Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами https://risk-inform.com, https://riskinform.livejournal.com или https://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Жадность губит Раздел: Другое
Комментариев: 2
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 62
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 30
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 22, 9 июня / Туве требуется более компетентный руководитель для борьбы с эпидемией
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№22, 9 июня 2020 года.

Туве требуется более компетентный руководитель для борьбы с эпидемией

Туве требуется более компетентный руководитель для борьбы с эпидемией

Обращение к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину от фракции ЛДПР в Туве

Уважаемый Владимир Владимирович!

Обращаемся к Вам от имени фракции ЛДПР в Верховном Хурале (парламенте) Республики Тыва в связи со сложившейся в Республике Тыва высокой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

По показателю заражений коронавирусом относительно 100 тыс. жителей Тува находится на одном из первых мест. По данным ИА REGNUM от 02.06.2020 данный показатель – 348,3 человек. Это почти в два раза больше, чем в соседней Хакасии, где этот показатель составляет 183,2. Больше, чем в среднем по России – 282,5 человек. В Туве один из самых низких по стране индекс самоизоляции.

Несмотря на заверения Главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола о поступлении в республику медицинских масок и иных средств индивидуальной защиты регион не справился с их закупкой. 22 апреля этого года на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Республикой Тыва не была подана заявка на поставку средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.

О том, что властями Республики Тыва не были приобретены защитные костюмы типа TYVEK, 23 апреля сообщил Полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

И это на фоне того, что в марте этого года Правительство Тувы рапортовало о высокой готовности, что закуплены необходимые медикаменты, маски, дезинфицирующие средства, средства защиты, тест-системы. Федеральные деньги на борьбу с пандемией вовремя поступили в республиканский бюджет. Но на деле никто не видит, где эти средства защиты. В Туву поступает огромное количество гуманитарной помощи, но население Тувы также не ощутило ее наличие, хотя бы в бесплатных масках. Только последние две недели врачи, медработники, волонтёры начали появляться в СИЗах. Но все это сопровождается пустыми проверками чиновников, которые также облачаются в такие нужные, дефицитные СИЗы. Нередко и сотрудники правоохранительных органов в составе эпидембригад осуществляют деятельность без СИЗов.

На совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России 13 апреля этого года Вами было справедливо отмечено, что значительный рост населения, заболевшего коронавирусной инфекцией в субъектах Российской Федерации, является прямым следствием «разгильдяйства» глав регионов в борьбе с эпидемией.

К сожалению, в Республике Тыва вспышка болезни и её рост явились именно следствием недоработки руководства региона. Население Республики Тыва крайне обеспокоено указанными обстоятельствами.

На аппаратном совещании в Правительстве Тувы руководитель регионального Роспотребнадзора обвинила в высокой заболеваемости само население. Прямо указала, что люди не пользовались масками, кожными антисептиками, а также не соблюдали социальную дистанцию. В свою очередь Глава республики объясняет ситуацию высокой выявляемостью заболевших и широким охватом тестирования населения.

Тува по статистике – регион с самым бедным населением. Возможность бесплатно сдать анализы имеют лишь ограниченное количество лиц, при этом представители Правительства Тувы фактически навязывают платные услуги через частную клинику для сдачи тестов стоимостью 2600 рублей.

Помимо недостаточности средств индивидуальной защиты ситуацию усугубило формальное отношение ответственных лиц к выявлению носителей вируса и больных, приезжающих из-за пределов республики. Жители целого села Ырбан были вынуждены сидеть под карантином, крупная вспышка инфекции в столице региона произошла на сельскохозяйственном рынке «Элбек», где за двое суток были выявлены более ста зараженных, вторым крупным очагом заражения стала Республиканская больница №1, где в течение недели заразились 44 медицинских работника. Отсутствие скоординированной работы по недопущению массового распространения болезни было заметно изначально, когда в первые дни особого режима Глава Республики Тыва Кара-оол, самоизолировавшись в таежной заимке, предлагал жителям республики заниматься своим любимым хобби. Это вызвало недоумение у населения, отсутствие четкого плана действий не позволило мобилизовать медицинских работников в достаточном количестве и с необходимыми навыками.

Крайне острая ситуация в Туве по борьбе с пандемией стала результатом хаотичной кадровой политики Главы Тувы Шолбана Кара-оола, в т.ч. в сфере здравоохранения: накануне пандемии был уволен опытный министр здравоохранения. Последовавшие кадровые перестановки в ключевом в борьбе с эпидемией министерстве стали причиной начала сбоев в работе ранее опытной команды. Низкий уровень самоизоляции в Туве, недостаточность коечного фонда и тест-систем, высокий суточный прирост инфицированных – лишнее тому подтверждение.

На фоне значительного спада продовольственной и промышленной поддержки растет недовольство населения. Народ практически лишен возможности покупать товары первой необходимости: существенно возрос дефицит на мясо (говядина, баранина), т.к. все сельскохозяйственные рынки и торговые центры с приемлемыми ценами закрыты, есть сложности с покупками обуви и сезонной одежды.

За радужными отчетами Главы республики и Правительства Тувы скрываются завуалированная непрофессиональная деятельность чиновников и их некомпетентность в своевременном и быстром разрешении текущих проблем, связанных с пандемией.

В Туве существует всего лишь три лаборатории с устаревшим оборудованием, лаборанты физически не успевают проводить анализы по тестам, по истечении 14 дней тесты просто уничтожаются без объявления результатов. В густонаселенном городе Кызыле острая нехватка аппаратов компьютерной томографии. Врачи разводят руками и говорят, чтобы больные лечились дома самостоятельно. И это в регионе с высокой заболеваемостью туберкулезом.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Для недопущения массовой заболеваемости населения Республики Тыва, массового недовольства жителей – тружеников самого бедного региона, требуется Ваше прямое вмешательство. Прошу Вас дать поручение проверить степень готовности руководства региона в борьбе с коронавирусной инфекцией, по итогам проверки оказать помощь медицинскими кадрами, в обеспечении населения Тувы качественной и достаточной медицинской помощью, в обеспечении необходимым количеством средств индивидуальной защиты и диагностическим оборудованием, медикаментами, средствами дезинфекции, в быстром развертывании мобильного инфекционного госпиталя.

Руководитель фракции ЛДПР в Верховном Хурале (парламенте) Республики Тыва А.Ш. Ооржак

(прочитано 500 раз)

 risk-inform.ru/article_8764.html
+3

Остальные материалы номера 22:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Шолбан Кара-оол либо лжец, либо опасный для общества больной (№22, 9 июня)
» Требуется качественное тестирование на коронавирус (№22, 9 июня)
» 8 июня. Тува: эпидемиологическая обстановка (№22, 9 июня)
» Пандемия: Народу – гнилая медицина, коррупционерам – новые возможности (№21, 2 июня)
» 1 июня. Тува: эпидемиологическая обстановка (№21, 2 июня)
» Телеразборки (№20, 26 мая)
» С больной головой во главе республики (№20, 26 мая)
» 25 мая. Тува: эпидемиологическая обстановка (№20, 26 мая)
» Телеразборки (№19, 19 мая)
» Под лозунгом борьбы с коронавирусом отменили лечение других болезней (№19, 19 мая)
» Пир во время пандемии (№19, 19 мая)
» Занимается ли Минздрав Тувы другими болезнями, кроме коронавируса? (№19, 19 мая)
» Телеразборки (№18, 12 мая)
» Бардак в Минздраве Тувы: Как пройти тест на коронавирус? (№18, 12 мая)
» Коронавирус победил победителей (№18, 12 мая)
» Коронавирусный чиновный беспредел (№17, 5 мая)
» Телеразборки (№16, 28 апреля)
» Дуболомы против коронавируса (№16, 28 апреля)
» Пандемия как рычаг в борьбе за передел сфер влияния (№16, 28 апреля)
» Обзор прессы (№15, 21 апреля)
» Мультипликативный эффект от глупости руководства, падения нефтяного рынка и эпидемии (№15, 21 апреля)
» Коронавирус: Проверка на гражданскую зрелость (№14, 14 апреля)
» Пандемия в Туве: Власти валят со здоровой головы на больную (№14, 14 апреля)
» Обзор прессы (№14, 14 апреля)
» Молодой «агроном» приобщается к воровству? (№14, 14 апреля)
» Как Тува прожила первую неделю «самоизоляции» (№13, 7 апреля)
» Судороги гнилой вертикали (№13, 7 апреля)
» Обзор прессы (№13, 7 апреля)
» Коронавирус проверит всех (№13, 7 апреля)
» Обзор прессы (№12, 31 марта)
» Пандемия COVID-19: Спасение страны или коррупция с обычным воровством? (№12, 31 марта)
» Мусорная реформа в Туве вошла в новую фазу (№11, 24 марта)
» Нынешнее правительство Тувы не способно решить проблемы республики (№9, 10 марта)
» Кто и зачем разваливает Российскую Федерацию? (№9, 10 марта)
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

А у нас в автошколе тетя-препод уверяет: «Если вы неосторожно съедете с обочины, вы можете попасть в Кувейт!»

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru Счетчик PR-CY.Rank