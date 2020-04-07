Коронавирус проверит всех

Эффективность власти и её отношение к населению проверяется экстремальными условиями – это всем давно известно. Такие условия ещё в конце прошлого года наступили в России – коронавирус. И именно он проверит на прочность и власть, и общество. В условиях пандемии время летит стремительно. Четыре месяца пронеслись, как миг. Казалось, срок достаточный, чтобы на примере Китая понять, что происходит и какие действия нужно предпринимать. Однако власти это время откровенно проспали. Никаких мер заблаговременно принято не было. Понадеялись на обычное «авось». Не было заготовлено ничего из того, что необходимо для борьбы с пандемией. Про лекарства и прививки от коронавируса не говорим – не заготовили ничего даже из того, что нужно при обычном гриппе – ни масок, ни респираторов, ни аппаратов для искусственной вентиляции лёгких, ни антисептиков. Все ветви власти, центр и регионы были заняты приведением в порядок Конституции, которая должна даровать бессмертие сегодняшнему президенту. В общем, было не до простых людей. Как, впрочем, и при проведении пенсионной реформы. Образовался вакуум управленческих решений. И только когда вспышка вируса произошла в Москве и появилась реальная опасность заражения президента Путина и мэра Собянина, государственный механизм со скрипом провернуло.

Ещё неделю назад поражённых опасным вирусом было чуть более 600 тыс. человек – теперь уже сообщают, что COVID-19 зафиксирован у более чем миллиона человек. Где-то, как в Китае, эпидемия под активным давлением властей, мобилизовавших финансы, врачей, армию, миллиардеров и обычных людей, пошла на спад. А где-то, как в Италии, Испании, США и России, число заразившихся стремительно растёт. Пандемия набирает обороты. За 24 часа в России по состоянию на 6 апреля зафиксировали 771 новый случай заражения коронавирусом COVID-19.

За сутки от коронавируса умерли 9 человек, выздоровели 45 пациентов. Тува не входит в список регионов, где зафиксированы случаи эпидемии. Впрочем, толком никто ничего не знает. То ли вправду нет заразившихся, то ли это результат отсутствия в республике массового тестирования. Ведь только недавно власти поняли, что с пандемией нужно активно бороться.

2 апреля президент Путин выступил с обращением к нации. Выступление его было кратким и лаконичным. Из всего, что он сказал, можно выделить три момента. Первый – выходные дни продлены до конца апреля. Впрочем, решение ожидаемое, если иметь в виду, что инкубационный период коронавируса – от 2 до 3 недель. Второе – никаких мер по прямой поддержке населения и малого бизнеса не планируется. Так что, скорее всего, власти дадут малому бизнесу тихо умереть. Поскольку именно малый бизнес – это в основном торговля, строительство и услуги – прекращение деятельности на такой длительный период может и не пережить. Зарплата отправленных в оплачиваемые отпуска за счёт предпринимателей работников, аренда помещений и услуги ЖКХ теперь лягут тяжёлым бременем на малый бизнес. Третье – федеральная власть всю ответственность за последствия пандемии возложила на руководителей регионов. Так что если что-то где-то случится, Путин ни при чём, поскольку он заблаговременно все полномочия по борьбе с вирусом передал на региональный уровень. С них и спросится.

В целом тон выступления самоизолированного президента простой: он фактически признал, что страна упустила четыре месяца развития эпидемии в мире и ей потребуется ещё как минимум месяц, чтобы наверстать упущенное в борьбе с коронавирусом. Ну всё, как у Сталина перед Великой Отечественной войной. Или как у того нерадивого студента, которому не хватает суток, чтобы подготовиться к экзамену. Примечательно решение властей приостановить возвращение россиян из-за границы, поскольку российская медицина не в состоянии обеспечить им карантин, экспресс-анализы и экстренное лечение. О состоянии нашей медицины говорит тот факт, что на всю страну имеется только одна лаборатория, способная установить коронавирус – в Новосибирске.

И ещё об одном моменте. Общество ждёт всеобщей амнистии. Ситуация такова, что из тюрем необходимо выпустить всех, кроме убийц и коррупционеров. Тем более, что скоро – празднование 75-летия Победы. Однако даже об этом пока речь не идёт. Российские чиновники и олигархи, похоже, думают только о себе.

Три губернатора (Архангельской области, Республики Коми и Камчатского края) тут же подали заявления о сложении полномочий. Глава Тувы в отставку не ушёл, хотя оппозиция уже год уговаривает его сложить полномочия и не мучить людей. Кара-оол со страху запретил всё, что можно запретить, и срочно подальше от инфекции самоизолировался в тайге на заимке, построенной, скорее всего, на ворованные деньги. И оттуда, будучи в безопасности, стал успокаивать население глупейшим эпизодом из собственной жизни.

Что сейчас известно о новом опасном вирусе? Вирус неизученный, против него лекарства нет. Сначала полагали, что он поражает преимущественно пожилых людей старше 65 лет. Теперь убедились, что болеют все. До половины заражённых – люди до 40 лет. Распространяется он в основном (96%) капельным путём – через поцелуи, рукопожатия, контакты с ручками дверей. Большинство людей переносят новый грипп без последствий. Часто даже не замечая его. Убивает не сам грипп, а осложнения от него. В основном на органы дыхания. Поэтому самое страшное – это двустороннее воспаление лёгких. В случае острого заражения необходима принудительная вентиляция лёгких. Но главное при этой эпидемии – это общее состояние здоровья человека. Усугубляют положение хронические заболевания (онкология, гипертония, сахарный диабет, туберкулёз). Также в группе риска люди с ожирением и заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Но что ещё более влияет на сопротивляемость организма к вирусу – это психологическое состояние человека. Стрессы, депрессии, конфликты в этой ситуации очень ослабляют иммунитет человека и толкают его в группу риска. Но именно по части сохранения устойчивого психологического состояния населения власти беспокоятся меньше всего. Развязав руки глубоко коррумпированной полиции, они фактически сталкивают население с органами правопорядка, повсеместно создавая конфликтные ситуации.

Примечательный штрих в плане изучения ситуации с пандемией: все недоумевали: почему именно в Италии такая вспышка? Неужели потому, что там в основном пожилое население, которое к тому же любит общаться. А сейчас выяснилось, что, вероятно, дело в другом. На севере Италии китайцы создали целые агломерации. Там возникли районы, в которых расположились китайские швейные фабрики, на которых только официальных рабочих – более 100 тыс. А нелегалов и вовсе никто не считал. Они шьют одежду модных итальянских брендов. На Новый год многие из них слетали домой в Китай, в том числе и в злополучный Ухань, откуда и пошла пандемия. И вернулись обратно... Правда, такую информацию в официальных СМИ вы нигде не найдёте. Как и то, сколько среди умерших от коронавируса гостей из Китая.

Но вернёмся домой. Итак, Путин наделил губернаторов новыми полномочиями и самоизолировался. Говорят, где-то на Валдае. Сказать, что это было единственно правильным решением, я не могу. Хотя бы потому, что вижу, как этими дополнительными полномочиями воспользовался Глава правительства Тувы Ш.Кара-оол. Вместо того, чтобы на месте изучать ситуацию и оперативно принимать нужные решения, он просто сбежал на заимку, откуда через Интернет наблюдает за происходящим в республике. В принципе, он, как заштатный эгоист, поступил правильно – сам-то он там точно не заразится. А вот что будет с жителями республики? О них он подумал? Его жизненная позиция ясна и понятна. Если в Туве вспыхнет эпидемия – он ни при чём. Поскольку она бушует во всём мире. Если пронесёт и эпидемия не вспыхнет – он тоже молодец, сумел справиться! При этом он тупо ничего не делает для того, чтобы помочь населению спастись от этой чумы 21 века.

Конечно, возможности помогать населению у него очень ограничены. Республика с его помощью значительно обнищала. Медицину они с Дамба-Хуураком разрушили сразу, как пришли к власти. Избавились от нелояльных власти толковых врачей, сократили количество больниц. Впрочем, врачи сами тут же начали разбегаться. Большая их часть осела на Сахалине. Но дело не только в медперсонале. Накануне распространения вируса в стране можно было хоть что-то предпринять. Четыре месяца – срок немалый. Вирус начал распространяться в декабре, на дворе у нас апрель, но кроме запретов выходить на улицу никаких решений нет. Не завезли в республику антисептические средства. Даже производство масок в нужном количестве не удосужились наладить. А как Щолбан хвалился, что создал целое швейное предприятие – и где оно? Тоже на бумаге? Никто не озаботился приобретением респираторов и аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Известны примеры, как нужно бороться с пандемией. В Китае, Италии и США всё, что можно дезинфицировать, обрабатывают специальными антисептическими составами. Повсеместно бесплатно раздают нуждающимся маски, перчатки и растворы. Неужели в Туве такое невозможно? У нас есть замечательный земляк – министр обороны, который героически спасает итальянцев, американцев и сербов. Просто красавчик. Правда, про тувинцев сейчас он что-то не вспомнил. Не прислал самолёт с чем-нибудь. А мог бы. Его сестра Лариса получает немыслимые деньги депутата Госдумы от Тувы. Пришла беда, а помощи от семейства Шойгу не видать. А мог бы, наверное, отправить своим землякам десяток КАМАЗов-дезинфекторов со средством обработки от вируса. Нет, не отправляет. Ему пиар нужен, а с Тувы какой пиар? Нищета одна – взять нечего, кроме места в Госдуме... Но на то у нас губернатор есть, он должен не отсиживаться на заимке, спасая свою задницу, а стучаться к Шойгу и напоминать, за что его сестра дурака валяет в Москве столько лет, пора ей бы хоть чем-то помочь своим землякам. А то привык всё получать на халяву.

Кара-оол, сетуя на свои неудачи, всегда говорит о специфике республики. Изолированность, неразвитость инфраструктуры, малочисленность, энергодефицит... Правда, в ситуации с пандемией это скорее плюс, чем минус. Но у тувинцев есть ещё одна очень опасная особенность – запредельно высокий уровень заболеваний туберкулёзом. Этим людям срочно нужна адресная помощь. Деньгами, медикаментами, продуктами питания, средствами защиты. О них Кара-оол должен был думать в первую очередь, а не о сохранении собственного здоровья. Но об этой категории людей, находящихся в зоне риска заболевания коронавирусом, ничего не слышно.

Но не только больные туберкулёзом нуждаются в экстренной эффективной поддержке государства. Тува лидирует в России по числу безработных. Их число в связи с объявлением самоизоляции и запретом деятельности в сфере малого бизнеса (кафе, рестораны, строительство, услуги и торговля) наверняка увеличится в разы. Ничего об этом Кара-оол не говорит и никаких мер не предлагает. Видимо, не знает, поскольку давно уже не живёт реальными событиями, или ему наплевать, как они будут выживать в таких условиях.

Другая сфера, поставленная под удар правительственных решений по борьбе с эпидемией, – тот самый средний и малый бизнес, который власти решили принести в жертву борьбы с инфекцией. Тува – это как раз территория, где люди трудоустроены либо на бюджетных местах, либо в малом и среднем бизнесе. Остановка работы общепита, автосервиса, торговли и общественного транспорта, строительства грозит не только обнищанием значительной части населения Тувы, но и серьёзным ударом по бюджету республики. Кара-оолу, привыкшему жить за чужой счёт, на это, похоже, наплевать. Но дело в том, что пандемия пройдёт, а люди, работающие в малом бизнесе, за это время разбредутся. И собрать их опять будет непросто. Однако Кара-оол, который за всю свою жизнь не организовывал ничего, кроме торговли водкой, это вряд ли сможет понять.

Кстати, о торговле спиртным. Кара-оол не смог удержаться от запрета торговлей винно-водочными изделиями. Мера настолько вредная, что даже федеральный министр Мантуров предостерёг губернаторов от такого шага, напомнив им, что подобные решения неизменно приводят к росту торговли контрафактом и социальным потрясениям. Но Кара-оол, памятуя о том, что он как раз в своё время именно на этом и поднялся, снова наступает на одни и те же грабли.

Но вернёмся к малому бизнесу. Он в Туве и так находится в загоне из-за высокого уровня коррупции. Держится на энтузиазме и врождённом оптимизме бизнесменов, которые не сидят на бюджете, а ежедневным трудом зарабатывают себе и помогают заработать своим работникам на жизнь. О них власть забыла напрочь. Что такое «налоговые и кредитные каникулы»? Платить придётся всем предпринимателям и в полном объёме, только чуть позже. И по налогам, и по кредитам. Только они к тому времени станут настолько неподъёмны, что большинство наверняка решит «закрыть лавочку». Но ни о каких мерах поддержки малого и среднего бизнеса никто не говорит.

Ещё одна сфера, требующая экстренной поддержки государства – пенсионеры, особенно преклонного возраста, инвалиды, многодетные семьи и семьи, в которых имеются больные. Эта сфера без поддержки государства точно не выживет. Но даже им пока никто не протягивает руку помощи. Даже масок, респираторов и дезинфицирующих средств не выдают. А им требуется прямая помощь государства в размере не менее 30 тыс. рублей на каждого члена семьи. А Кара-оол забился в угол на своей заимке и об этой категории граждан, отдавших стране жизнь и здоровье и оставленных на произвол судьбы в трудную минуту, совсем не думает.

Также требует особой заботы государства разрушенное псевдореформами здравоохранение. Врачам, медсёстрам и обслуживающему персоналу, находящемуся на переднем крае борьбы с коронавирусом, нужна срочная поддержка. Они реально рискуют своими жизнями. Им необходимо в разы поднять довольствие. Гарантировать их семьям полный пакет заботы государства в случае заражения инфекцией или тем более – смерти. К сожалению, и об этом ничего не говорится.

Для тех, кто хочет знать, что ожидает нас впереди, скажу: ничего хорошего. Скорее всего, коронавирусом переболеет большая часть населения. Может быть, даже не по одному разу. Врачи говорят, что стойкий иммунитет к нему у людей выработается только через 2-3 года. Правда, хочется надеяться, что основная масса людей перенесёт лёгкую форму заболевания. И даже не заметит этого. Главное – принимать меры гигиены и предосторожности, высыпаться, хорошо и правильно питаться, не злоупотреблять спиртным, не конфликтовать с окружающими, особенно близкими, людьми и стараться находиться в хорошем расположении духа. К сожалению, даже спустя четыре месяца после начала эпидемии в стране не налажена система поголовного тестирования на коронавирус. Поэтому никакой объективной информации о масштабах пандемии в России не имеется.

Я осветил не все аспекты возможных решений по поддержке населения в период пандемии. Надеюсь, читатели откликнутся на статью и дополнят недостающее. Страна и люди находятся в серьёзной опасности. Государственный эгоизм, демонстрируемый Главой республики Кара-оолом, реально опасен для общества. Его безответственная самоизоляция и полная некомпетентность должны получить соответствующую правовую оценку. Трусам и паникёрам не должно быть места во властных коридорах. В 1941 году, когда враг оказался у ворот, власть мобилизовалась и поставила под ружьё всю страну. Экстренно вывозились в тыл заводы, эвакуировали людей, в считанные месяцы было налажено производство оружия и боеприпасов. Сейчас в стране разворачивается война с опасным вирусом. И трусам, неэффективным руководителям, эгоистам и любителям профанации не может быть места в руководстве. Надеюсь, пандемия, кроме реальной опасности для людей, явится проверкой для регионального начальства. И таких, как Кара-оол, смоет в карантин.

Остаётся только пожелать всем здоровья. Берегите себя.

Я ещё не раз вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин