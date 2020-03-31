Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами https://risk-inform.com, https://riskinform.livejournal.com или https://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Иван Чучев Раздел: Люди
Комментариев: 33
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 75
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 50
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 12, 31 марта / «Мы верили ему, но наш глава разрушает нашу республику»
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№12, 31 марта 2020 года.

    Нам пишут
Мы верили ему, но наш глава разрушает нашу республику

«Мы верили ему, но наш глава разрушает нашу республику»

Главному редактору газеты «Риск»
Петрову Л.Ф.
От простых жителей Республики Тыва

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы, читатели газеты «Риск», возмущены беспределом, творимым властями нашей республики во главе с Кара-оолом. Мы, простые люди, сначала сильно поверили и верили ему, но наш глава разрушает нашу республику. Нет промышленности, то, что было, разрушено и распродано. Народ беднеет, работать негде. Народ умирает от голода и от холода, от пьянства, от автоаварий и от различных болезней. Народ пьянствует от нечего делать.

Тувинцы – народ многодетный, кормить детей, одевать детей не на что, нет денег. Каждый день народ занимается похоронами своих близких и родных. Всё это видят своими глазами наши чиновники, но они никаких мер не принимают. А сами богатеют.

Мы решили, так жить и существовать нельзя. Наши предки оставили нам на этом свете, этот маленький кусочек земли. Они воевали с китайцами, монголами и другими народами. Они умирали за наше будущее.

Мы «герои» разрушаем, продаем, арендуем наши землю и полезные ископаемые во главе с Кара-оолом. Тувинцы – народ гордый, смелый, мужественный, терпеливый и молчаливый. Если надо, они пойдут на смерть, хоть сегодня и завтра. Мы должны бороться за будущее наших внуков и правнуков.

Мы полностью поддерживаем, обращение в вашей газете знающего, опытного экономиста нашей республики Салчака Валерия Болай-ооловича и обращение ветеранов труда нашей республики Яндай-оола В.Б., Салчака Ю.Ш., Оюна Б.А., Ооржака В.Т., Кендена А.О., Куулара К.С, Дамдына Б.А.

Дерзайте и творите, ребята, мы вас поддержим и поможем. Мы любим Вашу газету, потому что вы правильно пишите и отражаете положение дел в нашей республике.

Желаем Вам, вашему коллективу больших успехов в вашей нелегкой работе.

Монгуш М.К., Тюлюш С.С., Салчак С.М., Кончук А.О., Седип С.К.
г.Кызыл, 10 марта 2020 года.

(прочитано 638 раз)

 risk-inform.ru/article_8618.html
+10

Остальные материалы номера 12:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» В новую жизнь с обнулённым доверием? (№10, 17 марта)
» Жизнь в Туве глазами экономиста: Парадокс отчётов (№4, 4 февраля)
» Минуло 20 лет. Жить стало тяжелее. Что дальше? (№2, 21 января)
» Обзор прессы (№52, 30 декабря)
» Предварительные итоги сложного года (№52, 30 декабря)
» Послание ни о чём и в никуда (№51, 24 декабря)
» Кара-ооловские хотелки (№46, 19 ноября)
» Ветераны встретились и подвели итоги выборной кампании (№43, 29 октября)
» Обзор прессы (№21, 4 июня)
» Пустозвонство по-кара-ооловски (№21, 4 июня)
» В ожидании чуда: Гора родила мышь (№20, 28 мая)
Опрос «Кто больше виновен в сегодняшних бедах Тувы?»
Некие внешние враги (7 голосов)
2.83%
Шолбан Кара-оол (121 голос)
48.99%
Шериг-оол Ооржак (36 голосов)
14.57%
Федеральные власти (27 голосов)
10.93%
Правители советского периода (3 голоса)
1.21%
Народ Тувы (39 голосов)
15.79%
Никто не виноват, никаких бед в Туве нет (7 голосов)
2.83%
Другой вариант (в комментариях) (7 голосов)
2.83%
Всего ответов: 247
 
   

– Иду по улице, ссать захотел сильно. Справа – забор храма, слева – забор мэрии. Пока вспоминал, за оскорбление чьих чувств дают меньший срок – обоссался...

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru Счетчик PR-CY.Rank