Туве требуется более компетентный руководитель для борьбы с эпидемией

Обращение к Президенту Российской Федерации Владимиру Путину от фракции ЛДПР в Туве

Уважаемый Владимир Владимирович!

Обращаемся к Вам от имени фракции ЛДПР в Верховном Хурале (парламенте) Республики Тыва в связи со сложившейся в Республике Тыва высокой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

По показателю заражений коронавирусом относительно 100 тыс. жителей Тува находится на одном из первых мест. По данным ИА REGNUM от 02.06.2020 данный показатель – 348,3 человек. Это почти в два раза больше, чем в соседней Хакасии, где этот показатель составляет 183,2. Больше, чем в среднем по России – 282,5 человек. В Туве один из самых низких по стране индекс самоизоляции.

Несмотря на заверения Главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола о поступлении в республику медицинских масок и иных средств индивидуальной защиты регион не справился с их закупкой. 22 апреля этого года на заседании президиума Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации Министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщил, что Республикой Тыва не была подана заявка на поставку средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.

О том, что властями Республики Тыва не были приобретены защитные костюмы типа TYVEK, 23 апреля сообщил Полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло.

И это на фоне того, что в марте этого года Правительство Тувы рапортовало о высокой готовности, что закуплены необходимые медикаменты, маски, дезинфицирующие средства, средства защиты, тест-системы. Федеральные деньги на борьбу с пандемией вовремя поступили в республиканский бюджет. Но на деле никто не видит, где эти средства защиты. В Туву поступает огромное количество гуманитарной помощи, но население Тувы также не ощутило ее наличие, хотя бы в бесплатных масках. Только последние две недели врачи, медработники, волонтёры начали появляться в СИЗах. Но все это сопровождается пустыми проверками чиновников, которые также облачаются в такие нужные, дефицитные СИЗы. Нередко и сотрудники правоохранительных органов в составе эпидембригад осуществляют деятельность без СИЗов.

На совещании о санитарно-эпидемиологической обстановке в России 13 апреля этого года Вами было справедливо отмечено, что значительный рост населения, заболевшего коронавирусной инфекцией в субъектах Российской Федерации, является прямым следствием «разгильдяйства» глав регионов в борьбе с эпидемией.

К сожалению, в Республике Тыва вспышка болезни и её рост явились именно следствием недоработки руководства региона. Население Республики Тыва крайне обеспокоено указанными обстоятельствами.

На аппаратном совещании в Правительстве Тувы руководитель регионального Роспотребнадзора обвинила в высокой заболеваемости само население. Прямо указала, что люди не пользовались масками, кожными антисептиками, а также не соблюдали социальную дистанцию. В свою очередь Глава республики объясняет ситуацию высокой выявляемостью заболевших и широким охватом тестирования населения.

Тува по статистике – регион с самым бедным населением. Возможность бесплатно сдать анализы имеют лишь ограниченное количество лиц, при этом представители Правительства Тувы фактически навязывают платные услуги через частную клинику для сдачи тестов стоимостью 2600 рублей.

Помимо недостаточности средств индивидуальной защиты ситуацию усугубило формальное отношение ответственных лиц к выявлению носителей вируса и больных, приезжающих из-за пределов республики. Жители целого села Ырбан были вынуждены сидеть под карантином, крупная вспышка инфекции в столице региона произошла на сельскохозяйственном рынке «Элбек», где за двое суток были выявлены более ста зараженных, вторым крупным очагом заражения стала Республиканская больница №1, где в течение недели заразились 44 медицинских работника. Отсутствие скоординированной работы по недопущению массового распространения болезни было заметно изначально, когда в первые дни особого режима Глава Республики Тыва Кара-оол, самоизолировавшись в таежной заимке, предлагал жителям республики заниматься своим любимым хобби. Это вызвало недоумение у населения, отсутствие четкого плана действий не позволило мобилизовать медицинских работников в достаточном количестве и с необходимыми навыками.

Крайне острая ситуация в Туве по борьбе с пандемией стала результатом хаотичной кадровой политики Главы Тувы Шолбана Кара-оола, в т.ч. в сфере здравоохранения: накануне пандемии был уволен опытный министр здравоохранения. Последовавшие кадровые перестановки в ключевом в борьбе с эпидемией министерстве стали причиной начала сбоев в работе ранее опытной команды. Низкий уровень самоизоляции в Туве, недостаточность коечного фонда и тест-систем, высокий суточный прирост инфицированных – лишнее тому подтверждение.

На фоне значительного спада продовольственной и промышленной поддержки растет недовольство населения. Народ практически лишен возможности покупать товары первой необходимости: существенно возрос дефицит на мясо (говядина, баранина), т.к. все сельскохозяйственные рынки и торговые центры с приемлемыми ценами закрыты, есть сложности с покупками обуви и сезонной одежды.

За радужными отчетами Главы республики и Правительства Тувы скрываются завуалированная непрофессиональная деятельность чиновников и их некомпетентность в своевременном и быстром разрешении текущих проблем, связанных с пандемией.

В Туве существует всего лишь три лаборатории с устаревшим оборудованием, лаборанты физически не успевают проводить анализы по тестам, по истечении 14 дней тесты просто уничтожаются без объявления результатов. В густонаселенном городе Кызыле острая нехватка аппаратов компьютерной томографии. Врачи разводят руками и говорят, чтобы больные лечились дома самостоятельно. И это в регионе с высокой заболеваемостью туберкулезом.

Уважаемый Владимир Владимирович!

Для недопущения массовой заболеваемости населения Республики Тыва, массового недовольства жителей – тружеников самого бедного региона, требуется Ваше прямое вмешательство. Прошу Вас дать поручение проверить степень готовности руководства региона в борьбе с коронавирусной инфекцией, по итогам проверки оказать помощь медицинскими кадрами, в обеспечении населения Тувы качественной и достаточной медицинской помощью, в обеспечении необходимым количеством средств индивидуальной защиты и диагностическим оборудованием, медикаментами, средствами дезинфекции, в быстром развертывании мобильного инфекционного госпиталя.

Руководитель фракции ЛДПР в Верховном Хурале (парламенте) Республики Тыва А.Ш. Ооржак