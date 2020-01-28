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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 8, 3 марта / Прокуратура принимает меры к должникам ООО «СТ-ТБО»
   
 
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№8, 3 марта 2020 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Прокуратура принимает меры к должникам ООО «СТ-ТБО»

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

Прокуратурой республики рассмотрен Ваш запрос от 06.02.2020 по публикации «Странные маневры вокруг мусорной реформы», размещенной в газете «РИСК» от 28.01.2020 №3.

В целях устранения имеющихся нарушений, в том числе по вопросам недостаточного финансирования мероприятий в области обращения с отходами, в адрес Главы республики прокурором республики неоднократно направлялись информации, вносилось представление, по результатам рассмотрения которых уполномоченными органами исполнительной власти субъекта определены мероприятия по устранению нарушений и сроки их исполнения.

Также по принятым мерам прокурорского реагирования ответственными министерствами республики заключены государственные контракты на выполнение работ по корректировке территориальной схемы и расчету нормативов накопления отходов, по искам прокуроров на органы местного самоуправления возложена обязанность по созданию площадок накопления твердых коммунальных отходов, определению специальных площадок для размещения контейнеров, а также ликвидации несанкционированных свалок.

03.02.2020 Кызылским городским судом удовлетворено исковое заявление прокурора республики в интересах неопределенного круга лиц к Министерству природных ресурсов и экологии Республики Тыва и Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва об устранении нарушений законодательства в сфере обращения отходов производства и потребления, и на ответчиков возложена обязанность в трехмесячный срок со дня вступления в силу решения суда привести в соответствие с требованиями федерального законодательства территориальную схему обращения с отходами производства, в том числе с твердыми коммунальными отходами, организовать мероприятия по проведению замеров и расчета объема накопления твердых коммунальных отходов, утвердить нормативы накопления твердых коммунальных отходов.

Прокурором г. Кызыла по результатам рассмотрения обращения ООО «СТ-ТБО» по факту наличия задолженности в размере более 591 тыс. руб. перед региональным оператором мэру г. Кызыла 10.01.2020 внесено представление, по результатам рассмотрения которого органом местного самоуправления предусмотрены бюджетные ассигнования для погашения задолженности в полном объеме в срок до 01.03.2020.

Кроме того, в настоящее время органами прокуратуры республики организована проверка на предмет законности начисления управляющими компаниями платы за вывоз твердых коммунальных отходов и полноты проводимой региональным оператором претензионно-исковой работы.

Старший помощник прокурора республики Л.Д. Донгак

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