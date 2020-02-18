Почему «народные» депутаты скрываются от телекамеры?

Прокурору Республики Тыва

А.Н. Боровкову

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

Газета «РИСК» в №6 от 18.02.2020г. на стр. 20 опубликовала материал о том, что руководство Верховного Хурала Республики Тыва отказывает в аккредитации «Восьмого канала», чем нарушают закон РФ «О СМИ» и лишает население объективной информации о деятельности парламента Тувы.

Учитывая вышесказанное, прошу прокуратуру Республики Тыва провести проверку обстоятельств отказа в аккредитации редакции «Восьмого канала» в парламенте Тувы.

В случае подтверждения данной информации прошу принять предусмотренные действующим законодательством меры прокурорского реагирования для недопущения ущемления прав зрителей «Восьмого канала» на получение объективной информации в СМИ.

Об итогах проверки и принятом решении прошу известить редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.

Копию публикации прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров