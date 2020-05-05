    Телеразборки

ПРОБЛЕМЫ СВОБОДЫ СЛОВА В ТУВЕ

«Восьмой канал» оказался единственным средством массовой информации в Туве, куда смогла обратиться бывший главный редактор самой известной в республике тувиноязычной газеты «Шын» член Союза журналистов России Карина Монгуш.

Карину Кара-ооловну хорошо знают в журналистских кругах, работала корреспондентом, а затем главным редактором газеты «Тыванын аныяктары», много лет отдала работе на радио и телевидении. Самое главное, её уважают телезрители и читатели всей республики. Проблема журналистки состоит в том, что при реорганизации государственных СМИ произошёл скандал «в юбилейный год в самой тиражной тувинской газете «Шын». Немного об издании: «газета выходит с 31 августа 1925 года. Это своего рода аналог советско-российской газеты «Правда». В своё время в «Шыне» работали народные писатели Кызыл-Эник Кудажы, Чооду Кара-Куске и другие известные представители творческой интеллигенции, стоящие у истоков тувинской журналистики». Когда-то здесь начинал свою карьеру и отец Сергея Шойгу.

В своём посте в социальной сети Карина Монгуш «указала на недопустимость преследования журналистов по политическим мотивам», а также осудила «неуместные кадровые перестановки в старейшей газете». Как поясняет Карина, «волнение в старейшей газете «Шын» началось с приходом в редакцию скандально известного блогера Саяны Монгуш» под видом правительственного куратора издания. Кураторство окончательно развязало руки Саяне Монгуш. «Не стесняясь, она козыряет своими связями в Правительстве республики». С тех пор на страницах газеты «с её подачи льётся грязь на неугодных властям людей. Делается под прикрытием фейковых аккаунтов, групп в соцсетях».

Теперь уже очевидно, что с приходом в газету сестры Главы правительства от творческой атмосферы не осталось ничего. Её усилиями «газета превратилась в правительственный бюллетень». Дошло до абсурда – в тувиноязычной газете «работают люди, не владеющие тувинским языком». А «ветераны переведены в другие печатные и телевизионные СМИ». Главного редактора отдали на растерзание – «никто из её молодых и более опытных коллег не осмелился встать против произвола правительственных ставленников».

ЗЕМЛЯНЫЕ АФЕРИСТЫ: СПУСТЯ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА ЧИНОВНИКИ ПОТРЕБОВАЛИ ВЗЯТКУ

«Восьмой канал» продолжает освещать мошенничество вокруг земельных участков в Туве. Тему ведёт Альмира Сенди. На этот раз «В редакцию «Восьмого канала» обратилась семья, которая купила земельный участок», приватизированный ещё в 1993 году. И даже «построила дом». Однако теперь Министерство земельных и имущественных отношений республики через суд пытается отобрать земельный участок у семьи.

Аяна Эртине вместе с семьей мечтали, что уже этим летом они переедут в свой дом, который строили два года. Но на пути к счастью простой семьи встал министр земельных и имущественных отношений Иван Урултугашев. Когда по почте пришло исковое заявление, «это было, как гром среди ясного неба». Тогда, в 2017 году, когда приобретали участок, ничего не предвещало беды. Никто и предположить не мог, что Министерство вдруг поднимет документы 1993 года и станет оспаривать подписи в них. Согласно исковому заявлению, эта земля, где стоит дом, оформлялась незаконным путём, поскольку «документ об отводе земельных участков выполнен не Главой городской администрации, а третьим лицом».

При оформлении документов «продавец показала все документы, зарегистрировали в МФЦ». Ей передали деньги. «И началось строительство. Брали кредиты, занимали деньги». Прошло столько лет, а «Министерство земельных и имущественных отношений республики только сейчас одумались и решили подать в суд». Судя по всему, элементарно ждут мзду. Такие приёмы в Минземе – норма. Но не следует спешить со взяткой. Во-первых, это противозаконно. А во-вторых, «по словам юриста, выиграть суд можно». Главное – «доказать, что сделка купли-продажи была проведена по всем правилам». Предстоит доказать, что «земля принадлежит этой семье, а не Министерству земельных и имущественных отношений, которые 27 лет молчали и не заявляли права на собственность».

У ВЛАСТЕЙ ЗЕМЛЯ ГОРИТ ПОД НОГАМИ

«Восьмой канал» показал любительское видео, больше похожее на кадры апокалипсиса: «горит лес в Чеди-Хольском районе». И такими видео заполнены все социальные сети – на территории Тувы «зафиксировано 17 очагов возгорания. Горят территории Дзун-Хемчикского, Каа-Хемского, Тере-Хольского, Чеди-Хольского, Тандинского и Тоджинского районов».

Распространению огня способствуют аномально жаркие дни, да и человеческий фактор. О недопустимости сельхозпалов не вещают разве что из утюга, но и эти предостережения никто не слышит. Число очагов возрастёт. «Жаркая погода и порывистый ветер, предстоящие майские каникулы с выездами на природу могут стать решающими факторами увеличения числа пожаров». И это несмотря на введение на территории региона противопожарного режима.

Учитывая, обширную площадь возгораний и труднодоступность очагов, к ликвидации огня в республике задействовали и вертолёт ЦВО. «Экипаж сбросил 30 тонн воды на очаги природных пожаров в Каа-Хемском районе».