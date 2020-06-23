Зачем Прохорову нужен Иргит?

В конце мая в Норильске случилась экологическая катастрофа – из запасного резервуара вытекли 21 тыс. тонн солярки. Скорее всего – гораздо больше. Но не о том разговор. Как сейчас выясняется, одна из прогнивших и ржавых огромных бочек ёмкостью 30 тыс. кубометров постройки 1985 года от времени не выдержала давления и разрушилась, поскольку основание ёмкости просело в подтаявший грунт вечной мерзлоты под тяжестью солярки. В результате аварии топливо по наклону ушло в ручей, а из него – в реку Далдыкан. Хозяева «Норникеля» аварию долгое время пытались скрывать, пока от разлитого топлива не загорелась въехавшая на территорию хранилища машина. Тайное стало явью, когда в соцсетях появились фотографии розлива топлива на территории 150 тыс. квадратных километров. Правда, и это вряд ли привело бы к реакции властей, если бы администрация президента не доложила об этом Путину и иностранные СМИ не стали дружно комментировать ситуацию вокруг аварии. А она развивалась самым трагическим образом и реально угрожала попаданию дизельного топлива в Карское море. Это грозило уже международным скандалом и огромными экологическими штрафами, поскольку иностранцев окриком не успокоить. Особенно когда это касается экологического состояния Арктики.

В общем, в дело вмешался президент Путин, и все забегали. В Норильск прилетел генеральный директор и основной бенефициант комбината Потанин, хотя там он – чрезвычайно редкий гость. Руководит огромным экологически опасным производством из подмосковного коттеджа. Вот что об этом пишут в СМИ: «Солярка лежит плёнкой на воде, как целлофан. Со временем она осядет на дно. Вся речная флора умрёт. Рыба умрёт, птица. Если телёнок будет переплывать реку, он умрёт, надышавшись испарениями. Людям, которые живут вниз по течению, просто нечего будет есть».

Но как могло случиться такое в наше время? И почему Потанину удавалось трое суток скрывать случившуюся катастрофу? Где были Росприроднадзор, Ростехнадзор, мэрия Норильска, правительство Красноярского края? Почему они сначала допустили такую ситуацию, а потом дружно скрывали её? И как могло случиться, что разлив 21 тыс. тонн солярки был представлен как незначительное происшествие? В конце концов, почему на ТЭЦ-3 использовались прогнившие ёмкости, по бумагам находившиеся на капитальном ремонте с 2016 года?

Тут нужно говорить уже не о прогнивших резервуарах, а прогнившей власти. Но отдельная тема – это алчность олигархов, высасывающих из страны последние крохи и ради личной наживы нарушающих любые нормы и правила.

Чтобы понять ситуацию, вернёмся на 25 лет назад и вспомним, как Потанин и Прохоров стали олигархами и получили в собственность уникальный комбинат. А также, что они сделали с ним за все эти годы. Всё началось с того, что правительство РФ с какого-то перепугу решило спасти гибнущий Онексимбанк и разместило в нём государственные валютные деньги. Потом правительству срочно понадобились средства, и оно взяло в этом банке кредит в 270 млн. долларов США, заложив контрольный пакет акций «Норильского никеля». А затем оно кредит не вернуло, и Онексимбанк стал владельцем комбината. «Совершенно случайно» владельцами этот дышащего на ладан банка оказались начинающие бизнесмены: работник советского Внешторга Потанин и недоучившийся финансист Прохоров. Собственность, созданную на костях 300 тыс. заключённых Норильского лагеря, из которых на стройке погиб каждый четвёртый, эти ребята приобрели даром и поделили между собой поровну.

Почему даром? Да потому, что правительству Черномырдина они дали в долг не свои, а государственные деньги, которые и без того ему же и принадлежали. А затем возместили эти средства из выручки от продажи продукции комбината «Норильский никель». Стоимость заложенного в банк пакета акций комбината по залоговому аукциону соответствовала 2-3-суточному производству продукции «Норникеля». Из официальных источников известно, что годовой оборот «Норникеля» давно перескочил за 8 млрд. долларов. Из которых 2,5 млрд. – чистая прибыль комбината. А всего за время владения предприятием олигархами чистая прибыль составила 35 млрд. долларов США! Это в 130 раз больше цены, за которую Черномырдин отдал им комбинат. Не слабо, правда? Афера прошла без сучка и задоринки. Так Потанин и Прохоров, ничего в жизни не производившие, не имевшие никакого отношения к горнорудному производству, в одночасье превратились в олигархов.

По сведениям американского журнала «Форбс», Потанин обладает состоянием в 22 млрд. долларов США. Всё это – стоимость комплекса предприятий, шахт, газопроводов и месторождений руды, входящих в «Норильский никель». У Прохорова денег поменьше – «всего» 11,4 млрд. долларов США. Между ними разница в том, что Потанин не только акционер, но ещё и гендиректор «Норникеля». Его официальная (!) годовая зарплата составляет, по сообщениям в СМИ, от нескольких десятков до полутора сотен миллионов долларов США. Ну, а если прибавить сюда откаты по контрактам, то можно представить себе заработок директора комбината.

Но я сейчас не о том. Потанин вместе со своим подельником Прохоровым при помощи Чубайса отняли у государства огромный актив по совершенно жульнической схеме, не вложив ни копейки собственных средств. А теперь Потанин «экономит» на содержании ёмкостей.

Норильск от Кызыла далеко, и можно было бы не обращать на это внимание читателей газеты. Но дело в том, что Потанин и Прохоров при всех их возможных различиях – близнецы-братья по отношению к экологии, бюджетным деньгам и населению. Выше я пояснил, как они, не заплатив ни копейки, приобрели уникальный комбинат. Казалось, те времена безвозвратно прошли. Теперь Путин не позволяет бизнесменам безнаказанно присваивать народное добро. И вообще, «олигархов в России нет», – гордо заявляет его пресс-секретарь Песков. Ну-ну... «Интергео» Михаила Прохорова, куда входит «Голевская горнорудная компания», доставшаяся Прохорову при дележе Норникелевского актива, запросила у государства «для поддержки штанов» на строительство обогатительной фабрики в Туве ни много ни мало – 60 млрд. рублей.

Чтобы понять, что это за сумма, поясню, что Российская Федерация планирует на поддержку семей с детьми в этом году выделить вдвое меньше – всего 30 млрд. рублей. Это два годовых бюджета республики. Кстати, 11 млрд. уже выделено и 3 млрд. успешно «осваивается», для чего в реализацию проекта привлечены лучшие криминальные структуры Тувы.

Но дело даже не в том, много это или мало. Просто картина складывается такая: Потанин и Прохоров на халяву прибрали крупнейший в мире комбинат, который приносит в год миллиарды долларов прибыли. Прохоров, продав долю в комбинате Дерипаске, получил ещё и отступные в виде уникального месторождения меди в Туве. По лицензионному соглашению он уже должен был построить обогатительную фабрику и начать производственную деятельность. В том числе обеспечивая республику высокооплачиваемыми рабочими местами и платя государству немалые налоги. Но за 14 лет ничего такого он не совершил. Месторождение заморожено, и из всего коллектива не уволены только директор, бухгалтер и пара-тройка помощников. Прохоров много лет делал умный вид, как в своё время с созданием «Ё-мобиля». Он пытался подобрать покупателя на задарма доставшееся уникальное тувинское месторождение. Не срослось. Тогда он «присел» и решил ждать, когда удастся «навариться» на дармовщине. Дождался. Нашёлся щедрый за народный счёт министр финансов Силуанов, который решил к 11,4 миллиарда долларов США состояния Прохорова присовокупить ещё наших народных денег почти на миллиард долларов.

Как говорится, деньги – к деньгам. Причём такая «гениальная» мысль пришла в голову министру как раз во время финансового кризиса. А мы говорим, в стране мизерные пенсии, низкий уровень жизни большинства людей, нищих несколько десятков миллионов, недоступные медицина и образование. Оказалось, что для простых людей у Минфина денег нет, а для долларового миллиардера олигарха Прохорова – есть! И государство российское готово раскошелиться на приумножение его собственности.

Так что теперь машина, несколько лет ржавевшая без вливания средств, со скрипом сдвинулась с места! Но как?! К реализации проекта тут же был привлечён, пожалуй, один из самых отпетых негодяев и самый отчаянный финансовый аферист в республике Шолбан-оол Иргит, больше известный по кличке «шулер». И тут же на строительстве комбината стали появляться и реализовываться сомнительные схемы по лесозаготовкам и транспортировке грузов в Тоджу.

А тут давайте остановимся и оценим ситуацию. Представьте себе, что Туве дико повезло. И к нам зашёл серьёзный инвестор с огромным личным состоянием, связями и другими возможностями. Кому-то подумалось: наконец-то! Теперь всё пойдёт по-другому! Начнётся развитие горнорудной отрасли, будет построен новый современный комбинат, который начнёт выдавать продукцию, в том числе на экспорт, занимать людей и платить огромные налоги, увеличив ВВП республики сразу в шесть (!) раз! А заодно будет восстановлено нормативное промышленное судоходство на Енисее, будет возрождены ремёсла, связанные с этим. А это ещё одни рабочие места, налоги, экология и т.д. Ну да, держи карман шире!

Ну, скажите, зачем беречь природу? Зачем вкладывать свои деньги в очистные сооружения, обновлять производственные мощности и развивать социальную сферу для работников? Проще взять деньги у народа, «распилить», а на остатки построить комбинат, который потом будет приносить барыши и отравлять природу. А деньги можно качать, качать, качать... Как оказалось, Прохоров, приобретая актив в Туве, о республике и её людях и не думал вообще. Зачем ему это нужно? Ему нужны бабки. Но при этом этот совсем не бедный человек, оказывается, не собирался зарабатывать на создании комбината, никогда и не думал вкладывать собственные средства из тех миллиардов, что нагрёб на залоговой сделке по «Норникелю» и сколотил на эксплуатации месторождения на Таймыре. Нет. Прохоров снова, как в случае с «Норникелем», решил нажиться на халяву. Тогда сделку с Онексимбанком благословил Чубайс. Теперь в этой роли выступил Силуанов. Методы разные, а результат один – народные деньги обогащают олигарха. Сейчас уже совсем не важно, каким образом Прохорову удалось заставить (уговорить?) министра финансов финансировать его личный бизнес. Наверное, как-то решили «попилить» бюджет. В этом им и кризис не помеха. Поэтому Силуанов изыскал для Потанина 60 млрд. народных денег.

Существует взгляд на ситуацию и с другой стороны. Вряд ли эти 60 млрд. – искренняя помощь государства бизнесмену Прохорову. Смею предположить, что такая «щедрость» за государственный счёт подразумевает двустороннее движение денег. Именно поэтому в схему «освоения» бюджетных средств был вовлечён известный в республике финансовый аферист, совсем недавно чудом избежавший большого срока за мошенничество и создание преступного сообщества, который в результате уголовного преследования оказался на мели. Газета «РИСК» так описывала похождения прожжённого жулика Иргита. 18 августа 2010 года УФСБ по РТ возбудило уголовное дело №2-5006/10 в отношении исполнительного директора мясокомбината «Урянхай» Содунама. Суть махинаций состояла в том, что ворованное или контрабандное мясо легализовали на мясокомбинате «Урянхай». При этом получали за это субсидии от государства. Криминальное мясо оформляли как закупки у работников «Урянхая». Под эту операцию в банке получали многомиллионные кредиты, а проценты по ним возмещал Минсельхоз.

Содунама привлекли не только по ст. 159 УК РФ (мошенничество), но и ч.3 ст. 210 (организация преступного сообщества). Ему грозил срок от 10 до 20 лет лишения свободы. Чекистам понадобилось совсем немного времени, чтобы они вышли на след действительного организатора преступления. К тому же Содунам, осознав, куда влип, сам начал сотрудничество со следствием. Так под подозрение попал владелец «Урянхая», к тому времени ставший правой рукой и первым заместителем Главы правительства Тувы Шолбан-оол Советович Иргит. Тогда в Туву прибыла следственная бригада из Москвы, подкреплённая бойцами группы «Альфа». Меры предосторожности были не случайными, учитывая, что у зампреда Иргита и Главы правительства Кара-оола имеются собственные силовые структуры, способные нейтрализовать действия следственной группы. О многом говорит тот факт, что при обыске на мясокомбинате следователями в котельной были обнаружены несгоревшие фрагменты, по крайней мере, пяти человеческих тел. Не исключено, что они принадлежали тем несчастным, на которых оформлялись фиктивные договоры на сдачу мяса или получение кредитов.

3 марта было возбуждено уголовное дело в отношении Иргита, а уже 19 марта он был задержан. Теперь уже ему грозили ст.ст. 159 и 210 УК РФ. Работу в правительстве Иргиту пришлось оставить. Без правительственной «крыши» и халявных бюджетных средств мясокомбинат тут же «загнулся». Не работает и сейчас. Правительство пыталось через Шойгу замять скандал и «договориться» с чекистами. Но не получилось. Бортников отказал. Тогда Иргиту пришла чудесная мысль дать показания на своего брата Монгуша Сергея Сочуевича, депутата парламента Тувы от «Единой России». А поскольку в уголовном деле появился депутат, его передали по подследственности в Следственный комитет. Потом, по некоторым сведениям, в республику приехал вор в законе из Владивостока, забрал несколько сот миллионов наличными и увёз в Москву. Деньги криминалитет собирал по всей республике. Следом дело переквалифицировали под более лёгкую статью и прекратили за сроками. Но дружбы между Кара-оолом и Иргитом уже не было, поскольку «шулер» превратился в ходячий компромат.

И вот теперь, в преддверии поступления бюджетных миллиардов на строительство комбината Прохорова, Иргит снова появился в правительстве. Уже который месяц курсирует между Главой правительства Кара-оолом и директором «Голевской компании» Листковым. Оказалось, что теперь он – советник Главы по инвестициям в собственность Прохорова. Занимается вырубками просек под ЛЭП и автодорогу, которые соединят комбинат с Иркутской областью и Красноярским краем, и занимается криминальной доставкой грузов в Тоджу по Енисею.

Зачем Иргит понадобился Прохорову? Ему что, своих жуликов мало? Или, может, Иргит большой мастер по лесу и судоходству? Скорее всего, нужда в «шулере» появилась потому, что Прохорову необходимо эти бюджетные деньги «отмыть» перед реверсным движением в Москву. То есть, обналичить, пересчитать, упаковать и доставить куда следует. Именно на стадии обналичивания все персонажи этого процесса наиболее уязвимы, поскольку Тува – очень скромный по финансовым меркам регион. Просто так украсть миллиарды (а тем более – десятки миллиардов) у нас не просто. К примеру, чиновники правительства Тувы организовали хищение 1,6 млрд. рублей, выделенных на строительство жилья. В итоге получили 63 уголовных дела. Министр строительства уже мотает срок. Остальные участники под судом. Организаторы аферы с бюджетными миллиардами, наверное, наивно полагали, что в такой Тмутаракани, как Тува, в этом Медвежьем углу можно будет без проблем «освоить» бюджетные миллиарды и положить львиную долю из них в карман. Что-то очень похожее Потанин и Прохоров уже провернули в Норильске.

Впрочем, не будем строги к Прохорову. Может, он реально намерен без мошенничества, без махинаций с бюджетными средствами заниматься развитием бизнеса в Туве? Может быть. Наверное. Только если он хочет быть честным бизнесменом, зачем ему понадобились такие исполнители, как Шолбан-оол Иргит? В карты играть в свободное время? Так Шолбан-оол оставит его без штанов за пару вечеров. Так что предположение, что Прохоров решил «осваивать» деньги в обход закона, не лишены основания. Честные дела с проходимцами и жуликами не делают. А когда на начальной стадии начинают жульничать, то ожидать, что эти же люди будут соблюдать закон, платить приличную зарплату и беречь природу, когда комбинат начнёт работать, уже не приходится. Тут скорее следует ждать хищническое истребление всего живого, что мы наблюдаем в Норильске.

Я ещё вернусь к этой теме и буду держать читателей в курсе событий. Поверьте, история намечается быть интересной. Надеюсь, и ФСБ обратит внимание на участие в бизнесе московского олигарха известных мошенников.

До встречи.

Кондрат Пчёлкин