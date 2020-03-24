Прохиндей Якушев как зеркало тувинских мошенников

В номере 8 газеты я рассказал о неком уже достаточно немолодом мошеннике, орудующем под крылом тувинского правительства. Фамилия жулика в публикации не указывалась, но все, кто знают Юрия Якушева, без проблем узнали, о ком идёт речь.

Краткое содержание публикации в №8 газеты под названием «Криминальная биография талантливого проходимца».

Жил-был мальчик Юра. Окончил среднюю школу, затем – медицинский институт. Но приносить людям радость, работая по специальности, не случилось. Юре захотелось шальных денег. Цель казалась вполне осязаемой, когда он сошёлся с главным чиновником республики Ш.Кара-оолом. Юрий Якушев смело и без оглядки перебирал виды деятельности: занимался транспортными перевозками, археологическими раскопками, торговлей земельными участками, медицинским оборудованием, продуктами питания для детских садов, строительными материалами и ГСМ, строительством, осваиванием средств министерства труда и социальной политики, а также консультированием Главы республики Ш.Кара-оола по самым разным вопросам. Одно время по протекции Кара-оола даже немного поруководил в качестве руководителя отделения Русского Географического общества, возглавляемого, как известно, нашим замечательным героем Сергеем Шойгу.

Биографию гражданина Якушева я изучал по материалам уголовных дел, в которых тот ненароком «засветился». Из них я и узнал много интересного о его кипучей криминальной деятельности. Следователям и оперативникам пришлось узнать много интересного о нём из показаний его супруги Ольги Якушевой и «партнёров по бизнесу» Андрея Янова, Константина Юрочкина, Сергея Богусова, Ирины Гаврищенко, Сергея Ремнёва, Дашмира Куулара, Амыра Монгуша и ныне покойного Леонида Доржу. Большая часть перечисленных – это, скорее всего, жертвы мошенничества. Другие – такие же мошенники, как Якушев. Но оказались менее проворными и осмотрительными, чем он. В публикации рассказывается, как Якушев надул доверчивого Константина Юрочкина, которого он убедил зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и дать ему, Якушеву, нотариально оформленную генеральную доверенность, позволяющую Якушеву действовать от имени Юрочкина за скромное вознаграждение в 50 тыс. рублей в месяц. Впоследствии выяснилось, что Якушев, пользуясь неосведомлённостью Юрочкина, от его имени заключал договоры купли-продажи, доходы от которых поступали на открытый Якушевым счёт в банке, о котором Юрочкин даже не подозревал. В итоге Юрочкин получил от Якушева за три года только 70 тыс. рублей, но оказался должен одних налогов на миллионы, которые у него до сих пор вычитают из пенсии по старости.

А познакомил Якушева с Юрочкиным их общий знакомый Андрей Янов, который, как выяснилось, тоже стал жертвой махинаций Юрия Якушева. В прошлой публикации я мельком намекнул, как, в конце концов, их совместная деятельность привела к утрате больших денег и возбуждению уголовного дела в отношении партнёра Юры Андрея Янова. Я обещал эту страницу биографии нашего героя открыть в другой раз. Сейчас это время пришло.

Юрий Якушев никакого велосипеда не изобретал. Действовал он по простой обкатанной схеме. Сначала он заверил Янова, что тому руководство угольного разреза «Каа-Хемский» обманывать не придётся. Директора Шумкова, которому Якушева порекомендовал сам Кара-оол, он брал на себя. А Андрею, как потом и Константину, останется только исправно получать дивиденды и жить в своё удовольствие.

Как потом Янов пояснял сотрудникам МВД 09.03.2010 года, он по совету Якушева зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. А уже 08 декабря 2010 года Якушев дал ему подписанный Шумковым договор комиссии №500 с ООО «Тувинская горнорудная компания» (Далее ООО «ТГРК»), в соответствии с которым ему разрешалось без оплаты получать уголь с ООО «ТГРК» для последующей реализации. Комиссия на основании этого договора составляла 60 рублей за одну тонну реализованного угля. Как потом дадут пояснения Якушев и Янов, обманывать ООО «ТГРК» они не хотели. Просто так получилось, что вскоре Янов стал должен ООО «ТГРК» немалую сумму в 9 937 157 рублей.

Совершенно очевидно, что Шумков подписывал Якушеву такой договор с правом распоряжаться такими серьёзными деньгами угольного разреза не за красивые глазки. Видимо, предполагался хороший откат. Наверное, там была предусмотрена маржа и для Кара-оола, которого, как известно, Бог наградил даром ничего не делать даром. Но время шло, а расчёта как не было, так и нет. И Шумков, отчаявшись дождаться своих и разреза денег, 7 апреля 2013 года обратился в правоохранительные органы с заявлением о привлечении виновного к уголовной ответственности. А поскольку договор №500 на реализацию товара подписывал не Якушев, а Янов, полиция взялась за него.

Якушев очень просил Янова его не сдавать и обещал действенную помощь, намекая на возможности Главы правительства Тувы. Действительно, Кара-оол слово сдержал – МВД по РТ вынесло постановление об отказе в привлечении Янова А.Г. к уголовной ответственности. Шумкову не оставалось ничего другого, как спустя восемь месяцев обратиться в Арбитражный суд РТ с исковыми требованиями к ИП Янову А.Г. Суд был скорым – уже 5.03.2014г. решением Арбитражного суда РТ по делу №А69-3634/2013 с ИП Янова было взыскано в пользу ООО «ТГРК» почти 10 млн. рублей. Но самое интересное в том, куда всё же делся уголь на сумму почти в 10 млн. рублей? Янов об этом угле не имеет понятия до сих пор. А Якушев после этого больше дел с угольным разрезом не имел.

Так завершилась ещё одна история жульничества Якушева через подставное лицо.

О других занимательных историях с участием Юрия Якушева я расскажу в другой раз.

Кондрат Пчёлкин