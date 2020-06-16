Бичелдеевщина возвращается из 80-х?

Правда ли, что в Хову-Аксах снова возникли беспорядки на почве национализма, инициированные шовинистом Каадыр-оолом Бичелдеем и есть первые жертвы?

Нет, неправда. Смертельных случаев на почве национализма не зарегистрировано. Пока официально зафиксирован факт организации драки между приезжими строителями из Чувашии и местными бандитами.

13 июня, примерно в 15 часов, пятеро рабочих возвращались с объекта к месту временного проживания. Когда молодые парни остановились перекурить, к ним подошли человек десять тувинской национальности и попросили закурить. Затем к ним присоединилось еще два всадника. Местные вели себя агрессивно. Узнав, с кем они имеют дело, поинтересовались, что чуваши делают в Туве. Предложили убраться из республики, пока целы, а построить водопровод они могут и сами.

Невзирая на миролюбивые ответы строителей, хозяева земли тувинской завязали драку. В ходе потасовки ограбили одного из строителей, забрав сотовый телефон. Вызвать полицию оказалось делом сложным. Только к 20 часам прибывший руководитель строительной бригады смог дозвониться до министра внутренних дел Полякова. Затем нехотя явился некий дознаватель и отобрал объяснения. Искать воинственных националистов по свежим следам никто не стал.

Это первое открытое националистическое выступление молодёжи после вспышки национализма конца 80-х годов. Тогда под давлением шовинистов, возглавляемых лидером Народного Фронта «Хостуг Тыва» Каадыр-оолом Бичелдеем, Хову-Аксы покинули специалисты комбината «Тувакобальт», и на предприятии остановилось производство. Восстановить работу комбината не удаётся до сих пор, невзирая на бодрые заявления Главы республики Ш.Кара-оола. Политологи связывают такие действия молодчиков с проводимой правительством республики политикой «выдавливания» оставшихся русских из республики.

Наш корр.