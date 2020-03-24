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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 11, 24 марта / Навстречу кризису
   
 
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№11, 24 марта 2020 года.

    Фельетон

Навстречу кризису

Навстречу кризису

Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:

– Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.

Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:

– Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.

– Ох! – сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:

– Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!

– Во даже как! – ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

– Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! – не поморщившись выпалил Министр Строительства.

– Да что ж такое, а? – взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

– Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет, – солидно сказал Министр Обороны. – Ну а чего нам? Денег же – тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.

– Мама!.. – пискнуло население и начало копать землянки.

– Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! – внушал Президент. – Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает – нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный – вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

– Да что ж вы там такое готовите, звери?! – закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.

Михаил Жванецкий

(прочитано 130 раз)

 risk-inform.ru/article_8606.html
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