бюджету республики, что повлекло обоснованный отказ от предъявленных ранее прокуратурой республики требований в части применения реституции. В настоящее время инженерные сети эксплуатируются, обеспечивая коммунальными ресурсами, проживающих в жилых домах граждан», не выдерживает никакой критики. Правительство, состоящее с подрядчиком в преступном сговоре, естественно. предоставляет «документы, подтверждающие выполнение работ». Об этом прокурору было известно давно, ещё до подачи иска. Ведь дело не в том, выполнены работы или нет. Сговор установлен. Контракт, по которому выплачено 66 млн. руб., судом признан ничтожным. Так что оправдание «инженерные сети эксплуатируются» глупое и противозаконное. И это – точка зрения прокурора субъекта Федерации?!

А вот в случае с Агрохолдингом произошло всё с точностью до наоборот. Птицефабрика в республике одна. Находится она в аренде у одного хозяйствующего субъекта – Агрохолдинга «Заря». Цель, под которую выделялась субсидия – достигнута, Предприятие работает, куры несут яйца, республика поставляет продукцию на экспорт. Поэтому Оюн, получая субсидию, ничего не нарушил. И антимонопольное законодательство в том числе, поскольку он в Туве – естественный монополист в области птицеводства. Боровков, подавая иск и продавливая в суде решение, не понимать этого не мог. Но делал, вероятно потому, что исполнял заказ на «кошмар». Вполне допускаю, что Кара-оол рассчитался с ним, предоставляя красноярским строителям государственные подряды. А те, возможно, оказали Боровкову какие-то свои услуги... Но в суде дело не выгорело потому, что другой стороной спора был оппонент – ООО «Агрохолдинг «Заря», который в кассационной инстанции добился отмены решений судов, которые пошли на поводу у прокурора. В этом и состоит принципиальная разница очень похожих дел, связанных с ООО «Энергострой» и ООО «Агрохолдинг «Заря». Только в первом случае прокурору досталась роль адвоката жуликов, а во втором – палача сельхозпроизводителя. Но в обоих случаях Боровкову пришлось плясать под дудку Кара-оола.

Дело Крапивина на самом деле принципиальное. «Вор должен сидеть в тюрьме», – говорил главный герой известного фильма. Своим подозрительно лояльным отношением к очевидному коррупционному преступлению Боровков открывает дорогу Кара-оолу для безбоязненных закулисных сделок с беспринципными подрядчиками в обход закона. Теперь он уверен – если что, прокурор Боровков его «прикроет». Но если бы это касалось только двух субъектов хозяйствования, можно было бы пройти мимо этого сговора. Но дело в том, что необъяснимое с точки зрения закона поведение тувинского прокурора проявляется и во многих других случаях. На одних предпринимателей он кидается, как голодный зверь без видимых причин, а других гладит по головке, невзирая на наличие злоупотреблений с их стороны. Мне бы хотелось узнать истинную подоплёку такого двуличного поведения прокурора.

В следующем номере я попытаюсь рассказать читателям, как прокуратура Тувы волокитит проверку деятельности ООО «Тезис» при строительстве здания «Терапии», чтобы вывести из-под удара руководство, и как в Туве появились аффилированные с прокурором торговцы «Мерседесами», «перекованные» в строителей. И какую посредническую роль играет в этом член Боевого братства Александр Варкулевич.

Прощаюсь ненадолго. До встречи.

Кондрат Пчёлкин