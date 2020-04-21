    Перекрёсток мнений

Аноним, 15-04-2020 #1[ru]

Война войной, а воровство – по расписанию!

Аноним, 15-04-2020 #2[ru]

Если по 25 млн. долларов (почти 2 млрд. рублей) платить только за место губернатора, то сколько он себе оставляет? Это сумма в год или в месяц? Интересно, сколько Карла продает конопли и контрафактной водки в год – тут может и сам Сечин от зависти удавится...

Аноним, 15-04-2020 #5[ru]

Собираются открыть зернотоки в двух районах республики. Как я понял, это в далеко идущих планах, там и строительство, и подбор персонала – все на начальной стадии. Насчет молодого министра слышал, что он за финансы отвечал, когда замминистра был.

Аноним, 15-04-2020 #8[ru]

СОКРАТИТЬ ЧИНОВНИКОВ единственный выход. Если сократим чиновников, Тува станет развиваться! Каждый день эти чины ездят за наш с вами счет на казенном бензине, который продает Карлик! Каждый день они тратят кучу электро- и теплоэнергии впустую, проводят бестолковые совещания, аппаратные и т.д. Занимаются имитацией бурной деятельности. Только единицы работают и приносят пользу народу. Пример – бестолковые полномочные представители Карлика в районах. Толку от них нет. Доходит до того, что, когда проводят собрания для народа в районах, в клуб приходят одни и те же люди – из администрации района...

Аноним, 17-04-2020 #16[ru]

...У нас в республике генерал-гинеколог Дамба-Хряк, юрист-прощелыга, сколько лет в медицине что делал? А виноваты ВРАЧИ?!!! Сучья система во главе с карликами-предателями погубит всю страну.

Аноним, 17-04-2020 #17[ru]

Глава Тувы Шолбан Кара-оол заработал за 2019 год около 4,27 млн. рублей, что соответствует уровню 2018 года. А доход его супруги увеличился почти в восемь раз – до 23,5 млн. рублей. Об этом сообщается в декларации о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, размещенной на официальном сайте Тувы. Самый-самый богатый человек в Тыве, патриот республики, живите и дышите пока бесплатный воздух... По сути если б не патриот республики, то не ездили б по дорогам республики крутые джипы...

Аноним, 18-04-2020 #18[ru]

Там кто-то пишет, что ему ничего не понятно. Пусть читает газету Шын. Там всё понятно: Карлик – молодец, Тува – передовой регион, тувинцы – счастливый народ. А чтобы читать РИСК, нужно иметь в голове немного серого вещества. Иначе ничего не поймёшь.

Аноним, 18-04-2020 #19[ru]

Если кому-то что-то непонятно – зачем включать компьютер и искать газету РИСК? Что, заняться больше нечем?

Аноним, 18-04-2020 #20[ru]

Минсельхоз всегда был фактически кошельком для банды карликов и их выкормышей. «Точечный» подход был всегда, все 12 лет что черные братки сосут из бюджета федерального и республиканского. Хотелось бы знать, почему в такое тяжелое время дочь Кара-оола обучается в Англии за счет бюджета, за наш счет, а мы – в нищете?

Аноним, 18-04-2020 #23[ru]

Стройка возле арбитражного суда снова ожила. Видать, у Карлика снова появились левые доходы.

Аноним, 18-04-2020 #24[ru]

#23 – эта стройка записана на Роберта Доржу. При чём тут Кара-оол? Напридумывали. Сами не понимаете, что пишете.

Аноним, 18-04-2020 #25[ru]

Эту сказку про то, что объект строит не Кара-олол, а Доржу, можете рассказывать дуракам. Роберт на этой стройке никогда не был. Там бывают Уюсов, Пережегин и Кара-оол. Как вы думаете, почему? Потому что прокуратура спит. Если бы Боровков смотрел за Кара-оолом, такого бы не было. 50 млн. рублей украли из бюджета на инженерные сети. И никто за это не ответил.

Аноним, 18-04-2020 #26[ru]

Этот министр Дун вообще ничего не понимает в сельском хозяйстве. Посажен в кресло воровать субсидии. Скоро май, посевная. А субсидии на ГСМ, семена и удобрения до сих пор не распределены между фермерами. Не знают, как сподручнее их украсть. Пусть Конвиз обратится в прокуратуру, чтобы проверили, куда идут субсидии. Наверняка хотят их прибрать к рукам. Кара-оола Бог наградил даром ничего не делать даром. Кто откат за субсидии не предлагает, тому никаких субсидий!

Аноним, 18-04-2020 #27[ru]

Значит, Василию Оюну хрен, а не субсидии!

Аноним, 18-04-2020 #28[ru]

Оюн сказал, что если ему не дадут субсидии, вдвое уменьшит посевные поля. При мне разговор был. У него хотят забрать поля. А передавать их некому. Извели хлеборобов.

Аноним, 19-04-2020 #30[ru]

Мясорубка по ним по всем плачет.

Аноним, 18-04-2020 #2[ru]

Кара-оолу не дали отсидеться в «самоизоляции». Правда, никакого толку от его присутствия в Кызыле нет. Жителям республики необходимо повальное тестирование на коронавирус. А тестов нет. И что это за Глава?

Аноним, 18-04-2020 #3[ru]

Наши начальники думают об одном: как побольше украсть. Ни о каких тестах они и не думают.

Аноним, 18-04-2020 #5[ru]

Если всех проверить, то окажется, что заражены 15% населения. А это тысяч 50 народу. И куда их потом девать? Многие переносят инфекцию бессимптомно. Пусть тихо болеют и никому не создают проблем.

Аноним, 18-04-2020 #6[ru]

Странно, что Шойгу ничем не помогает. Для него это ничего не стоит. Военный бюджет... Приказ – и машины-дезинфекторы привезут в Туву и всё обработают. Неужели даже этого землякам он сделать не может? Какой он после этого тувинец?

Аноним, 18-04-2020 #7[ru]

Шойгу – не тувинец. У него мать еврейка. А у евреев национальность по матери. И фамилия у него не Шойгу, а Кужугет. Когда паспорт выписывали, перепутали.

Аноним, 15-04-2020 #4[ru]

Антирусский ученик Кара-оола и Бичелдея старательно отрабатывает принадлежность к Улуг-Хемско-Чаа-Хольскому клану. Тува – для тувинцев. И чем беднее население, тем проще управлять! Девиз Кара-оола... Ай-Демир Кадыг-оол вчера в 12:30. Отправив в отставку министра строительства Овсяннникова – Глава РТ сделал правильный выбор. Тут нужны честные люди. Явно происходило не то, при этом бывшем опере в строительной отрасли. Построил себе двухэтажный коттедж, с бассейном, да еще джип в придачу – в СИЗО бы его, а не на пенсию. Женя Овсянников не оправдал оказанного высокого доверия, и был выкинут из госслужбы... Вот только министром оказался никчемным. Да еще вороватым. А бывшему министру хочется напомнить русскую поговорку: не кидай тех, кто тебя поднял. Вспомни, как ты валялся на двух матрасах и готовил на полу в Минусинске. А на родине захотелось роскоши и джипов. Так не пойдет. Если каждый министр будет так хапать, что останется народу Тувы?..

Аноним, 17-04-2020 #17[ru]

...есть еще Вера Лапшакова! Тоже русская. Хитрее и коварнее, чем Овсяников. Имеет депутатский мандат и вреда от нее гораздо больше! Если ее не поставишь на место, всю Туву китайцам продаст.

Аноним, 17-04-2020 #19[ru]

Три карлика, если бы были настоящими офицерами, застрелились. Но вы не офицеры, вы ряженые псы и вас не спасут ваши наворованные миллионы, когда начнётся месилово. А оно начнётся.

Аноним, 18-04-2020 #21[ru]

Карлик на всём пытается делать свой пиар. Даже в случае с коронавирусом в Белом Доме придумали сказку про то, как русские ЛДПР-овцы заражают тувинцев опасным вирусом. Всё враньё. Ни один сокол Жириновского в Туве не заболел. Более того, русские Чернов и Попов тоже в конце концов оказались здоровыми. Карлик обделался с ног до головы.

Аноним, 18-04-2020 #22[ru]

Карлик говном родился и говном сдохнет. Пусть проклят будет его род...

Аноним, 18-04-2020 #26[ru]

Пандемия – отличное время для воровства бюджетных денег. Кара-оол сейчас очень занят. Не беспокойте его пустяками.

Аноним, 18-04-2020 #27[ru]

А действительно, почему всё население Тувы не проверить на коронавирус?

Аноним, 18-04-2020 #28[ru]

№27, тебе же сказали. Тестов мало. Врачей ещё меньше. И кому нужны эти больные? Пусть себе пасутся.

Аноним, 15-04-2020 #2[ru]

Я тоже красивая метиска, хочу в сенаторы с лёгкой постели Радислава Санааевича... Естественно в порядке очереди, после Евгении Ондар.

Аноним, 16-04-2020 #7[ru]

Государственный банк Баян сделал доходным местом. Да и с арендой швейки ловко у него получилось. С такими доходами не пропадёт.

Аноним, 16-04-2020 #8[ru]

Он один из немногих в республике грамотных и современных руководителей с большим опытом, если бы не он, то давно бы этот банк растащили бы по частям. Всегда вежлив и приветлив. Единственный человек, который может реально заменить нынешнего Главу. Поэтому его и заказали, я так думаю. Возможно, его теперь будут пытаться привлечь по уголовке. Ничего другого не придумали, как всякие слухи и вымыслы писать. А если посмотреть практику последних лет, то всех, кто мог заменить Главу, привлекли или осудили. Если бы Баян был Главой, то процветали бы не хуже Чечни. Прямо, другие чиновники своих родственников никуда не устраивают. Все тувинцы родственники между собой по большему счету.

Аноним, 17-04-2020 #9[ru]

Карлик в сравнении с Баяном просто неотесанный подзаборный чмошник.

Аноним, 17-04-2020 #10[ru]

Всё по существу написано! Про махинации с урянхайской братвой и землей в центре города еще напишите, автор! И сейчас среди сотрудников все разделены на своих и чужих, все верно! Все толковые сотрудники бегут с этого банка!

Аноним, 18-04-2020 #12[ru]

Дамба-Хуурак продал швейную фабрику Баяну?

Аноним, 18-04-2020 #15[ru]

Действительно, Баян превратил банк в частную лавочку. Нужно, чтобы Конвиз занялся им как следует. Нужно отправить запрос в Москву, пусть Баяна проверят. Там наверняка системное воровство вскроется.

Аноним, 18-04-2020 #1[ru]

Странные вы люди. А чем ему заниматься? В армии он ни дня не служил и ничего не понимает. Картонный Рейсхстаг он взял штурмом. Портянки отменил. Что ещё? Сидеть тихо, чтобы все СМИ рассказывали, как в Минобороны воруют бюджетные деньги?

Аноним, 18-04-2020 #2[ru]

Кавалер мальтийского ордена. Вы в самом деле думаете, что он министр обороны? Посмотрите фото «генералов» банановых республик Африки и Героя Шойгу. Ну как? Ха-ха-ха!!!

Аноним, 18-04-2020 #3[ru]

Иванов – кошелёк Шойгу.

Аноним, 18-04-2020 #4[ru]

Где Шойгу – там непременное жульничество. Вспомните Ленск, который смыло.

Аноним, 18-04-2020 #5[ru]

У Шойгу закрытый бюджет. Сколько он украдёт, узнает только Кудрин.

Аноним, 18-04-2020 #6[ru]

У Шайтана сейчас одна проблема, которую он недавно в Хакасии обсуждал с Дерипаской. Им нужно, чтобы Путин национализировал Дерипасовские активы. Они на этом могут крепко навариться. Так что пока Шайтану не до Кара-оола и Тувы.

Аноним, 19-04-2020 #7[ru]

Шойга строит в авральном режиме госпитали. Поздно, поздно... Медицину развалили и несколько госпиталей не спасут. Перед смертью не надышишься... Ублюдки и враги народа и страны...

Аноним, 18-04-2020 #2[ru]

А действительно: что Кара-оолу обсуждать с Кан-оолом Даваа, Романом Тамоевым и Ренатом Ооржаком? Кого эти люди представляют? У них что, были какие-то предложения по преодолению вируса?

Аноним, 18-04-2020 #3[ru]

Кара-оол их собрал для того, чтобы показать Андриану Ооржаку – он никто и звать его никак.

Аноним, 18-04-2020 #4[ru]

Если Андриан никто, то зачем столько шума? Ну, не реагировал бы никак, и всё.

Аноним, 18-04-2020 #5[ru]

Кара-оол не может не реагировать. Его трясёт от упоминания имени «Андриан».

Аноним, 18-04-2020 #6[ru]

Андриан Ооржак потихоньку растёт, становится более известным. А его отец готовит почву в администрации президента. Все помыслы – 21 год.

Аноним, 18-04-2020 #7[ru]

Коронавирус добьет Карлика. Пандемия показала, что Карлик – никчёмный руководитель. Я понимаю Собянина – там десятки миллионов людей. А что Тува? Один квартал Москвы. Но власть ничего не может сделать.

Аноним, 19-04-2020 #8[ru]

Злобный гном, тебе конец, как бы ты не вонял!