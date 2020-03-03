    Перекрёсток мнений

Аноним, 26-02-2020 #1[ru]

Сотрудника Навального – Шамсутдинова похитили и принудительно отправили служить на крайний север. Путин с Шойгу в армии не служили. Шолбан Кара-оол своего сына собирается в армию отправлять? Так служба в армии – это все-таки «честь» или жестокое наказание? Кара-оол со своей «крышей», похоже, совсем не дружит, раз несет такую хрень...

Аноним, 26-02-2020 #1[ru]

Наша республика достойна лучшей жизни, а нашим углем торгуют дерипаски и караоолы...

Аноним, 26-02-2020 #8[ru]

Кремлевский смотрящий Вавилихин полностью попал под черное влияние Кара-оола. Позорная и серая личность никак себя не проявил. В провале президентских инициатив в Туве виновен именно он, скрывая от своих работодателей реальное положение дел в руководстве маленькой республики. Приехал, помню несколько лет назад, в дешевеньком сером костюме – такой робкий. А сейчас, ты что, великий политик!

Аноним, 26-02-2020 #11[ru]

Шойгу – герой наш! Вся Россия уважает его!

Аноним, 26-02-2020 #12[ru]

Херой, заберите своего хероя к себе обратно, и не позорьтесь. Стыдоба, срань и фейк с саблей. Избавьте... аминь...

Аноним, 27-02-2020 #13[ru]

Что-то у этого «героя» «Армата» – не видно, склады с боеприпасами взрываются и горят, ракеты падают, подводные лодки вместе с полковниками тонут, дедовщина цветёт синяками и пахнет кровавыми соплями! Так ответь аноним №10, в каком месте ваш «герой» – герой? Ещё и мальтийский крест получил и в рыцари произведён Ватиканом, о как! Ватикан и ЦРУ – одно целое, что бы ты знал, почитатель «героя». Иди, а то в школу опоздаешь, клоун!

Аноним, 27-02-2020 #15[ru]

Мэр Кызыла, вы где??? Аууу... Когда будете менять мусорные контейнеры и ставить больше и выше с ваш рост? Чтоб собаки не прыгали и бомжи не могли разрывать мешки, Посмотрите г. Ульяновск: провели мусорную реформу, люди благодарят мэра. Где обещаны бумажные мешки вместо целлофановых, ауууу мэр!

Аноним, 27-02-2020 #18[ru]

14-му – вся республика страшно рада за детей Шойгу. Им не надо думать, где достать уголь и чем накормить детей. Именно с Ксенией Шойгу связано расследование Фонда борьбы с коррупцией, опубликованное в 2015 году. В нем утверждалось, что дочь министра обороны в 2009 году купила два участка общей стоимостью $9 млн. в районе Рублево-Успенского шоссе. В 2010-2012 годах их собственником стала Елена Антипина, которая, по данным ФБК, является сестрой матери Ксении Шойгу. Игорь Юртаев, возглавлявший отдел по связям с общественностью оргкомитета спортивной акции «Гонка героев», развитием которой занималась Ксения Шойгу, заявил, что данные о покупке участков за $9 млн. не соответствуют действительности. В ноябре 2015 года, по данным ФБК, Росреестр изменил информацию о собственниках земли. Кроме того, Ксения Шойгу – соучредитель ООО «Кэпитал Перформ». Летом 2018 года эта компания стала совладельцем ООО «Арциус», которое затем получило четыре государственных и муниципальных контракта, крупнейший из которых с ГУП «Мосгортрансом» на 111 млн. за медицинские осмотры.

Аноним, 27-02-2020 #22[ru]

Если верить кара-ботам, то все, кто осмеливается говорить правду о тувинских реалиях – «злопыхатели». Кто-то там что-то про уголь вякнул: мол, цены не те. Так там же фотографиями с ценами! Куда же дальше! А смысл публикации простой: чем меньше угля покупаешь, тем дороже платишь! Взял на разрезе 10 тн. – заплатил цену разреза. Взял тонну у Сагаан-оола или Тунёва – заплатил 1,5 цены за тонну. Купил мешок в Благоустройстве – заплатил две цены. Чего тут непонятного? А ОБЭП с налоговой ходят по предпринимателям для того, чтобы пресекать неконтролируемую властями торговлю углём. Это такая форма «конкурентной» борьбы с бизнесменами друзей Кара-оола. А продажные менты и налоговики с Кара-оолом в одной команде. Вот и ходят по предпринимателям, прессуют их. Одна банда.

Аноним, 27-02-2020 #24[ru]

Дело налоговички Суге-Маадыр и её мужа полномочного представителя Кара-оола передали в суд. Налоговичку Шорану Донгак судит Юзеева. Говорят, договорились – она «отскочит» условным сроком.

Аноним, 27-02-2020 #31[ru]

Шойгу, конечно, герой. Только воровство он развёл повсеместное. Сейчас его дочке из бюджета дали миллиарды. Если бы не Шойгу, Кара-оол давно бы сел.

Аноним, 27-02-2020 #32[ru]

Мэр Кызыла Сагаан-оол закупил за счёт бюджета оборудование для изготовления угольных брикетов. Обещал наладить производство. В начале декабря 2019г. обещал выдать брикеты. Заканчивается февраль 2020г. Брикетов нет. Более того: выяснилось, что тувинский уголь не брикетируется. Ну что за балбес этот Сагаан-оол! Сначала делает, потом думает.

Аноним, 27-02-2020 #33[ru]

У «героя» сабля заржавела, только и может, что Рейхстаги фанерные брать да карликов в вольерах разводить, одно слово – животновор.

Аноним, 27-02-2020 #36[ru]

... вы думаете, Кара-оол далеко от Сагаан-оола ушёл? Два сапога пара!

Аноним, 27-02-2020 #37[ru]

Ну нет, Кара-оол всё же поумнее будет Сагаан-оола. Тот вообще конченный придурок, вечно с открытым ртом сидит в президиумах.

Аноним, 28-02-2020 #45[ru]

Тувинцы очень терпеливый народ. Последнее время все лебезят перед властью, боятся властьимущих, а сами тихо ненавидят всю кара-ооловскую систему. Да и название ей ОПГ! Все это видят и понимают, и даже Конвиза читать не обязательно, достаточно посмотреть вокруг. А верхом абсурдного цинизма являются выборы в Тыве, на которых запуганный, закредитованный, загнанный в нищету народ большинством голосует за ЕДРО и Кара-ооловскую ОПГ... Народ очнись, тебя [имеют]!!!

Аноним, 28-02-2020 #49[ru]

#45 Нам, обществу, пора задуматься, с кем идём дальше или не идём дальше. Касается каждого: учитель, врач, библиотекарь, слесарь, дворник, студент, лама, хам, депутат ты или чиновник... без разницы. Всем, задуматься и делать выводы. И так уже 13 лет! Везде провал! Плюнуть ему на плешь, чтоб сам ушел.

Аноним, 28-02-2020 #50[ru]

49 – а может шамана из Якутска позвать – пусть потренируется пока на младших как старшого изгнать.

Аноним, 28-02-2020 #51[ru]

№49 Истину говоришь. Довыжопивались Карлик и его патрон, и патрон патрона. Коронавирус китайский – а рубль падает у нас! Значит, цены вверх!!! Как же это плешиво-крысинное едро достало своим враньём! Карлик, пошли своего сынулю в Сирию! У него появилась возможность проявить себя и получить по [роже] от турок. Да и сам пример патриотизма покажи! Ты же полковник фанерно-петушинных войск! Кукарекать про «ПОБЕДЫ» будешь – глядишь, до генерала докукарекаешься!

Аноним, 26-02-2020 #1[ru]

«В некоторых регионах мы регулярно фиксируем рост остатков на счетах регоператоров. Иногда размер остатков превышает годовую сумму взносов. Это недопустимо. Люди платят, дома не ремонтируются, деньги обесцениваются, особенно тяжелая ситуация в Тыве», – говорит исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

Аноним, 26-02-2020 #2[ru]

«По словам главы Тувы, отсутствие железных дорог в республике тормозит развитие экономики, так как производимый в регионе товар становится неконкурентным из-за дорогой логистики» – похоже, «экономист» Кара-оол не в курсе, что дорога идет в оба конца. Если железная дорога снизит цены на тувинские товары для наших соседей, то представьте, насколько она снизит засаянские продукты, которые завозят в Туву! Все местные предприниматели и производители разом разорятся! Тот случай, когда диплом по экономике приобрел, а на мозги денег не хватило...

Аноним, 27-02-2020 #5[ru]

Пока Кара-оол и Шойгу нами руководят и грабят, будет всё хуже и хуже. Они по другому не могут.

Аноним, 27-02-2020 #6[ru]

У нас так мало народу и такая большая дотационность, что любому понятно: всё, что Москва в Туву перечисляет – разворовывается.

Аноним, 27-02-2020 #7[ru]

Интересно, а как Кара-оол и Шойгу делят тувинский бюджет? Пополам или как?

Аноним, 27-02-2020 #8[ru]

Да Шойгу наши деньги не нужны – он кормится военным бюджетом. Всё тырит Карлик и его братья.

Аноним, 28-02-2020 #9[ru]

Шойгу жаден так же как и Карлик. И сказать тут больше нечего.

Аноним, 28-02-2020 #11[ru]

Минздрав Тывы повесил объявление о необходимости 58 врачей, а когда наши врачи 400 человек за последние три года уезжали, где Минздрав был? Кругом все в черной жопе Кара-оола.

Аноним, 26-02-2020 #2[ru]

Отсутствие железной дороги – это не причина бедности! Причина в управлении. То есть в отсутствии правильного подхода. В районах все сидят и боятся проявить какую-то инициативу. Там есть полпреды Карлика, от которых толку ноль. Только и умеющих таскать сплетни, а зарплату получают под 70 тыс. рублей. Все бюджетные деньги уходят на содержание этих бестолковых чиновников, которых везде у Карлика – море. Одной из причин бедности можно назвать большое количество тупых и совсем не нужных чиновников.

Аноним, 26-02-2020 #4[ru]

Смотрящие полпреды обходятся нищему бюджету 16 млн. рублей в год. Умножим на 13 лет правления кашевара – получается 208 млн. рублей. На эти деньги можно 20 новых домов культуры построить. Получается, кашевар настолько боится народа Тувы, что он вынужден везде ставить своих смотрящих? Так вот из-за кого он затеял новый проект «новая жизнь»!

Аноним, 26-02-2020 #5[ru]

Почти половина тувинцев и русских выехали из республики от бандитов черных братков. Как он может удержать власть еще – только с помощью своих бандитов!

Аноним, 27-02-2020 #7[ru]

Тува находится под полным контролем Шойгу. Он во всё виноват. Особенно – в нашей нищете.

Аноним, 27-02-2020 #8[ru]

При чём тут Шойгу? Самим надо браться за ум. Выбросить этого Карлика с его бандой на свалку истории!

Аноним, 27-02-2020 #9[ru]

Нужно помочь Ооржаку и Оюну свалить банду Карлика!

Аноним, 27-02-2020 #10[ru]

Нужно всем готовиться к осени. Нужно дать бой этой правительственной своре. Все на выборы!

Аноним, 28-02-2020 #11[ru]

Глупости все это... За последние годы в Туве столько разворовано, что и 50 лет не хватит для организации нормальной жизни для народа. Даже если во власть придут умные, деятельные бессребреники, то все равно жизнь будет налаживаться очень долго! И те простые тувинцы кто это понял, давно уже живут и работают за Саянами!!!

Аноним, 26-02-2020 #2[com]

Это точно, черный недоросль, черная сволочь, засунул в свою черную жопу народ республики и всю республику! Генералы ничего не могут сделать, что прокурор республики, что генерал СК РФ по РТ – боятся и терпят...

Аноним, 26-02-2020 #5[ru]

Этим самым он показал: республика в заднице, а он «обосрался»...

Аноним, 29-02-2020 #8[ru]

Сегодня шел в больницу. Подошли цыганки стрельнули сигарету, начался развод. Я им сказал ЖОПА КАР. (по-цыгански «иди на ...»). Вам совет на всякий случай. Цыган подсказал.

Аноним, 26-02-2020 #1[ru]

Очень интересно, ждем продолжения!!!

Аноним, 27-02-2020 #2[ru]

Там, где Шойгу – там воровство бюджета и убийства. Посмотрите на Минобороны, на Московскую область, на Туву. Везде одно и тоже.

Аноним, 27-02-2020 #3[ru]

Если бы Шойгу был честным человеком, вокруг него не собиралось бы столько нечисти.

Аноним, 27-02-2020 #5[ru]

У Шойгу даже зам начальника Генерального штаба – вор! Что вы с него хотите?

Аноним, 27-02-2020 #1[ru]

Совсем обнаглели – переселяют в халупы! Молодцы восьмой канал! Мочите Карликов!

Аноним, 27-02-2020 #3[ru]

Молодец Андриан! Не сдавайся!

Аноним, 27-02-2020 #4[ru]

Андриан Ооржак – смелый честный политик.

Аноним, 27-02-2020 #6[ru]

Пусть будет хоть кто, лишь бы не Кара-оол! Хуже Карлика придумать сложно.

Аноним, 27-02-2020 #7[ru]

Андриану нужно возглавить парламент Тувы, а председателем правительства нужно ставить Оюна, который проявил себя как толковый хозяйственник.

Аноним, 27-02-2020 #8[ru]

Кара-оолу не удалось «утопить» Оюна – он выиграл у него все суды. Боровков «спёкся»!