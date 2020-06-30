    Перекрёсток мнений

Аноним, 24-06-2020 #1[ru]

Главное – правильно отчитаться. Если проверяющие и нарушающие жрут из одной чашки, то «успех» очевиден. А реальное положение мы, как всегда, узнаем из «соцсетей».

Аноним, 24-06-2020 #2[ru]

Когда лжецы и контролёры образуют кружок «умелые руки», то статистика становится служанкой негодяев. Проституцию проверят, поправят 1 июля, а потом скажут – «вторая волна пандемии». Им даже людей не жалко. На голосование пойдут бюджетники и старики-пенсионеры.

Аноним, 24-06-2020 #1[ru]

Кстати, получилось намного точнее и правильнее, чем в оригинале. Ведь речь идет о том, сколько Путин готов заплатить за продолжение банкета проституткам, окопавшимся у бюджетной кормушки. Хотя у нас проститутки дешевые и готовы рисовать почти бесплатно. Уже сегодня можно сказать, что 80% – явка, 90% – за!

Аноним, 26-06-2020 #4[ru]

Объясните, как можно проголосовать за 206 поправок в Конституцию, если в бюллетени всего одна страница с одним вариантом ответа?

Аноним, 27-06-2020 #5[ru]

– Если в стране жопа, то живут в ней хорошо только паразиты! – Глисты у власти?

Аноним, 24-06-2020 #1[ru]

...А по теме – ничего нового. Жулик жулика видит издалека. Прохоров – типичный олигарх, который думает только о собственной наживе. И чтобы «освоить» бюджетные деньги тихо «без шума и пыли», ему нужны местные жулики, которые помогут это обстряпать. Но почему Иргит-то? Он уже битая карта – всем уже давно ясно – где Иргит, там смердит чем-то нехорошим. Неужели Кара-оол на роль посредника не смог подобрать никого получше? Кадровый голод... Сам Карлик и окружил себя карликами, не способными ни на что...

Аноним, 24-06-2020 #2[ru]

Дружбаны Кара-оол и Иргит снова вместе, снова решили срубить денежку. Исход дела предсказуем. Проект умрет, откроются новые уголовные дела. Пока сидит у власти Кара-оол, никакого развития Тувы не будет. Всё. Точка.

Аноним, 24-06-2020 #3[ru]

Как Потанин и Прохоров на халяву присвоили «Норникель», точно так же Прохоров задарма получил Ак-Сугское месторождение. И что, они не Воры?

Аноним, 24-06-2020 #4[ru]

Если Прохорову дать возможность развернуться в Тодже, «тувинской жемчужине» конец...

Аноним, 24-06-2020 #5[ru]

Интересно, а с какого перепугу Силуанов подарил олигарху 60 млрд.? Уж ни Шайтан ли там «поработал»?

Аноним, 24-06-2020 #6[ru]

Где большое воровство – ищи следы Шойгу.

Аноним, 24-06-2020 #7[ru]

Вы что, всерьёз думаете, что министр финансов сам решает, где сколько украсть? Ему говорят из администрации президента – он выполняет!

Аноним, 24-06-2020 #8[ru]

Какая там «администрация»? Директор Голевской компании Листков сам хвалился, что «решали» через Шойгу.

Аноним, 25-06-2020 #9[ru]

Интересно у нас получается: еще не украли, но все уже всё знают. Кто украдет, на каком этапе, из неизвестных остается только сумма. Вот так и живем и сделать ничего не можем... А может, кто знает, как прекратить всю эту вакханалию?

Аноним, 25-06-2020 #10[ru]

Нужно создать в Тодже экологическое сообщество и взять китайцев и Прохорова под ежедневный контроль, чтобы они там не устроили нам экологическую катастрофу наподобие Норильска

Аноним, 26-06-2020 #12[ru]

Подлый и лживый трус Карлик заказывает чёрные ритуалы и обряды. И все, кто с ним связан, заболевают, умирают или попадают в тюрьму. Камбы-Лама – свежий пример!

Аноним, 26-06-2020 #13[ru]

Тут Умник №11 написал: «Давайте посмотрим объективно. Без эмоций и лжи. Если Андриан очень переживает за народ республики, то почему он через своего куратора партии Натарова С. не может помочь республике? Натаров является первым заместителем председателя комитета Госдумы по охране здоровья. Мог бы обратиться в Минздрав России помочь по борьбе с коронавирусом, направить врачей в республику, приобрести дополнительные компьютерные томографы. Элементарно даже с лекарствами помочь для больниц».

БЕЗ ОДОБРЕНИЯ ШОЙГУ – ничего у Адриана или там у кого-то еще не получится влезть в Туву ни с медикаментами, ни с бензином – да вообще ни с какими делами! Так было, начиная с 2007 года и до сих пор! Нет медикаментов – «спасибо», знаете кому! Есть медикаменты по дорогим ценам, «спасибо» ему же! И так у вас будет всегда! Другого не будет! Даст «добро» Шойгу – и ваш Карлик вылетит из кресла, и глазом не моргнете! А пока сидит – значит это надо Шойгу! Вот и все расклады! Если кто-то не понимает – ну такие как Аноним 11, то это его проблемы! А если он специально врет – то он делает это не бесплатно!

Аноним, 26-06-2020 #15[ru]

11й, ты дурачок или притворяешься? Всем известно, что депутаты любого уровня в России – это болванчики, которым позволено только поднимать руки, голосуя «за» инициативы правительства. Они не имеют такой власти и доступа к бюджету, как губернаторы. К тому же Натаров – депутат от Красноярска – с чего ему помогать Туве? Почему ты не спросишь помощи с Ларисы Шойгу, Мергена Ооржака или Дины Оюн? Слабо?

Аноним, 27-06-2020 #17[ru]

Это точно бред! Вы прекрасно знаете, что если есть состав преступления в уголовном деле – его точно сдадут в суд. Уголовное дело в отношении Иргита, лиц ООО УПК Урянхай было возбуждено явно из-за чьей-то непрекрытой зависти, единственное предприятие, созданное коренным тувинцем, достигло засаянских мощностей производства, дало места для трудоустройства, столовая и реальная материальная помощь работникам в трудных жизненных обстоятельствах, но после возбуждения уголовного дела на Иргита и Урянхай были спущены все собаки. Иргит – единственный человек, сохранивший своё лицо после всего. Истина установлена работой адвокатов, уголовное дело прекращено за отсутствием состава преступления, попробуйте договориться с ФСБ и федералами, это реальная работа адвокатов и реальный факт честности человека. Все разговоры о сожженых трупах и иные обвинения Вашей газеты – бессовестная ложь с целью поднять рейтинг. Не так много людей в Туве, которые любят свою родину – Урянхай и работают на достижение целей нашей огромной страны и Иргит Шолбан-оол Советович один из них.

Аноним, 24-06-2020 #1[ru]

Если бы не отдельное кладбище с похороненными в хлорке, то до сих пор бы нам рассказывали про «лучшую в мире медицину»... Но зато с выздоровевшими можно врать сколько угодно – могли бы и вообще все 300 тысяч записать – все равно проверить невозможно – переболел ты «бессимптомно» или просто от пыли чихал.

Аноним, 24-06-2020 #2[ru]

Всё враньё. Никакого контроля за медиками нет. Ежедневно только в Кызыле хоронят коронавирусных по 10-15 человек. Засыпают хлоркой. Только за последние дни умерли известные люди: почётный пенсионер Ондар, главный лама, замминистра сельского хозяйства. А у них в отчёте всё 2 человека.

Аноним, 24-06-2020 #3[ru]

Все эти медики прошли суровую школу фальсификаций на выборах. Им только дай указание – они сделают всё, как надо.

Аноним, 24-06-2020 #1[ru]

«Недолеченный губернатор сеет смерть среди подчинённых?» Как-то неожиданно начинают умирать те, с кем ручкался и встречался Кара-оол... Совпадение?

Аноним, 24-06-2020 #2[ru]

Что-то запоздало как-то... Кара-оол за срыв программы уже должен был отсидеть своё и выйти по УДО. А контора по реформированию ЖКХ только итоги подвела.

Аноним, 24-06-2020 #3[ru]

А сколько Кара-оолу положено за срыв Программы?

Аноним, 24-06-2020 #4[ru]

За воровство 1,6 млрд. рублей из Фонда реформирования ЖКХ положено 3 года условно.

Аноним, 24-06-2020 #1[ru]

На картинке – парад победы над коронавирусом?

Аноним, 24-06-2020 #2[ru]

А доверие у него когда-нибудь было? Убери от него Шойгу – просто бандит и вор останется в сухом остатке.

Аноним, 25-06-2020 #5[ru]

Опять во всем вините, а вы не пробовали искать истинную причину распространения вируса? Это прежде всего безответственное отношение наших земляков на ограничительные меры, принятые еще в конце марта. Даже несмотря на то, что ввели карантин, они все ещё шастали по магазинам семьями и разносили заразу кто куда. Думаю, это мы потеряли доверие к нам.

Аноним, 25-06-2020 #7[ru]

Слабая организационная работа Управления Роспотребнадзора. Они могли бы взять управление и контроль в свои руки. А теперь что, даже предписание выдают с опозданием, не могут результаты анализов выдать. А что Минздрав? В Минздраве и так понятно. Вот они должны были работать! Вместо них кто должен работать?

Аноним, 26-06-2020 #16[ru]

Ситуация борьбы с короновирусом COVID-19 вышла из-под контроля. Всему виной является работа команды ШВК (Роспотребнадзор и Минздрав РТ). А последние, министр и замы залегли с COVID-19 в больницах. Практически основное ведомство, которые ведёт борьбу с пандемией, осталось без руководства. Куда делся «Ким Чен Ын» здравоохранения РТ???

Зачем надо было скрывать от народа реальное количество умеющих? Апрель, май, и до середины июня в сводках фигурировал пункт «умерших – 2». Конечно, у любого обывателя создаётся впечатление что данный вирус не так уж опасен. Отсюда и народ гуляет по улицам и ходят на работу, заражая друг друга и создавая РАССАДНИКИ COVID-19 (УФНС по РТ, ПФР по РТ, УФСИН и так далее федеральные ведомства). А по последним данным служащих с результатами анализа на COVID-19 – СОМНИТЕЛЬНЫЙ заставляют выходить на работу! Где логика борьбы с коронавирусом?..

Аноним, 24-06-2020 #2[ru]

За неделю излечиться от ковид-19 невозможно. Значит, врал.

Аноним, 24-06-2020 #3[ru]

Кара-оол влил себе плазму переболевшего коронавирусом китайца. Он не мог заболеть.

Аноним, 25-06-2020 #6[ru]

Карлик – очень жадный человек. За 5 млн. он что хочешь сделает.

Аноним, 24-06-2020 #1[ru]

Это кто так тявкает?

Аноним, 24-06-2020 #2[ru]

Вы что, не узнаёте? А по мне, так чётко нарисованы Саяна М. и Алла Д.

Аноним, 25-06-2020 #3[ru]

Такая система выстроена в стране «с волками жить, по-волчьи выть»! Вспомните, что учителя и бюджетники вытворяют на выборах, да и вообще бюджетники. И как их осуждать? У многих семьи, дети. Сами же говорите, выкинут на улицу с «волчьим билетом» – и точка. Вот такая у нас выстроена вертикаль власти, со всеми вытекающими... Все же рыба гниет с головы! Я вот чувствую, что маразм узурпаторов будет в ближайшее время только крепчать. Так что и доносы с ложными обвинениями гражданам друг другу не за горами... Попомните мое слово! Держитесь люди, старайтесь не терять свое лицо!

Аноним, 26-06-2020 #1[ru]

1 июля тарифы поднимаются по всем регионам России. Только об этом почему-то не рассказывают. Зато рассказывают, как мы хорошо заживем после того как обнулим царство Путина. Сволочи.

Аноним, 24-06-2020 #1[ru]

А что, разве можно не исполнять решение суда?

Аноним, 24-06-2020 #3[ru]

Если бы сука пристав Достай не был бы таким трусом и негодяем, то и решения бы исполнялись.

Аноним, 24-06-2020 #4[ru]

Представьте себе: Достай привлёк мэра Кызыла племянника Кара-оола Карима Сагаан-оола к уголовной ответственности. Сколько после этого он ещё протянет? Карле замочить человека – как два пальца об асфальт.

Аноним, 24-06-2020 #1[ru]

В новой больнице не работает лифт и кислородная станция! Чем они там занимаются? Только воруют, что ли?

Аноним, 24-06-2020 #2[ru]

Ну не работает кислородная станция, и что? Неужели нельзя привезти кислород из Абакана или Красноярска?

Аноним, 24-06-2020 #3[ru]

Генерал-гинеколог на пару с Карликом, так пошустрили в медицине, что ещё лет 20 ничего работать не будет.

Аноним, 24-06-2020 #4[ru]

Молодцы, восьмой канал! Так им! Жги!