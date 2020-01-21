    Перекрёсток мнений

Аноним, 15-01-2020 #1[ru]

«Созданная почти 300 лет назад, Российская прокуратура и сегодня верна своей высокой миссии – твердо отстаивать верховенство Закона, интересы граждан и государства», – заявил Путин. А в Туве прокуратура служит не закону, не обществу, а воровской власти. Берегут покой жуликов. Прокурор Боровков отозвал иск о взыскании с мошенников ООО «Энергострой» в пользу бюджета 66 млн. рублей. Вот и верь после этого, что он не берет взяток.

Аноним, 15-01-2020 #2[ru]

Про него в Красноярске открыто говорят, что он «крышевал» водочную мафию. Однако он пока эти сведения не опроверг. В суд ни на кого не подал. Да Боровков и в Туве себя ведёт также – по заданию Карлика прессует Агрохолдинг «Заря». Судится с ним, натравливает антимонопольщиков, МВД и налоговиков. Видимо, хочет на корню извести в Туве сельское хозяйство.

Аноним, 15-01-2020 #3[ru]

Оюн выиграл за месяц у прокуратуры, УФАС и налоговиков 3 арбитражных дела.

Аноним, 15-01-2020 #5[ru]

По строителям с подачи прокуратуры завели столько дел – мама не горюй. Пока ни одно из них не выгорело. Гоняют дела по кругу суд – прокуратура-следствие – снова суд. Концы с концами не сходятся.

Аноним, 15-01-2020 #6[ru]

Боровков, конечно, звёзд с неба не хватает, однако со связями. Он ещё долго будет мутить в Туве воду. Пока карманы не набьёт.

Аноним, 15-01-2020 #7[ru]

Не будет он ничего мутить. Генерала получил – можно и валить назад, к водочникам.

Аноним, 16-01-2020 #8[ru]

Что тут смотреть на Боровкова или даже московского прокурора, посмотрите лучше на главного чайку, и всё станет ясно с этой бандой. https://www.youtube.com/watch?v=eXYQbgvzxdM

Аноним, 15-01-2020 #4[com]

Иждивенцы – это же самые настоящие ленивцы. От них никакого толка, живут за счет других, жалея себя, что вот работы нет, никуда не берут и т.п.

Аноним, 15-01-2020 #6[ru]

«Опять всё верх дном перевернули» – действительно! Не каждый преступник сможет получить помощь от Кара-оола, а только МНОГОДЕТНЫЙ преступник! Так что, наверное, лучший кандидат на помощь от Кара-оола – это серийный насильник.

Аноним, 15-01-2020 #7[ru]

Послушать Кара-оола, так он в Туве один за всех работает. А кругом дураки и тунеядцы. Если бы власть так не воровала, в Туве была бы нормальная жизнь.

Аноним, 15-01-2020 #8[ru]

Если в республике самый дорогой в России уголь и самая дорогая электроэнергия, то как не быть самой высокой бедности?

Аноним, 15-01-2020 #9[ru]

В бедности тувинцев в первую очередь виноват Кара-оол и его покровитель Шойгу.

Аноним, 15-01-2020 #12[ru]

Хороший проект, бывшие заключённые могут начать новую жизнь.

Аноним, 15-01-2020 #13[com]

Пустой Мэр Кызыла не может решить проблему с дикими собаками. Как Блаблакол пришел к власти, собак стало больше. Если такую острую опасность не может решить, то необходимо уволить бездельника.

Аноним, 16-01-2020 #14[ru]

А вы читали эту программу? Человек, имеющий не менее 5 детей и возраст до 25 лет!!! Идиотизм полнейший. До 25 лет настрогал 5 детей и ещё отмотал срок?! Неужели такие в Туве есть?

Аноним, 16-01-2020 #22[com]

Работник мэрии за номером 19, вы ходите по дворам или ездите на служебной машине? Видимо, вам не известна опасность от бездомных собак. Кому как не мэру решать бытовую безопасность горожан. Нельзя в начале карьеры Сагаан-оолом искать пути неисполнению своих прямых обязанностей. Скажите еще, что люди сами виноваты в переполненных автобусах? Может, мы виноваты, что плохо видим в темноте и просим освещение на улицах?! Городская власть деградировала, вместо решения наших проблем рисует светлое будущее. В шею МЭРА Блаблакола, бездаря и казнокрада!

Аноним, 17-01-2020 #23[com]

Мэр Блаблакол трубит, что занимается вплотную борьбой с незаконным сбором цветных металлов. Дурнее Мэра в России трудно найти. Вместо того, чтобы заниматься мусором, благоустройством, он пытается дублировать работу полиции и лицензионных органов. Займись собаками, проблемами ЖКХ, работай с ТСЖ и управляющими компаниями! Займись мусором, наконец!

Аноним, 15-01-2020 #4[ru]

Есть слова и есть дела. На словах Путин борется с антисемитами-поляками, а на деле – посадил ни за что израильтянку на 7 лет тюрьмы.

Аноним, 15-01-2020 #5[ru]

А Конвиз-то не такой простой, каким прикидывается! Фраер со связями за границей!

Аноним, 15-01-2020 #6[ru]

Конвиз и Шойгу – два сапога пара.

Аноним, 15-01-2020 #8[ru]

Шойгу – не еврей. Просто под еврея косит. Да и у Конвиза мать русская. Родилась в Эрбеке.

Аноним, 15-01-2020 #10[ru]

А Шойгу чей ученик? Его в люди вывел Борис Березовский, поставил на «Единство», ввёл в высшее общество. А уже потом Шойгу пошёл самостоятельно.

Аноним, 15-01-2020 #11[ru]

Шойгу и без Березовского мог бы стать большим человеком.

Аноним, 15-01-2020 #12[ru]

Может, и мог, но стал с помощью Березовского. Хрен бы его кто допустил до Ельцина и Путина, если бы не Борис Абрамович!

Аноним, 15-01-2020 #14[ru]

Ну да. Конвиз и Шойгу – одногодки. Один учился в первой кызылской школе, второй – в седьмой. Работали заместителями управляющих трестами. Один – в Саяногорске, второй – в Кызыле. Друг друга должны хорошо знать.

Аноним, 15-01-2020 #15[ru]

А ведь действительно евреям досталось! Но выжили! Зато теперь сливки снимают.

Аноним, 15-01-2020 #16[ru]

Президент оказывается великим стратегом. Обманул всех врагов. Настоящий патриот своей страны. В эпохальное время живём!

Аноним, 15-01-2020 #17[ru]

Правительство Медведева отправлено в отставку. Либералы окончательно проиграли большую игру. Путин обыграл всех.

Аноним, 15-01-2020 #18[ru]

Началась перестановка мебели, народ напрягся, пообещал всем сестрам по сережке дешевой...

Аноним, 15-01-2020 #20[ru]

Главное – это выборы, референдум по изменениям в Конституции. Как обогатятся караоолы и сколько придется уехать гражданам из Тувы?

Аноним, 16-01-2020 #24[ru]

Кто вам сказал, что будет референдум? Речь Путин вел о голосовании. Песков позже подтвердил, что речь о референдуме не идет! Более того, поправки не затрагивают концептуальных положений Конституции и не требуют референдума. Гражданам в некой форме – скорее всего, виртуальной, будет предложено проголосовать лишь за тем, чтобы имитировать демократию. Для красоты, так сказать.

Аноним, 17-01-2020 #27[ru]

Думаю, что новые назначения будут полезны для страны и для нашего региона.

Аноним, 17-01-2020 #28[ru]

26-му: передай своей душе, что цены за все удовольствия в этой караооловской черной жизни выросли в разы. Так что пусть твоя душа на этом и успокоится.

Эрмак, 18-01-2020 #31[ru]

Тему, поднятую автором, в итоге спустили на тормозах. Хотя она весьма интересная. Все же потомки казаков, русских, и россиян, кто приехал в Туву в 19 веке, в начале 20 века знают как отразилась гражданская война на русских, казаков, и россиян, бывших русских, кто стал про Византийцами с 1666 года. рабами ПРАВОСЛАВНЫМИ, кто стал орать «Мы не Рабы!», и кто в итоге развалил СССР. Советую автору понять тот факт, почему в селе, где родилась его мать, в Эрбеке, нет уже русскоязычных, как нет и в бывшей Атамановке, нынешней Кочетовке. А численность живущих в 3 селах по Каа-Хему, староверов, казаков и русских старообрядцев не уменьшается.

Аноним, 15-01-2020 #1[ru]

Власти преднамеренно загоняют народ в нищету – нищим народом легче управлять. Дал на зиму бесплатно тонну угля – он уже и доволен!

Аноним, 15-01-2020 #2[ru]

Если так безбожно воруют, то как не быть нищете?

Аноним, 15-01-2020 #3[ru]

Вы посмотрите, сколько Кара-оолы прибрали к рукам имущества! Видимо, только этим и занимались последние 12 лет.

Аноним, 15-01-2020 #1[ru]

Кто у власти – сыны степей. У них нет понятия воспроизводства кислорода, им нужна ширь степей, где будут пастись миллионные стада, табуны, отары скота выращенного «бывшими». И места для посадки аэростатов из Ванино при перевозке углей Тувы.

Аноним, 15-01-2020 #2[com]

Мэр столицы Тувы – выходец из села. Нигде долго не работал, от него везде избавлялись. Как вы думаете, что он в городе может что-то путное сделать? У него наислабейшая команда, понятие законности, ответственности, на всех уровнях городской власти очень примитивное. Городские депутаты от ЕР ему под стать. Про озеленение забудьте, не осталось ни одного профессионала, можете убедиться, как не приживаются вновь посаженные деревья по городу.

Аноним, 15-01-2020 #3[ru]

Карла вряд ли попадет под свой проект для зэков – детей маловато. Правда, если легализует всех от любовниц... Но все равно лучше было бы евроремонт в тюрьмах провести – вдруг надолго посадят, а следующий губернатор отменит все его «проекты»?

Аноним, 15-01-2020 #1[com]

Надо руководителя нормального, не из местных кадров! Иначе удачи не видать!

Аноним, 15-01-2020 #1[ru]

Помнится, в прошлом году Соловей обещал, что власти закроют интернет от внешнего мира. Пока вроде работает. То ли из Соловья плохой предсказатель, то ли власти тупее, чем кажется, и им не хватило мозгов интернет перекрыть.

Валерий_Соловей, 15-01-2020 #2[ru]

Как и предупреждала дорогая редакция: 2019-й – последний спокойный год Российской Федерации. Большие перемены будут сопровождаться большими бедами.

Vermin, 15-01-2020 #3[ru]

Похоже, Путин решил идти по пути Казахстана – на место президента поставит пустышку Медведева (или очередного безликого охранника), сам возглавит Госсовет, чтобы до конца своих дней спокойно царствовать и больше не обращать внимание на всякие выборы. А чтобы народ не рыпался и проголосовал на референдуме правильно – кинул ему подачку в виде расширенного маткапитала, детских пособий и бесплатного обеда школьникам. Получится ли?

Аноним, 16-01-2020 #6[ru]

Если дочь караоола за один присест съедает половину материнского капитала в ресторане, то какому унижению подвергаются жители России за оглашенные подачки Путина? Эти копейки никуда нельзя использовать, а уж купить жилье – тем более. Сейчас будут рисовать цифры на референдуме, выгонять из Тувы последних неугодных черным мразям.

Аноним, 16-01-2020 #7[ru]

Ничего спонтанного. Сразу после выборов 2018 многие политологи начали прогнозировать, что нас ждет к 2024г. И было несколько сценариев – «Белорусский», «Казахстанский», «Китайский». Сейчас, Путин сделал шажок в сторону «Казахстанского» сценария – сделать должность президента декоративной, а полномочия частично передать парламентам, но большую часть в новый орган (Госсовет), который Путин сможет возглавлять до гроба. Хрен от кормушки оторвешь, если путний мужик возглавит страну, то начнет с Путина и Медведева – пожизненно, а далее все его прикормыши – черные братки.

Эрмак, 18-01-2020 #8[ru]

Что автор, что его собеседник России не знают. Уже РПЦ МП под вопросом. Эта СЕКТА, развалившая Византию и Российскую Империю скоро РАЗВАЛИТСЯ. И если тувинцы не понимают чем ЧАДО Божье отличается от Сына Отче Нашего или Его Раба, Слуги, то казаки, русские это ЗНАЮТ. Так что приближение 2033 года, даты РАСПЯТИЯ Христа, разве ЭТО смогут понять Атеистические Твари, или Язычники?

Аноним, 16-01-2020 #1[ru]

Карлик радуется тому, что убрали Медведева Д.А. Только вот он забыл, что народ Тувы ненавидит его и его зажравшуюся семейку. Его Брат алкоголик Юра за счет бюджетных денег месяц лечился в Москве от алкоголизма. Кремль, назначьте нам такого, как Цыденова в Бурятии!