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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2020 год / № 25, 30 июня / Предпродажная подготовка частного капитала за счёт бюджета?
   
 
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№25, 30 июня 2020 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Предпродажная подготовка частного капитала за счёт бюджета?

Президенту Российской Федерации
В.В. Путину

ЗАПРОС

Уважаемый Владимир Владимирович!

В Республике Тыва с 2006 года реализуется инвестиционная программа по освоению уникального не только в России, но и в мире, Ак-Сугского месторождения меди, доставшегося бизнесмену Михаилу Прохорову при разделе активов «Норильского никеля». Однако за 14 лет разработки месторождения ООО «Голевская горнорудная компания», входящая в холдинг «Интергео», принадлежащему Прохорову через кипрский оффшор, не только не создала никаких мощностей по добыче и обогащению меди, но даже не озаботилась созданием собственного офиса в Республике Тыва. Из местных жителей Тоджинского района на предприятии трудоустроено несколько человек в качестве сторожей. Сама компания ютится на арендованных площадях в нескольких кабинетах, где размещены 2-3 работника компании.

На самом месторождении в Тодже вообще никакой деятельности не ведётся уже продолжительное время. Компания не занимается профессиональной подготовкой рабочих и инженерных кадров – за 14 лет не подготовлено ни одного специалиста! Она не возводит помещений под учебные или медицинские цели, не строит жильё и объекты соцкультбыта. Производством никто не занимается уже более пяти лет.

Бизнесмен Прохоров, получивший тувинский актив из имущества, приобретённого в результате сомнительного залогового аукциона по «Норникелю», занимается исключительно его предпродажной подготовкой: сначала он намеревался продать его одним инвесторам, затем другим. Не вышло, и он пошёл с сумой к государству, чтобы повысить капитализацию своего бизнеса.

В настоящее время Прохоров, не вложив в месторождение никаких солидных собственных инвестиций, обратился в Минфин России за финансовой поддержкой в размере 60 млрд. рублей. И получил на это согласие министра финансов. 3 млрд. уже выделены, они поступили на счета, и началось их освоение. Но идёт оно странным мошенническим способом с привлечением известного в республике криминалитета Тувы. Курирует «освоение» бюджетных средств знаменитый авантюрист, чудом избежавший уголовного наказания по ч.4 ст.159 (мошенничество) и ч.3 ст.210 (организация преступного сообщества), разорившийся бизнесмен Шолбан-оол Иргит.

Об этом редакция газеты «РИСК» сообщила в №24 газеты в статье «Зачем Прохорову нужен Иргит?». Публикация имеет огромный общественный резонанс, поскольку Тоджа – это туристическая жемчужина Тувы. Вы её наверняка помните, поскольку именно там Вы когда-то выловили огромную щуку. Там проживает уникальный народ, тувинцы-тоджинцы, занимающиеся охотой и оленеводством.

Общественность республики обеспокоена тем, что для освоения бюджетных средств, выделенных бизнесмену Прохорову Минфином РФ, уже создана имеющая признаки преступной нелегальная схема транспортировки грузов в Тоджу с использованием списанного подвижного состава в нарушение экологических и технических норм. Экономя на организации цивилизованной доставки грузов в Тоджу, Прохоров ради личной выгоды подвергает опасности экологию Енисея и жизнь людей.

Уважаемый Владимир Владимирович!

В настоящее время «Голевской горнорудной компанией» в Туве реализуется практика пренебрежения всеми нормами и правилами, действующих в стране. Нарушение установленного порядка компаньонами Прохорова в Норильске и привело к тяжелейшим экологическим последствиям. Чтобы подобной катастрофы не произошло в Туве, необходимо обеспечить строгий общественный, финансовый, экологический и технический контроль за деятельностью подразделения компании «Итергео» в Туве. Иначе беды размаха Норильска в Туве не избежать. Думается, что гораздо экономнее будет не допустить аварий, чем потом ликвидировать её последствия.

Нельзя допустить, чтобы 60 млрд. бюджетных денег, равных двум годовым бюджетам Тувы, до конца разложили и без того коррумпированное чиновничество республики. Совершенно очевидно, что Прохоров, освоив бюджетные средства, повысит рыночную стоимость актива, чтобы его легче было реализовать на сторону. Скорее всего, сам он, будучи финансовым спекулянтом, эксплуатацией обогатительной фабрики заниматься не намерен.

Учитывая вышесказанное, прошу вас, Владимир Владимирович, поручить Росприроднадзору РФ и Ростехнадзору РФ провести экспертизу в отношении реализуемой схемы транспортировки грузов «Голевской горнорудной компанией» по Енисею. Также прошу поручить правительству РФ дать оценку поощрения бизнесмена Прохорова, заморозившего инвестиционный проект, со стороны Минфина РФ выделением 60 млрд. рублей из бюджета РФ. Прошу также поручить Генеральному прокурору РФ наладить контроль на постоянной основе за освоением финансовых средств, выделенных бизнесмену Прохорову.

Копию статьи «Зачем Прохорову нужен Иргит?» прилагаю.

О принятом решении прошу известить редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 8(39422)66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

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