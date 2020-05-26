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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 20, 26 мая / Власти боятся среднего класса – он неуправляем
   
 
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№20, 26 мая 2020 года.

    Популярно о наболевшем

Власти боятся среднего класса – он неуправляем

Власти боятся среднего класса – он неуправляем

Наблюдаю ажиотаж вокруг денег, выделенных медикам, но которые где-то «застряли». Стала понятной политика властей в отношении врачей и медиков. Им платят гроши, чтобы они с большим азартом «рисовали» итоги выборов. За это им подбрасывают подачки раз в год в сентябре – в единый день голосования. А если бы они прилично зарабатывали, желающих за нищенскую подачку мухлевать с протоколами было бы гораздо меньше. Вот их и держат в «чёрном теле», чтобы были посговорчивее. Вот почему власти не нужны состоятельные бюджетники. А нужны нищие, безропотные, потерявшие достоинство люди.

Я уже давно не питаю иллюзий относительно реальных интеллектуальных способностей Главы правительства Тувы. Но сейчас его беспомощность в решении реальных задач особенно бросается в глаза в связи с пандемией коронавируса. Теперь всем понятно, почему Тува превратилась в самый бедный регион страны. Этого и не могло не произойти под руководством алчного недалёкого беспринципного человека. На днях известный экономист Делягин так высказался о современных руководителях страны: «Люди и бизнес видят, что государство занялось уничтожением экономики. Государство занялось уничтожением повседневной жизни людей. Что ничего, кроме воровства, люди, которые нами управляют, не могут». Про ситуацию в Туве Делягин ничего не говорит. Но всё сказанное очень подходит для оценки тувинской реальности. Особенно в части того, что «ничего, кроме воровства, люди, которые нами управляют, не могут».

«Тываэнергосбыт» в ночь с 18 на 19 мая без предупреждения отключил свет на птицефабрике. Якобы за неуплату. У них там судебная тяжба. Минсельхоз не дотирует Агрохолдингу 90% стоимости эл. энергии, что обязано делать, а Энергосбыт отключает свет. Понятно, что всё это делается по указанию Кара-оола. Но дело в другом. Неужели Кара-оол не понимает, что если Минсельхоз не будет дотировать птицеводство, то у республики просто не будет этой отрасли? Как её не было до того момента, пока Оюн не взял птицефабрику в аренду. Неужели Кара-оолу всё равно? А как же государственные интересы? Или раз Оюн не даёт откаты, то и субсидии не будут давать? Это что за подход такой? И где у нас прокуратура? За что Боровков получает звёзды и немалую зарплату? Почему прокуратура тихо сидит и не реагирует? И это, не говоря уже о том, что президент России запретил жизнеобеспечивающим предприятиям в период пандемии коронавируса отказывать в предоставлении услуг. Или Ховалыгу сам Путин – не Указ, если Кара-оол захочет кому-то напакостить?

С этой птицефабрикой всегда была такая морока. Слава Богу, нашёлся хороший хозяин, возродил производство из руин – нет, нужно обязательно нагадить. Мало того, что отказывают в дотациях, ещё и свет отключают. Именно поэтому у нас в республике ничего не работает и повальная бедность. Потому что в руководстве сидит мелкий жалкий негодяй, который завидует всем, у кого что-то получается. Таких, как Кара-оол, к власти нельзя допускать на пушечный выстрел. Иначе – беда.

Нельзя не заметить, что новая программа ускоренного социально-экономического развития Тувы – это хорошо забытое, разворованное и уничтоженное «вчера». Вспомните, как Кара-оол создавал «кластер сельхозпереработки». Там были «Чагытай», тепличное хозяйство... Были вложены огромные деньги – где оно всё? Украли? Теперь хотят украсть снова на тех же идеях? Когда Кара-оол устроился в кресле премьера, были и кирпичный завод, и завод ЖБИ, заканчивалось строительство кондитерской фабрики, было начато строительство железной дороги в Туву. Где оно? Где? Теперь всё по-новой, но втрое дороже. Это просто грабёж бюджета. Им не фабрики и заводы нужны – им нужен сам процесс бюджетных вложений, на которых можно навариться.

Странно, что в Москве на это смотрят сквозь пальцы. Видимо, чем бы дитя не тешилось, лишь бы выборы «рисовало». Наверное, Кремль потворствует воровству в регионах, чтобы иметь компромат на губернаторов. И в случае чего посадить, как посадили губернаторов Коми и Сахалина. Но нам с этого грабежа лучше жить не придётся. Нам, обычным гражданам, это воровство ни к чему.

Но тут есть ещё один аспект. Доводя людей до повальной нищеты, власти республики внушают нам мысль, что в рамках Российской Федерации такое положение естественно. И всё зло – из Москвы. Так они готовят почву для сепаратизма. Прививают людям чувство людей второго сорта. Странно, что на это смотрят сквозь пальцы в ФСБ. Думаю, Кувшинову пора задуматься. И не ждать, когда грянет гром. Единственный путь сохранения Тувы в составе РФ – это создание людям комфортных условий жизни. А наши руководители, воруя из бюджета и доводя людей до нищеты, тем самым подрывают основу государственного устройства. Добром это не кончится. Потом будет поздно Богу молиться.

До встречи.

Сергей Конвиз

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 risk-inform.ru/article_8728.html
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