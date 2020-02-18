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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 7, 25 февраля / Почему «народные» депутаты скрываются от телекамеры?
   
 
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№7, 25 февраля 2020 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Почему «народные» депутаты скрываются от телекамеры?

Прокурору Республики Тыва
А.Н. Боровкову

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

Газета «РИСК» в №6 от 18.02.2020г. на стр. 20 опубликовала материал о том, что руководство Верховного Хурала Республики Тыва отказывает в аккредитации «Восьмого канала», чем нарушают закон РФ «О СМИ» и лишает население объективной информации о деятельности парламента Тувы.

Учитывая вышесказанное, прошу прокуратуру Республики Тыва провести проверку обстоятельств отказа в аккредитации редакции «Восьмого канала» в парламенте Тувы.

В случае подтверждения данной информации прошу принять предусмотренные действующим законодательством меры прокурорского реагирования для недопущения ущемления прав зрителей «Восьмого канала» на получение объективной информации в СМИ.

Об итогах проверки и принятом решении прошу известить редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел. 66-7-66.

Копию публикации прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

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– Шла шаша по шосе... Шла сасша по соше... Блин... Передвигалась Александра по автомагистрали и употребляла сухое хлебобулочное изделие.

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