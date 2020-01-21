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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 2, 21 января / Путин выдвинул на должность премьер-министра главу ФНС Михаила Мишустина. Кто это?
   
 
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№2, 21 января 2020 года.

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Михаил Мишустин

Путин выдвинул на должность премьер-министра главу ФНС Михаила Мишустина. Кто это?

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Рассказываем, кто это такой и чем он занимался последние годы.

По образованию Мишустин – инженер-системотехник, но по профессии проработал всего несколько лет. С конца 1990-х находится на госслужбе, чаще всего, в должностях, связанных с налогами и экономикой. В 2008 году Мишустин решил сделать перерыв и перешел на работу в инвестбанк – он стал президентом группы компаний UFG Asset Management.

Правда, этот период длился недолго – в 2010 году Мишустин возглавил ФНС. В том же году «Ведомости» написали, что глава налоговой службы – один из самых богатых российских чиновников. Его доход по итогам 2009 года составил около 78,6 миллионов рублей. При этом жена чиновника на тот момент имела доход в 17 миллионов рублей.

Под руководством Мишустина налоговая служба взяла курс на цифровизацию, а также расширение собственных полномочий: ФНС теперь собирает не только налоги, но и страховые взносы, руководит ЗАГСами, а с 2019 года начала реализовывать проект по налогам для самозанятых.

Но ФНС под руководством Мишустин была не без «пятен». В 2011 году несколько санкт-петербургских журналистских фирм жаловались на слишком пристальные проверки налоговых органов, а в интервью «Эхо Москвы» представители фирм рассказывали, что это было давление по личному указанию Михаила Мишустина.

«Проект»: Мишустин скрыл элитную недвижимость на Рублевке. Она записана на «Российскую Федерацию»

Семья главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина владеет недвижимостью стоимостью несколько сотен миллионов рублей на Рублево-Успенском шоссе, сообщает «Проект».

По информации журналистов, Мишустин и его жена Владлена стали владельцами особняка в 2001 году. Их дом площадью 900 квадратных метров расположен в коттеджном поселке «Коттон Вэй» на Николиной горе, площадь участка – 5,5 тысячи квадратных метров. «Проект» утверждает, что сейчас участок с домом такой же площади в «Коттон Вэй» продается за 600 миллионов рублей.

Ранее владельцами дома на Николиной горе в Росреестре были указаны супруги Мишустины, но сейчас они скрыты, пишет «Проект». У дома и участка два собственника, вместо их имен в выписке указана «Российская Федерация».

Судя по декларации Мишустина за 2018 год, у него нет недвижимости в собственности, следует из данных «Декларатора». «Проект» обратил внимание, что «Российская Федерация» указана собственником квартиры на улице Трехгорный вал, где ранее были прописаны Мишустин и его жена. По данным медиа, это ведомственный дом Управделами президента.

Жена Михаила Мишустина за девять лет заработала 790 миллионов рублей. ФБК потребовал объяснить, откуда деньги

Фонд борьбы с коррупцией и его основатель Алексей Навальный потребовали от премьер-министра Михаила Мишустина рассказать, как его жена Владлена Мишустина заработала почти 800 миллионов рублей за девять лет. Пост об этом опубликован на сайте Навального.

Сведения о доходах Владлены Мишустиной указаны в декларациях ее мужа на сайте Федеральной налоговой службы. Эти документы охватывают период с 2010 года, когда Мишустин стал главой ФНС, по 2018 год. Декларация за 2019 год еще не опубликована.

Согласно декларациям, в 2010-2018 годах доход Мишустина составлял около 20-30 миллионов рублей ежегодно, доход его жены – около 50-150 миллионов. В общей сложности за девять лет чиновник заработал 213 миллионов рублей, его супруга – 790 миллионов.

Как ранее отмечала «Медуза», в 2010-е Владлена Мишустина входила в список аффилированных лиц ЗАО «Международный компьютерный клуб». Сейчас, по данным базы «СПАРК», она не является бенефициаром каких-либо компаний или индивидуальным предпринимателем. В интернете нет сведений о деятельности Мишустиной, добавил Навальный.

«От самого Мишустина ровно такой же прозрачности нужно и требовать. Решил стать вторым человеком в стране, никто тебя не заставлял – будь добр, расскажи, пожалуйста, каким таким бизнесом твоя семья зарабатывает сотни миллионов», – пишет Алексей Навальный.

Мишустин увлекается хоккеем. Он входит в наблюдательный совет хоккейного клуба ЦСКА, а также в правление федерации хоккея России. Играет в любительской Ночной хоккейной лиге, в матчах которой участвует и Путин.

Сейчас Мишустин в основном говорит о цифровизации налоговых органов. В декабре 2019 года Мишустин выступал на съезде экономической организации ОЭСР в Париже, где рассказывал про свою новую стратегию цифровизации налоговых органов и обсуждение подходов к формированию видения «Налоговая администрация 2030». В приоритете ФНС, по словам Мишустин, развитие систем искусственного интеллекта, прозрачность и автоматические механизмы контроля за налогообложением.

«Цифровая трансформация превратит налоговые администрации в провайдеров цифровых платформ для ведения всей экономической деятельности внутри своих стран. Все транзакции будут происходить внутри прозрачной среды, что позволит отказаться от отчетности и перейти к автоматическому бесконтактному налогообложению», – говорил руководитель ФНС России Михаил Мишустин.

Летом 2019 года Мишустин встречался с журналистом Financial Times, чтобы показать систему, которая позволит ведомству отслеживать все сделанные россиянами покупки в реальном времени. Тот остался под впечатлением, но отметил, что есть опасность: такая система может стать инструментом «большого брата и угнетающего государства».

В 2018 году, судя по декларации, доход Мишустина составил 18 миллиона рублей, а его жены – 48 миллионов рублей.

Это не первый раз, когда премьер-министром правительства становится бывший руководитель фискального ведомства: Михаил Фрадков, бывший председателем правительства РФ в 2004-2007 годах, до этого был директором Федеральной службы налоговой полиции, а Виктор Зубков, председательствующий в 2007-2008 годах, работал в налоговой службе Санкт-Петербурга.

«МБХ медиа»

«Лучше ничего не трогать»

Кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин рассказал, какими будут приоритеты в работе кабмина при нем.

Он, в частности, высказался категорически против отмены пенсионной реформы. По словам депутата фракции КПРФ Алексея Корниенко, который процитировал Мишустина после его встречи с коммунистами в ГД, кандидат на пост главы правительства считает, что в этой сфере пока лучше «ничего не трогать» и вместо этого нужно разбираться в том, что «происходит с доходами и дожитием».

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в своем telegram-канале рассказал также, что Мишустин выступает против национализации, отвергает возможность послабления налога на доходы физических лиц и считает «грустной» ситуацию в здравоохранении. «Пока Мишустин говорит о приоритете помощи 20 млн. нищих. Говорит о том, что нет среднего класса. И сразу отверг возможности послабления по НДФЛ и обещает через два года ввести адресную помощь. Повторяет все мантры Медведева про поддержку бизнеса, всяческие цифровые платформы. Хочет произвести инвентаризацию по нацпроектам и разобраться, что мешает из реализации. Хвалил „Яндекс“ и обещает ему поддержку», – написал парламентарий.

По итогам встречи фракция КПРФ приняла решение не поддерживать Мишустина при голосовании о назначении его на должность премьер-министра. При этом ранее его кандидатуру уже поддержали в ЛДПР и «Единой России».

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 risk-inform.ru/article_8478.html
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При согласовании протокола согласования разногласий договора был составлен протокол дополнительного согласования к договору по протоколам разногласий и согласования, в результате чего стороны к общему соглашению не пришли (бюрократическое).

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