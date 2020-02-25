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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 7, 25 февраля / Перекрёсток мнений
   
 
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№7, 25 февраля 2020 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Коррупция, воровство и убийства в вотчине Шойгу

Аноним, 19-02-2020 #1[ru]

Мать парня ох как жалко. Нет никакой надежды на все эти расследования. Нужно что-то делать, чтобы убрать эту мерзость главе с карликовым кланом, созданным Шойгу.

Аноним, 19-02-2020 #2[ru]

А сколько нераскрытых убийств в Туве на данный час, одному богу известно! Шайтан создал в маленькой республике невыносимые для простых жителей атмосферу. От безнаказанности окружение Карлика совершает, все больше и больше извращенных и дерзких преступлений. Криминал, власти и правоохранители срослись. И превратились в машину угнетения законопослушных граждан Тувы.

Аноним, 19-02-2020 #5[ru]

...До сих пор помню двух маленьких детей, брата и сестру, 12 и 13 лет, которые пришли в храм Цеченлинг попросить божеств о помощи. Лица у них были не по-детски серьёзные, как будто их беспокоит серьёзная проблема. Они сказали: «На последние деньги мама купила уголь в мешке. Теперь не на что покупать даже хлеб. В доме нечего есть. Мама попросила помочь едой свою двоюродную сестру, а она посоветовала нам идти в храм Цеченлинг и попросить помощи у божеств, так как она сама на последние деньги купила уголь в мешке. Вот мы и пришли в храм Цеченлинг». Я дала им 50 рублей. Если б у меня были деньги, я дала бы больше... Неужели в 21 веке такое возможно?

Аноним, 19-02-2020 #7[ru]

Интересно, а этот Сарыг-Донгак проходил проверку на полиграфе, когда аттестовывался из милиционера в полицая? И как он с таким камнем на душе удачно «отстрелялся»?

Аноним, 19-02-2020 #9[ru]

№7, да он проходил такую проверку и тогда, когда устраивался в Нацбанк! И ничего! Когда тебя под жопу пихает сам Глава республики, любые проверки не страшны!

Аноним, 19-02-2020 #10[ru]

Когда в одной команде Шойгу, Кара-оол, Конгар, Байкара и другие – любой преступник покажется смирной овечкой!

Аноним, 19-02-2020 #11[ru]

Когда надо было расследовать это убийство, лучший друг Кара-оола главный следователь республики Чудаан-оол был занят тем, что «шил» уголовные дела оппозиции – Оюну и Конвизу! Тут уж точно не до Сарыг-Донгака ему было!

Аноним, 19-02-2020 #12[ru]

А вы представляете, какую мафию они вырастили в полиции? Через одного жулик или бандит! Нужно требовать, чтобы дело передали в Москву. Иначе они тут все свои и бандитов «отмажут».

Аноним, 19-02-2020 #19[ru]

Где Шойгу – там воровство в федеральных масштабах. А тут ещё и убийства! Не хило

Аноним, 19-02-2020 #21[ru]

Парня убили по заказу Карлика. Поэтому они его так нагло «замочили»! По моему, у Махмутова ещё с 2005 года был конфликт с кара-ооловскими. Он одного их человека топором разрубил.

Аноним, 19-02-2020 #23[ru]

А этот Умурзаков – какая сволочь! Скорее всего, он – один из пятерых фигурантов. Мерзавец конченый!

Аноним, 19-02-2020 #24[ru]

Если поднять все совершенные преступления черными братками и их приближенными, то самые лучшие сыскные бригады Москвы будут работать в республике годами. Но для этого надо определить черных братков на их законное место – в тюрьму особого режима. Леонид Доржу был не из слабаков, но понял, что один ничего не сможет сделать против черной банды, успел перед смертью попрощаться. Все правоохранители – начиная с Чудан-оола А. и судьи Абрамова А.А., Донгак Г. и другие работали на караоолов, последние десять лет председателями администраций районов Юра ставит в основном бывших полицейских и гаишников, которые работали на него, ежегодно меняя их друг на друга. С полномочными представителями такая же история – это одна мафия. Чего один Суге-Маадыр стоит.

Аноним, 20-02-2020 #28[ru]

Мэр Саган-оол нас, переселенцев из аварийного жилья, за людей не считает. Выдал нам квадратных метров меньше, чем раньше мы проживали. Нас считают какими-то бедными просителями. В мэрии говорят, что этому радовались. Мы, жители будем возвращаться в старые квартиры. А вы, мэр и работники мэрии, придите и поживите в выданных нам квартирах. Почувствуйте себя муравьями.

Аноним, 21-02-2020 #33[ru]

Данная статья носом тыкает и указывает где криминал, ВОТ ТАКИМИ БУКВАМИ НАПИСАНО. Ну и что? Да имеющие глаза – видят, да имеющие уши – слышат. Скорее всего, посадят тех, кто действительно борется и хочет справедливости и правосудия. А почему?..

Аноним, 21-02-2020 #34[ru]

Можете не париться, пахан сейчас озабочен проведением поправок в Конституцию РФ. Это касается его лично, его обеспеченной сытой жизни с молодой женой. Поэтому черных братков никто трогать не будет. В республике эти поправки пройдут, как пить дать, вся черная рать будет бегать. Все силовые структуры перешли на усиленный режим с повышенными премиальными. Так и живем от голосования к голосованию. А нищета никого не волнует, кроме самих нищих.

Аноним, 21-02-2020 #38[ru]

Желтый не признаётся в убийстве. Он заявляет, что ничего не организовывал. Тихо сидел в УАЗике, а потом увидел, как Кенден и Махмутов сначала курили, а потом начали драться и скатились в котлован. Когда Жёлтый спустился в котлован, Махмутов был уже мёртв. От этого он пришёл в шоковое состояние. Побоявшись, что за это ЧП его уволят со службы, он скрыл сведения от руководства. Поэтому они сели в машину и вернулись в УВД, договорившись молчать.

Аноним, 21-02-2020 #39[ru]

Ну да, всё так было. Особенно если учесть, что экспертиза показала – его сначала подожгли, а уже потом добили.

Аноним, 21-02-2020 #41[ru]

А смотрите – местные правительственные СМИ молчат в тряпочку. После публикации в РИСКе пресс-служба МВД дала скудную информацию без фамилий... А это, скорее всего, указывает на то, что Кара-оол – тоже участник.

Аноним, 21-02-2020 #42[ru]

38й, и как, интересно, Махмутов мог драться с опером, если у него руки были связаны сзади?

Аноним, 21-02-2020 #43[ru]

Продажные СМИ нажимают на то, что Сарыг-Донгак ранее не знал Махмутова. Мол, встретились случайно... Ага. То-то он его и сжёг, заранее велев взять с собой канистру с бензином. Это было заранее спланированное убийство. Этого Алишера кто-то ментам заказал.

Аноним, 21-02-2020 #45[ru]

Кенден Алим и Ондар Алаш говорят совсем другое. Они дали показания на Жёлтого. Тот сам избивал Махмутова, затем облил бензином и поджёг. А уже потом Алим добил его, чтобы тот не мучился.

Аноним, 21-02-2020 #46[ru]

Конечно, Махмутова заказали. За компьютер заживо не сжигают. Тут явно торчат уши чёрных братков. Это их почерк. Они беспредельщики и могли его заказать. Тут явно Юра замешан.

Аноним, 21-02-2020 #47[ru]

Водитель Монгуш дал все расклады. Его вывели из обвинения – он свидетель. И он утверждает, что убивал Жёлтый. Кроме того, Жёлтый предлагал ликвидировать Алима как слабое звено. А затем, видимо, хотел «замочить» и Монгуша. Да тот сообразил и сбежал прямиком к кому надо. И первым «стуканул». Сейчас он под госзащитой ФСБ. А Сарыг-Донгаку как организатору милицейской банды «светит» пожизненный срок.

Аноним, 21-02-2020 #48[ru]

Нет, это надо такое сотворить – живого человека поджечь за какую-то кражу. Такого не может быть! Собака зарыта в другом. Просто продажные следователи не хотят (или боятся?) выходить на реального заказчика убийства.

Аноним, 21-02-2020 #49[ru]

46 – мы согласны, почерк черных братков, Юра лично контролирует.

Аноним, 21-02-2020 #50[ru]

Хотелось бы, чтобы Центр проверил главу республики на профессиональную пригодность по всем показателям. Везде его фото то с ногами вверх, то с ножами, то в плавках. Республика в аутасайдерах, окружение криминальное. Кажется, этот человек не адекватен и не способен решать задачи республики.

Обзор прессы

Аноним, 19-02-2020 #1[ru]

Так они железную дорогу будут строить до морковкиного загонивья.

Аноним, 19-02-2020 #2[ru]

Весь этот проект Курагино-Кызыл – чистой воды афера. Никому наш уголь не нужен. И не будет нужен лет 50.

Аноним, 19-02-2020 #3[ru]

Им важен сам процесс. Скорее всего, дело в том, что Шойга хочет украсть пару миллиардов. Долларов.

Аноним, 19-02-2020 #5[ru]

Привет, приехали! Замечательно! Скоро напишут, что в Туве бедных нет! Ура!

Аноним, 20-02-2020 #6[ru]

Кара-оолам легче богатых пересчитать – их будет ровно три!

Хорошая новость: Кара-оол обеспечил себе состояние аж на семь поколений вперёд

Аноним, 19-02-2020 #2[ru]

Слушали монолог главного бандита Тывы Карлика, поясняющего почему Тыва на последнем месте по уровню жизни. Долго смеялись. Может, кто-то ему и поверит, но в России наивных уже не осталось. А в республике его криминальные методы испытал почти каждый житель: если кто-то где-то работает, то на Карликов работает вся его семья. Даже старики, страдающие болезнью Паркинсона, осуществляют наружку за неугодными. Целые киберкоманды работают на Карликов, благо с оборудованием старшой помог. Может, Боровкову не интересно, но СК РФ должны давно уже поинтересоваться откуда столько недвижимости у членов главной семьи и его черных братков, которые ни одного дня не работали. Не только в Москве, в России, но и за рубежом. Каким образом стали судьями дочери Кара-оол Лени и Юры, привлекавшихся в свое время к уголовной ответственности и даже отсидевших. Сколькими подставными фирмами они владеют, не считая афганского боевого братства и охранных организаций. Можно еще долго перечислять, куда уходят деньги, поступающие в республику. И почему до народа ничего не доходит. Почему народ республики – и русские, и тувинцы, в течение 23 лет правления карликов, несколько десятков поколений в нищете, в тюрьмах по всей России. Думайте, генералы, думайте!

Аноним, 20-02-2020 #6[ru]

№2 Всю семейственность и кумовство извести под корень! Просто необходимо это делать и незамедлительно! Надоело это безобразие. Каким образом, стали судьями дочери Кара-оол Лени и Юры, привлекавшихся в свой время к уголовной ответственности и даже отсидевших. А судьи у нас кто? В Верховном вон сидит убийца собственного ребенка и судит так себе и ничего. А вы наивные. Как жалок шут на троне короля, как глуп народ который это выбрал!!!

Анониму12, 20-02-2020 #18[ru]

...Росстат зафиксировал рекордный за 8 лет обвал промышленности. А теперь расскажите, что Шойгу, Путин и Кара-оол к этому не причастны, когда Шойгу все время министром был, Путин в Питере руководил и президентом, а ваш Кара-оол был с 2007 года и председатель правительства, а до этого главный в Хурале заседал и определял законами стратегию развития ТУВЫ!

Перекрёсток мнений

Аноним, 19-02-2020 #1[ru]

«А скажите: мэр нам вообще-то зачем? Тем более – такой, как Сагаан-оол» – верно сказано! Таких, как он, близко к руководству подпускать нельзя!

Аноним, 19-02-2020 #2[ru]

Кара-оол сам хапуга, и такого же нам в мэры навязал.

Аноним, 19-02-2020 #3[ru]

А Шойгу чем лучше? Он же нам этого Кара-оола пристроил. И теперь прикрывает от уголовного преследования.

Аноним, 19-02-2020 #4[ru]

Это что, реально власти за счёт бюджета Тувы содержат бандитов? А за счёт федерального – бандитов-полицаев? Здорово у них всё организовано! И куда ФСБ смотрит? Это же целая банда!

Телеразборки

Аноним, 19-02-2020 #1[ru]

Ну хотя бы Самбалу убрали. И то хорошо! Ещё надо Рому Тамоева убрать. И поставить на его место приличного коммуниста из местных.

Аноним, 19-02-2020 #2[ru]

Молодцы «Восьмой канал»! Мочите гадов!

Аноним, 19-02-2020 #3[ru]

А Андриан, видимо, всерьёз собрался в губеры. Команду собрал что надо.

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– Шла шаша по шосе... Шла сасша по соше... Блин... Передвигалась Александра по автомагистрали и употребляла сухое хлебобулочное изделие.

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