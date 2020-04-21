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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 15, 21 апреля / Телеразборки
   
 
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№15, 21 апреля 2020 года.

    Телеразборки
Телеразборки

ГОСУДАРСТВЕННАЯ МИЛОСТЫНЯ

«Восьмой канал» продолжает освещение проблем, связанных с распространением пандемии коронавируса в Туве. В республике люди в массовом порядке теряют работу и средства для нормального существования. На этот раз независимое телевизионное СМИ рассказало о том, как государство предложило девушке Сайлык Кыргыс, попавшей в сложную жизненную ситуацию из-за потери работы, материальную помощь в размере 2 100 рублей. Журналисты «Восьмого канала» прямо спрашивают: «Почему такая смешная сумма?»

Дело в том, что девушка работала у частного предпринимателя без официального трудоустройства. Когда в стране объявили карантин, Сайлык уволили, и она осталась без средств существования с двумя детьми на руках. Сайлык Кыргыс в недоумении, ведь на эти деньги она не сможет кормить своих детей. Старший сын жил в коррекционной школе. Мальчику поставили диагноз – олигофрения, он очень отстаёт в развитии от своих сверстников. Из-за карантина всех детей отправили домой, в том числе сына Сайлык. Мама не может найти работу, ведь детей опасно оставлять дома одних, так как у мальчика бывают приступы агрессии. Нужно постоянно давать таблетки. Инвалидность мальчику пока почему-то не оформляют.

И это невзирая на то, что президент Путин в своём обращении, связанном с развитием коронавируса в стране, «пообещал поднять выплаты по безработице и обеспечить государственную поддержку людям, которые окажутся в трудной ситуации из-за пандемии». Было заявлено, что «минимальные выплаты по безработице по всей России подняли до МРОТ – 12 130 рублей». Именно на такую сумму могут рассчитывать все остальные россияне, оставшиеся без работы. На деле всё оказалось совсем не так. Ранее Сайлык вынуждена была получать унизительные смешные зарплаты в конверте, а последняя запись в трудовой была в 2018 году. Теперь на основании этих данных ей и выделили такую унизительную помощь государства.

Такие, как Сайлык, в Туве скорее правило, чем исключение. Добрая половина населения работали неофициально. В настоящее время в центре занятости сказали, что пособие можно увеличить, если Сайлык докажет, что работала у частников. Работодатели должны выдать ей трудовой договор и оплатить хотя бы за 2-3 месяца страховые взносы. Только после этого Сайлык Кыргыс попадёт в число тех безработных, которые потеряли работу из-за пандемии, и тогда выплаты составят 12 тысяч рублей в месяц. Как видите, коронавирус обнажил проблему, до которой раньше властям не было дела.

РЕДАКЦИЯ И ДЕПУТАТ АНДРИАН ООРЖАК ПРИШЛИ НА ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ

В редакцию «Восьмого канала» в Туве обратилась многодетная семья, которая «попала в трудную жизненную ситуацию из-за карантина». У семьи Шончалай Монгуш, в которой восемь детей, не просто «закончился запас продуктов», но и вообще на исходе «моральные и финансовые силы».

К воспитанию детей Шончалай относится очень серьёзно. Самоизоляцию она соблюдает строго, даже погулять на улицу детей не выпускает, так как боится, что посёлок транзитный, и дети могут оказаться в зоне риска заражения. А пока дети дружно сидят дома и с нетерпением ждут возвращения своей матери и окончания самоизоляции. У Шончалай зарплата 12 тысяч, работает в пекарне, по графику два на два. В её отсутствие за детьми присматривает пожилая мать Светлана. Семья проживает в Усть-Элегесте.

Адресную спонсорскую помощь оказал депутат ВХ Тувы Андриан Ооржак. Семье были переданы «макароны, мука, крупы в ассортименте, картошка и детское питание».

СДАЙ КРОВЬ – СПАСИ ЖИЗНЬ

В Туве в рамках проекта взаимопомощи «Мы вместе» прошла акция по сдаче крови. О том, как проходила процедура донации, рассказала Ника Монгуш. Восемь ребят стали участниками всероссийской акции по сдаче крови. Они сдали четыре с половиной литра крови, которая поможет спасти чьи-то жизни.

По их признанию, сдавать добровольно кровь необходимо не только в рамках акции. Самое главное – это осознание того, что сданная тобою кровь и её компоненты помогут спасти чью-то жизнь. Процедура сдачи крови стандартная, волонтёры заполняют документы, затем если нет противопоказаний, проходят в процедурный кабинет. Там в комфортных условиях проводят дезинфекцию и начинают процедуру сдачи крови.

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