Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами https://risk-inform.com, https://riskinform.livejournal.com или https://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Жадность губит Раздел: Другое
Комментариев: 2
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 69
User Пользователей: 1

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 36
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 19, 19 мая / Аффилированный прокурор в объятиях мошенников
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№19, 19 мая 2020 года.

Аффилированный прокурор в объятиях мошенников

Аффилированный прокурор в объятиях мошенников

В принципе, любой человек вправе хорошо или не очень относиться к разным видам деятельности. Он может любить искусство и ненавидеть бизнесменов. Или наоборот. Как говорится, каждому – своё. Например, прокурор Тувы неравнодушен к строительству и почему-то не любит сельскохозяйственный бизнес. Поэтому он простил жуликам из ООО «Энергострой» полученные воровским образом 66 млн. рублей по контракту, признанному судом ничтожным из-за установленного в ходе судебного разбирательства незаконного сговора между Кара-оолом и Крапивиным. И дело, скорее всего, не в том, что Боровков якобы конченый взяточник и польстился на дармовое. Нет, во взятке обвинять его нельзя до тех пор, пока не будет приговора. А до приговора – как до Китая. Только сейчас Администрация Президента Путина передала в СКР материалы, указывающие на признаки создания в Туве ОПГ, в котором может появиться и фамилия прокурора Тувы.

Но мы пока во взяточничестве Боровкова не обвиняем. Пусть формально он считается человеком честным и принципиальным. Правда, раздаривать десятки миллионов бюджетных рублей направо и налево честный прокурор вряд ли стал бы. Да и ссылаться на суд: мол, суд принял окончательное решение, освободив «Энергострой» от возврата в бюджет 66 млн. незаконно полученных бюджетных средств. Так что я тут ни при чём – тоже неприлично. Прокурор судился с «Энергостроем». И когда он отказался взыскивать деньги, обжаловать это решение было попросту некому – это решение было в пользу жуликов, а других участников процесса просто не было. В общем, ситуация видится такой, как будто прокурор вступил в сговор с жуликами: и «Энергострой», и прокурор втихую организовали некий междусобойчик, «нагнув» суд и обманув общественность.

До сих пор Боровков никак не объяснил, почему он сначала подал в суд иск о взыскании с ООО «Энергострой» более 66 млн. рублей, а потом передумал и иск отозвал. К моменту подачи заявления сети были давно построены и функционировали. И уже потому никаких новых обстоятельств в деле появиться просто не могло. Хотя УФАС в суде подтвердил факт сговора между главой правительства и руководителем подрядной организации, которая сначала без контракта построила инженерные сети по ул. Дружбы в г. Кызыле, а затем, уже когда сети функционировали, спустя год заключили государственный контракт по максимальной стартовой цене, причинив государству многомиллионный ущерб. А когда ему на это указал редактор газеты, Боровков прикинулся дурачком и отписался: мол, сети построены, цель достигнута – чего вы ещё хотите от меня? И очень удивился, когда ему ответили: хотим, что бы всё было по закону! Чтобы аукционы были честными, а не договорными. Чтобы доступ к бюджетным стройкам был не только у тех, кто заносит откаты, а у всех строителей, в том числе тех, кого Кара-оол не любит за отказ давать «на лапу». Чтобы госконтракты по сговору не доставались аффилированным с чиновниками компаниям по заранее оговорённой максимальной стартовой цене, чтобы чиновники со всех строителей одинаково требовали качество и сроки строительства. Хотим, чтобы прокурор республики был прокурором, а не адвокатом у жуликов и коррупционеров. Чтобы он пользовался своими прокурорскими полномочиями не только в своё личное благо, но и общественное – тоже. И нам не нравится, когда прокурор ведёт себя, как женщина с пониженной социальной ответственностью. Сначала подаёт в суд иск, а потом «вдруг передумывает» и отзывает иск назад, создавая тем самым общественное мнение о том, что прокурор – продажный. Он воспринимает госбюджет как собственный карман. И потому распоряжается бюджетными десятками миллионов, как личными деньгами.

Когда на сайте суда было опубликовано решение, в котором указывалось, что иск прокурора РТ удовлетворён полностью, показалось, что справедливость восторжествовала. Подумалось: ну вот, в конце концов, нашлась сила, способная разорвать коррупционные цепочки, выстроенные Кара-оолом в строительной сфере. Однако, когда был изучен весь текст мотивированного решения, наступило сначала разочарование, а затем прозрение. Вдруг выяснилось, что прокурор Боровков подавал иск о взыскании незаконно полученных десятков миллионов совсем не для обеспечения законности, а, скорее всего, для введения общественности в заблуждение. Так сказать, «для галочки». Скорее всего, ничего с Крапивина взыскивать прокурор и не собирался. Просто для отвода глаз подал иск, чтобы перед вынесением решения его отозвать. Попросту говоря, обманул и редакцию, и читателей газеты, и в целом общественность. Поэтому прокурора пока назвать взяточником мы не можем, а вот лжецом – вполне. Правда, за ложь у нас не судят, если это не подпадает под ст. 159 УК РФ «мошенничество».

А теперь подумаем, как лучше квалифицировать поступок прокурора Боровкова. Ошибка? Преднамеренный обман? Участие в коррупционной сделке? Или просто он некомпетентный юрист? А может, он просто по-человечески пожалел строителей и потому отказался от иска? Будем надеяться, что СКР даст соответствующую оценку деятельности прокурора Тувы А.Боровкова.

Вряд ли жалость присуща Александру Николаевичу. Скорее подходит слово «корысть», судя по его красноярскому имиджу и возможным связям с тамошней водочной мафией. Впрочем, не только водочной. В Красноярске предполагают, что Боровков имеет тесные связи с неким гражданином С.Курьяновым, который через ООО «Орион» торгует престижными авто марки «Мерседес». Сам Сергей Иванович, говорят, не стесняется в подпитом состоянии козырять дружбой с Александром Николаевичем. ООО «Орион», г. Красноярск, ИНН 2465054700, является дистрибьютором компании «Мерседес» в Красноярском крае. Кстати, как только Боровков поменял Красноярск на Кызыл и сел в кресло прокурора Тувы, ООО «Орион» тут же решило занялся строительством в Туве. Хотя ранее строительной деятельностью фирма никогда не занималась и в республике никакой деятельности не осуществляла. И тут же заключило более 20 контрактов по программе переселения из ветхого и аварийного жилья на сумму более 1 млрд. рублей. И чем они так приглянулись Главе правительства республики? Как известно, в Туве гуляет поговорка, что «Бог наградил Кара-оола даром ничего не делать даром». И откуда такая миллиардная щедрость? Вполне можно предположить, что строительный миллиард для друзей прокурора – это и есть плата за прокурорское бездействие в отношении строителей, работающих на откатах. Как «Орион» строит, можно судить по девятиэтажке в г. Кызыле. Брак на браке. Тем не менее, правительство оплачивает «Ориону» по контрактам без каких-либо задержек и проблем, в отличие от других строительных организаций. Но об «Орионе» я расскажу попозже, когда сформируется полный пакет компромата.

Читая публикации о прокуроре, невольно начинаешь осознавать, что руководство прокуратуры Тувы совсем не озабочено проблемой соблюдения законности. Читаешь письмо-опровержение Единосяк на статью «Прокуратура Тувы на коротком поводке у коррупции», в котором говорится, что прокурор не пресекает заключение незаконных липовых Концессионных соглашений потому, что «органы прокуратуры республики... не подменяют иные государственные органы». К тому же «действия прокуратуры по обеспечению законности при заключении государственных контрактов «повлекут остановку строительства социально-значимых объектов», и становится очевидным, что в данном деле прокурор, скорее всего, заодно с мошенниками. Для него законность не так важна, как целесообразность. Если следовать логике Единосяк, то «строительством социально-значимых объектов» могут заниматься исключительно мошенники, коррупционеры и воры. А поскольку в Туве практически все объекты финансируются из бюджета, то воровство может иметь тотальный характер. Прямо скажем, странная позиция надзорного органа. А тут ещё сбоку некая родненькая строительная фирмочка, пестуемая местными властями с подачи прокурора... И невольно думается: если кто-то берёт на лапу, то ему, конечно, кажется всё «целесообразным». А если отката нет и очень просит губернатор, то тогда того можно попытаться «утопить» на полном основании и в соответствии с законом.

Так чуть было не случилось с ведущей в республике в области сельхозпроизводства агрофирмой «Заря». История этого хозяйства вкратце такова. Жила-была в Туве птицефабрика. Сказать, что предприятие процветало, нельзя. Но кое-как работало, пока директором не стал некто Шолбан-оол Иргит. Ему хватило совсем немного времени, чтобы довести хозяйство «до ручки», поставить «на колени» и привести финансы в полный упадок. (Кстати, немного позже он сделал то же самое и с мясокомбинатом «Урянхай»). Когда Кара-оол встал у руля республики, Иргит занял должность первого зама при нём. И вместе они организовали глубокую реконструкцию птицефабрики, куда вложили огромные бюджетные деньги. После этого кто только ни командовал этим производством. В конце концов, предприятие снова обанкротилось. А поскольку птицефабрика в Туве одна, то у правительства сразу рухнули «до нуля» показатели по производству мяса птиц и яиц.

С Кара-оола стали спрашивать в Москве: зачем делали реконструкцию, если фабрика опять банкрот? И Кара-оол начал судорожно искать, кто возьмётся за птицефабрику. Желающих не находилось уже ни в Туве, ни за Саянами. Тогда Кара-оол обратился к известному в республике фермеру Василию Оюну, у которого в хозяйстве плодородные земли, успешные молокозавод и мясокомбинат. Кара-оол от имени правительства пообещал финансовую поддержку птицеводству. И такую поддержку Минсельхоз Агрохолдингу «Заря» оказал. На подготовку предприятия к возобновлению деятельности Минсельхоз выделил Агрохолдингу 32 млн. рублей. Деньги невесть какие большие, но Оюн добавил к ним свои 50 млн., заработанных на молокозаводе и мясокомбинате, и восстановил инженерные сети, прикупил кое-какое разворованное оборудование, закупил птицу и возобновил деятельность птицефабрики, приняв на роботу более сотни работников, которые до этого остались без рабочих мест.

Казалось бы, цель – возрождение в республике птицеводства – была достигнута. Мясо птицы и яйцо пошло не только на рынки Кызыла, но и на экспорт в Монголию. Об Оюне заговорили как о толковом организаторе производства, коих в Туве можно пересчитать по пальцам. Он реально конкурировал с премьером Кара-оолом, за которым никаких побед, кроме как в пьяных драках да торговле водкой не числится. Вот тут-то между Оюном и Кара-оолом и пробежала «чёрная кошка». Видимо, Кара-оол решил, что Оюн с его успехами на ниве сельского хозяйства – очень опасный вероятный соперник на предстоящих выборах. Поэтому его необходимо «прижать». Вот этим и занялся прокурор Боровков. Через налоговую службу агрофирму стали душить финансово, пытаясь «обнулить» долги Птицефабрики перед Агрофирмой. УФАС заставили судиться, обвиняя Агрохолдинг в злоупотреблении монопольным положением, МВД стали принуждать к привлечению сына Оюна – директора Агрохолдинга – за якобы имевшие место приписки при восстановлении птицефабрики. Ну а сам прокурор Боровков обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с Агрохолдинга «Заря» субсидии в размере 32 млн. рублей.

Надо сказать, что поначалу у Боровкова всё получалось. Суды под давлением прокурора послушно принимали решения против Агрохолдинга. Пока дело не дошло до Иркутского кассационного суда. Там досконально разобрались, и все решения отменили как незаконные. Можете представить личную заинтересованность в деле прокурора Боровкова, который даже направил своего прокурора в Иркутск на кассационное рассмотрение дела. Давили на суд, как могли, заявляя в судебном процессе, что прокуратура добьётся привлечения руководства Агрохолдинга к уголовной ответственности... Не выгорело. Часть дел закончили в пользу Агрохолдинга, остальные два отправили на новое рассмотрение в Туву. С возбуждением уголовного дела прокурор тоже «пролетел» – повторная экспертиза установила, что не только не было никаких приписок, но и наоборот, был выполнен объём работ гораздо больший, чем представлены формы КС.

Однако интересно в этом деле другое. Вспомним, как прокуратура объясняла отзыв иска к «Энергострою»: мол, цель достигнута, сети работают. Поэтому прокурор Боровков иск о взыскании отозвал. А в случае с Агрохолдингом уже не прокуратура, а кассационная инстанция, отменяя предыдущие судебные акты, мотивировала это тем, что цель выделения субсидии достигнута. Тем не менее, прокурор Боровков из последних сил пытается протащить решение о взыскании субсидии.

В этом деле есть одна изюминка. Напомню про дело ООО «Энергострой». Там реально имелось нарушение антимонопольного законодательства. Строительных фирм, способных построить инженерные сети в Кызыле – пруд пруди. Так что, по сговору отдавая объект Крапивину, Кара-оол не только нарушил закон, не только ущемил интересы государства, поскольку «Энергострой» получил контракт по максимальной стартовой цене, но и нарушил интересы неопределённого круга подрядных организаций, лишённых сговором права на участие в аукционе. И прокурор Боровков, отозвав иск, не просто поощрил коррупцию, но и нанёс государству реальный ущерб. Обоснование прокурорского беззакония тем, что «Правительством республики предоставлены документы, подтверждающие выполнение работ в соответствии с требованиями заказчика, и соответственно отсутствие причинения ущерба бюджету республики, что повлекло обоснованный отказ от предъявленных ранее прокуратурой республики требований в части применения реституции. В настоящее время инженерные сети эксплуатируются, обеспечивая коммунальными ресурсами, проживающих в жилых домах граждан», не выдерживает никакой критики. Правительство, состоящее с подрядчиком в преступном сговоре, естественно. предоставляет «документы, подтверждающие выполнение работ». Об этом прокурору было известно давно, ещё до подачи иска. Ведь дело не в том, выполнены работы или нет. Сговор установлен. Контракт, по которому выплачено 66 млн. руб., судом признан ничтожным. Так что оправдание «инженерные сети эксплуатируются» глупое и противозаконное. И это – точка зрения прокурора субъекта Федерации?!

А вот в случае с Агрохолдингом произошло всё с точностью до наоборот. Птицефабрика в республике одна. Находится она в аренде у одного хозяйствующего субъекта – Агрохолдинга «Заря». Цель, под которую выделялась субсидия – достигнута, Предприятие работает, куры несут яйца, республика поставляет продукцию на экспорт. Поэтому Оюн, получая субсидию, ничего не нарушил. И антимонопольное законодательство в том числе, поскольку он в Туве – естественный монополист в области птицеводства. Боровков, подавая иск и продавливая в суде решение, не понимать этого не мог. Но делал, вероятно потому, что исполнял заказ на «кошмар». Вполне допускаю, что Кара-оол рассчитался с ним, предоставляя красноярским строителям государственные подряды. А те, возможно, оказали Боровкову какие-то свои услуги... Но в суде дело не выгорело потому, что другой стороной спора был оппонент – ООО «Агрохолдинг «Заря», который в кассационной инстанции добился отмены решений судов, которые пошли на поводу у прокурора. В этом и состоит принципиальная разница очень похожих дел, связанных с ООО «Энергострой» и ООО «Агрохолдинг «Заря». Только в первом случае прокурору досталась роль адвоката жуликов, а во втором – палача сельхозпроизводителя. Но в обоих случаях Боровкову пришлось плясать под дудку Кара-оола.

Дело Крапивина на самом деле принципиальное. «Вор должен сидеть в тюрьме», – говорил главный герой известного фильма. Своим подозрительно лояльным отношением к очевидному коррупционному преступлению Боровков открывает дорогу Кара-оолу для безбоязненных закулисных сделок с беспринципными подрядчиками в обход закона. Теперь он уверен – если что, прокурор Боровков его «прикроет». Но если бы это касалось только двух субъектов хозяйствования, можно было бы пройти мимо этого сговора. Но дело в том, что необъяснимое с точки зрения закона поведение тувинского прокурора проявляется и во многих других случаях. На одних предпринимателей он кидается, как голодный зверь без видимых причин, а других гладит по головке, невзирая на наличие злоупотреблений с их стороны. Мне бы хотелось узнать истинную подоплёку такого двуличного поведения прокурора.

В следующем номере я попытаюсь рассказать читателям, как прокуратура Тувы волокитит проверку деятельности ООО «Тезис» при строительстве здания «Терапии», чтобы вывести из-под удара руководство, и как в Туве появились аффилированные с прокурором торговцы «Мерседесами», «перекованные» в строителей. И какую посредническую роль играет в этом член Боевого братства Александр Варкулевич.

Прощаюсь ненадолго. До встречи.

Кондрат Пчёлкин

(прочитано 2414 раз)

 risk-inform.ru/article_8707.html
+4

Остальные материалы номера 19:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Прокурора Боровкова проверит Бастрыкин (№19, 19 мая)
» Преступное сообщество в Туве под крышей прокурора? (№18, 12 мая)
» Прокуроры бывают разные... (№18, 12 мая)
» Прокурорская нечисть (№17, 5 мая)
» Пандемия как рычаг в борьбе за передел сфер влияния (№16, 28 апреля)
» При Боровкове качество работы прокуратуры ухудшилось (№11, 24 марта)
» Обзор прессы (№10, 17 марта)
» Прокурор Боровков заодно с жуликами Тувы? (№4, 4 февраля)
» Почему прокуратура не реагирует на казнокрадство? (№3, 28 января)
» Проверка строительства «Дворца молодёжи» затягивается (№3, 28 января)
» Прокуратура Тувы на коротком поводке у коррупции (№3, 28 января)
» За воровство миллионов – мелкие копеечные штрафы (№49, 10 декабря)
» Прокурорская индульгенция (№49, 10 декабря)
» Прокуратура Тувы потворствует коррупционерам? (№48, 3 декабря)
» Прокуратура: Нападение на кандидата в депутаты пока не расследовано (№30, 6 августа)
» Прокуратура: «Вертолёт летал за больным». А Шолбан Кара-оол – заяц-безбилетник? (№26, 9 июля)
» Зачем нам такая прокуратура вместе с её прокурором Боровковым? (№25, 2 июля)
» Выборы в Туве начались с манипулирования избирательными округами (№24, 25 июня)
» Коррупционные самолёты требуют тщательного расследования! (№21, 4 июня)
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

Детям нельзя в интернет. От детей интернет тупеет!

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru Счетчик PR-CY.Rank