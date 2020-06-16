Как прислониться к славе известного человека?

Страна медленно, но верно с 15 января на фоне развивающейся пандемии коронавируса движется в направлении принятия поправок в Конституцию России, которые по замыслу правящей элиты должны обеспечить В.Путину пожизненное президентство. Как по команде почти во всех регионах страны темпы распространения COVID-19 медленно, но падают, давая возможность 24 июня провести парад, а 1 июля – плебисцит по Конституции. Из этого ряда, пожалуй, выбивается только Тува, где власти никак не могут взять под контроль медицинскую статистику и вынуждены публично признавать критическую ситуацию с заболеванием коронавирусом. Путаясь в цифрах, они всё же признают, что число заразившихся COVID-19 приближается к 3000 человек. По показателю больных вирусом на 1000 проживающих Тува вышла на второе по России место после Москвы, обойдя такие регионы, как Красноярский край, Хакасию и Московскую область.

Но вирусу приказано «свыше» «притормозить», и он наверняка временно «отступит», чтобы власти могли со спокойной совестью провести парад и голосование. А затем неминуемо объявят о «второй волне» пандемии и снова «закрутят гайки».

Экономика Тувы и так «дышит на ладан»: даже в сельском хозяйстве намечается большой спад. К примеру, если в 2019 году зерновых было посеяно 11 тыс. га, и это в основном вклад Агрохолдинга «Заря», то в нынешнем Агрохолдинг отчитался о 4 тыс. га, однако правительство всё равно настаивает на сохранении посевов в том же объёме. Правда, по оценке специалистов эти «11» липа на бумаге. Кто поверит, что фермер Санников после 100 га посевных-2019 в нынешнем отсеял двумя слабосильными тракторами МТЗ-82 аж 4 тыс. га? Впрочем, посевные площади для получения дотаций можно приписывать, сколько угодно, только осень всё расставит на свои места. Думается, что после уборочной выяснится, что урожай зерновых-2020 будет вдвое меньше, чем в прошлом году. Я уже не говорю о поголовье скота. В связи с отсутствием реальной поддержки государства населению во время пандемии ожидается резкое падение поголовья скота – людям нужно что-то есть.

В общем, сейчас, перед голосованием, оказалось, что позитивных новостей нет. И не предвидится. Вслед за обвалом цен на нефть рухнули вдвое доходы страны от продажи газа. Жлобство и патологическая жадность олигарха Потанина и зависимость красноярских властей от его воли привели к экологической катастрофе в Норильске. В текущем году Красноярскому краю придётся туго без налоговых платежей «Норильского никеля». В конечном счёте, за аварию придётся расплатиться населению края. Даже притом, что за время правления компанией Потаниным доля «Норильского никеля» в бюджете края упала с 70% до 30%, всё равно такую «дыру» в бюджете восполнить без федеральной поддержки невозможно. Согласно статданным, только за девять месяцев 2019 года «Норникель» заплатил в бюджет края почти 40 млрд. рублей. При этом объём дивидендов, выплаченных акционерам «Норникеля», превысил 140 млрд. руб.

На фоне такой безнадёги известный артист М.Ефремов умудрился преподнести властям «подарок» – в состоянии опьянения совершил в центре Москвы ДТП. Учитывая привычку Михаила говорить то, что он думает о власти, и отсутствие у него желания, как у некоторых других талантливых деятелей искусства, с азартом поддержать поправки в Конституцию, провластные СМИ развернули в отношении артиста откровенную травлю, как будто он, по крайней мере, совершил преступление против человечества. Таким образом власти пытаются отвлечь внимание общественности от ситуации в стране, которая движется к утверждению несменяемости власти на фоне мировой пандемии и экономического коллапса. И тут, как говорится, все средства хороши. Основной посыл состоит в требовании засудить артиста и дать ему 12 лет тюрьмы. Достаётся не только Ефремову, но и тем знаменитым, известным в России людям, кто пытается образумить зарвавшихся клеймителей и защитить Михаила от возможного судебного произвола.

Я не стану ни хулить, ни защищать Ефремова, обращу ваше внимание лишь на несколько вещей. Во-первых, Михаил совершил преступление непредумышленного характера. А судебная практика у нас такова, что более сурового наказания, чем колония-поселение, за это не полагается.

Во-вторых, хочу обратить внимание на безопасность езды людей на наших отечественных авто. Как известно, у Ефремова, ехавшего на иномарке, от лобового столкновения нет ни синяка, ни царапины. А Захаров, ехавший в «Жигулях», скончался в больнице. Конечно, нужно сделать скидку на то, он не был пристёгнут, чем усугубил своё положение. Но выпускать (и эксплуатировать!) машины без подушек безопасности в наше время преступно. Необходимо законодательно запретить эксплуатацию в России автомобилей без пассивных систем безопасности, поскольку от столкновения ни одна машина не застрахована.

В-третьих, о родственниках. Сразу после аварии нашлась вдова Захарова – москвичка И.Стерхова, которая тут же, не встречаясь с Ефремовым и его адвокатами, предъявила ему претензии и заявила, что на мировую не пойдёт и будет требовать для него в суде 12 лет тюрьмы. Позиция сразу показалась странной, учитывая очевидную нужду вдовы в деньгах. Но всё быстро развеялось. Оказалось, что статус вдовы она взяла себе сама. У жителя Рязани Захарова есть семья, которая по отношению к аварии и к её виновнику занимает совсем иную позицию. Адвокаты Ефремова встретились с ней и выяснили, что житель Рязани подрабатывал в Москве на доставке заказов. Три дня в Рязани, три – в Москве, где снимал угол у Стерховой. Эта «вдова» уверяет, что он был её гражданским мужем, и они даже хотели завести ребёнка. Родственники погибшего в это не верят. Друзья, близко знавшие погибшего, подтвердили, что о её существовании знали, но считают её не более, чем хозяйкой квартиры, сдававшей угол. Когда «Первый канал» показал «вдову Стерхову», сын Захарова Виталий заявил, что по ТВ показали неизвестную ему женщину Ирину Стерхову, которую представили как вдову. При этом Стерхова с помощью рекламы на ТВ уже начала получать переводы пожертвований от людей, озаботившихся её горем. Хотя, честно говоря, глядя на пожилую рыхлую женщину под 70 лет, мало кто поверит в её заявления, что у них с Захаровым был пылкий роман, и она собиралась родить Захарову ребёнка. Особенно учитывая её и Захарова материальное положение и то, что она почти на 10 лет старше Захарова, у которого уже есть дети в законном браке.

В общем, скорее всего, мы видим классическую схему неудачного вымогательства у состоятельного артиста, попавшего в беду. И попытку прожить остаток жизни за его счёт. Время покажет, чем закончится эта трагическая история. Думаю, жизнь всё расставит по своим местам.

До встречи. Всегда с Вами.

Сергей Конвиз