    Телеразборки

«Восьмой канал» продолжает свою работу. На прошедшей неделе тележурналисты выпустили материалы о состоянии мусорной реформы в Кызыле, о работе управляющей компании «Енисей» и о взаимоотношениях власти и столичных бомжей.

ПРОБЛЕМА МУСОРА: ЧТО ДЕЛАТЬ И КТО ВИНОВАТ?

14 января состоялся диалог между региональным оператором по утилизации мусора и представителями власти, которые на протяжении года безуспешно пытаются выдавить из республики регионального оператора, чтобы заменить его местной аффилированной с властью компанией. Власти республики обвиняют оператора, что он не выполняет свою работу. Тот же в свою очередь ссылается на правительство, которое специально вставляет палки в колеса работы оператора. А страдают простые граждане.

Как выяснили журналисты, «проблемы начались после того как СТ-ТБО выиграл конкурс на вывоз мусора в 2018 году». Власти республики «делали ставку на местное МУП «Благоустройство», возглавляемое племянником Главы республики. Однако конкурс выиграло ООО «СТ-ТБО». «И чтобы сместить регионального оператора, чиновники власти намерено саботируют работу с СТ-ТБО». Власти не исполняют своей обязанности по учёту количества жильцов в многоквартирных домах, не приобретают контейнеры для мусора, не оборудуют площадки под них. Разработанные ими нормативы накопления мусора не соответствуют реальному количеству мусора, собираемого на площадках. Как итог: «на площадках не хватает мусорных контейнеров». В республике даже до сих пор «нет реестра, где чётко определено количество жителей, адрес, нормы потребления». А население далеко от того, чтобы разбираться в тонкостях мусорной реформы. И пока идёт противостояние между сторонами контейнеры наполняются, а проблема с вывозом мусора не решается.

Тем временем в социальных сетях продолжается организованная властями настоящая травля регионального оператора. «Власти республики целенаправленно настраивают население против них, ссылаясь на то, что именно «СТ-ТБО» виновато в том, что город утопает в мусоре», – подводит итог «Восьмой канал».

Календарная весна наступит через полтора месяца, а вместе с ней и потепление. Удастся ли сторонам прийти к решению, ведь впереди ещё больше совместной работы. Это и раздельный сбор мусора, и строительство завода по его переработке. Неужели властям не жаль кызылчан, утопающих в нечистотах?

КОММУНАЛЬНАЯ ТРАГЕДИЯ

Но жилищные проблемы не заканчиваются битвой за мусор. В Кызыле продолжается бесконечная битва коммунальщиков и жильцов. Управляющие компании не выполняют свои обязанности. В некоторых квартирах буквально плавают канализационные нечистоты. «Восьмой канал» показал, в каких невыносимых условиях встречали Новый год жильцы одного из домов возле Кызылской ТЭЦ. «Их подвал затопили канализационные стоки. Пропахло всё – одежда, еда, мебель, а коммунальщики, как будто не замечают людей».

В причинах коммунального беспорядка разбиралась Ника Монгуш. «Съёмочную группу встречают жильцы дома 6А. Причина – неприятный запах из подвала». С таким амбре они встретили Новый год… Жители уверены: «канализационные стоки с приходом весны не прочистят и после телерепортажа». Настолько люди разуверились в коммунальщиках. Когда журналисты спустились в подвал, они поняли, какими парами вынуждены дышать люди. Запах настолько сильный, что это сказывается и на здоровье хозяев квартир. Мало того: при такой антисанитарии в квартирах завелись мыши.

Возмущению жильцов нет предела. За оплаченные услуги они требуют с коммунальщиков качественного обслуживания дома. А обслуживание не выдерживает никакой критики. К примеру, «вызвали сантехника, а он пришёл без инструментов и просил газовый ключ у жильцов. А чтобы прочистить вентиляционную шахту, мастера просто закидали её шлаком, что это ещё более усугубило ситуацию. Вычищать шлак пришлось самим». Активисты дома бесконечно обивают пороги МУП «Енисей». Закидали жалобами Жилинспекцию и Прокуратуру. Пока продолжается борьба, они с тревогой ждут весны. Инженерные коммуникации дома не выдержат таяния снега. Жильцы намерены подавать в Верховный суд на управляющую компанию, которая не выполняет свои обязательства.

ЛИШНИЕ ЛЮДИ?

В Туве тяжело жить всем, кроме чиновников и жуликов. Особенно зимой. Но хуже всего людям «без определённого места жительства». В республике установились 40-градусные морозы. Школьники не ходят в школу. Как говорится, хозяин лишний раз собаку на улицу не выгонит. «Столбик термометра опустился до –40 градусов». МЧС просит жителей республики без необходимости не выходить на улицу, ограничить пребывание вне дома детей и домашних животных. Но есть такие люди, которые вынуждены зимовать на улице. Журналисты «Восьмого канала» взяли интервью у двух бездомных гражданок Кызыла – «Айданы Олчак и Алёны Куулар».

Женщины бездомные. Их встретили около магазина. Оказалось, что они периодически заходят в торговое помещение и греются там, а когда приходят покупатели, продавец их выгоняет. Как рассказали женщины, они вдовы. Айдане – 39 лет, жила в Чадаане, есть сын. Приехала в столицу, чтобы найти работу, но потеряла документы. С тех пор она живёт на улице. У Алёны Куулар судьба такая же. Потеряла мужа, родной дядя продал дом, деньги забрал себе. После этого женщина живёт на улице. Как оказалось, они ночуют в подъезде жилого дома. Там тепло. «Приходят они обычно глубокой ночью, когда жильцы уже спят», уходят рано утром, чтобы не беспокоить жильцов подъезда и не раздражать их своим присутствием. «На вопрос, почему они не пойдут в приют для лиц без определённого места жительства, отвечают, что для них это, как тюрьма». А когда журналисты предложили женщинам поехать в Центр, где тепло, их накормят и помогут с документами, Айдана и Алёна вежливо отказались.

В общем, власти не доверяет никто, даже бездомные люди.