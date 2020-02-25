Верю...

Рассказ

Я ехала из города к себе в районный центр. За окном моросил мелкий осенний дождь, по стеклу текли ручейки, а в салоне автобуса было тепло и уютно. Небольшой телевизор работал, но звука почему-то не было. На экране мелькали кадры кинофильма «Весна на Заречной улице».

Рядом со мной сидела немолодая симпатичная женщина. Она была хорошо и со вкусом одета, ее былая красота еще не утратила своей привлекательности, и мне очень захотелось узнать, кто она, откуда едет и чем занимается? Спросить было неудобно, но любопытство пересиливало, и я не удержалась:

– Вы домой или из дома?

– Домой. Была у дочери.

– А этот фильм уже видели?

– Конечно. И не один раз. Что-то подобное случилось со мной, только немного раньше, еще до выхода этого фильма.

– Как это? – подскочила я на месте. – Разве такое бывает?

– Бывает, – улыбнулась она. – Так совпало: кино и жизнь.

– Как это? – не унималась я. – Расскажите! Ехать еще далеко! Ну пожалуйста, прошу вас.

Она внимательно посмотрела на меня, снова улыбнулась, кивнула головой. И вот какую удивительную историю мне рассказала.

* * *

Автобус подъезжал к районному центру. Это был поселок городского типа, куда Ольга, теперь уже Ольга Николаевна, ехала работать в школу, которую когда-то закончила сама и куда всегда хотела вернуться. Ее пригласил директор, но с условием: этот год поработать в вечерней школе, подготовить 10 класс к выпускным экзаменам, а на следующий год перейти в дневную. Это было далеко не новое здание, где днем учились дети, а вечером взрослые. Ольга недавно была здесь, встретилась со многими учителями и на их приглашение ответила согласием. Ей дали ключи от небольшой квартиры недалеко от школы, и это было очень удобно. В нескольких километрах от городка находилось ее родное село. Здесь жили родители, здесь она родилась, выросла, встретила свою первую любовь и, кажется, последнюю. Красивый, стройный, черноглазый – такие нравятся девушкам. Но не Ольге – слишком взрослый для десятиклассницы.

А потом... Нет, лучше не вспоминать, не ворошить прошлое, которое до сих пор отдается болью в душе. Видимо, время – плохой лекарь, если прошло пять лет, как они не виделись, а выбросить его из памяти никак не получается. Где он? Как он? Что с ним?

«Все, об этом больше не думаю. Через три дня в школу, надо хорошо подготовиться к первому уроку. Все-таки в вечерней школе учатся не дети».

...Перед дверью в класс она остановилась, перевела дыхание. Стало страшновато: «дети» необычные. Директор говорил, что ребята молодые, одного возраста с ней, что они днем работают, вечером учатся и что она легко найдет с ними общий язык.

«Будь что будет, – мысленно сказала себе Ольга. – Не съедят же они меня. Чего бояться? И решительно открыла дверь класса.

Ничего особенного, все, как обычно: после приветствия назвала себя, потом знакомство с классом – фамилии по алфавиту. Ученики вставали, называли свое имя и место работы. И наконец...

– Лазаренко... Юрий...

– Это я.

Взгляды их встретились.

«Боже мой! Неужели? Зачем он здесь? Как здесь? Почему здесь?» Мысли смешались, от волнения перехватило горло. Минута, и она не сумеет взять себя в руки, выдаст свои чувства, и тогда... А с последней парты на нее смотрели глаза, его глаза, до сих пор родные и незабытые, глаза, которые доставили ей столько радости, счастья и горьких минут, и вот они снова перед ней, такие любимые. И где? В школе, на первом уроке! Она не могла унять волнение, не могла посмотреть в журнал и назвать следующую фамилию. Сознание ей не повиновалось. Еще минута... и что дальше? Спасительный стук в дверь.

– Извините, я опоздал. Можно сесть?

– Садитесь.

И это «садитесь» относилось и тому, и другому.

Кое-как дождавшись звонка, Ольга быстро вышла из класса. Такого финала урока она никак не ожидала. «Конечно, все заметили мое замешательство. И как теперь быть? Сделать вид, что ничего не произошло, ничего не случилось. А завтра снова урок, и как мне это выдержать?»

Как только Ольга вышла из класса, ребята окружили Юрия.

– Юрка, ты ее знаешь?

– У тебя что-нибудь с ней было?

– Что за привычка говорить, когда мозг отдыхает!

– Спросить что ли нельзя?

– Спрашивай, но толковое.

– Юра, что с тобой? На тебе лица нет! Говори, не молчи. Здесь все свои.

– Просто я ее очень люблю. И давно. И мы не виделись уже много лет, – глухо проговорил он и вышел из класса.

Ребята переглянулись.

– Вот это да-а-а...

Помолчали.

– И что теперь будет?

– Не знаю. Мой ум так далеко не заходит.

– Оно и видно.

– А все-таки интересно, что будет дальше?

– А ничего не будет! И перестаньте делать круглые глаза. Мы ничего не видели, ничего не слышали. И не вздумайте об этом где-нибудь что-нибудь сказать. Все поняли?

– Да поняли, поняли. Слово старосты для нас закон.

– Разбегаемся по партам, сейчас «химия» придет.

* * *

...А в это время Ольга подходила к дому. Во дворе было все: дети играют в песочнице, катаются на качелях, бабушки на скамейках что-то энергично доказывают друг другу, на балконе курит сосед.

Ольга выбрала в тени деревьев свободную скамейку, присела. Домой идти не хотелось. Прошлое, будто вчерашний день, опять всколыхнулось в памяти...

Первый раз она увидела его на волейбольной площадке. Красивый, стройный, черноглазый – такие нравятся девушкам. Но не Ольге – для десятиклассницы слишком взрослый. Девушки заглядывались на него, откровенно навязывались, но он стойко держал оборону, даже взглядом никому не давал повода на взаимность. В деревне его звали Юрка-волейболист, и он действительно был лучшим игроком на площадке. Это было любимое место молодежи, спортом занимались охотно, поэтому игры проходили интересно, азартно, особенно когда женская команда играла против мужской. Здесь болельщиков – хоть отбавляй! Хотя женская проигрывала, но пощады не просила. Однажды Юрий заметил недовольный взгляд, брошенный на него симпатичной девушкой с длинной светлой косой, остановил игру, сказав:

– Девочки, не будем играть в поддавки, учимся играть по-настоящему.

Потом переходили на смешанный вариант, и Юрий почему-то оказывался в одной команде с Ольгой. Тихонько подсказывал, как принимать мяч, как держать руку при нападающем ударе. Игры стали проходить еще интереснее, еще азартнее.

Когда темнело, люди расходились кто куда, а Ольга шла на речку. Она выросла на реке, хорошо плавала и воды не боялась. Но однажды...

Но однажды, когда она была на середине реки, рядом с ней всплыла чья-то мокрая голова.

– Ты как здесь?

– Следил за тобой. Вечером на реке одной опасно.

– Я хорошо плаваю.

– Я знаю. И все-таки...

– С какой стати такая забота?

– На правах взрослого. Я старше тебя на четыре года.

– А может, ты в меня влюбился?

– Может. И этого не скрываю.

Ольга смутилась от своей бестактности и переменила тему.

– Ты хорошо играешь. Посещал секцию?

– Нет. Сам по себе.

– У тебя красивая внешность.

– У тебя еще лучше. Плывем к берегу, становится прохладно.

– Боишься простудиться?

– Нет, я закаленный.

– И я не тепличная. Догоняй!

Здесь уже первенства Ольга не уступила.

Вышли на берег.

– Возьми полотенце. Оно чистое.

– Откуда оно у тебя?

– Я тоже после тренировок хожу на речку.

– Я тебя здесь ни разу не видела.

– Я плаваю в другом месте.

– Ты не находишь, что у нас с тобой разговор какой-то необычный: вопрос – ответ, как учитель с учеником на уроке.

– Такое вполне возможно.

– Почему?

– Потому что ты поступаешь в пединститут, а у меня впереди еще вечерняя школа. Я закончил только семилетку. Нас в семье четверо детей. Я – старший. Отец у меня агроном, его отправили сюда на работу, но у него плохое здоровье, и я решил ему помочь. Потом армия. Так что мы вполне можем с тобой встретиться на уроке как учитель и ученик.

– Откуда ты про меня все знаешь?

– Невольно подслушал разговор твоих подружек.

– Ты прав. Мне один путь – школа. Люблю детей. А ты?

– А я в политехнический или физкультурный. Но не сейчас. Мне надо работать, помогать отцу. Пойдем, я тебя провожу.

«А с ним интересно», – весело подумала Ольга, прощаясь с Юрием у калитки своего дома.

Его прямые, честные ответы обескураживали девушку. Он не был похож на других парней в деревне, отличался внешней аккуратностью, не говорил бранных слов, был внимательным и говорил не так, как местные жители, а как-то по-другому. Они стали встречаться чаще, и не только на волейбольной площадке.

Лето принесло экзамены за 10 класс, выпускной вечер, поступление в институт.

Из города Ольга вернулась студенткой первого курса, повзрослевшая, веселая и счастливая.

Юрий ждал встречи. Они все больше привязывались друг к другу и уже не представляли своей жизни отдельно.

– Я полюбил тебя с первого взгляда.

– Я не с первого. Но сопротивлялась недолго.

– Мне будет плохо без тебя.

– А каникулы, а летние два месяца – разве этого мало? Конечно, мало, – грустно добавляла девушка.

Они много времени проводили вместе. Оба любили книги, спорт, речку, часто ездили на велосипедах к местному озеру, любовались природой. Густой запах соснового бора, спокойная поверхность воды, неподвижные желтые кувшинки, разбросанные по всему озеру... Этой красотой можно было любоваться бесконечно. Но лето проходило быстро, впереди неизбежное расставание.

– Юра, если я тебя потеряю, я сойду с ума.

– Не потеряешь. А вот если...

– Продолжай...

– Оля, я хочу всю жизнь быть рядом с тобой. Но... институт, городская жизнь, ты девушка красивая, обязательно будут поклонники, вдруг увлечешься кем-нибудь. И забудешь своего деревенского воздыхателя, – грустно пошутил Юрий.

– Есть стихотворение, называется «Березка». Послушай.

Ее к земле сгибает ливень

Почти нагую. А она

Рванется, глянет молчаливо,

И дождь уймется у окна.

И в непроглядный зимний вечер,

В победу веря наперед,

Ее буран берет за плечи,

За руки белые берет.

И, тонкую, ее ломая,

Из силы выбьется. Она,

Видать, характером прямая,

Кому-то третьему верна.

– Я понял. Спасибо, Оля.

Он был весь пред ней: стройный, красивый, веселый, без рисовки, улыбчивый, в нем не было даже намека на заносчивость. Желтая спортивная майка подчеркивала его загорелое лицо, сильные руки. От него исходила какая-то внутренняя сила. С ним было спокойно, тепло и надежно, и в этот миг она почувствовала себя любимой и защищенной. Да разве такого забудешь?

И он понимал, что эта девушка, большеглазая, с длинной косой, милая и добрая, немного ироничная, это милое создание – его жизнь, его судьба. И вместе они переживут и разлуку, и все, что выпадет на их долю. Только надо немного подождать.

* * *

...Но однажды... Однажды, когда оставались какие-то недели до окончания второго курса, когда Ольга с нетерпением ждала летних каникул, случилось то, что никак не должно было случиться. Ей сказали, что Юрий... женился.

Ирина Добычина

Продолжение следует