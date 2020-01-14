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№1, 14 января 2020 года.

    Обзор прессы

Тувинская правдаБИЗНЕС РЕШИЛ ПОДЕЛИТЬСЯ БЮДЖЕТНЫМИ ДЕНЬГАМИ?

В России «бизнесу проще купить технологию или разработку за рубежом, чем финансировать её создание в России с нуля». Такова наша реальность. Инициаторы «Енисейской Сибири» решили сломать этот стереотип. С некоторых пор «на федеральном уровне обсуждается проблема формирования квалифицированного заказчика – социально ответственного бизнеса, готового финансировать научные исследования и разработки». «ТП» сообщила, что «утверждены итоги конкурса на лучшие проекты междисциплинарных фундаментальных научных исследований, проводимого РФФИ, Правительством Красноярского края и предприятиями Красноярского края, а также участниками комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».

К поддержке рекомендовано «14 проектов по различным направлениям исследований». Один из последних – «Геолого-генетическая модель Ак-Сугского месторождения, как эталонного медно-порфирового объекта Восточно-Саянской металлогенической провинции». Он направлен на создание «геолого-генетической модели Ак-Сугского месторождения и выработку на её основе оптимального прогнозно-поискового комплекса для выявления подобных объектов в горно-таёжных условиях Алтае-Саянской складчатой области». Сообщается, что «Исследование проведут при поддержке ООО «УК «Интергео», являющегося индустриальным партнёром проекта». На исследование «от РФФИ, Красноярского краевого фонда науки и индустриальных партнеров» направлены солидные деньги – «120 миллионов руб.». «Срок реализации одного проекта – два года».

Инициатива объясняется тем, что «реализация масштабных инвестиционных проектов в рамках КИП «Енисейская Сибирь» требует привлечения научного сообщества к решению фундаментальных и прикладных задач инвесторов». Предполагается, что «конкурс станет не только финансовым подспорьем для нашей науки, но и принесёт реальные результаты, которые будут использованы для модернизации производственных процессов». А всего «в рамках национального проекта «Наука» в стране будут созданы 15 таких центров».

Затея неплохая. Только вряд ли от неё будет толк. До тех пор, пока власть будет находиться в услужении у олигархов, никакие творческие содружества востребованы не будут. Думается, Прохоров немного заплатит научному сообществу из тех 30 млрд. рублей, что выделило ему правительство РФ на освоение месторождения, тем дело и закончится.

Плюс ИнформПОЧЕМУ ВЛАСТИ ТУВЫ И КЫЗЫЛА УНИЧТОЖАЮТ ПРИРОДУ?

В столице Тувы г. Кызыле назревает экологическая катастрофа. К проблеме сажи в городе с некоторых пор после прихода во власть Кара-оола добавилась ещё одна – маниакальная варварская вырубка деревьев. Власти под шумок разработки проекта по «созданию зелёной зоны в Кызыле» просто уничтожают в столице всё живое. Так что, скорее всего, «создание зелёной зоны в Кызыле – это какой-то долгоиграющий утопический проект», заявляет автор публикации в «ПИ».

По нормальному, если бы в мэрии г. Кызыла работали не дебилы, «мэрия должна была принимать все возможные меры, чтобы сделать город более «здоровым» и зелёным». Но там засели в основном люди со средним и ниже уровнем интеллекта. Так что теперь если он «когда-нибудь – да и появится», то точно после отставки Кара-оола и увольнения Сагаан-оола. Хотя, конечно, многим «хотелось бы, чтобы» это произошло «при нашей жизни». Но «вера в это с каждым годом убывает».

Не секрет, что «каждый тополь удерживает своими корнями какое-то количество кубометров воды». Несложно понять: «меньше деревьев – мелеет Енисей». Это, похоже, понимают все, кроме Главы республики Кара-оола и мэра Кызыла Сагаан-оола. Но жизнь в Кызыле такова: каждый следующий мэр со времён Кашина глупее своего предшественника.

Как известно, «совсем давняя история озеленения города и создания защитных посадок деревьев началась почти одновременно со строительством города». Председателем горисполкома тогда работал С.Х. Красный. Когда-то в Белоцарске, затем переименованном в Кызыл, почти не было зелёных насаждений. Но когда были созданы в республике Министерство жилищно-коммунального хозяйства и предприятие «Благоустройство», наряду с организацией сети водопровода, канализации, электро- и теплоснабжения встал вопрос озеленения столицы. Тогда же началась и газофикация республики. «Это было время наших бабушек и дедушек». С 2007 года, после того, как Шойгу навязал нам Кара-оола, всё пошло вспять. И больше всего в Кызыле достаётся деревьям, которые стали уничтожать с удивительной последовательностью.

Но что самое удивительное – уничтожение природы происходит под аккомпанемент непрерывных заявлений Кара-оола о необходимости озеленения города. А заявления эти появляются от того, что «В. Путин подписал закон, который ограничивает вырубку деревьев вокруг городов». И наш Глава на словах активно президента поддерживает. А тем временем мэрия продолжает вырубки деревьев. «Считается, что в Кызыле есть городские леса – 641 га». Цифра такая взята «с потолка». К примеру, если вы «выгляните в окно», то «увидите тополь или березу». «Земля, на которой они растут, тоже входит в «зелёный щит». «И сирень, которую посадила возле дома соседка, – тоже «зелёный щит»! Однако мэрия даже эту землю «на кадастровый учёт поставить не может». Во-первых, «часть этих земель уже продана». К тому же «лесохозяйственного регламента городских лесов у нас пока нет». А это – «основной документ при планировании и выполнении мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов». Мэрия заявляет, что намерена «поставить на кадастровый учёт менее 600 га» таких земель – «именно столько их и осталось, остальные посадки были вырублены ещё до принятия закона».

Ещё один «горячий защитник природы» – «Общественная палата республики» «провела публичные слушания о создании лесопаркового зелёного пояса вокруг Кызыла». Тогда было решено «Итоговый документ по преобразованию направят в Верховный Хурал республики». Но чуда не произошло. Депутаты, где наблюдается тотальное засилье представителей т.н. партии жуликов и воров, «никаких законодательных актов не приняли», поскольку, как оказалось, «мэрия не предоставила всех необходимых и обоснованных документов». Поэтому, как и ожидалось, «Верховный хурал Тувы не одобрил создание зелёного пояса». В общем, как говорится, «гора родила мышь»...

Но закон-то Путин подписал! Как не поддержать самого Путина? И вот «в конце декабря 2019 года вновь проходят общественные слушания по созданию зелёной зоны в Кызыле». «На обсуждение был вынесен один вопрос – создание лесопаркового защитного зелёного пояса вокруг города Кызыла».

Парадокс: «жители города задавали вопросы, которые оставались без ответов». К примеру, людей интересовало: «почему в зелёной зоне, там, где никогда не было никаких построек, сейчас вырубают деревья и строят дома?». Кто выдаёт им соответствующие разрешения? Гражданам хотелось бы «какие-то обоснованные разъяснения мэрии» на свои вопросы. Но ответить никто не смог. Даже на вопрос «варварской обрезки деревьев» вразумительного ответа не нашлось. Неужели непонятно: «глубокая обрезка» представляет собой уничтожение дерева? «Никто ведь не поверит, что дерево может опять вырасти, если от него оставят один пенек?». Более того: «представители лесничества» – оказалось, что в городе есть и такая структура – «говорят, что мэрия никогда не обращалась к ним за помощью». А сами они, видимо, не знают, чем им заняться.

Вот и получается: «создание полноценного «щита» лесопосадок вокруг города – это планы далёкого» и, скорее всего, «очень далёкого будущего». В котором уже не будет ни Шойгу, ни Кара-оола, ни Сагаан-оола. И нам не до жиру – «нам бы пока сохранить хотя бы то, что есть – пойменные леса вдоль Енисея и зелёные насаждения в городе». Даже известный правительственный холуй и прихлебатель аксакал Ч.Ондар был вынужден признать: «Леса вокруг Кызыла вырубаются, такими темпами наш город останется без зелёной зоны для отдыха». А вообще-то «сложно представить без зелёной зоны любой развивающийся город». В общем, доигрались...

Страница Главы Тувы Ш. Кара-оолаПОДЕЛЬНИКИ ДОГОВОРИЛИСЬ или РУКА РУКУ МОЕТ?

Глава республики в уходящем году наградил двух человек – «строителя Д. Крапивина» и «мастера электросетей В.Донгака» правительственными наградами. Как известно, Бог наградил Кара-оола даром ничего не делать даром. Неизвестно, чем ему так польстил «мастер электросетей из Хандагайты Владимир Донгак», а вот с Крапивиным всё ясно. Кара-оол с Крапивиным при соучастии прокурора Боровкова провернули дельце на сумму, превышающую 66 млн. рублей, по предварительному сговору передав ООО «Энергострой» без проведения конкурсных процедур госзаказ по строительству инженерных сетей в г. Кызыле. Все действия членов правительства и руководства подрядчика признанны судом незаконными, а сами договора – ничтожными. И только сомнительная позиция прокуратуры, отказавшейся в суде в рамках арбитражного дела № А69-3076/2018 от своих требований от взыскания незаконно полученного обогащения в 66 607 423 рублей освободила ООО «Энергострой» от возврата в бюджет этих денег.

На позицию прокуратуры Тувы не повлияло даже решение суда, признавшего решение УФАС по РТ о признании ООО «Энергострой» нарушителем закона «О защите конкуренции» при заключении государственного контракта от 05.05.2018 г. №37-18 на строительство наружных инженерных сетей и благоустройства домов по ул. Дружбы, д. 26, 28, 30, 32.

Интересно, в какой пропорции они поделили деньги? Не случайно Шолбан Кара-оол заявил, что «Дмитрий Николаевич – это образец того, как надо строить». Видимо, практику сговоров по распределению государственных контрактов среди своих нечистоплотных друзей, готовых делиться доходами от криминальной деятельности, решено продолжить. И то понятно: при такой позиции прокуратуры воруй – не хочу! Как стало известно, Кара-оол и Крапивин сейчас реализуют план опустошения бюджета ещё на 40 млн. рублей путём подписания мирового соглашения и отзыва одного иска к ООО «Энергострой» на сумму в 1,8 млн. рублей и признание другого иска на 38 млн. И куда полиция смотрит? Или они там тоже в доле, как и прокуратура?

КАРА-ООЛ ЗАДУМАЛСЯ О ТЮРЬМЕ?

15 января ожидается «Послание Президента России В.В. Путина по вопросам борьбы с бедностью». В связи с этим Кара-оол на коллегии Минтруда «обсудил ключевые задачи на предстоящий год» и выяснил, что бедность в Туве – результат «банальной лени и иждивенчества». Другая причина – неконтролируемая правительством «многодетность», которая «как выясняется, может иметь разную природу». Шолбан Кара-оол выяснил, что «кто-то», как он сам, «рожает сознательно и тянется изо всех сил, чтобы поставить детей на ноги». Но есть и другие, несознательные родители, которые «идут на это в расчёте получить материнский капитал или пособия». И власть считает, что она не обязана содержать дармоедов, «превращать помощь в безответственное родительство и нахальное проедание бюджета». И потому негоже развращать людей «подачками, которые плодят потребительское отношение к гуманитарным программам».

Поэтому Кара-оол полагает необходимым сосредоточиться государству на помощи отбывшим свои наказания в местах не столь отдалённых, поскольку «бедность – источник преступности». И не нужно думать, что Кара-оол заботится об этой категории людей, потому что они близки ему по духу и менталитету. Просто он считает, что «скот бывшим осуждённым даёт не в качестве какой-то поблажки или симпатии», а следуя принципу «от сумы и тюрьмы не зарекайся».

И вправду. Кара-оол в своей жизни натворил такого, что ему уже давно пора время от времени проводить в камере, привыкая к тамошним порядкам. Не случайно он с таким остервенением пытается заменить на тувинца русского начальника тувинских тюрем и лагерей. Видимо, готовит себе место отсидки заблаговременно. Что ни говори – подход весьма прагматичный. Губернаторы Сахалина, Коми и Кировской области в своё время не обеспокоились тёпленькими местами на зоне, и потому коротают свои сроки как обычные зеки. Можете представить себе, как тяжело мотать срок бывшему губернатору? А времена подходят такие, что и Кара-оол с Шойгу от тюрьмы не зарекаются.

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