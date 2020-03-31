«Мы верили ему, но наш глава разрушает нашу республику»

Главному редактору газеты «Риск»

Петрову Л.Ф.

От простых жителей Республики Тыва

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мы, читатели газеты «Риск», возмущены беспределом, творимым властями нашей республики во главе с Кара-оолом. Мы, простые люди, сначала сильно поверили и верили ему, но наш глава разрушает нашу республику. Нет промышленности, то, что было, разрушено и распродано. Народ беднеет, работать негде. Народ умирает от голода и от холода, от пьянства, от автоаварий и от различных болезней. Народ пьянствует от нечего делать.

Тувинцы – народ многодетный, кормить детей, одевать детей не на что, нет денег. Каждый день народ занимается похоронами своих близких и родных. Всё это видят своими глазами наши чиновники, но они никаких мер не принимают. А сами богатеют.

Мы решили, так жить и существовать нельзя. Наши предки оставили нам на этом свете, этот маленький кусочек земли. Они воевали с китайцами, монголами и другими народами. Они умирали за наше будущее.

Мы «герои» разрушаем, продаем, арендуем наши землю и полезные ископаемые во главе с Кара-оолом. Тувинцы – народ гордый, смелый, мужественный, терпеливый и молчаливый. Если надо, они пойдут на смерть, хоть сегодня и завтра. Мы должны бороться за будущее наших внуков и правнуков.

Мы полностью поддерживаем, обращение в вашей газете знающего, опытного экономиста нашей республики Салчака Валерия Болай-ооловича и обращение ветеранов труда нашей республики Яндай-оола В.Б., Салчака Ю.Ш., Оюна Б.А., Ооржака В.Т., Кендена А.О., Куулара К.С, Дамдына Б.А.

Дерзайте и творите, ребята, мы вас поддержим и поможем. Мы любим Вашу газету, потому что вы правильно пишите и отражаете положение дел в нашей республике.

Желаем Вам, вашему коллективу больших успехов в вашей нелегкой работе.

Монгуш М.К., Тюлюш С.С., Салчак С.М., Кончук А.О., Седип С.К.

г.Кызыл, 10 марта 2020 года.