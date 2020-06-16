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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 23, 16 июня / Карантин. Итоги
   
 
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№23, 16 июня 2020 года.

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Карантин. Итоги

Ограничения в Москве сняты. И можно подвести некоторые итоги.

1. Никакой самоизоляция не было, потому что это по определению – добровольное мероприятие. Была принудительная изоляция населения в нарушение всех действующих законов.

2. Но даже принудиловка была своеобразной: крупные предприятия и не думали останавливать работу. В апреле (то же будет в мае) спад в секторе крупных предприятий – 2-8%, а в малом производстве и предоставлении услуг – в 1,5-3 раза. Изоляция обернулась ограничениями для людей, но не экономики.

3. Случился ряд сбоев карантинных мероприятий. Пасха, с «подпольными» службами для избранных. Но главное – введение пропускного режима на транспорте, который обернулся небывалыми очередями и толкучкой в метро. И, как следствие, дал через 2 недели (в начале мая) новую вспышку эпидемии. Никто ответственности за это не понес.

4. Карантин а-ля рюс оказался потрясающе неэффективен. Он сам по себе, развитие эпидемии – само по себе (кроме п.3). Карантин введен 30 марта – 302 заболевших. Через неделю – 954, через месяц – число заражений выше в 25 раз (7099). Пик, по официальной статистике, через 1,5 месяца после введения «карантина» – 11 мая (11656).

Можно говорить, что без «режима самоизоляции» заболевших было бы больше. Но это – гипотеза. Карантинные мероприятия явно не помешали эпидемии быстро развиваться.

5. И сейчас, даже по официальным данным, эпидемия не пошла на спад, а вышла «на плато». И «переход» через него явно будет затяжным. Так что никакой победы над эпидемией нет. Она распространяется все шире и идет в более бедные, чем Москва, регионы.

6. Почему карантин оказался так неэффективен? Потому что ограничения были обременительны для людей, но мало затронули работу экономики, крупных и средних предприятий.

В том же Китае останавливали вообще всё. А в Москве запрещалось гулять, но можно было (а с середины мая это стало обязанностью) ездить на работу на общественном транспорте. Пол-Москвы продолжало работать. В таких условиях ограничения на передвижение людей в пределах района выглядят издевательством.

7. Реально никакой борьбы с эпидемией не велось (кроме спасения тяжелых больных, попавших в больницу). До сих пор бесплатно тест на к-вирус можно пройти только по назначению врача, и результата приходится ждать минимум неделю.

8. Тестирование в Москве (на антитела) по случайной выборке показало, что реальная заболеваемость в 10 раз выше официальной, а статистика ЗАГСа – что реальная смертность в 3 раза выше. Власти врут, создавая ложную картину происходящего.

9. На что рассчитывали власти, не введя настоящего карантина, не оказав помощи людям? Сначала на авось. Потом на т. н. «популяционный иммунитет». Переболеет больше половины – и эпидемия сама собой пройдет.

В Москве в середине мая переболел каждый 8-й москвич. Сейчас, в середине июня, наверно, уже каждый 4-й или 3-й. Еще через месяц – 1/2 москвичей. И вот он – конец эпидемии. Без вакцин, лишних расходов на здравоохранение, остановки экономики.

Так они ее и победят – «малой кровью» и минимальными затратами. Переложив весь груз проблем и все риски на людей, оставленных без помощи. Бюджетные резервы не просто не тронуты, их нарастили в разгар эпидемии!

* * *

Карантинные ограничения были введены с большим опозданием (из-за путинского «обнуляжа») и в очень ограниченном масштабе (из-за путинской жадности). Теперь снимаются слишком поспешно, не дожидаясь, когда эпидемия реально пойдет на спад, опять же из-за «обнуляжа» и жадности.

Власти выбрали самый жестокий для людей вариант действий. А как может быть иначе в авторитарном обществе? Только ложь, трусость, жадность и подлость.

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 risk-inform.ru/article_8781.html
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