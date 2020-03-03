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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 8, 3 марта / Давайте защищать свои социальные права!
   
 
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№8, 3 марта 2020 года.

Давайте защищать свои социальные права!

Уважаемые земляки! После изучения обращения Руководителя исполнительного Центра общественного экологического движения «За Туву», известного экономиста, уважаемого ветерана Республики Тыва, Валерия Болай-ооловича Салчак, мы задались вопросом: «Кому выгодно, чтобы в Туве бедность населения была высокой?»

И пришли к выводу что, такая ситуация выгодна руководству республики, которое свое бездействие и криминализацию органов власти прикрывает бедностью населения, отсутствием железной дороги и т.п. Ответ на этот вопрос известен любому здравомыслящему жителю Тувы: нецелесообразное расходование бюджетных средств, незаконное вмешательство в развитие бизнеса, разделение населения Тувы на своих и на чужих т.д.

Самое удивительное, с 2016 по 2019 годы при ежегодном росте потребительских цен, росте тарифов на услуги ЖКХ, тарифов на электроэнергию, росте цены на уголь, прожиточный минимум из года в год только уменьшался, это несоответствие в состоянии разглядеть каждый из нас.

Всем известно, что все социальные выплаты напрямую зависят от суммы прожиточного минимума.

Дорогие земляки, мы все хорошо знаем, что потребительские цены у наших соседей в Хакасии гораздо ниже, чем у нас. Об услугах на ЖКХ, о тарифах на электроэнергию и цену на уголь сами знаете, они намного меньше, чем в Туве.

В то же время:

  • прожиточный минимум за 2019 год в Туве – 10778 рублей,
  • прожиточный минимум за 2019 год в Хакасии – 11139 рублей.

Получается, что в Хакасии прожиточный минимум больше, чем в Туве, на 361 рубль! А ведь там и погодные условия помягче, и транспортная сеть более развита.

С чувством ответственности за жителей Республики поддерживаем ЗАПРОС руководителя исполнительного Центра общественного экологического движения «За Туву» В.Б.Салчака на имя Прокурора Республики Тыва А.Н. Боровкова.

Уважаемые земляки, давайте защищать свои социальные права! Если не мы – то кто?

Кенден А.О., Донгак Б.Ш., Монгуш М.О., Монгуш К.А.Х., Темир-оол О.О., Маады Т.Т.

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